За добу в Києві виявили 209 випадків COVID-19, троє людей померли, - Кличко
У 209 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус, померли троє хворих, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 209 людей. Серед них 15 дітей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 170 киян. На сьогодні в столиці вже 12 023 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - розповів мер Києва, передає Цензор.НЕТ.
За його інформацією, серед захворілих 119 жінок віком від 18 до 85 років, 75 чоловіків віком від 21 до 83 рокiв, 7 дівчаток від 1 до 15 років та 8 хлопчиків від 1 року до 11. Захворіли, зокрема, і 7 медиків.
До лікарень столиці потрапили 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали минулої доби 60 людей. Усього коронавірус подолали 3826 мешканця Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 39, у Дніпровському – 28, у Солом’янському районі – 26 випадків. Звертаюся до всіх: ситуація з розповсюдженням вірусу – справді, складна. І не допустити колапсу медицини та суворих обмежень можна тільки дотримуючись необхідних правил. Це елементарно! Маски, дистанція, користування антисептиком, уникнення великого скупчення людей. Не будьте легковажними. Це ваше здоров’я і ваше життя! Бережіть себе", - зазначив Кличко.
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