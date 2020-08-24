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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявили 209 випадків COVID-19, троє людей померли, - Кличко

За добу в Києві виявили 209 випадків COVID-19, троє людей померли, - Кличко

У 209 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус, померли троє хворих, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

​​​​"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 209 людей. Серед них 15 дітей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 170 киян. На сьогодні в столиці вже 12 023 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - розповів мер Києва, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, серед захворілих 119 жінок віком від 18 до 85 років, 75 чоловіків віком від 21 до 83 рокiв, 7 дівчаток від 1 до 15 років та 8 хлопчиків від 1 року до 11. Захворіли, зокрема, і 7 медиків.

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До лікарень столиці потрапили 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали минулої доби 60 людей. Усього коронавірус подолали 3826 мешканця Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 39, у Дніпровському – 28, у Солом’янському районі – 26 випадків. Звертаюся до всіх: ситуація з розповсюдженням вірусу – справді, складна. І не допустити колапсу медицини та суворих обмежень можна тільки дотримуючись необхідних правил. Це елементарно! Маски, дистанція, користування антисептиком, уникнення великого скупчення людей. Не будьте легковажними. Це ваше здоров’я і ваше життя! Бережіть себе", - зазначив Кличко.

За добу в Києві виявили 209 випадків COVID-19, троє людей померли, - Кличко 01
За добу в Києві виявили 209 випадків COVID-19, троє людей померли, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19408) Кличко (3507) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Ждем 1 сентября. Вот тогда будет коронавирусная вакханалия.
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24.08.2020 12:35 Відповісти
Смертность от КОВИД в Украине в последние 3 недели на 60% выше, чем в предшествующие 6 недель. В Киеве среднедневная смертность в августе в 2 раза выше, чем в июле. Заполненность коек 1й волны в Киеве мощно растет последнюю неделю, хотя их число значительно увеличено. В целом по Украине текущее число тяжелых и критических больных за август выросло в 2 раза. Задача - догнать и перегнать Россию по проценту умерших на 100 000 населения!
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24.08.2020 13:37 Відповісти
Задача - догнать и перегнать Россию по проценту умерших на 100 000 населения!

Це НАДЗАВДАННЯ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ОЛЬГІНСЬКИХ...


На жаль ,в Україні до..уя СВОБОДОЛЮБИВИХ довбо..бів,що їм підігрують..
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24.08.2020 14:00 Відповісти
Из них пятеро от страха после сообщения диагноза ....
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24.08.2020 14:17 Відповісти
 
 