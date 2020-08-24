Глави МЗС Німеччини та Франції підтримали проведення переговорів міністрів закордонних справ Нормандського формату: зустріч очікується у вересні, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що його німецький і французький колеги Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан підтримали його пропозицію провести зустріч міністрів закордонних справ нормандського формату.

Про це написав Кулеба в понеділок у своєму акаунті у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний міністрові закордонних справ ФРН Гайко Маасу і французькому колезі Жан-Іву Ле Дріану, які підтримали мою пропозицію невдовзі провести зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату. Маємо використати позитивну динаміку, аби рухатися до саміту у Берліні. Очікуємо, що така зустріч міністрів у чотиристоронньому форматі за участю російської сторони відбудеться вже у вересні", - розповів Кулеба.

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