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Глави МЗС Німеччини та Франції підтримали проведення переговорів міністрів закордонних справ Нормандського формату: зустріч очікується у вересні, - Кулеба

Глави МЗС Німеччини та Франції підтримали проведення переговорів міністрів закордонних справ Нормандського формату: зустріч очікується у вересні, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що його німецький і французький колеги Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан підтримали його пропозицію провести зустріч міністрів закордонних справ нормандського формату.

Про це написав Кулеба в понеділок у своєму акаунті у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний міністрові закордонних справ ФРН Гайко Маасу і французькому колезі Жан-Іву Ле Дріану, які підтримали мою пропозицію невдовзі провести зустріч міністрів закордонних справ Нормандського формату. Маємо використати позитивну динаміку, аби рухатися до саміту у Берліні. Очікуємо, що така зустріч міністрів у чотиристоронньому форматі за участю російської сторони відбудеться вже у вересні", - розповів Кулеба.

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Глави МЗС Німеччини та Франції підтримали проведення переговорів міністрів закордонних справ Нормандського формату: зустріч очікується у вересні, - Кулеба 01

Автор: 

перемовини (2849) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Ле Дріан (98) Гайко Маас (201)


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Опять с лошадью поговорить захотелось? Но этот же бессмысленно.
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24.08.2020 12:39 Відповісти
Якби Україною керували українці, то першим Президентом України був би останній Президент УНР в екзилі Микола Плав'юк.
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24.08.2020 12:43 Відповісти
якщо ***** захоче - то, можливо, і зустрінуться.
Але ***** для цього рандеву захоче наступного кроку зради бубочки на шляху капітуляції України. Наприклад - "проведення виборів" на окупованих територіях саме на умовах *****: під наглядом його штиків та по суенарію виборів бацьки.
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24.08.2020 12:46 Відповісти
РФ-ию не спрашивают о "желании" , а ставят перед фактом - встреча министров в сентябре состоится. Идет дипломатическая партия Украиньі , Франции и ФРГ против РФ.
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24.08.2020 13:06 Відповісти
73/43%зебіл, чо ти в наївняка шимка граєш?
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24.08.2020 13:17 Відповісти
переговоров министров иностранных дел Нормандского формата/ В театре статисты изображая волнующийся народ суетятся и повторяют : что говорить когда нечего говорить, что говорить когда нечего говорить. Только Путин может решить, закончится война на Донбассе или нет, - Тейлор10.08.19
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24.08.2020 12:53 Відповісти
 
 