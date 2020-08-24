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Новини День Незалежності
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Аеропорт, мости, магазини і метро: до поліції Києва надійшла низка повідомлень про мінування

Аеропорт, мости, магазини і метро: до поліції Києва надійшла низка повідомлень про мінування

За адресами працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками. Триває перевірка повідомлень.

До столичної поліції надійшло кілька повідомлень про мінування аеропорту "Київ", адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро "Хрещатик" і площі "Майдан Незалежності", повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Події належним чином зареєстровані. На місці працюють слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.

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Під час відпрацювання повідомлення про замінування аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали із терміналів понад 150 пасажирів. У результаті проведення пошукових заходів із залученням працівників кінологічної, вибухотехнічної служби столичної поліції, а також працівників відділу поліції в аеропорту "Київ" вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Робота аеропорту відновлена.

Окрім того, після перевірки адмінбудівлі на Європейській площі, станції метро "Хрещатик" та площі "Майдан Незалежності" жодних небезпечних предметів чи речовин також не виявлено. Перевірка інших об'єктів триває.

Автор: 

День Незалежності (701) мінування (1217) Нацполіція (15130)


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Топ коментарі
+7
То зеля, прагне людям свято зіпсувати.
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24.08.2020 13:12
+5
развлекаются сепары с москавитами.
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24.08.2020 13:19
+4
Не пали бубочку. Лєнка ще прочитає...Аеропорт, мости, магазини і метро: до поліції Києва надійшла низка повідомлень про мінування - Цензор.НЕТ 1068
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24.08.2020 13:25
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То зеля, прагне людям свято зіпсувати.
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24.08.2020 13:12 Відповісти
Оно ему надо?
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24.08.2020 13:15 Відповісти
думаєте, він вже навалявся і десь похропує під грудьми мендель ?
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24.08.2020 13:19 Відповісти
Не пали бубочку. Лєнка ще прочитає...Аеропорт, мости, магазини і метро: до поліції Києва надійшла низка повідомлень про мінування - Цензор.НЕТ 1068
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24.08.2020 13:25 Відповісти
Аеропорт, мости, магазини і метро: до поліції Києва надійшла низка повідомлень про мінування - Цензор.НЕТ 4232
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24.08.2020 13:42 Відповісти
Між ними Мєндєль пробіжала...Аеропорт, мости, магазини і метро: до поліції Києва надійшла низка повідомлень про мінування - Цензор.НЕТ 4420
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24.08.2020 14:22 Відповісти
ні то нарід хоче поспілкуватись з своїм грантом особисто !
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24.08.2020 13:15 Відповісти
Никто ничего не минирует, это фейки, что бы люди боялись праздновать День Независимости и выходить на марши.
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24.08.2020 13:19 Відповісти
Пятой колонне неймется
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24.08.2020 13:31 Відповісти
развлекаются сепары с москавитами.
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24.08.2020 13:19 Відповісти
Кацапня с дыныры бесится
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24.08.2020 13:23 Відповісти
Надо ужесточать наказание за псевдоминирование!
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24.08.2020 13:25 Відповісти
А почему на Цензоре нет ни слова о проходящем сейчас Марше Защитников Украины?
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24.08.2020 13:26 Відповісти
Все кто хотел уже на марше, остальным не интересно
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24.08.2020 13:28 Відповісти
https://censor.net/photo_news/3215505/v_tsentre_kieva_prohodit_marsh_zaschitnikov_ukrainy_videofotoreportaj
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24.08.2020 13:32 Відповісти
ох, ви ж добалуєтєсь... ох, доразвлєкаєтєсь..!

…Бахтінська теорія карнавалу стала для ліберальної інтелігенції СРСР 1970-80-х років (московської, а відтак і провінційної) ідеальною «підказкою», як вважати себе в умовах ідеологічної диктатури вільним, нічим при тому не ризикуючи: досить було «сміятись як Рабле», в перекладі на мову щоденних реалій - травити політичні анекдоти й ставитись до всього з глузливим «пофігізмом» (і сотні тисяч «совслужащіх» справді так жили: гордо зневажаючи систему, якій служили). Було б надзвичайно цікаво й повчально дослідити нині, як ця, досить-таки деструктивна для психіки теорія, що на два покоління возвела було зубоскальство в ранґ політичної фронди, уже наприкінці 1990-х лягла в підмурівок нової російської диктатури - де модусом вівенді з пофігізму став цинізм (з «довлатовщини» - «петросянщина»), «тролінґ» і маскарад (аж ло абсурдистських костюмованих шоу перших осіб держави включно) стали владними політтехнологіями, а «карнавалізація» суспільного життя, вперше продіагностована Умберто Еко ще на західному матеріалі («Берлусконі та інші»), стала нарешті тотальною, тож, подібно як СРСР звав себе «країною перемігшого соціалізму», путінську РФ можна з повним правом звати «крахною перемігшого карнавалу» (аж до розв'язання «карнавальної», чи то пак «гібридної», світової війни включно). - Оксана Забужко «Політ над гніздом зозулі завдовжки в пів століття»
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24.08.2020 13:34 Відповісти
Уверен, это "поздравляют" нас те, с кем Зе и его шобла призывают нас "ментально сближаться".
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24.08.2020 13:38 Відповісти
ну шо за праздник без юродивых
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24.08.2020 13:40 Відповісти
Може досить реагувати на сигнали з психдиспансерів?
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24.08.2020 13:47 Відповісти
Нужно не только в тюрьму "минеров" садить, а заставлять отрабатывать понесенные убытки.
Думаю, оплатить из своего кармана несколько часов работы ТРЦ или аэропорта, мало не покажется!
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24.08.2020 13:51 Відповісти
Шото давно Мацквадад не минировали массово. Дайте отмашку студентам пусть звонят с разовых карт и заминируют ***** даже вход в парашу нахй.
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24.08.2020 14:26 Відповісти
Так посодют.
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24.08.2020 14:33 Відповісти
Можно же и заказ на звонку направить туда, откуда они и исходят - дуракам в психушку. Пусть за деньги сменят адресата. Их не посодют.
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24.08.2020 14:40 Відповісти
 
 