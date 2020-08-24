Аеропорт, мости, магазини і метро: до поліції Києва надійшла низка повідомлень про мінування

За адресами працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками. Триває перевірка повідомлень.

До столичної поліції надійшло кілька повідомлень про мінування аеропорту "Київ", адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро "Хрещатик" і площі "Майдан Незалежності", повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Події належним чином зареєстровані. На місці працюють слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.

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Під час відпрацювання повідомлення про замінування аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали із терміналів понад 150 пасажирів. У результаті проведення пошукових заходів із залученням працівників кінологічної, вибухотехнічної служби столичної поліції, а також працівників відділу поліції в аеропорту "Київ" вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Робота аеропорту відновлена.

Окрім того, після перевірки адмінбудівлі на Європейській площі, станції метро "Хрещатик" та площі "Майдан Незалежності" жодних небезпечних предметів чи речовин також не виявлено. Перевірка інших об'єктів триває.