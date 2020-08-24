Аеропорт, мости, магазини і метро: до поліції Києва надійшла низка повідомлень про мінування
За адресами працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками. Триває перевірка повідомлень.
До столичної поліції надійшло кілька повідомлень про мінування аеропорту "Київ", адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро "Хрещатик" і площі "Майдан Незалежності", повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
Події належним чином зареєстровані. На місці працюють слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.
Під час відпрацювання повідомлення про замінування аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали із терміналів понад 150 пасажирів. У результаті проведення пошукових заходів із залученням працівників кінологічної, вибухотехнічної служби столичної поліції, а також працівників відділу поліції в аеропорту "Київ" вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Робота аеропорту відновлена.
Окрім того, після перевірки адмінбудівлі на Європейській площі, станції метро "Хрещатик" та площі "Майдан Незалежності" жодних небезпечних предметів чи речовин також не виявлено. Перевірка інших об'єктів триває.
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…Бахтінська теорія карнавалу стала для ліберальної інтелігенції СРСР 1970-80-х років (московської, а відтак і провінційної) ідеальною «підказкою», як вважати себе в умовах ідеологічної диктатури вільним, нічим при тому не ризикуючи: досить було «сміятись як Рабле», в перекладі на мову щоденних реалій - травити політичні анекдоти й ставитись до всього з глузливим «пофігізмом» (і сотні тисяч «совслужащіх» справді так жили: гордо зневажаючи систему, якій служили). Було б надзвичайно цікаво й повчально дослідити нині, як ця, досить-таки деструктивна для психіки теорія, що на два покоління возвела було зубоскальство в ранґ політичної фронди, уже наприкінці 1990-х лягла в підмурівок нової російської диктатури - де модусом вівенді з пофігізму став цинізм (з «довлатовщини» - «петросянщина»), «тролінґ» і маскарад (аж ло абсурдистських костюмованих шоу перших осіб держави включно) стали владними політтехнологіями, а «карнавалізація» суспільного життя, вперше продіагностована Умберто Еко ще на західному матеріалі («Берлусконі та інші»), стала нарешті тотальною, тож, подібно як СРСР звав себе «країною перемігшого соціалізму», путінську РФ можна з повним правом звати «крахною перемігшого карнавалу» (аж до розв'язання «карнавальної», чи то пак «гібридної», світової війни включно). - Оксана Забужко «Політ над гніздом зозулі завдовжки в пів століття»
Думаю, оплатить из своего кармана несколько часов работы ТРЦ или аэропорта, мало не покажется!