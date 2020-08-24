З Литви до Білорусі запустили повітряні кулі, білоруські військові підняли через це вертольоти

Білорусь і Литва звинуватили один одного в порушенні державного кордону. За версією Білорусі, з Литви запустили "зонд із 8 повітряних куль з антидержавною символікою", зупиняти його довелося вертольотами. За версією Литви, білоруський вертоліт незаконно порушив державний кордон.

Позицію Білорусі Міністерство оборони РБ оприлюднило через державне інформагентство БЕЛТА, позицію Литви її МЗС опублікувало на своєму офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговими силами ВПС і військ ППО 23 серпня близько 19:30 було припинено провокацію з боку Литовської Республіки в районі населеного пункту Волковщіна Ошмянського району. Із суміжної території був запущений зонд з восьми повітряних куль з антидержавною символікою", - йдеться в повідомленні БЕЛТА.

Через повітряні кулі довелося піднімати вертольоти Мі-24.

"Завдяки діям екіпажів вертольотів Мі-24 зі складу чергових сил ППО політ повітряних куль упереджено без застосування зброї", - повідомляє БЕЛТА.

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Міноборони направило в МЗС Білорусі матеріали для підготовки ноти литовській стороні.

У МЗС Литви стверджують, що це білоруський вертоліт порушив кордон. Відповідну ноту міністерство вже вручило послу Білорусі Валерію Барановському.

"Білоруський вертоліт Мі-24 23 серпня о 18:50 перетнув литовський державний кордон в Мядінінкай. У ноті міститься заклик до з'ясування обставин інциденту та недопущення повторення подібних порушень", - повідомили в МЗС Литви.

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