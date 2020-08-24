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Новини Революція в Білорусі
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З Литви до Білорусі запустили повітряні кулі, білоруські військові підняли через це вертольоти

З Литви до Білорусі запустили повітряні кулі, білоруські військові підняли через це вертольоти

Білорусь і Литва звинуватили один одного в порушенні державного кордону. За версією Білорусі, з Литви запустили "зонд із 8 повітряних куль з антидержавною символікою", зупиняти його довелося вертольотами. За версією Литви, білоруський вертоліт незаконно порушив державний кордон.

Позицію Білорусі Міністерство оборони РБ оприлюднило через державне інформагентство БЕЛТА, позицію Литви її МЗС опублікувало на своєму офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговими силами ВПС і військ ППО 23 серпня близько 19:30 було припинено провокацію з боку Литовської Республіки в районі населеного пункту Волковщіна Ошмянського району. Із суміжної території був запущений зонд з восьми повітряних куль з антидержавною символікою", - йдеться в повідомленні БЕЛТА.

Через повітряні кулі довелося піднімати вертольоти Мі-24.

"Завдяки діям екіпажів вертольотів Мі-24 зі складу чергових сил ППО політ повітряних куль упереджено без застосування зброї", - повідомляє БЕЛТА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс. ФОТОрепортаж

Міноборони направило в МЗС Білорусі матеріали для підготовки ноти литовській стороні.

У МЗС Литви стверджують, що це білоруський вертоліт порушив кордон. Відповідну ноту міністерство вже вручило послу Білорусі Валерію Барановському.

"Білоруський вертоліт Мі-24 23 серпня о 18:50 перетнув литовський державний кордон в Мядінінкай. У ноті міститься заклик до з'ясування обставин інциденту та недопущення повторення подібних порушень", - повідомили в МЗС Литви.

Также на Цензор.НЕТ: Власти Беларуси дубинками загоняют ситуацию в тупик, - Линкявичюс

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Білорусь (7922) кордон (4749) дипломатія (710) Литва (2378)


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Топ коментарі
+37
Бугага Овощ яиц боялся! Картоплевод шариков!
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24.08.2020 13:27
+20
а вот и атака Вейшнории.
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24.08.2020 13:28
+16
таракан к обороне от "внешних угроз" и внутренних , готов ...
Из Литвы в Беларусь запустили воздушные шары, белорусские военные подняли из-за этого вертолеты - Цензор.НЕТ 4470
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24.08.2020 13:30
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Бугага Овощ яиц боялся! Картоплевод шариков!
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24.08.2020 13:27 Відповісти
Щоби було не соромно, - придумали бундючну назву.
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24.08.2020 13:41 Відповісти
Ну яйцо копейки стоило...а вот вылет одного боевого вертолёта(40 минут полёта) стоит около 3000$!!!!а если ещё выстрелить весь боекомплект,то 7000-10000$!!!Дорогие шарики оказались...
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24.08.2020 14:10 Відповісти
а вот и атака Вейшнории.
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24.08.2020 13:28 Відповісти
беларусское пво мастерски расстреливает воздушные шары...похоже не все литовцы знают, что было 25 лет тому назад...везде выросло новое поколение, но не в беларуси
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24.08.2020 13:36 Відповісти
сябрский драник усатый с автоматом был?
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24.08.2020 13:28 Відповісти
Нахер нам эти белорусы. Пусть сами разбираются!
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24.08.2020 13:28 Відповісти
Они как бы нам соседи. И есть риск окончательной оккупации Беларуси открытым врагом Украины - РФией.
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24.08.2020 13:31 Відповісти
Козломордые уже нагнули Лукашенко. Все устаканется и начнется процесс безудержного братского слияния.
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24.08.2020 13:37 Відповісти
Я б сказала"соїтія"
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24.08.2020 13:46 Відповісти
К сожалению до узла и вечного слипания......
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24.08.2020 14:13 Відповісти
Та чого ж бєлорашкінці лише ударні вертольоти підняли? Проти повітряних кульок. А може, там була ядерна бімба із портретом героя України Ст.Бандери? Однозначно, треба було шмальнути зенітною ракетою. "Буком", як мінімум. Або й москальським "Панцирем". "Уґроза бульбофюреру", однозначно
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24.08.2020 13:29 Відповісти
Буком не надо ещё таракана собьют на вертолете! Всякое бывает!
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24.08.2020 13:36 Відповісти
Эти шарики хотят свергнуть усатого сцаря. Огонь по ним из всех калибров.
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24.08.2020 13:30 Відповісти
энта была спецоперация наты. Шарики расстреляли, но эскадриль надрессированных фошыздо-воробьев да синиц (на подобии бендеровских снихирей) следом то прошли успешно. Вот так.
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26.08.2020 01:25 Відповісти
таракан к обороне от "внешних угроз" и внутренних , готов ...
Из Литвы в Беларусь запустили воздушные шары, белорусские военные подняли из-за этого вертолеты - Цензор.НЕТ 4470
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24.08.2020 13:30 Відповісти
Вы с воздушными шариками осторожно, а то вождь нации до Гааги не доживёт. Сегодня, наверное, уже с наследником в пулемётных лентах с полосами-маскировкой на лице по дворцу рассекает.
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24.08.2020 13:33 Відповісти
"Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия", - сачками ловили наверное.
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24.08.2020 13:34 Відповісти
Може сачком, а може - без очка.
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24.08.2020 13:38 Відповісти
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24.08.2020 14:58 Відповісти
подлетели, ногтем ткнули )))
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24.08.2020 13:41 Відповісти
Горжуся тим, що в своїй країні Україні я зараз просто сміюся над цими діями зі сторони таракана, що на кульки вертольоти пускає. Я горжуся тим, що нам з цього просто смішно. Багато кому в Білорусії цого не зрозуміти, але ж вони одужують потроху. А кацапам цього не зрозуміти ніколи...
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24.08.2020 13:35 Відповісти
Побачимо, чи одужують. Якщо на зміну бульбофюреру оберуть маріонетку кремля, прокацапську прокладку, то невідомо, чи буде Україні від цього краще.
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24.08.2020 13:39 Відповісти
Вооруженный опасный дебил, захвативший в заложники не автобус а целую страну
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24.08.2020 13:37 Відповісти
китайцы когда при маоцзедуне воробьев из пушек стреляли,все таки поумнее выглядели .
все таки побюджетнее.
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24.08.2020 13:37 Відповісти
Я не знає чим вони тих горобців ловили, але тоді то було над жорстокістю, коли самоскидами їх випалювали на смітник
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24.08.2020 16:28 Відповісти
Боже, я вибачаюся,Т9 працює. Емоції сьогодення мабуть вирували в мене)).Там треба:
* Я не знаю чим...
** Їх вивалювали на смітник.
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24.08.2020 19:03 Відповісти
Военные вертолеты за шариками гоняются...
Плять... Я думал все увидел в жизни...
Ан нет, все самое интересное впереди)
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24.08.2020 13:37 Відповісти
З Литви до Білорусі запустили повітряні кулі, білоруські військові підняли через це вертольоти - Цензор.НЕТ 9217
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24.08.2020 13:37 Відповісти
Ви смієтесь, а в кульках був НАТОвський гелій, або водень чи метан.
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24.08.2020 13:40 Відповісти
Метаном бацька наполнил свои кальсоны...
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24.08.2020 14:10 Відповісти
Информагенство БЕЛТА забуло, що під цією "антігасудрствєнной сімволікай" Бацька першу президентську присягу приймав.
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24.08.2020 13:41 Відповісти
интересно, - уже идут по БелТВ сюжеты про "пасобников фашистов" под белокрасными знаменами
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24.08.2020 13:45 Відповісти
совсем с катушек с'ехал диктатор.
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24.08.2020 13:48 Відповісти
Атас! НАТА пішла в наступ!
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24.08.2020 13:48 Відповісти
Ага, тут теж: https://www.youtube.com/watch?v=jWEm2sS7Dw8
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24.08.2020 13:49 Відповісти
И что там *антигосударственного?* Не фашистский, не итарастский. Народ сам выбрал себе флаг. Значит, флаг Буларуский. Или кто народу должен выбирать симвоику? Диктаторы? Лука уже вскрылся, как вздутая протухлая консерва.
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24.08.2020 13:49 Відповісти
та не итальянский, как у тебя, "фошист"
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24.08.2020 18:57 Відповісти
Я думал, что Маккартизм как человеческое извращение, чему - то научил......Увы ! Он теперь называется Лукашизм
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24.08.2020 13:51 Відповісти
Вертолёты протиф воздушных шариков! Скоро против мыльных пузырей будут воевать.
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24.08.2020 13:51 Відповісти
Кацапи на маілСру вже отреагіровалі З Литви до Білорусі запустили повітряні кулі, білоруські військові підняли через це вертольоти - Цензор.НЕТ 8715
З Литви до Білорусі запустили повітряні кулі, білоруські військові підняли через це вертольоти - Цензор.НЕТ 5794
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24.08.2020 13:52 Відповісти
З Литви до Білорусі запустили повітряні кулі, білоруські військові підняли через це вертольоти - Цензор.НЕТ 597
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24.08.2020 14:01 Відповісти
Так как так? Выходит,что в 1994 году лукашенко присягал на верность Беларуси под вражеским ,антигосударственным штандартом????? Не может быть...или одно из двух! Да и аквафреш друзей тоже был замечен ,как штандарт РОА имени власова, да как же так то? Намедни вон евоный министр обороны заявил, что не допустят хвашискую символику, а тут нате - триколор власова!
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24.08.2020 14:07 Відповісти
******** уряд Білоорусії - антинародний, а тому національний прапор та історичний герб для нього "антигосударственная символика"
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24.08.2020 14:08 Відповісти
Нужно было истребители в воздух поднимать!Привести все воздушные силы в полную боевую готовность!Вчера вон Лука,после того как все ушли,с автоматом гонял по площади (правда без рожка,но то такэ),а тут тебе не просто безоружные люди,тут атака со стороны НАТО!!!
Воздушные шарики-вот где угроза Белоруси!
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24.08.2020 14:19 Відповісти
" Атака НАТО" все таки состоялась.. Не зря Лука собирал войска на зап. границе и рассказывал " о бряцании гусениц" Вот оно "прилетело" а внутри "заразный газ цветных революций" ( до этого были наколотые ********* и печеньки госдепа)
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24.08.2020 14:31 Відповісти
Скоро словят дрг в белых тапочках.
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24.08.2020 15:24 Відповісти
похоже больной на голову лука подсадил на заборную дурь весь госаппарат .
гонятся за воздушными шариками на вертолете это конечно круто для нищей страны
паранойя одолела луку окончательно и без поворотно. особенно прикололо как этот даун бегал с автоматом без рожка и с сыночком бараном упакованном в спецназовское обмундирование с пукалкой подмышкой. маразм крепчал и вертолеты наши быстры.
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24.08.2020 15:31 Відповісти
запускати кулі по всій довжині білоруського кордону - кожен день.
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24.08.2020 16:19 Відповісти
Отправил бы им шарики с символикой Литовской ССР. А теперь засыплют шарами, вертолетов не наберешься.
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24.08.2020 17:27 Відповісти
В мене запитання до Литовських ППО, чому білоруський вертоліт не був знищений?
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24.08.2020 19:40 Відповісти
 
 