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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 15 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 15 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 24 серпня Київ і 15 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, не відповідають вимогам для послаблення карантину такі регіони: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Також читайте: В Україні 1799 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 106 757 осіб

Київ і 15 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Та идите лесом со своими брехнями. Надоели.
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24.08.2020 13:47 Відповісти
Почему эти данные не оглашает лично президент Степанов ?
И где вообще находится вице-король Ляшко ?
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24.08.2020 13:53 Відповісти
як бачу,у темі виключно чергові "дурантинофіли" ..Бо НА РОБОТІ
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24.08.2020 13:58 Відповісти
Агов,придурки,що тексти пишуть! Вінницька область в зеленій зоні! Куди пом якшувати карантин!?В яку зону?
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24.08.2020 16:07 Відповісти
бидлота ходить без масок "ручкаються" бухають з горла в трьох і повторюють маннтри з лахти-"нічіво нєт ви фсьо врьоті"
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24.08.2020 16:46 Відповісти
бидлота, як ти, не цікавиться наукою, а вірить брехням шахраїв з МОЗ та ВООЗ
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24.08.2020 22:11 Відповісти
Ой яка цікава хуцта хайка лавренко -розумніше МОЗ та ВООЗ
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25.08.2020 06:40 Відповісти
 
 