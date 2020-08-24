Кулеба про вибори на Донбасі: Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність

Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність, розвиток як європейської, демократичної країни і створять усередині України міни уповільненої дії.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так він відповів на питання про те, в чому Україна готова поступитися в питанні проведення виборів на окупованій території.

"Я хочу запевнити вас, що Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть нашу територіальну цілісність, наш розвиток як європейської, демократичної країни і не створять всередині України міни уповільненої дії. Для нас абсолютно ключовим є відновлення нашої територіальної цілісності і наш рух уперед як європейської, євроатлантичної країни", - сказав Кулеба.

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Маас додав, що "немає різниці в підходах стосовно того, що вибори все-таки мають відбутися".

"Йдеться про час проведення виборів. Тобто необхідно досягти ситуації, створити підстави для проведення цих виборів. Яким чином цю процедуру буде застосовано, не ясно. Є положення в Мінських домовленостях. Ми про них якраз і говоримо. Але є різні підходи. Але всі сторони мають бути готові вести розмову про це. І якщо це є, я вважаю, що це дуже позитивно, і є надія на те, що ми знайдемо позитивне рішення, і я говоритиму про це також із французьким колегою найближчими тижнями", - додав він.

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