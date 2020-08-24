Кулеба про вибори на Донбасі: Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність
Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність, розвиток як європейської, демократичної країни і створять усередині України міни уповільненої дії.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Так він відповів на питання про те, в чому Україна готова поступитися в питанні проведення виборів на окупованій території.
"Я хочу запевнити вас, що Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть нашу територіальну цілісність, наш розвиток як європейської, демократичної країни і не створять всередині України міни уповільненої дії. Для нас абсолютно ключовим є відновлення нашої територіальної цілісності і наш рух уперед як європейської, євроатлантичної країни", - сказав Кулеба.
Маас додав, що "немає різниці в підходах стосовно того, що вибори все-таки мають відбутися".
"Йдеться про час проведення виборів. Тобто необхідно досягти ситуації, створити підстави для проведення цих виборів. Яким чином цю процедуру буде застосовано, не ясно. Є положення в Мінських домовленостях. Ми про них якраз і говоримо. Але є різні підходи. Але всі сторони мають бути готові вести розмову про це. І якщо це є, я вважаю, що це дуже позитивно, і є надія на те, що ми знайдемо позитивне рішення, і я говоритиму про це також із французьким колегою найближчими тижнями", - додав він.
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Але не вірю.
Хіба що - ми разом з'їмо і зелю, і єрмака.
Тобто відведення військ з лінії фронту в тил, на непідготовлені простори, про яке навіть в мінському договірняку нічого немає - то саме те, що сприяє територіальній цілісності? Яку ж територію ви, курви, вважаєте цілісною? По Дніпру?
Тепер він кидає у прірву виживших з розуму ........
Маніпуляція продовжується!!!!!!!!!!!!!!!!
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України (сарказм),», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.