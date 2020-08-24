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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Кулеба про вибори на Донбасі: Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність

Кулеба про вибори на Донбасі: Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність

Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність, розвиток як європейської, демократичної країни і створять усередині України міни уповільненої дії.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так він відповів на питання про те, в чому Україна готова поступитися в питанні проведення виборів на окупованій території.

"Я хочу запевнити вас, що Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть нашу територіальну цілісність, наш розвиток як європейської, демократичної країни і не створять всередині України міни уповільненої дії. Для нас абсолютно ключовим є відновлення нашої територіальної цілісності і наш рух уперед як європейської, євроатлантичної країни", - сказав Кулеба.

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Маас додав, що "немає різниці в підходах стосовно того, що вибори все-таки мають відбутися".

"Йдеться про час проведення виборів. Тобто необхідно досягти ситуації, створити підстави для проведення цих виборів. Яким чином цю процедуру буде застосовано, не ясно. Є положення в Мінських домовленостях. Ми про них якраз і говоримо. Але є різні підходи. Але всі сторони мають бути готові вести розмову про це. І якщо це є, я вважаю, що це дуже позитивно, і є надія на те, що ми знайдемо позитивне рішення, і я говоритиму про це також із французьким колегою найближчими тижнями", - додав він.

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Автор: 

місцеві вибори (1366) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+9
я опасаюсь, что нам зубы заговаривают..
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24.08.2020 13:37
+9
и такой вариант исключать нельзя.
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24.08.2020 13:43
+6
Украина не пойдет, а зебилы аж бегом...
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24.08.2020 13:42
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я опасаюсь, что нам зубы заговаривают..
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24.08.2020 13:37 Відповісти
и такой вариант исключать нельзя.
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24.08.2020 13:43 Відповісти
Это так и есть. Уговаривают, чтобы Украина капитулировала.
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24.08.2020 13:57 Відповісти
пнх
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24.08.2020 13:37 Відповісти
Украина не пойдет, а зебилы аж бегом...
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24.08.2020 13:42 Відповісти
А когда хоть один зебил отвечал за свои слова?
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24.08.2020 13:42 Відповісти
Єрмак його з'їсть. Без солі.
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24.08.2020 13:46 Відповісти
не з'їсть...не по зубах .сша чітко курують мзс
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24.08.2020 13:53 Відповісти
дай, Боже...
Але не вірю.
Хіба що - ми разом з'їмо і зелю, і єрмака.
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24.08.2020 14:07 Відповісти
похоже на торг Бєни с США.
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24.08.2020 13:47 Відповісти
а кравчук же там уже что-то мутит... или Кулебе про то не известно?
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24.08.2020 13:52 Відповісти
"Я хочу заверить вас, что Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут нашу территориальную целостность" Источник: https://censor.net/n3215521

Тобто відведення військ з лінії фронту в тил, на непідготовлені простори, про яке навіть в мінському договірняку нічого немає - то саме те, що сприяє територіальній цілісності? Яку ж територію ви, курви, вважаєте цілісною? По Дніпру?
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24.08.2020 14:04 Відповісти
Дамбасы должны оставаться в Зоне ОРДЛО за колючей проволокой, ограждающих этих животных от людей. Плюс предателям Родины полагается виселица или отбывать пожизненное заключение в Зоне Особого Режима - где раком только разрешено передвигаться. А раком ползать дамбасы генетически привычны.
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24.08.2020 14:10 Відповісти
И по мере вымирания этого сброда, ограждение передвигается - так и освободим территории.
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24.08.2020 14:40 Відповісти
Ограду можно и не двигать - так дешевле зверинец содержать. Просто закидывать туда выявленных иуд как на зону свободного режима - как в Бразилии, после суда преступника привезли, закинули через ворота на зону и забыли о нем. На зоне полиции нет, там зэки хозяева - выживай как хочешь. Полиция только стены сторожит.
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24.08.2020 14:46 Відповісти
Это бред. Так можно раздать всю Украину потому что упоротой ваты в том же Киеве 20-30%. И никто там не вымрет, а будет еще больше ненавидеть Украину только из-за качественной пропаганды, которую Украина никогда не вела.
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24.08.2020 21:33 Відповісти
Та за цілісність я й не переживаю. Я переживаю за те, що ці вилупки будуть мати право блокуючого голосу в ВР. А в цьому випадку хай краще вони відколюються. Тим більше, що швидко своєю "незалежністю" подавляться до смерті.
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24.08.2020 14:48 Відповісти
Кулеба вроде адекватный. Из группы по переговорам только нужно Кравчука и Фокина убрать. Два старых пердуна. Особенно Кравчук с его предложением парламенту по пересмотру постановления о выборах.
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24.08.2020 16:22 Відповісти
Пустая болтавня, шла и идет и скорее всего будет идти. В 90-е года Украина отдала ценный кусок земли Молдове у городе Рени. В 2014 году безропотно отдала Крым и самую густонаселенную часть Донбасса. Что Украина сделает, будет выражать озабоченность?
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24.08.2020 21:29 Відповісти
У Франції Зене вдалось перетнути червоні лінії,,,,, він так скиглив перед ***********.
Тепер він кидає у прірву виживших з розуму ........
Маніпуляція продовжується!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.08.2020 23:04 Відповісти
Стосовно виборів на Донбасі: Росія зобов'язана була ще в 2014-му році виконати мінські протоколи і віддати ОБСЄ контроль над неконтрольованим Україною кордоном - нагадав п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в спільному телеефірі "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" 24 серпня 2020р.
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України (сарказм),», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.
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25.08.2020 00:03 Відповісти
 
 