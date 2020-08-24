Україна очікує, що Німеччина долучиться до міжнародної платформи з питань Криму, - Кулеба

Україна буде вдячна Німеччині, якщо вона розгляне пропозицію Києва і свій формат участі в міжнародній платформі щодо повернення окупованого Росією Криму після її остаточного затвердження, повідомив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Окремо ми приділили увагу питанню Криму. Це питання завжди на порядку денному. Ми тримаємо його дуже високо. Я поінформував Гайко (главу МЗС ФРН Гайко Мааса. - Ред.) про те, що Міністерство закордонних справ розробило концепцію міжнародної платформи з питань Криму. І після її остаточної фіналізації, затвердження, ми будемо вдячні Німеччині, якщо вона розгляне нашу пропозицію і свій формат участі в цій платформі", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Києві в понеділок.

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