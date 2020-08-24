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Новини Агресія Росії проти України
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Україна очікує, що Німеччина долучиться до міжнародної платформи з питань Криму, - Кулеба

Україна очікує, що Німеччина долучиться до міжнародної платформи з питань Криму, - Кулеба

Україна буде вдячна Німеччині, якщо вона розгляне пропозицію Києва і свій формат участі в міжнародній платформі щодо повернення окупованого Росією Криму після її остаточного затвердження, повідомив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Окремо ми приділили увагу питанню Криму. Це питання завжди на порядку денному. Ми тримаємо його дуже високо. Я поінформував Гайко (главу МЗС ФРН Гайко Мааса. - Ред.) про те, що Міністерство закордонних справ розробило концепцію міжнародної платформи з питань Криму. І після її остаточної фіналізації, затвердження, ми будемо вдячні Німеччині, якщо вона розгляне нашу пропозицію і свій формат участі в цій платформі", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Києві в понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про вибори на Донбасі: Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність

Автор: 

Крим (14125) росія (64911) Кулеба Дмитро (3604) деокупація (950)


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Топ коментарі
+1
Украина ожидает, что Германия присоединится к международной платформе по Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4757
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24.08.2020 13:45
+1
Украина ожидает, что ишак отлипнет от кремлевской платформы.
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24.08.2020 13:56
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Украина ожидает, что Германия присоединится к международной платформе по Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4757
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24.08.2020 13:45 Відповісти
Рассмотрит...лет через пять
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24.08.2020 13:52 Відповісти
скорее хермания втихоря присоединиться к сп-2
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24.08.2020 13:55 Відповісти
Украина ожидает, что ишак отлипнет от кремлевской платформы.
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24.08.2020 13:56 Відповісти
Германия заигрывает с Путиным. Украина должна сама защищать свои интересы! Но уровень дипломатии и политики Украины сейчас никчемный! Власти не защищают интересы Украины, а сдают их больше и больше! Во власти Украины должны быть одни националисты и больше никого!!!
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24.08.2020 14:03 Відповісти
"Во власти Украины должны быть одни националисты и больше никого!!!"
Повністю підтримую! Кого пропонуєте президентом?
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24.08.2020 14:15 Відповісти
ожидать от "фашистских друзей рашиста" какой-то пользы для народа Украины ,ровно также ,как наслаждатся "благом" которые фрицы с франузами по указанию рашиста создали в Минске(ордло) и войну- кровопролитие около 15000 смертей и потеря части територии)
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24.08.2020 14:19 Відповісти
А что там в Шарите? Скорость немецкой диагностической Хроматографии просто впечатляет, хотя конечно "диагноз" нужно согласовать с политбюро независимых стран НАТО.... Но два дня для дорогого гостя канцлера Германии прошло, и у лучших экспертов в Германии время уходит!
Быстрее надо работать, товарищи, быстрее. Утрите нос русским в Омске.
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24.08.2020 14:58 Відповісти
Не рассказывайте мне, что Немецкие приборы не могут анализировать быстро или некачественные. Мы их делаем в Германии.
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24.08.2020 15:01 Відповісти
Finaly.
Проведённая диагностика показала, что Навального отравили веществом «холинэстеразы».
Более точно потребуется ещё один анализ.
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24.08.2020 17:51 Відповісти
 
 