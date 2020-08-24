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Новини Революція в Білорусі
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МВС Білорусі нарахувало на вчорашній акції в Мінську 20 тис. учасників, насправді було 200 тис.

МВС Білорусі нарахувало на вчорашній акції в Мінську 20 тис. учасників, насправді було 200 тис.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомляє, що в масових акціях у Мінську в неділю взяли участь приблизно 20 тис. осіб.

Про це йдеться в телеграм-каналі речниці МВС РБ Ольги Чемоданової, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мінську та інших обласних центрах із 12:00 збиралися громадяни для участі в анонсованій раніше протестній акції. Максимальну кількість присутніх зафіксовано в столиці - приблизно 20 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними МВС, на перетині пр. Переможців та пр. Машерова кількість учасників не перевищила 15 тисяч.

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У неділю в Мінську відбувалася чергова акція протесту з вимогою перегляду офіційних підсумків виборів, згідно з якими перемогу здобув "президент" Олександр Лукашенко, який захопив у країні владу.

Частина протестувальників дійшла до Палацу незалежності.

Протестувальники зупинилися за кілька десятків метрів від кордону, виставленого силовиками по всій ширині проспекту. Через годину протестувальники пішли від палацу.

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За даними правозахисного центру "Вясна", на акцію протесту вийшло щонайменше 200 тисяч осіб.

Автор: 

Білорусь (7922) протест (2394) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+13
МВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс. - Цензор.НЕТ 7472
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24.08.2020 13:50
+8
у бацьки дах зірвало
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24.08.2020 13:49
+7
https://www.facebook.com/igor.ponomarenko.906 Igor Ponomarenko

"У нас не Майдан. Жечь костры на городской площади - беларусы никогда себе не позволят!"
Ну да, по озвученным мнениям поведение украинцев - это моветон, некомильфо. Но протестующие убиты, инвалидизированы пытками, похищены. Украинцы прошли через это.
А беларусы пусть продолжают дальше водить хороводы с белыми цветочками, пока похищенных вешают в лесу. Колесникова в интервью "Новой"обошла их судьбу молчанием.
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24.08.2020 13:56
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результат какой?
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24.08.2020 13:47 Відповісти
у бацьки дах зірвало
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24.08.2020 13:49 Відповісти
у нього давно дах зірваний.
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24.08.2020 13:50 Відповісти
+ Переляканий сцарь бігаючий з калашом по резиденції - непоганий результат.
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24.08.2020 14:00 Відповісти
"Я готов добиваться спокойствия в республике даже ценой собственного разума". А. Лукашенко НТВ 31 дек. 1997.

Час пробил!
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24.08.2020 14:39 Відповісти
Будущее можно определить только по законам теории вероятности.

Успешная, процветающая, демократическая Беларусь с умнейшим образованным и прогрессивным президентом =0.001%

Беларусь в болоте у ***** =49.999%

Пол Беларуси в болоте у *****=50%
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24.08.2020 13:56 Відповісти
лукашеску схватился за автомат... и на колю броник одел,и автомат выдал,хотя тому всего 15
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24.08.2020 14:01 Відповісти
що ви ще чекали від імбецила?
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24.08.2020 14:02 Відповісти
И 100500 в довесок, нашли о чем поговорить. Хождением по тротуарам бацьку свергают
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24.08.2020 13:49 Відповісти
Сколько было на самом деле, лучше всех знает кацапские агент, который сидит в Варшаве и выставляет в интернет прошлые акции.
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24.08.2020 13:49 Відповісти
На Цензоре ни слова о проходящем сейчас Марше Защитников Украины....Почему такое зловещее молчание? О Минских шествиях пишет каждый час....
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24.08.2020 13:50 Відповісти
Цензор подтянется.
Есть проблемы с оперативностью, но в основном, ключевые новости публикуют.
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24.08.2020 13:57 Відповісти
с опозданием на пол-суток или на сутки.
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24.08.2020 14:01 Відповісти
И такое бывает.
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24.08.2020 14:04 Відповісти
Ось: https://censor.net/photo_news/3215505/v_tsentre_kieva_prohodit_marsh_zaschitnikov_ukrainy_videofotoreportaj
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24.08.2020 14:00 Відповісти
МВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс. - Цензор.НЕТ 7472
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24.08.2020 13:50 Відповісти
+100%
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24.08.2020 14:03 Відповісти
200 тыс сопливых против одного Лукавого с автоматом
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24.08.2020 13:51 Відповісти
Вчера во время протестов, Лукашенко взял автомат... Однако, история учит, что ничему не учит... Альенде - "президент" Чили, также взял в руки автомат, за несколько часов до его расстреала...
"президент" Ирака Хуссейн, так же брал в руки оружие, перед тем как его свергли и повесили
МВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс. - Цензор.НЕТ 545 МВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс. - Цензор.НЕТ 1852
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24.08.2020 13:52 Відповісти
ПАГОНЯМВД Беларуси насчитало на вчерашней акции в Минске 20 тыс. участников, на самом деле было 200 тыс. - Цензор.НЕТ 7234
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24.08.2020 13:53 Відповісти
разверни всадника
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24.08.2020 13:54 Відповісти
МВС Білорусі нарахувало на вчорашній акції в Мінську 20 тис. учасників, насправді було 200 тис. - Цензор.НЕТ 8932
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24.08.2020 13:55 Відповісти
О ! теперь порядок
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24.08.2020 14:23 Відповісти
https://www.facebook.com/igor.ponomarenko.906 Igor Ponomarenko

"У нас не Майдан. Жечь костры на городской площади - беларусы никогда себе не позволят!"
Ну да, по озвученным мнениям поведение украинцев - это моветон, некомильфо. Но протестующие убиты, инвалидизированы пытками, похищены. Украинцы прошли через это.
А беларусы пусть продолжают дальше водить хороводы с белыми цветочками, пока похищенных вешают в лесу. Колесникова в интервью "Новой"обошла их судьбу молчанием.
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24.08.2020 13:56 Відповісти
це їх вибір.
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24.08.2020 13:58 Відповісти
Древняя китайская мудрость гласит, что есть 2 способа поменять грязную воду в ведре, на чистую: 1. вылить грязную и налить чистую; 2. Лить чистую воду в грязную пока вода чистая вода полностью не заместит грязную.
Похоже белорусы выбрали второй способ. Это будет долго, неэффективно и ценить победу за которую не заплачено жизнями никто не будет - просрут так же ка и приобрели
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24.08.2020 15:50 Відповісти
Истина как всегда где-то посередине.
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24.08.2020 13:57 Відповісти
берем среднее (20+200)/2=120 тыс. ВОт это и есть реальная цифра.
Хотя, судя по унылому течению "ливаруции", думаю что было тыс. 50 максимум.
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24.08.2020 14:03 Відповісти
Ну даже 20 тысяч,хотя их было не меньше 200,больше официальных 8тыс.за луку,свезенных со всей Беларуси,дебилом надо быть,что бы верить лукастатистам.Почитайте Джорджа Орруэла "1984",в лукоцарстве ещё "круче".
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24.08.2020 14:17 Відповісти
это что один Лука с автоматом разогнал 200 тыс ?
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24.08.2020 14:24 Відповісти
https://news.tut.by/world/697864.html

Песков прокомментировал происходящее в Беларуси и отказался говорить о Лукашенко с автоматом
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24.08.2020 14:26 Відповісти
А белорусы, которые не поддерживают батьку, быть должны?
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24.08.2020 14:42 Відповісти
Лукашеску це приклад для Зе ........
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24.08.2020 22:55 Відповісти
 
 