МВС Білорусі нарахувало на вчорашній акції в Мінську 20 тис. учасників, насправді було 200 тис.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомляє, що в масових акціях у Мінську в неділю взяли участь приблизно 20 тис. осіб.

Про це йдеться в телеграм-каналі речниці МВС РБ Ольги Чемоданової, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мінську та інших обласних центрах із 12:00 збиралися громадяни для участі в анонсованій раніше протестній акції. Максимальну кількість присутніх зафіксовано в столиці - приблизно 20 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними МВС, на перетині пр. Переможців та пр. Машерова кількість учасників не перевищила 15 тисяч.

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У неділю в Мінську відбувалася чергова акція протесту з вимогою перегляду офіційних підсумків виборів, згідно з якими перемогу здобув "президент" Олександр Лукашенко, який захопив у країні владу.

Частина протестувальників дійшла до Палацу незалежності.

Протестувальники зупинилися за кілька десятків метрів від кордону, виставленого силовиками по всій ширині проспекту. Через годину протестувальники пішли від палацу.

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За даними правозахисного центру "Вясна", на акцію протесту вийшло щонайменше 200 тисяч осіб.