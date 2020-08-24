МВС Білорусі нарахувало на вчорашній акції в Мінську 20 тис. учасників, насправді було 200 тис.
Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомляє, що в масових акціях у Мінську в неділю взяли участь приблизно 20 тис. осіб.
Про це йдеться в телеграм-каналі речниці МВС РБ Ольги Чемоданової, інформує Цензор.НЕТ.
"У Мінську та інших обласних центрах із 12:00 збиралися громадяни для участі в анонсованій раніше протестній акції. Максимальну кількість присутніх зафіксовано в столиці - приблизно 20 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за даними МВС, на перетині пр. Переможців та пр. Машерова кількість учасників не перевищила 15 тисяч.
У неділю в Мінську відбувалася чергова акція протесту з вимогою перегляду офіційних підсумків виборів, згідно з якими перемогу здобув "президент" Олександр Лукашенко, який захопив у країні владу.
Частина протестувальників дійшла до Палацу незалежності.
Протестувальники зупинилися за кілька десятків метрів від кордону, виставленого силовиками по всій ширині проспекту. Через годину протестувальники пішли від палацу.
За даними правозахисного центру "Вясна", на акцію протесту вийшло щонайменше 200 тисяч осіб.
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Есть проблемы с оперативностью, но в основном, ключевые новости публикуют.
"президент" Ирака Хуссейн, так же брал в руки оружие, перед тем как его свергли и повесили
"У нас не Майдан. Жечь костры на городской площади - беларусы никогда себе не позволят!"
Ну да, по озвученным мнениям поведение украинцев - это моветон, некомильфо. Но протестующие убиты, инвалидизированы пытками, похищены. Украинцы прошли через это.
А беларусы пусть продолжают дальше водить хороводы с белыми цветочками, пока похищенных вешают в лесу. Колесникова в интервью "Новой"обошла их судьбу молчанием.
Похоже белорусы выбрали второй способ. Это будет долго, неэффективно и ценить победу за которую не заплачено жизнями никто не будет - просрут так же ка и приобрели
Хотя, судя по унылому течению "ливаруции", думаю что было тыс. 50 максимум.
Песков прокомментировал происходящее в Беларуси и отказался говорить о Лукашенко с автоматом