Вчителів, які не підтримують державну ідеологію, у школі бути не повинно, - Лукашенко

Вчителі, які не поділяють державну ідеологію, в школі працювати не повинні.

Про це заявив Олександр Лукашенко 24 серпня, приймаючи з доповіддю міністра освіти Ігоря Карпенка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на tut.by.

"У будь-які часи треба вчитися. Якщо у нас вийде зім'ятим і початок навчального року, це зовсім погано. Ви пам'ятаєте, як ми закінчували навчальний рік у зв'язку з коронавірусом і тією настороженістю, яка була в суспільстві, особливо у батьків. Надмірною настороженістю, як ми зараз розуміємо, але тоді ви мене не послухали, послухайте тепер - нам треба дуже активно починати навчальний рік, чого б це не коштувало", - сказав Лукашенко.

Він також дав наказ "захистити вчителів від будь-яких нападок" і жорстко припиняти "наїзди, накати" на них.

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"Ну, а якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж з ними треба розбиратися. У нас державне утворення, державні школи, державна ідеологія, і ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, навчайте, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, їх у школі бути не повинно. Це треба говорити прямо, відверто і чесно", - заявив Лукашенко.