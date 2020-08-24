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Вчителів, які не підтримують державну ідеологію, у школі бути не повинно, - Лукашенко

Вчителів, які не підтримують державну ідеологію, у школі бути не повинно, - Лукашенко

Вчителі, які не поділяють державну ідеологію, в школі працювати не повинні.

Про це заявив Олександр Лукашенко 24 серпня, приймаючи з доповіддю міністра освіти Ігоря Карпенка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на tut.by.

"У будь-які часи треба вчитися. Якщо у нас вийде зім'ятим і початок навчального року, це зовсім погано. Ви пам'ятаєте, як ми закінчували навчальний рік у зв'язку з коронавірусом і тією настороженістю, яка була в суспільстві, особливо у батьків. Надмірною настороженістю, як ми зараз розуміємо, але тоді ви мене не послухали, послухайте тепер - нам треба дуже активно починати навчальний рік, чого б це не коштувало", - сказав Лукашенко.

Він також дав наказ "захистити вчителів від будь-яких нападок" і жорстко припиняти "наїзди, накати" на них.

Читайте також: Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба

"Ну, а якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж з ними треба розбиратися. У нас державне утворення, державні школи, державна ідеологія, і ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, навчайте, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, їх у школі бути не повинно. Це треба говорити прямо, відверто і чесно", - заявив Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) пропаганда (2795) репресії (1621) ідеологія (32) вчитель (394)


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Топ коментарі
+18
он ********
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24.08.2020 14:06
+18
Вчителів, які не підтримують державну ідеологію, у школі бути не повинно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3069
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24.08.2020 14:19
+15
яка ще може бути ідеологія у психічно хворої людини?
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24.08.2020 14:07
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Это в смысле твою идеологию?
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24.08.2020 14:05 Відповісти
естессна.
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24.08.2020 14:06 Відповісти
Просто лохи которые свергают диктатора хождением по тротуарам и референдумом по конституции идеологии не имеют априори. Есть одна идеология - великий бацька!
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24.08.2020 14:23 Відповісти
нє, ідєологію совка гебнявого...

Підозрюю, що й нинішня війна Кремля за «новий світовий порядок» теж є продуктом того самого «чекістського неврозу» - витісненої «корпоративної пам'яті» про пережитий колись їхнім відомством із вини Хрущова жах, справдешній «великий перелом» - єдину за всю 100-літню історію ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ спробу люстрації, яка в їхніх очах «ніколи знову» «нє должна повторіться»: майже п'ятнадцять мільйонів в'язнів ГУЛАГу, випущених на волю, - і майже п'ятдесят тисяч гебістів, вигнаних у відставку, кількасот засуджених, кількадесят навіть до смертної кари, головне ж - докорінна, законодавчо закріплена зміна чекістського статусу, падіння неба на землю: з касти напівбогів, перед якими дрижало все живе, до «сталіністів проклятих», як міг їм тепер тюгукнути перший-ліпший студент у трамваї, і якщо гаразд розуміти масштаб цього перевороту й те, до якої міри потім внутрішня й зовнішня політика спочатку брежнєвського-андроповського СРСР, а відтак РФ після 1993 р. були націлені на ліквідацію його наслідків, то багато чого в історії людства за останні пів століття постане в геть іншому світлі… - Оксана Забужко «Політ над гніздом зозулі завдовжки в пів століття»
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24.08.2020 14:06 Відповісти
а шо у бацьки за идеология - кто в курсе?
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24.08.2020 14:06 Відповісти
яка ще може бути ідеологія у психічно хворої людини?
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24.08.2020 14:07 Відповісти
как что, лизать пятки путину
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24.08.2020 14:07 Відповісти
Вчителів, які не підтримують державну ідеологію, у школі бути не повинно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3069
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24.08.2020 14:19 Відповісти
Судя по всему, постсовковая монархия с Колей в качестве наследного принца.
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24.08.2020 14:22 Відповісти
Идеология Чучхе.
Ким Ир Бацька с Ким Чен Колей очень даже похожи)
Смотрите сериал "Дрозды. Лукашенко" на You tube. Поймёте, что все "идеологи" из одного дерьма сделаны, и особо друг от друга не отличаются.
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24.08.2020 14:27 Відповісти
«Держава це я» або «L'état c'est moi» (фр.) - фраза, що її приписують королю Франції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV Людовику XIV , який сказав її 13 кітня 1655 р. в Паризькому парламенті, у відповідь на промову голови Сенату, який наголошував, що на першому плані є інтереси держави.




Деякі історики заперечують, що цей вислів фактично був виголошений Людовиком XIV, адже його нема в стенограмі засідання парламенту.
Відомо, що на смертному одрі Людовик XIV виголосив іншу фразу, сказавши: "Я вмираю, але Держава завжди залишиться" ("Je meurs, mais l'État demeurera toujours").
-------------------------------------------------
і два історичні клоуни :

Володин: "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России"



Учителя, которые не поддерживают государственную идеологию, в школе быть не должны, - Лукашенко
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24.08.2020 15:52 Відповісти
точно! - безпринципна, безхребетна тварина!
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24.08.2020 15:28 Відповісти
лука=мудіще як і його мишебрат пукін(шаломов) ЗВИЧАЙНІ фашисти
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24.08.2020 15:50 Відповісти
Учителя, которые не поддерживают государственную идеологию, в школе быть не должны, - КАЛАШЕНКО
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24.08.2020 19:56 Відповісти
мозаичная психопатия
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26.08.2020 01:45 Відповісти
он ********
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24.08.2020 14:06 Відповісти
на усі 100
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24.08.2020 14:07 Відповісти
В Украине фактически то же самое.
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24.08.2020 14:06 Відповісти
чушь написали
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24.08.2020 14:08 Відповісти
?
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24.08.2020 14:08 Відповісти
А конкретнее, что именно?
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24.08.2020 14:09 Відповісти
А ще ми немовлят нарасєйських їмо))

Згинь, лахтоботва))
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24.08.2020 14:11 Відповісти
між іншим, він правий: в школи у виші нині дана вказівка звільнити всіх, хто не підтримує Зелю.
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24.08.2020 14:13 Відповісти
Є у мене сумніви. Якби таке було, то піднялась би така буча, що Вувузєла не знав би, куди тікати. Та й як визначити, хто за Найвеличнішого світового гравця? Тести на АйК'ю?
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24.08.2020 14:16 Відповісти
Не ламай только что родившегося журналиста.
Ведь половина новостей чуть ли не сенсация от подобно пишущих.
Раз написал о вказівках- так оно и есть...
Кто то подхватит, кто то поверит...и понесется новость по трубам.
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24.08.2020 14:29 Відповісти
посвисти, 73/43%зебіл, посвисти, ви здатні брехати.
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24.08.2020 14:52 Відповісти
визначають просто: хто не пішов на офіціоз влади.
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24.08.2020 14:53 Відповісти
Близькі мені люди працюють викладачами,******* Україну,та є її патріотами. При цьоми з презирством та огидою відносяться до зеленого мотлоху та їхньго кумира.То з ними тепер треба рАзбІраТЦА?
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24.08.2020 15:01 Відповісти
Если бы... Тут я с батькой согласна- не нужны нам совкодрочеры в школе.
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24.08.2020 14:21 Відповісти
Штаааа?!!!

Білоруси, як вважаєте, квіточками та ліхтариками проженете його?
А чим далі затягуєте, тим більш готовий лука із своїми псами до рішучих дій.
Мусорня буде йти до кінця, то є справжні кати. КГБ також. Виграєте лише у тому випадку, якщо армія стане на ваш захист. А якщо кілька генералів оголосять хунту та заарештують його- збережуться тисячі життів.
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24.08.2020 14:09 Відповісти
Ну в процесі є свій шарм. З одного боку люди з квіточками а з іншого бабуїн з автоматом і бойові вертольоти які збивають повітряні кульки.
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24.08.2020 14:15 Відповісти
Один пзрк вирішив би купу проблем.
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24.08.2020 14:17 Відповісти
диктаторський режим знімає останні демократичні листочки та пелюстки.
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24.08.2020 14:11 Відповісти
А какая ж у вас "идеология"? "Белорусь - колхоз, на предесдателя батон не крошим"???
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24.08.2020 14:11 Відповісти
Все правильно, в Сябростане, **********, Казахстане и похожих бананиях учителя, попы, начальство и др. должны иметь звание НКВД.
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24.08.2020 14:12 Відповісти
Есть реальные опасения, что вслед за московскими телевизионщиками эта тварь массово потащит в белорусские школы скрепанутых русско-нацистских "педагогов" из ЛДНР и всяких российских Мухо*сков. Естественно, тоже с оплатой в разы выше, чем платили своим. Все для фронта, все для победы.

Вот только медиков таким же макаром не заменишь, а медики - следующие на раздаче, потому что лечили раненых, которых гестаповцы хотели заставить сдохнуть от побоев, и потому что не молчали о пытках.
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24.08.2020 14:47 Відповісти
Дремучий совок...
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24.08.2020 14:15 Відповісти
Как говорится " и на камнях растут деревья".. Лука закатал за 26 лет свободу белорусского народа до состояния " под асфальт", и вот в нем появились трещины , из за "надоел", "ковид", "нет денег от Раши", " экономический кризис", " падение жизненного уровня", " глобальная фальсификация выборов", " винтилово народа с методами фашистских карателей" И каков выход.. Лука решил все это по новой заасфальтировать, но теперь уже двойным, тройным слоем что бы и на его век хватило и на Колин.
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24.08.2020 14:16 Відповісти
И самое обидное в том,что если они и дальше будут стоять с цветами,петь брататься и обниматься то именно так оно и будет.
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24.08.2020 14:18 Відповісти
Ну если за усатого проголосовали,как говорят 10-15% и если это кол-во отобразить на педагогов,то кто будет учить детей в принципе?
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24.08.2020 14:16 Відповісти
за него реально больше проголосовало. Конечно не 80% - это нарисовали, но и не 10-15%. Учителя находятся в достаточно стремном положении, даже те кто за него не голосовали. Найти замену учителю в школе куда проще чем уволенному учителю найти работу, и думаю они это понимают.
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24.08.2020 16:36 Відповісти
А учнів теж не повинно бути ?
Невже дурний Лука думає, що народ його прийме ?
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24.08.2020 14:17 Відповісти
Він президент ОМОНа, а не народу Білорусі. Він мєнтам сказав "спасіба, ми с німі разбєрьомса".
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24.08.2020 14:23 Відповісти
Именно поэтому, школы должны быть ЧАСТНЫМИ, ГРАЖДАНСКИМИ, ПЛАТНЫМИ...
Государственные школы ломают мозг вашим детям, они очень дорогие (налоговое давление на граждан большое) и мракобесные (учат материалистической философии, лживой атеистической религии, что якобы "ничто случайно создало все из ничего")...

А вот функции государства следующие:
Правосудие
Правопорядок
Оборона
Дипломатия

Все остальное - правовой конкурентный рынок, без вмешательства чиновников...

А то что происходит в Беларуси это пример того чем заканчивается социализм, этатизм, коллективизм - фашизмом, насилием, крахом...
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24.08.2020 14:17 Відповісти
Со всем согласен кроме агрессивных религиозных псевдоаргументов, отрицающих научную теорию возникновения и развития жизни.
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24.08.2020 15:35 Відповісти
Многие атеисты приходят к выводу, что жизнь была создана благодаря Разумному замыслу, именно через НАУКУ!!!
Но в любом случае ученикам должны предоставляттся несколько концепций, несколько теорий...
Кстати, теория случайного появления жизни - не доказана! Она не научна.
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24.08.2020 21:42 Відповісти
Я за ліквідацію МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ В УКРАЇНІ.

Є лише один пункт ЗАкону.
ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ НАДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ.
Достатньо.
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24.08.2020 15:54 Відповісти
А если идеология утопичная и тупиковая?
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24.08.2020 14:18 Відповісти
белорусская чучхе - методы те же - правильной дорогой идете "товарищи"))
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24.08.2020 14:19 Відповісти
Кстати это касается не только учителей, но и рабочих. По старому это назывался " белый билет" ( волчий), или в переводе - запрет на профессию по политическим мотивам. Капец .. 21 век Европа.. ( хотя.. как будто в Раше сейчас не то же самое)
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24.08.2020 14:19 Відповісти
Волчий. Белый билет - отмазка от армии.
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24.08.2020 15:36 Відповісти
белый возможно и применительно к армии тут да... ( хотя суть не в том). А вот "Волчий" это " название документа запрещающего доступ на государственную службу и учебное заведение и т.д " ( согласно этимологии) "Волчий билет" это образное название любого документа в том числе личного дела, в котором внесены данные о некоей провинности . " Волчий билет" использовался системой с 1936 года до 1992 г чаще всего применительно к " врагам народа"
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24.08.2020 17:38 Відповісти
Все близкие друзья Пу проиграли выборы и захватитли силой власть. ввергая свои страны крутое пике!!! Мадуро проиграл в Венесуэле, Асад в Сирии!! Что теперь будет с Белорусью? Ведь Лука проиграл гораздо круче и 90% населения его ненавидят!!!
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24.08.2020 14:20 Відповісти
Давеча таракан обещал замену бастующих рабочих украинскими шахтерами и закрытие бастующих предприятий. Теперь педагоги на очереди, а диктатор в агонии. Огласите весь список?
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24.08.2020 14:20 Відповісти
еще, минимум 5 лет счастье, с садистом - ну кто шо заслужил - тот и получает
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24.08.2020 14:21 Відповісти
Лукакашка сбоку похож на мой йух
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24.08.2020 14:22 Відповісти
Співчуваю((
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24.08.2020 14:24 Відповісти
лукавый раздухарился...еще его судьба не решена-а он уже учительские судьбы правит .не перепутал ли канистры случаем?не налил ли в костер вместо воды бензинчику?
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24.08.2020 14:22 Відповісти
А помните слова Черчилля?Вот и сбываются все его пророчества...Следующими фашистами будут антифашисты...Лука,пока ещё не принес бед Сябрам,но в своей безумной попытке быть полезным *****,может принести очень много бед и несчастий для самих беларусов...
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24.08.2020 14:22 Відповісти
всё давно сбылось!
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24.08.2020 14:27 Відповісти
Вчителів, які не підтримують державну ідеологію, у школі бути не повинно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8272
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24.08.2020 14:23 Відповісти
Бцька-зверь,покаместь живой,власть не отдаст.
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24.08.2020 14:23 Відповісти
Беларусы сами вырастили этого монстра,к сожалению
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24.08.2020 14:23 Відповісти
Эй, беларусы, а какая у вас идеология вообще была?
Ну пропускаем флаг и ленинов.
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24.08.2020 14:24 Відповісти
"Учителя, которые не поддерживают государственную идеологию, в школе быть не должны"
сама фраза абсолютно адекватная и правильная, другое дело какая государственная идеология!? если подразумевать что гос-во это частная собственность таракана, то всё становится с ног на голову.
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24.08.2020 14:26 Відповісти
Вчителів, які не підтримують державну ідеологію, у школі бути не повинно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3476
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24.08.2020 14:26 Відповісти
А сколько у нас в школах учителей-ваты совковой? Лукашенко в этом прав.
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24.08.2020 14:27 Відповісти
Давай уже начинай строительство маоизма по примеру Камбоджи времен Пол Пота!
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24.08.2020 14:28 Відповісти
мирно не кто не отдаст власть - ну не таракан уж точно - но народ к борьбе не готов - вывод - все будет по прежнему ,даже намного жесче чем было
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24.08.2020 14:29 Відповісти
Конь о четырёх ногах и тот спотыкается. Учителя и дети вне политики. К сожалению бывает что мечта идиота сбывается и все видят кто идиот.
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24.08.2020 14:29 Відповісти
Поплыл колхозный фюрер... После переодевания Коленьки в солдатики с дедом все ясно... Деменция, усугубленная шизой.
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24.08.2020 14:29 Відповісти
таракан уже выписал учителей с немытой
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24.08.2020 14:29 Відповісти
В правительстве Германии считают, что личная охрана российского оппозиционера Алексея Навального необходима, поскольку он, возможно, стал жертвой отравления.
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24.08.2020 14:31 Відповісти
в одном видео он говорит, что нужно защищать русяз, иначе придут враги и всех заставят только на белорусском говорить
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24.08.2020 14:32 Відповісти
Вчителів, які не підтримують державну ідеологію, у школі бути не повинно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1067
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24.08.2020 14:34 Відповісти
А президент, который издевается над собственным народом, должен быть расстрелян или повешен, на свое усмотрение.
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24.08.2020 14:36 Відповісти
https://www.dw.com/uk/u-bilorusi-zatrymaly-chleniv-koordynatsiinoi-rady-opozytsii/a-54672843?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml У Білорусі затримали членів Координаційної ради опозиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2020

..Вчителів, які не підтримують державну ідеологію, у школі бути не повинно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5531
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24.08.2020 14:37 Відповісти
Если сейчас не выстоят белорусы-потом их так зажмут в тиски,что только под одеялом будут шептать-"Живе Белорусь".Лука учтет на будущее все слабые стороны.
Только боюсь, хороводами с цветами ничего они не добьються.Они ж не майданутые,к сожаленью...
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24.08.2020 14:38 Відповісти
да, майданутые, оказывается, необходимость для Независимости
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24.08.2020 14:43 Відповісти
Це не новина, Гумилев звав таких пасіонаріями.
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24.08.2020 14:45 Відповісти
Тому що в них ментальність така ж сама як і у луки.... хочуть і рибку з'їсти і на х#й сісти, однією дупою на двох стільцях усидіти
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24.08.2020 15:44 Відповісти
оці слова я би забов'язав вивчити на пам'ять усіх наших учетилів ...
шоб у них прокинулать пюбов до України і до демократії !!!
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24.08.2020 14:46 Відповісти
Как сделать из европейской страны северную Корею? Спроси у луки!
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24.08.2020 15:02 Відповісти
А добрий дядя Ердоган теж дєлав пєдагогам бан.
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24.08.2020 15:22 Відповісти
Кстати по опросам год два назад у нас какого президента хотели бы в Украине большинство выбрали Лукашенки,хотя знали что он не демократ,после выбора клоуна 73% теперь не удивляюсь
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24.08.2020 15:27 Відповісти
Какой то словесный высеропонос....Он хоть понимает взаимосвязь между этими событиями и явлениями?
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24.08.2020 15:27 Відповісти
В Белоруссии сейчас рабовладельческий строй, так что им ещё далеко до нормальной жизни ,кто хочет жить нормально ,валите от туда , а разговорами я же здесь родился , вы обрекаете своих детей на рабство🤔😎🙁
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24.08.2020 16:36 Відповісти
По Луці при зміні державної ідеології усі вчителя повинні бути звільнені
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24.08.2020 16:49 Відповісти
бувший "Совок" без власної думки,особливо вчителі -люди підневільні,за них все вирішує начальство....
тому їм похір,яку ідеологію "викладати"..
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24.08.2020 17:28 Відповісти
"Меня так учили... Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?"

А вчителі і є, як раз ті, хто перетворює дітей на скотиняк.
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25.08.2020 09:46 Відповісти
Єдине правильне рішення для України : НІ президентів , ні вчителів , ні будь яких депутатів чи чиновників не повинно бути тих , які не підтримують Українську Ідеологію, Цілі і Цінності ! Саме це і є критерієм взагалі для ОТРИМАННЯ Українського Громадянства ! Все інше - це колаборація !
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24.08.2020 17:27 Відповісти
Таракан, таракан, таракашечка,
Жидконогая козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!»
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24.08.2020 18:02 Відповісти
мне кажется это последние конвульсии бацька))
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24.08.2020 19:57 Відповісти
Не тіште себе ілюзіями. Просто він вказав, як далеко ладен йти.
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25.08.2020 09:42 Відповісти
с первого дня было понятно что бежать ему некуда, москве он не нужен. остается одно, умереть мучеником)))
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25.08.2020 18:19 Відповісти
а разве в беларуси есть гос-идеология? а где она прописана и описана? ))) трепло лукаш
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24.08.2020 22:02 Відповісти
Вчителі то, важлива ланка в совковій Системі. Мало того що, вони продукують гомосовєтікуса, так вони ще й голосі на виборах рахують. Тому, для диктатора педагоги не менш важливі від ОМОНу, а для народу це, не менший від ОМОНу ворог.
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25.08.2020 09:40 Відповісти
В то же время лука все верно сказал для нас...Ваты в школе быть не должно
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25.08.2020 09:48 Відповісти
 
 