Вчителів, які не підтримують державну ідеологію, у школі бути не повинно, - Лукашенко
Вчителі, які не поділяють державну ідеологію, в школі працювати не повинні.
Про це заявив Олександр Лукашенко 24 серпня, приймаючи з доповіддю міністра освіти Ігоря Карпенка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на tut.by.
"У будь-які часи треба вчитися. Якщо у нас вийде зім'ятим і початок навчального року, це зовсім погано. Ви пам'ятаєте, як ми закінчували навчальний рік у зв'язку з коронавірусом і тією настороженістю, яка була в суспільстві, особливо у батьків. Надмірною настороженістю, як ми зараз розуміємо, але тоді ви мене не послухали, послухайте тепер - нам треба дуже активно починати навчальний рік, чого б це не коштувало", - сказав Лукашенко.
Він також дав наказ "захистити вчителів від будь-яких нападок" і жорстко припиняти "наїзди, накати" на них.
"Ну, а якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж з ними треба розбиратися. У нас державне утворення, державні школи, державна ідеологія, і ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, навчайте, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, їх у школі бути не повинно. Це треба говорити прямо, відверто і чесно", - заявив Лукашенко.
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Підозрюю, що й нинішня війна Кремля за «новий світовий порядок» теж є продуктом того самого «чекістського неврозу» - витісненої «корпоративної пам'яті» про пережитий колись їхнім відомством із вини Хрущова жах, справдешній «великий перелом» - єдину за всю 100-літню історію ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ спробу люстрації, яка в їхніх очах «ніколи знову» «нє должна повторіться»: майже п'ятнадцять мільйонів в'язнів ГУЛАГу, випущених на волю, - і майже п'ятдесят тисяч гебістів, вигнаних у відставку, кількасот засуджених, кількадесят навіть до смертної кари, головне ж - докорінна, законодавчо закріплена зміна чекістського статусу, падіння неба на землю: з касти напівбогів, перед якими дрижало все живе, до «сталіністів проклятих», як міг їм тепер тюгукнути перший-ліпший студент у трамваї, і якщо гаразд розуміти масштаб цього перевороту й те, до якої міри потім внутрішня й зовнішня політика спочатку брежнєвського-андроповського СРСР, а відтак РФ після 1993 р. були націлені на ліквідацію його наслідків, то багато чого в історії людства за останні пів століття постане в геть іншому світлі… - Оксана Забужко «Політ над гніздом зозулі завдовжки в пів століття»
Ким Ир Бацька с Ким Чен Колей очень даже похожи)
Смотрите сериал "Дрозды. Лукашенко" на You tube. Поймёте, что все "идеологи" из одного дерьма сделаны, и особо друг от друга не отличаются.
Деякі історики заперечують, що цей вислів фактично був виголошений Людовиком XIV, адже його нема в стенограмі засідання парламенту.
Відомо, що на смертному одрі Людовик XIV виголосив іншу фразу, сказавши: "Я вмираю, але Держава завжди залишиться" ("Je meurs, mais l'État demeurera toujours").
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і два історичні клоуни :
Володин: "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России"
Учителя, которые не поддерживают государственную идеологию, в школе быть не должны, - Лукашенко
Згинь, лахтоботва))
Ведь половина новостей чуть ли не сенсация от подобно пишущих.
Раз написал о вказівках- так оно и есть...
Кто то подхватит, кто то поверит...и понесется новость по трубам.
Білоруси, як вважаєте, квіточками та ліхтариками проженете його?
А чим далі затягуєте, тим більш готовий лука із своїми псами до рішучих дій.
Мусорня буде йти до кінця, то є справжні кати. КГБ також. Виграєте лише у тому випадку, якщо армія стане на ваш захист. А якщо кілька генералів оголосять хунту та заарештують його- збережуться тисячі життів.
Вот только медиков таким же макаром не заменишь, а медики - следующие на раздаче, потому что лечили раненых, которых гестаповцы хотели заставить сдохнуть от побоев, и потому что не молчали о пытках.
Невже дурний Лука думає, що народ його прийме ?
Государственные школы ломают мозг вашим детям, они очень дорогие (налоговое давление на граждан большое) и мракобесные (учат материалистической философии, лживой атеистической религии, что якобы "ничто случайно создало все из ничего")...
А вот функции государства следующие:
Правосудие
Правопорядок
Оборона
Дипломатия
Все остальное - правовой конкурентный рынок, без вмешательства чиновников...
А то что происходит в Беларуси это пример того чем заканчивается социализм, этатизм, коллективизм - фашизмом, насилием, крахом...
Но в любом случае ученикам должны предоставляттся несколько концепций, несколько теорий...
Кстати, теория случайного появления жизни - не доказана! Она не научна.
Є лише один пункт ЗАкону.
ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ НАДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ.
Достатньо.
Ну пропускаем флаг и ленинов.
сама фраза абсолютно адекватная и правильная, другое дело какая государственная идеология!? если подразумевать что гос-во это частная собственность таракана, то всё становится с ног на голову.
..
Только боюсь, хороводами с цветами ничего они не добьються.Они ж не майданутые,к сожаленью...
шоб у них прокинулать пюбов до України і до демократії !!!
тому їм похір,яку ідеологію "викладати"..
А вчителі і є, як раз ті, хто перетворює дітей на скотиняк.
Жидконогая козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!»