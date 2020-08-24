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Новини Убивство Шеремета
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Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП. ФОТО

Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП. ФОТО

Кілька сотень учасників Маршу захисників України рушили з Майдану Незалежності до Офісу Президента, щоб вимагати звільнити з-під варти підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка, а також Юлію Кузьменко та Яну Дугарь, які перебувають під домашнім арештом.

Кілька сотень людей з-поміж учасників Маршу захисників України піднялися від Майдану Незалежності вулицею Інститутською і прийшли до Офісу Президента України. На вході у двір ОП їх перевіряли правоохоронці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Там вони проведуть акцію на підтримку Антоненка, який перебуває в СІЗО за підозрою в причетності до вбивства Шеремета. Учасники акції вимагають звільнити його зі слідчого ізолятора. Також вони вимагають звільнити з-під домашнього арешту інших підозрюваних у справі Шеремета: Яну Дугарь та Юлію Кузьменко.

Також читайте: Справа Шеремета: підготовче засідання суду призначили на 25 серпня

У руках учасники акції тримають національну символіку, банери з гаслами Free Riff, Free Kuzmenko і Free Dugar. На чолі колони несуть банер "Муки невинних провокують повстання".

Люди скандують "Шукайте справжніх убивць", "Свободу політв'язням" і "Досить брехні".

"О 17:00 активісти попрямують до Офісу Генерального прокурора і проведуть там ніч напередодні суду щодо зміни запобіжного заходу Антоненку", - сказав у коментарі агентству координатор ГО "Суспільство майбутнього" та один із членів ініціативи #FreeRiff Євген Карась.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Також читайте: Обвинувальний акт проти Яни Дугарь залишився у прокурора, - адвокат

Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП 01
Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП 02
Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП 03
Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП 04
Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП 05

Фото: Марш захисників України, коробка на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь. Олег Богачук, Цензор.НЕТ

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Автор: 

протест (2394) Офіс Президента (2020) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+59
Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП - Цензор.НЕТ 7050
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24.08.2020 14:51
+49
Гідна світлина з Українцями!

Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП - Цензор.НЕТ 979
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24.08.2020 15:01
+39
Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 4618
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24.08.2020 15:03
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Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП - Цензор.НЕТ 7050
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24.08.2020 14:51 Відповісти
ну, то хто в кого і де плутається..?

https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis

https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1297832720123465728 2 ч

что-то даже на Михайловской пустота народная.
Великовата для этой власти даже Михайловская.
Надеюсь, в следующем году Зеленский будет вспоминать День Независимости в каком - нибудь бункере (вспомнился снова Чаушеску).

Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 9139
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24.08.2020 15:14 Відповісти
На Софійській площі сьогодні зібрали всіх, кого адмірал Колчак просив не чіпати
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24.08.2020 15:20 Відповісти
Сцикло !
Ми не тільки твої Попередники, ми також твої і НАСТУПНИКИ!
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24.08.2020 14:52 Відповісти
Даже не мечтайте, это вопрос жизни самой власти. Отступившего затопчут. Поэтому до новых президентских выборов как минимум ребята будут в тюрьме
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24.08.2020 14:53 Відповісти
Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП - Цензор.НЕТ 2185
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24.08.2020 14:53 Відповісти
це, певно, теж слуга

Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП - Цензор.НЕТ 5466
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24.08.2020 14:59 Відповісти
И по совместительству имбицил!
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24.08.2020 15:02 Відповісти
Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 4618
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24.08.2020 15:03 Відповісти
...а не можемо, бо Бєрлусконі, которий "Сільвіо та інші" - лєпшой друг пуйла
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24.08.2020 15:06 Відповісти
цікаво знати, хто "ізображаєт"...
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24.08.2020 15:04 Відповісти
наконец то, респект.
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24.08.2020 14:55 Відповісти
між іншим, в Одесі знайшлись навіжені, які попистили жопоблоківців разом з їхнім аналом ZІК
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24.08.2020 14:55 Відповісти
а-я-яй! (какие молодцы)))
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24.08.2020 15:08 Відповісти
Думаю,там був мій племінник.Він зрадників просто не любе,і казав цьому."..."
гарному хлопцю,не чіпай каку,ніт -"порву гадів".
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24.08.2020 15:09 Відповісти
Це повинно стати гарною традицією.
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24.08.2020 17:19 Відповісти
Досі у зевлади нема доказів вини Антоненка, Кузьменко і Дугарь. Те, що їх так довго тримають під арештом без доказів доводить, що Зе будує тоталітаризм.
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24.08.2020 14:56 Відповісти
...але, на відміну від маасковскіх зєводів, у нього виходить якась пародія на господський дискурс
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24.08.2020 15:03 Відповісти
Так, бо він не вміє працювати та не має якостей лідера і керівника.
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24.08.2020 15:09 Відповісти
Гідна світлина з Українцями!

Часть колонны Марша защитников Украины пришла к ОП требовать освобождение Антоненко, Дугарь и Кузьменко: ночь активисты проведут под ОГП - Цензор.НЕТ 979
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24.08.2020 15:01 Відповісти
Опачки. А вот и начало конца вiслючей власти...
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24.08.2020 15:02 Відповісти
Не смеши.
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24.08.2020 15:06 Відповісти
А вiслюку оманскому не до смеха. Сцытся пианист...
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24.08.2020 15:08 Відповісти
Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 3317
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24.08.2020 15:02 Відповісти
гарне фото... збережіть... щобі ні одна істота не втекла від правосуддя, а як що не суду, то бодай від гніву людського
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24.08.2020 15:12 Відповісти
а "гнів" сотні дебілів це шо - правосуддя
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24.08.2020 16:39 Відповісти
Опа половина з них кормилася Зе при Потроху, то значить Потрохогниди тут не вистачає.
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24.08.2020 18:16 Відповісти
Потерпілий підле сцикло, виходь!
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24.08.2020 15:03 Відповісти
А смысл там торчать в выходной день.
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24.08.2020 15:03 Відповісти
Намекаешь, что Майданы возможны только в рабочие дни?
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24.08.2020 15:05 Відповісти
А вот и лозунги донбасяо пошли в ход
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24.08.2020 15:07 Відповісти
Знову ніхто не прийшов Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 3684
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24.08.2020 15:05 Відповісти
Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 3052Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП - Цензор.НЕТ 3169
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24.08.2020 15:07 Відповісти
Я так понимаю, заспамили радостные вопли поддержки со стороны ярых поборников белорусской демократии
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24.08.2020 15:56 Відповісти
Не уподобляйтесь Белоруссам пора подносить шины . Зеленский поймет только силу😡
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24.08.2020 16:42 Відповісти
ЗеБанду под суд!
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24.08.2020 18:12 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1297884208610902018 2 ч

я тут же представила маленькое хилое тельце, истерично ******* ножками и бьющее кулачками по полу с гундосыми воплями: они суки, суки, суки.... всех пострелять, посадить, уничтожить! Я - президент! ААААААА.....
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24.08.2020 18:35 Відповісти
Шеремет приехал в Украину с одной целью - заработать деньги на войне и горе украинцев путем острых публикаций в желтой прессе. Его завалили и мне абсолютно насрать кто это зделал, нехрен ездить по чужим странам и нагнетать гражданские протоивостояния в обществе. А теперь еще, для галочки, за этого "любителя военных сенсаций" судят абсолютно невинных украинцев. Если кто-то из невинных сядет, я буду первым кто при случае харкнет на его портрет и могилу.
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24.08.2020 20:01 Відповісти
і що цікаво Антоненка("не патріот-бо юдей"=це його слова!!) його матюкливу подружку= хайкуКузьмєнко та мутну Другарь з чоловіком-іракцем БИДЛОТА хором зі "сваімі лютьмі" пропонує БЕЗ СУДА ЗВІЛЬНИТИ отак...
НІХТО Ж НЕ ЗАБУВ ЩЕ надьку=кобилу - юдькіну"хєроїню"
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25.08.2020 07:42 Відповісти
 
 