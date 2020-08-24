Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП. ФОТО
Кілька сотень учасників Маршу захисників України рушили з Майдану Незалежності до Офісу Президента, щоб вимагати звільнити з-під варти підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка, а також Юлію Кузьменко та Яну Дугарь, які перебувають під домашнім арештом.
Кілька сотень людей з-поміж учасників Маршу захисників України піднялися від Майдану Незалежності вулицею Інститутською і прийшли до Офісу Президента України. На вході у двір ОП їх перевіряли правоохоронці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Там вони проведуть акцію на підтримку Антоненка, який перебуває в СІЗО за підозрою в причетності до вбивства Шеремета. Учасники акції вимагають звільнити його зі слідчого ізолятора. Також вони вимагають звільнити з-під домашнього арешту інших підозрюваних у справі Шеремета: Яну Дугарь та Юлію Кузьменко.
У руках учасники акції тримають національну символіку, банери з гаслами Free Riff, Free Kuzmenko і Free Dugar. На чолі колони несуть банер "Муки невинних провокують повстання".
Люди скандують "Шукайте справжніх убивць", "Свободу політв'язням" і "Досить брехні".
"О 17:00 активісти попрямують до Офісу Генерального прокурора і проведуть там ніч напередодні суду щодо зміни запобіжного заходу Антоненку", - сказав у коментарі агентству координатор ГО "Суспільство майбутнього" та один із членів ініціативи #FreeRiff Євген Карась.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Фото: Марш захисників України, коробка на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь. Олег Богачук, Цензор.НЕТ
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
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что-то даже на Михайловской пустота народная.
Великовата для этой власти даже Михайловская.
Надеюсь, в следующем году Зеленский будет вспоминать День Независимости в каком - нибудь бункере (вспомнился снова Чаушеску).
Ми не тільки твої Попередники, ми також твої і НАСТУПНИКИ!
гарному хлопцю,не чіпай каку,ніт -"порву гадів".
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я тут же представила маленькое хилое тельце, истерично ******* ножками и бьющее кулачками по полу с гундосыми воплями: они суки, суки, суки.... всех пострелять, посадить, уничтожить! Я - президент! ААААААА.....
НІХТО Ж НЕ ЗАБУВ ЩЕ надьку=кобилу - юдькіну"хєроїню"