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Новини День Незалежності
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"Океан Ельзи" і "Бумбокс" заявили, що їхні пісні без дозволу використали на концерті до Дня Незалежності

Представники гуртів "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті "Пісенна історія сучасної України" до Дня Незалежності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Продюсер "Бумбоксу" Олексій Согомонов на питання, чи зверталися до гурту щодо виконання їхньої пісні на концерті, відповів: "Ні, звісно, ніхто не питав".

Про це ж сказала й представниця "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко: "Щодо питань використання пісні "Океану Ельзи" сьогодні зранку — ні, не давали дозвіл! Ба більше — навіть не звертались".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона. ФОТОрепортаж

Концерт "Пісенна історія сучасної України" відбувся в межах заходів святкування 29-го Дня Незалежності. На ньому пісню "Вахтерам" гурту "Бумбокс" виконали "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океану Ельзи" — хор і Вєрка Сердючка.

Автор: 

День Незалежності (701) концерт (234) музика (485)


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Топ коментарі
+51
зеленые жабы и тут скрысятничали!
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24.08.2020 15:54
+44
При чем тут бабло, если ты производишь автомобили, а потом незнакомые люди просто так берут один из твоих авто покататься, то это называется воровство, и не важно, взяли они покататься на День Независимости или в любой другой день, точно так же с песнями.
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24.08.2020 15:57
+43
Справа не в баблі, манкурте, справа в тому, що вони не хотіли щоб їх пісні виконувала на тому збіговиську.
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24.08.2020 16:00
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Вакарчук сделал свое дело. Вакарчук может идти...
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25.08.2020 06:16 Відповісти
Им ее отстегнули!
От клоуны непорядочные.
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25.08.2020 09:24 Відповісти
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