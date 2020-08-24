"Океан Ельзи" і "Бумбокс" заявили, що їхні пісні без дозволу використали на концерті до Дня Незалежності

Представники гуртів "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті "Пісенна історія сучасної України" до Дня Незалежності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Продюсер "Бумбоксу" Олексій Согомонов на питання, чи зверталися до гурту щодо виконання їхньої пісні на концерті, відповів: "Ні, звісно, ніхто не питав".

Про це ж сказала й представниця "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко: "Щодо питань використання пісні "Океану Ельзи" сьогодні зранку — ні, не давали дозвіл! Ба більше — навіть не звертались".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона. ФОТОрепортаж

Концерт "Пісенна історія сучасної України" відбувся в межах заходів святкування 29-го Дня Незалежності. На ньому пісню "Вахтерам" гурту "Бумбокс" виконали "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океану Ельзи" — хор і Вєрка Сердючка.