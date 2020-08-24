Парламентарі 12 країн у День Незалежності закликали світ пам'ятати про агресію РФ: "Україна не має бути забутою"

Парламентарі 12 країн світу в спільному зверненні закликали світ не забувати про триваючу російську агресію проти України.

Звернення оприлюднив Стюарт МакДональд, заступник голови групи дружби з Україною в парламенті Великої Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Парламентарі Європи, Австралії та Канади об’єднуються, щоб запевнити у солідарності та дружбі з українським народом у 29-ту річницю незалежності. Мир настане", - написав Стюарт МакДональд.

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Під зверненням на цей час стоять підписи парламентарів Великої Британії - МакДональда та чотирьох його колег, також Німеччини, Швеції, Норвегії, Польщі, Латвії, Грузії, Молдови, Румунії, Португалії, Канади та Австралії.

"Росія продовжує збройно порушувати територіальну цілісність України. Це ще одна країна на європейському континенті, чиї кордони намагаються змінити силою... Україна не має бути забутою у світі, де не бракує питань, що претендують на міжнародну увагу", - зазначають вони.

Парламентарі нагадують, що війна на Донбасі триває вже більш ніж 6 років, забрала життя понад 13 000 людей і змусила покинути свої домівки понад 1,5 млн осіб. Також нагадують про збитий російським "Буком" рейс МН17, на борту якого загинули 298 громадян різних держав світу.

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"У день незалежності України ми запевняємо у нашій дружбі з українським народом. Ми поновимо наші зусилля з підтримки України та її союзників задля досягнення миру", - підсумовують у зверненні.