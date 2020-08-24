Парламентарі 12 країн у День Незалежності закликали світ пам'ятати про агресію РФ: "Україна не має бути забутою"
Парламентарі 12 країн світу в спільному зверненні закликали світ не забувати про триваючу російську агресію проти України.
Звернення оприлюднив Стюарт МакДональд, заступник голови групи дружби з Україною в парламенті Великої Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Парламентарі Європи, Австралії та Канади об’єднуються, щоб запевнити у солідарності та дружбі з українським народом у 29-ту річницю незалежності. Мир настане", - написав Стюарт МакДональд.
Під зверненням на цей час стоять підписи парламентарів Великої Британії - МакДональда та чотирьох його колег, також Німеччини, Швеції, Норвегії, Польщі, Латвії, Грузії, Молдови, Румунії, Португалії, Канади та Австралії.
"Росія продовжує збройно порушувати територіальну цілісність України. Це ще одна країна на європейському континенті, чиї кордони намагаються змінити силою... Україна не має бути забутою у світі, де не бракує питань, що претендують на міжнародну увагу", - зазначають вони.
Парламентарі нагадують, що війна на Донбасі триває вже більш ніж 6 років, забрала життя понад 13 000 людей і змусила покинути свої домівки понад 1,5 млн осіб. Також нагадують про збитий російським "Буком" рейс МН17, на борту якого загинули 298 громадян різних держав світу.
"У день незалежності України ми запевняємо у нашій дружбі з українським народом. Ми поновимо наші зусилля з підтримки України та її союзників задля досягнення миру", - підсумовують у зверненні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Я постійно наголошував: ключі від миру знаходяться не в Україні, не у Вашингтоні, не в Брюсселі, а ключі від миру знаходяться в руках однієї людини. Ім'я цієї людини - Путін. І заставити його можна тільки через механізм санкцій, через механізм міжнародної коаліції, які ми побудували, а ви руйнуєте. І на сьогодні, якщо прийти і знову почати обговорювати невиконання Росією підписаних зобов'язань, а брати на Україну додаткові… Давайте, у нас будуть в Москві ці терористи підписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви, (Зеленський), - про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що? І ви виберете той варіант, який вам буде потрібен: або зрада, або некомпетентність", - сказав Порошенко.
Він зауважив, що ні один, ні другий варіанти не є прийнятними.
"Full stop". Крапка. І ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І так, як 20 тисяч людей вийшли тоді у грудні місяці, щоб зупинити капітуляцію, 100 тисяч людей сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, - це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: тут ви нікого не обдурите. Україна - це демократична країна, яка здатна себе захистити. Крапка", - наголосив Порошенко.