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Новини День Незалежності
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Хода на честь Дня Незалежності відбулася у Львові, Дніпрі та Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Масові заходи до Дня Незалежності України 24 серпня відбуваються в багатьох українських містах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

У Львові відбувся "Марш нескорених" на честь українських військовослужбовців, які захищають свою країну на Донбасі. На марш прийшли учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, рідні загиблих, майданівці.

Захід розпочався з молитви на Личаківському кладовищі, де поховані українські військовослужбовці, загиблі на сході країни.

Хода на честь Дня Незалежності відбулася у Львові, Дніпрі та Запоріжжі 01Хода на честь Дня Незалежності відбулася у Львові, Дніпрі та Запоріжжі 02

"Ми маємо у День Незалежності вшанувати всіх загиблих, подякувати хлопцям, які захищали країну, подякувати хлопцям, які зараз на лікування у госпіталі, щоб вони бачили підтримку, були мотивовані, і помолитись за військо. Це найголовніше зробити у День Незалежності. Я хочу жити у вільній, незалежній Україні і живу, і пишаюсь цим", – сказав організатор маршу Артур Кирєєв, ветеран 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр".

Хода на честь Дня Незалежності відбулася у Львові, Дніпрі та Запоріжжі 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва відбувається Марш захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Марш нескорених" пройшов вулицями Львова від Личаківського цвинтаря до пам’ятника Шевченкові. Його учасники зупинились дорогою біля військового госпіталю, де подякували військовослужбовцям, привітали з Днем Незалежності і на їхню честь заспівали гімн України.

Біля пам’ятника Шевченку учасники "Маршу нескорених" провели невелике віче і перейшли до Гарнізонного храму, щоб помолитись за тих, кого вже немає, і за тих, хто сьогодні на Донбасі захищає незалежність України

Хода на честь Дня Незалежності відбулася у Львові, Дніпрі та Запоріжжі 04

Дивіться: У центрі Києва відбуваються урочистості з нагоди Дня Незалежності. ВIДЕО

24 серпня майже тисячу жителів Дніпра взяли участь у "Ході Незалежності та єдності українців", ініційованій громадськістю. Під звуки військового оркестру вони пройшли центральними вулицями міста – від облдержадміністрації до Музею АТО.

Учасниками заходу стали, зокрема, ветерани бойових дій на Донбасі, родичі загиблих бійців, представники громадських організацій. Очолювали ходу бійці та волонтери – вони несли велике синьо-жовте полотнище.

Хода на честь Дня Незалежності відбулася у Львові, Дніпрі та Запоріжжі 05Хода на честь Дня Незалежності відбулася у Львові, Дніпрі та Запоріжжі 06

Вбрані у вишиванки, люди тримали в руках синьо-жовті прапори, квіти, кетяги калини. Вони скандували патріотичні гасла, співали українські пісні.

Біля кінцевої точки маршруту на них чекав концерт учасників всеукраїнського фестивалю "Пісні, народжені в АТО".

Також урочистості відбулися на Алеї пам’яті біля облдержадміністрації. Біля пам’ятника Тарасові Шевченку провели традиційну церемонію покладання квітів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі День Незалежності відзначили традиційною ходою центром міста. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько двох тисяч містян пройшлися центральним проспектом від бульвару Шевченка до майдану Героїв революції, співаючи національний гімн і скандуючи "Україна понад усе!". "Слава Україні! Героям слава!". Ходу очолили батьки загиблих українських військових і ветерани війни на Донбасі.

Хода на честь Дня Незалежності відбулася у Львові, Дніпрі та Запоріжжі 07Хода на честь Дня Незалежності відбулася у Львові, Дніпрі та Запоріжжі 08

"На моє глибоке переконання, має значення лише одне – що ми українці. Сьогодні державне свято і всі маємо бути єдиними, бо наші загрози до Незалежності нікуди не зникають", – розповів один з ініціаторів ходи, голова обласного осередку "Просвіти" Ігор Артюшенко.

Більшість учасників "Маршу волі" були вдягнені у вишиванки, або несли з собою національні прапори. Активісти також несли центром міста великі плакати з написами "Ні капітуляції", "Я українець і я цим пишаюсь", "Україна переможе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Океан Ельзи" і "Бумбокс" заявили, що їхні пісні без дозволу використали на концерті до Дня Незалежності

Після завершення ходи на майдані Героїв революції відбувся мітинг. Його учасники заспівали національний гімн та вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбасі українських бійців. Після на місці було організовано "вільний мікрофон", і всі охочі могли висловитися і привітати присутніх зі святом.

Під час мітингу активісти також збирали підписи під зверненням до президента України, міністра юстиції, голови Запорізької ОДА з вимогою заборонити через суд діяльність політичних партій "Опозиційна платформа "За життя" та "Партію Шарія" як таких, "що несуть загрозу національній безпеці та громадському порядку, захисту прав і свобод громадян".

Також дивіться: "Єдина, безпечна, рідна", - привітання від СБУ із Днем Незалежності. ВIДЕО

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День Незалежності (701) Дніпро (3250) Запоріжжя (2258) Львів (3066)


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Топ коментарі
+26
Это самое главное в День Независимости. Я хочу жить в свободной, независимой Украине и живу, и горжусь этим", - сказал организатор марша Артур Киреев, ветеран 93-й механизированной бригады "Холодный Яр".

Артур Киреев родился и рос в Донецке, воевал в звании лейтенанта на фронте за Украину, был ранен, в свои 25 лет прикован к инвалидной коляске но возглавил марш за Украину во Львове в День Независимости.
Это и есть Украина.
Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье - Цензор.НЕТ 485
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24.08.2020 16:15
+12
А зелені спромоглися тільки пающіє трусєла на сцену випхати.
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24.08.2020 16:11
+11
В неподконтрольных Украине городах на Донбассе ко Дню Независимости также появилась украинская символика. Украинские флаги вывесили на въезде в города Луганск и Сорокино (название города Краснодон с 2016 по декоммунизации).
Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье - Цензор.НЕТ 9544
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24.08.2020 16:18
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А зелені спромоглися тільки пающіє трусєла на сцену випхати.
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24.08.2020 16:11 Відповісти
https://rubryka.com/2020/08/24/marsh-zahysnykiv-2020/ Рекордна хода. Тисячі людей вийшли на Марш захисників у Києві , https://rubryka.com/2020/08/24/marsh-zahysnykiv-2020/ а колону замыкали артисты 95 квартала https://images.cnscdn.com/images/6/7/1/4/671471995862e931e7a9020adfaa860c/original.jpg
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24.08.2020 16:13 Відповісти
....95 квартал та ще й Вєрка Смердючка - х"йловська шлюшка
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24.08.2020 16:33 Відповісти
*******
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24.08.2020 16:47 Відповісти
сьрашно дивитись на цю ....
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25.08.2020 17:20 Відповісти
Одна єдина соборна Україна!
Із Днем Незалежності!
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24.08.2020 16:13 Відповісти
Это самое главное в День Независимости. Я хочу жить в свободной, независимой Украине и живу, и горжусь этим", - сказал организатор марша Артур Киреев, ветеран 93-й механизированной бригады "Холодный Яр".

Артур Киреев родился и рос в Донецке, воевал в звании лейтенанта на фронте за Украину, был ранен, в свои 25 лет прикован к инвалидной коляске но возглавил марш за Украину во Львове в День Независимости.
Это и есть Украина.
Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье - Цензор.НЕТ 485
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24.08.2020 16:15 Відповісти
Бандеровцы противостояли целому совку ! Под пулями нквдэшников мочили ! С флагом пройти,невелика заслуга. А всей этой толпой задавить предательский жопоблок,это уже начало перемен.Затем тварей-олигархов.С флагами пусть дети ходят.
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24.08.2020 16:17 Відповісти
В неподконтрольных Украине городах на Донбассе ко Дню Независимости также появилась украинская символика. Украинские флаги вывесили на въезде в города Луганск и Сорокино (название города Краснодон с 2016 по декоммунизации).
Шествия в честь Дня Независимости состоялись во Львове, Днепре и Запорожье - Цензор.НЕТ 9544
показати весь коментар
24.08.2020 16:18 Відповісти
Зеленый мимо марша огородами шоб путена не злить
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24.08.2020 16:18 Відповісти
От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕСЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД С ПРАЗДНИКОМ! ДОЛГОЛЕТИЯ ТЕБЕ УКРАИНА!
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24.08.2020 16:33 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!
!!11!!!!!!!..
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24.08.2020 16:33 Відповісти
В игре на рояле х**м. Тут он пороха переплюнул.
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24.08.2020 16:44 Відповісти
І не посперечаєшся. Він "геніальний піаніст" нинішньої епохи. Цим "подвигом" він вписав своє ім'я в аннали.
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24.08.2020 16:53 Відповісти
Хода на честь Дня Незалежності відбулася у Львові, Дніпрі та Запоріжжі - Цензор.НЕТ 845
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24.08.2020 17:22 Відповісти
"Під час мітингу активісти також збирали підписи під зверненням до...." громадян, яки залишають пусті пляшки і недопалки на тротуарах))))
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25.08.2020 11:24 Відповісти
 
 