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У запущених з Литви кульках могла бути отрута або вибухівка, - Міноборони Білорусі

У запущених з Литви кульках могла бути отрута або вибухівка, - Міноборони Білорусі

У підвісці повітряних кульок, запущених у Білорусь з боку Литви, могли бути вибухові або отруйні речовини, вважають в білоруському Міноборони.

Про це заявив виконувач обов'язків заступника командувача Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Олег Орлов. Його слова наводить пресслужба Міноборони РБ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці, на перший погляд, нешкідливі кульки несуть у собі загрозу безпеці польотів ... Ніхто не знає, яка підвіска у цих кульок. Вона може бути абсолютно різна: вибухові речовини, отруйні речовини тощо", - сказав він.

Орлов зазначив, що хоч "обивателю може здатися, що це факт малозначущий", однак "будь-який кордон будь-якої держави є недоторканним". "І це не залежить ні від того, який напрямок вітру на цей момент у районі кордону, ні від бажання громадян, скажімо так, пожартувати, позапускати кульки", - сказав Орлов.

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У Міноборони Білорусі стверджують, що їхні вертолітники не порушували повітряний простір Литви під час інциденту з повітряними кульками.

"Дії наших льотчиків розцінюю як такі, що абсолютно відповідають нашому і міжнародному законодавству. Наші льотчики діяли в повітряному просторі нашої держави, це зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю. Порушення державного кордону Литовської республіки не було", - сказав Орлов.

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Нагадаємо, напередодні з Литви в Білорусь запустили біло-червоно-білий прапор на повітряних кульках. Міноборони Білорусі через це підняло в повітря вертольоти Мі-24. Мінськ і Вільнюс взаємно звинувачують один одного в порушенні державного кордону.

Автор: 

Білорусь (7922) кордон (4749) Литва (2378)


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Топ коментарі
+29
Там еще могли быть порохоботы с наколотыми апельсинами😂
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24.08.2020 16:57
+23
Та ні. Це ви всцялись від кольорів тих повітряних кульок.
Ідійоти...
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24.08.2020 16:57
+22
В этих шариках мог быть воздух свободы.
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24.08.2020 17:00
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LSD
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24.08.2020 19:38 Відповісти
То кульки були з колорадськими жуками
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24.08.2020 19:44 Відповісти
Шарики наколоты У запущених з Литви кульках могла бути отрута або вибухівка, - Міноборони Білорусі - Цензор.НЕТ 7645
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24.08.2020 19:46 Відповісти
Беларусы, кто есть на ветке, подскажите Шо вы им дали такого покурить?У запущених з Литви кульках могла бути отрута або вибухівка, - Міноборони Білорусі - Цензор.НЕТ 8336
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24.08.2020 19:49 Відповісти
мабуть бадилля бульби курить
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25.08.2020 07:29 Відповісти
Виявляється, параноя - заразна хвороба! Лукашеску вдалося заразити нею свій генштаб.
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24.08.2020 19:54 Відповісти
В подвеске воздушных шариков, запущенных в Беларусь со стороны Литвы, могли быть взрывчатые или ядовитые вещества, считают в белорусском Минобороны. Источник: https://censor.net/n3215544

НУ ЩО ДАЛІ ТАМ ПО ПЛАНУ - РАСПЯТИЄ МАЛЬЧІКІ, ЗАДУТИЄ ПЄНИ СТАРУШКАМ, ДВА РАБА НА КАРАТЄЛЯ, УБІЙСТВО СНІГІРЄЙ І ІНША ЧЕСНА СКРЄПНА ІНФОРМАЦІЯ
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24.08.2020 21:07 Відповісти
Муж три дня дома не появлялся, на четвертый день заявился.. Жена ему
- Где шлялся?
- Да представляешь, этот бен Ладен такая падла! Прислал на работу мне письмо. Я его открываю, а там - белый порошок!
- И что? Сибирская язва?
- Хуже.. Триппер...
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24.08.2020 21:33 Відповісти
Це у вашій рідній паРаші яды и взрывчатка! Брехуни нещасні!
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24.08.2020 22:07 Відповісти
Крыша едет,дом стоит.У этих недоумков есть рассейские советчики,так что,удивляться нечему.
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24.08.2020 23:17 Відповісти
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН - БОЛЬНЫЕ ПАРАНОИКИ !!!
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24.08.2020 23:32 Відповісти
В кндр среди вынужденных вегетарианцев тоже есть жирный боров ын. И живет себе. И уничтожает оппонентов самыми зверскими способами. Лука, похоже, стал на путь чучхе. Царь Александр I белорусский с царевичем, будущим Николаем I.

Расстрел демонстрации 1905 года. Прошло 115 лет, где поклонская? Вот ей и александр и николашка. Пусть целует в задницу.
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25.08.2020 01:11 Відповісти
та 146%, що ДержДеп наколов кульки наркотою! ОДНОЗНАЧНО!!!! В них це вже традиція - колоти у все кулеподібне наркоту!
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25.08.2020 01:29 Відповісти
Вся Белорусская армия упала в обморок от литовских воздушных шариков, а если бы вдоль граници пролетел F22?
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25.08.2020 01:53 Відповісти
Люся вже в міністерстві оборони Білорусі влаштувалася?
У запущених з Литви кульках могла бути отрута або вибухівка, - Міноборони Білорусі - Цензор.НЕТ 1726
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25.08.2020 08:59 Відповісти
В кульках звичайно міг бути яд чи вибухівка, а черепних коробках білоруських генералів могли бути мізки... Але ні першого, ні другого, ні трейтього ні в кульках, ні в черепник коробках не виявилося.
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25.08.2020 09:01 Відповісти
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