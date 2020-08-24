У запущених з Литви кульках могла бути отрута або вибухівка, - Міноборони Білорусі

У підвісці повітряних кульок, запущених у Білорусь з боку Литви, могли бути вибухові або отруйні речовини, вважають в білоруському Міноборони.

Про це заявив виконувач обов'язків заступника командувача Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Олег Орлов. Його слова наводить пресслужба Міноборони РБ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці, на перший погляд, нешкідливі кульки несуть у собі загрозу безпеці польотів ... Ніхто не знає, яка підвіска у цих кульок. Вона може бути абсолютно різна: вибухові речовини, отруйні речовини тощо", - сказав він.

Орлов зазначив, що хоч "обивателю може здатися, що це факт малозначущий", однак "будь-який кордон будь-якої держави є недоторканним". "І це не залежить ні від того, який напрямок вітру на цей момент у районі кордону, ні від бажання громадян, скажімо так, пожартувати, позапускати кульки", - сказав Орлов.

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У Міноборони Білорусі стверджують, що їхні вертолітники не порушували повітряний простір Литви під час інциденту з повітряними кульками.

"Дії наших льотчиків розцінюю як такі, що абсолютно відповідають нашому і міжнародному законодавству. Наші льотчики діяли в повітряному просторі нашої держави, це зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю. Порушення державного кордону Литовської республіки не було", - сказав Орлов.

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Нагадаємо, напередодні з Литви в Білорусь запустили біло-червоно-білий прапор на повітряних кульках. Міноборони Білорусі через це підняло в повітря вертольоти Мі-24. Мінськ і Вільнюс взаємно звинувачують один одного в порушенні державного кордону.