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Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо

Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо

Наступного року виповнюється 30 років Незалежності, і цього дня має бути військовий парад, вважає п'ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко.

Про це він заявив під час виступу на багатотисячному мітингу на Європейській площі, який відбувся після Маршу Незалежності, інформує Цензор.НЕТ.

Порошенко вважає, що Зеленський боїться української армії, і саме цей страх стоїть за небажанням проводити парад.

"Я розумію, що біля вагона Сердючки йому комфортніше, ніж біля танка. Там не так страшно. Він не розуміє значення параду ні для самих військових, ні для справжніх українців, ні для суспільства", - сказав Порошенко.

"Бо сильні ми не тільки бронею, а й нашим потужним духом перемоги, який ми демонстрували і продовжуватимемо демонструвати. Годі боятися армії! Годі ховатися від неї! Годі приховано нехтувати нею! Годі ухилятися від виконання обов'язків Верховного Головнокомандувача", - закликав п'ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парад буде після повернення людей і територій, - Зеленський

"Усіх бомбити" не треба. Але наступного року в день тридцятої річниці Незалежності має бути великий військовий парад. З технікою, з авіацією, з найкращими у світі воїнами, з ветеранами, з добровольцями", - переконаний Порошенко.

"Не зробить влада сама - ми придумаємо, як її змусити. Тому що дехто не служив, а в армії кажуть: "Не вмієш - навчимо, не хочеш - примусимо", - попередив лідер "ЄС".

Як відомо, сьогодні в центрі Києва відбувся багатотисячний Марш Незалежності, в якому взяли участь десятки тисяч ветеранів, родичів загиблих героїв російсько-української війни, волонтери, громадські активісти, політики і громадські діячі.

Також дивіться: У центрі Києва відбуваються урочистості з нагоди Дня Незалежності. ВIДЕО

Автор: 

День Незалежності (701) парад (374) Порошенко (15160)


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Топ коментарі
+52
Всі військові хочуть парад.
Натомість маємо оголених попсяників, гонорар яких потягнув вартість параду.
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24.08.2020 17:23
+50
На следующий год эти зебилы уже не будут властью
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24.08.2020 17:22
+36
Седьмой президент
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24.08.2020 17:24
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Ещё раз для упоротой)))
1. Денежное довольствие ее раз повторю - не меняется.
Да, не меняется.
2. Продовольственное. Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 9681 Ну какая разница - кормить солдата в части или выдать сухпаек.
Вы разницу в сухом пайке или питании в части понимаете?
Это ОЧЕНЬ большая разница, сухпай и питание в части.
Так вот дополнительное питание - это НЕ СУХПАЙ. Его тоже НАДО покупать.
3. Уточните цены в "Укравиарухе". Ну так, для себя.
4. Если танки "Булат" были у НГ, почему НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на парадах?
А потому то Вы невнимательно прочитали п.2 Указа Президента. Никто и никогда на принимал технику у других силовых ведомств.
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25.08.2020 21:25 Відповісти
Заодно для себя и Ваших экспертов, почитайте на досуге:
Положение об использовании воздушного пространства Украины.

Правила полётов воздушных судов и обслуживание воздушного движения в классифицированном воздушном пространстве Украины.
Воздушный кодекс Украины.

Но ВСЕ без исключения диспетчера от "Укравиаруха".
Военные, сидят на своих аэродромах и контролируют только свои зоны.
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25.08.2020 21:41 Відповісти
Ну так что там эксперты домашние про командировочные?
Или про технику НЕ Киевского гарнизона?
Или технику НЕ МО?
Или про продолжительность подготовки к парадам?
Вас затоптать копиями приказов МО и ГШ? Ну по парадам?
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25.08.2020 21:45 Відповісти
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2739947-v-parize-prohodit-*******-parad-po-slucau-dna-vzatia-bastilii.html В Париже проходит военный парад по случаю национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии. Принимает парад президент Франции Эммануэль Макрон

Неужели за счет Макрона
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24.08.2020 21:07 Відповісти
Парад до 30ти річчя Незалежності України Петро Олексійович буде спостерігати сидячи у камері!
😊
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24.08.2020 20:37 Відповісти
...запомни на всю свою оставшуюся недолгую жизнь
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 8116
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24.08.2020 20:40 Відповісти
Клоун шоколадный, иди обнимай Путина
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24.08.2020 20:46 Відповісти
Наступного року парад буде приймати Гетьман, а командуватиме Пастор !

Слава Україні !
Смерть ворогам !
Хай Хунта !
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24.08.2020 21:17 Відповісти
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 2651
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24.08.2020 21:18 Відповісти
Вишенкой на торте во время марша стал Порошенко, который обворовывал страну во время войны, пока народ собирал бойцам деньги на носки и бронежилеты
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24.08.2020 21:43 Відповісти
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 6462
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24.08.2020 21:47 Відповісти
Пиши заяву, та неси в прокуратуру,що особисто бачив та фіксував ,як Петро Олексійович крав. Ти- обраний і зможеш посадити Порошенко. Я вірю в тебе !
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24.08.2020 21:56 Відповісти
Ага каждое второе обращение европейских коллег не троньте Петю он хороший..
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24.08.2020 22:41 Відповісти
Чем это мешает расследовать и судить по-честному? Если действительно что-то есть.
А если ничего нет, кроме полит.преследований (что мы и увидели) -то Европа возражает, понятное дело.
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24.08.2020 23:26 Відповісти
Діалог з тобою був?
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25.08.2020 06:16 Відповісти
Ну да, поэтому на Порошенко кучу идиотских дел возбудили? Почему молчат про воровство? По экономике только про Роттердам вякнули и тут же сами обгадились по полной.
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25.08.2020 12:24 Відповісти
Каждый раз читая его выступления, прям радуюсь, что он не призидент)
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24.08.2020 22:20 Відповісти
...может, лучше подтяни свою грамматику, "призидент"? Не читай его выступления, это слишком сложно для твоего понимания...
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24.08.2020 22:45 Відповісти
Сепарок, совок, ватничек?
Чему радуешься - дурачком растешь?
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24.08.2020 23:27 Відповісти
Он и не был прИзидентом,тупорылая зесрань)
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25.08.2020 09:43 Відповісти
...ты накаком языке "комментируешь", вася? Откуда вас, глупых, столько на эту ветку набежало?
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24.08.2020 22:47 Відповісти
...что вы, что вы... Дамы вперед...
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24.08.2020 22:53 Відповісти
...так на каком языке ты строчишь "комменты", вася? Не съезжай с темы
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24.08.2020 22:53 Відповісти
Помним мы, тварь, твой парад с военной техникой, в то время, когда ТЫ бросил пацанов в Илловайске!
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24.08.2020 22:46 Відповісти
...ты лучше помни, куда ты полторашку заныкало - это тебе сильнее понадобится с утра
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24.08.2020 22:48 Відповісти
Ты в курсе ли, что есть такая наука - военная, и по ней, в столице всегда должен быть резерв, для ее обороны.
Вот этот резерв - и провел парад, показал силу. А то сепары с россиянами уже писали на своих танках "На Киев".
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24.08.2020 23:28 Відповісти
...детеныш, тебе еще не пора?
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 3290
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24.08.2020 22:55 Відповісти
...вася, "каждый заблуждается в меру своих возможностей..."(с) Походу, твои возможности очень невелики, сочувствую
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24.08.2020 22:56 Відповісти
Раньше хоть в спам неугодные мародеру сообщения кидали, а теперь вообще удаляют. Это демократия, за которую "борется" свинорылое чмо!
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24.08.2020 23:01 Відповісти
...руснявое, твоя просьба выполнена - ты в спаме, и пока не деактивировано, но это ненадолго... "Илловайск", лядь...
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24.08.2020 23:04 Відповісти
Тупые комменты и уходят в спам.
Например, россказни про "Мародера", чему нет ни одного доказательства.
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24.08.2020 23:35 Відповісти
Президент, за якого не соромно! Здоров'я Вам, Петре Олексійовичу! Зі святом!
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24.08.2020 23:05 Відповісти
Це вчора. На військовому аеродромі у Василькові Київської області.
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 6501 Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 7572
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24.08.2020 23:16 Відповісти
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 612
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24.08.2020 23:16 Відповісти
А хто цей мужик, що шпацірує перед солдатами?
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25.08.2020 00:10 Відповісти
Алень, мужики в Нарьян-Маре остались
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25.08.2020 00:31 Відповісти
Дон педро он такой.
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24.08.2020 23:19 Відповісти
А з чого це москаль тут рохкае ,та мирингує людов?
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25.08.2020 06:38 Відповісти
Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо - Цензор.НЕТ 2717
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24.08.2020 23:30 Відповісти
Петя спрячься . иди на пенсию . Уступи место достойным !
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24.08.2020 23:34 Відповісти
Так он никому и не мешает... Выдвигайтесь.
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24.08.2020 23:35 Відповісти
в политику идут скоты . Но она нужна и есть более достойные . чем он ( в среде патриотов ) Он из-амбиций делает пакость , сам не понимая этого .
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24.08.2020 23:38 Відповісти
А кто ж спорит? В политику идут а основном скоты.
Насчет Порошенко и его отношения к достойным людям - я вижу, он им не только не мешает, а выдвигает вперед.
Пусть учатся, и берут на себя инициативу, я обеими руками за.
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24.08.2020 23:41 Відповісти
и я -ЗА . Вот ему и КО нужно уйти . их время прошло . они якорь .
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24.08.2020 23:57 Відповісти
Так он и не мешает никому - наоборот, вижу, поощряет рост про-украинского политикума.
Я почти уверен, что на следующих віборах будет кандидат от про-украинских сил, поддержанный им, но не он.
Впрочем, многим из "думающих телевизором" олигархический телек объяснит, что "то он ставит вместо себя смотрящего", или любой подобный бред, и народ проголосует за очередное "чудо".
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26.08.2020 20:35 Відповісти
Ну і нафіга він видвінул Зеленського? Не вистачило клепки керувати так, щоб і вдруге вибрали?
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25.08.2020 00:13 Відповісти
Потрясающе. Выбрал вислюка-голобородьку лохторат, у которого вместо головы телевизор, а виноват Порошенко............ Да что же вы такие все унылые?
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25.08.2020 12:29 Відповісти
Саме порошенко вінават, бо зробив все, щоб люди не захотіли його бачити вдруге на посаді президента. А оскільки графи "проти всіх" нема, довелося вибирати будь-кого, аби не цього невдаху.
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26.08.2020 00:05 Відповісти
Ні, не він це зробив, а з ним зробили, а точніше, зробили з вами - з його образом у ваших головах.
Як тільки починаєш перевіряти фактаж - як образ "Бариги" починає сипатися. І постає образ не ідеального, але про-українського Президента.
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26.08.2020 20:32 Відповісти
Прив"язана гиря до ноги нікому не заважає, але спробуйте йти з нею.
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25.08.2020 00:16 Відповісти
Слава Гетьману !
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25.08.2020 00:34 Відповісти
І провести той парад за гроші олігарха порошенка. Я - ЗА !
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25.08.2020 00:40 Відповісти
А з якого фраса, негромадянин України пише , що вирішувати, або робити українцям? Га, троляко?
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25.08.2020 06:37 Відповісти
О чём спор сопливых дилетантов?
В в курсе, а вообще ЗАЧЕМ во всём мире проводят парады?
Зачем Сталин в 1941 проводил парад в Маскве?
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25.08.2020 09:13 Відповісти
Конечно не в курсе. Ведь у тех, кто голосовал за Нелоха в словаре отсутствует понятие патриотизм.
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25.08.2020 12:30 Відповісти
"попередив лідер "ЄС"", - давай більше, "лідер ООН".
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25.08.2020 11:13 Відповісти
Порох ,это лучшее ,что я видел в свои 60 лет . Но ни какая проукраинская мантра не заставит меня за него проголосовать ,еще раз. Никогда! Ни за что! Это даже не обговаривается. Я Украинофил.,а не порохолюб.
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25.08.2020 12:34 Відповісти
Разница между политиком мирового масштаба и быдлом видна не вооруженным глазом в любой стране Мира.... в Украине политиков не более 10-20 на сегодня...,а за 29 лет Независимости...около 100,остальные случайные пассажиры поезда....примазавшиеся к политике..по бизнес-интересам и прочим хитрым делам...
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25.08.2020 15:40 Відповісти
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