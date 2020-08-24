Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо
Наступного року виповнюється 30 років Незалежності, і цього дня має бути військовий парад, вважає п'ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко.
Про це він заявив під час виступу на багатотисячному мітингу на Європейській площі, який відбувся після Маршу Незалежності, інформує Цензор.НЕТ.
Порошенко вважає, що Зеленський боїться української армії, і саме цей страх стоїть за небажанням проводити парад.
"Я розумію, що біля вагона Сердючки йому комфортніше, ніж біля танка. Там не так страшно. Він не розуміє значення параду ні для самих військових, ні для справжніх українців, ні для суспільства", - сказав Порошенко.
"Бо сильні ми не тільки бронею, а й нашим потужним духом перемоги, який ми демонстрували і продовжуватимемо демонструвати. Годі боятися армії! Годі ховатися від неї! Годі приховано нехтувати нею! Годі ухилятися від виконання обов'язків Верховного Головнокомандувача", - закликав п'ятий президент.
"Усіх бомбити" не треба. Але наступного року в день тридцятої річниці Незалежності має бути великий військовий парад. З технікою, з авіацією, з найкращими у світі воїнами, з ветеранами, з добровольцями", - переконаний Порошенко.
"Не зробить влада сама - ми придумаємо, як її змусити. Тому що дехто не служив, а в армії кажуть: "Не вмієш - навчимо, не хочеш - примусимо", - попередив лідер "ЄС".
Як відомо, сьогодні в центрі Києва відбувся багатотисячний Марш Незалежності, в якому взяли участь десятки тисяч ветеранів, родичів загиблих героїв російсько-української війни, волонтери, громадські активісти, політики і громадські діячі.
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1. Денежное довольствие ее раз повторю - не меняется.
Да, не меняется.
2. Продовольственное. Ну какая разница - кормить солдата в части или выдать сухпаек.
Вы разницу в сухом пайке или питании в части понимаете?
Это ОЧЕНЬ большая разница, сухпай и питание в части.
Так вот дополнительное питание - это НЕ СУХПАЙ. Его тоже НАДО покупать.
3. Уточните цены в "Укравиарухе". Ну так, для себя.
4. Если танки "Булат" были у НГ, почему НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ на парадах?
А потому то Вы невнимательно прочитали п.2 Указа Президента. Никто и никогда на принимал технику у других силовых ведомств.
Положение об использовании воздушного пространства Украины.
Правила полётов воздушных судов и обслуживание воздушного движения в классифицированном воздушном пространстве Украины.
Воздушный кодекс Украины.
Но ВСЕ без исключения диспетчера от "Укравиаруха".
Военные, сидят на своих аэродромах и контролируют только свои зоны.
Или про технику НЕ Киевского гарнизона?
Или технику НЕ МО?
Или про продолжительность подготовки к парадам?
Вас затоптать копиями приказов МО и ГШ? Ну по парадам?
Неужели за счет Макрона
😊
Слава Україні !
Смерть ворогам !
Хай Хунта !
А если ничего нет, кроме полит.преследований (что мы и увидели) -то Европа возражает, понятное дело.
Чему радуешься - дурачком растешь?
Вот этот резерв - и провел парад, показал силу. А то сепары с россиянами уже писали на своих танках "На Киев".
Например, россказни про "Мародера", чему нет ни одного доказательства.
Насчет Порошенко и его отношения к достойным людям - я вижу, он им не только не мешает, а выдвигает вперед.
Пусть учатся, и берут на себя инициативу, я обеими руками за.
Я почти уверен, что на следующих віборах будет кандидат от про-украинских сил, поддержанный им, но не он.
Впрочем, многим из "думающих телевизором" олигархический телек объяснит, что "то он ставит вместо себя смотрящего", или любой подобный бред, и народ проголосует за очередное "чудо".
Як тільки починаєш перевіряти фактаж - як образ "Бариги" починає сипатися. І постає образ не ідеального, але про-українського Президента.
В в курсе, а вообще ЗАЧЕМ во всём мире проводят парады?
Зачем Сталин в 1941 проводил парад в Маскве?