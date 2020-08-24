Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, а якщо влада не захоче - ми її змусимо

Наступного року виповнюється 30 років Незалежності, і цього дня має бути військовий парад, вважає п'ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко.

Про це він заявив під час виступу на багатотисячному мітингу на Європейській площі, який відбувся після Маршу Незалежності, інформує Цензор.НЕТ.

Порошенко вважає, що Зеленський боїться української армії, і саме цей страх стоїть за небажанням проводити парад.

"Я розумію, що біля вагона Сердючки йому комфортніше, ніж біля танка. Там не так страшно. Він не розуміє значення параду ні для самих військових, ні для справжніх українців, ні для суспільства", - сказав Порошенко.

"Бо сильні ми не тільки бронею, а й нашим потужним духом перемоги, який ми демонстрували і продовжуватимемо демонструвати. Годі боятися армії! Годі ховатися від неї! Годі приховано нехтувати нею! Годі ухилятися від виконання обов'язків Верховного Головнокомандувача", - закликав п'ятий президент.

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"Усіх бомбити" не треба. Але наступного року в день тридцятої річниці Незалежності має бути великий військовий парад. З технікою, з авіацією, з найкращими у світі воїнами, з ветеранами, з добровольцями", - переконаний Порошенко.

"Не зробить влада сама - ми придумаємо, як її змусити. Тому що дехто не служив, а в армії кажуть: "Не вмієш - навчимо, не хочеш - примусимо", - попередив лідер "ЄС".

Як відомо, сьогодні в центрі Києва відбувся багатотисячний Марш Незалежності, в якому взяли участь десятки тисяч ветеранів, родичів загиблих героїв російсько-української війни, волонтери, громадські активісти, політики і громадські діячі.

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