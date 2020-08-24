Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Нескінченна колона ветеранів - це реальний прояв волі нації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацкорпусу, про це заявив перший командир полку "Азов" і ветеран російсько-української війни Андрій Білецький під час Маршу Захисників до Дня Незалежності України, який сьогодні відбувся в Києві.
У марші брали участь ветерани, волонтери, полк "Азов" та родичі військових, які загинули на Донбасі. У руках учасники маршу несли українські прапори і стяги військових підрозділів.
"Нескінченна колона – це реальний вияв волі нації. А не Кравчук та Фокін у ТКГ. Усі, хто заявляють, що українці хочуть капітулювати і досягти миру за будь-яку ціну, говорять неправду. Перемога буде за нами. Зі святом!" – сказав Андрій Білецький.
Нагадаємо, що наразі святкування Дня Незалежності триває і в інших містах України. У Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові його відзначають автопробігом – організаторами виступили українські патріоти та представники полку "Азов".
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Чи треба було,щоб не було прапорів конкретної партії ?
А тепер вважаю, що кравчучка, фокін і кубло зрадників в раді - плід ваших діянь.
Попереду знову боротьба. Хоча я думала, що Майдан цю внутрішню проблему закрив.
Вся!
Для выяснения вещества доктора назначили еще один обширный анализ. Действие токсина в организме было доказано несколькими независимыми исследованиями, рассказали в больнице.
Но возникает вопрос:
Билецкий не хочет с Кивой по поводу новой организации "Патриоты Украины" поговорить?
Але згідно КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. СТАТТІ - 17. в якій говориться що __ЗАХИСТ__ суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Ось чому український народ має своє святе право на захист рідної Батьківщини, яку за вимогою )(уйла намагаються знищити продажна вища антиукраїнська тимчасова прокремлівська влада з проклятих продажних ЗЕбілів -капітулянтів.
кравчук вы там не ********* головой с фокиным и розовыми пони.
https://www.youtube.com/watch?v=cYZTa9IcCh0&t=1s
https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/posts/3371856952875409 19 хв ·
Подивилась на те, що відбувалось сьогодні на Софіївський площі і крім огиди нічого не відчула. Покидьки та й все, що можна ще сказати. Зібрання малоросів. Брехливий « головнокомандувач», та группа поющие трусы, це всі його друзі. Це хто Вам дал право насміхатися над головним святом країни?? Хто?? Полуголі дівки та заяць з прапором України. Та нічого в Вас не вийшло, бо ватники не прийшли, а патріоти пішли від Вас в іншу сторону. Весь світ побачить не невдаху президента, а сотни патріотів на Майдані. Так, Ви всі невдахи та потвори. Поки Ви кривлялися на площі, люди шли з портретами своїх загинувших рідних. Донька Ярослава Жураля теж була з портретом свого батька-героя, мужнього воіна , котрого Ви не мій президент покинули, коли він помирав. Два різних свята в одній країні.
Ганьба Вам