Наш марш - реальний прояв волі. А не Кравчук і Фокін у ТКГ, - Білецький. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нескінченна колона ветеранів - це реальний прояв волі нації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацкорпусу, про це заявив перший командир полку "Азов" і ветеран російсько-української війни Андрій Білецький під час Маршу Захисників до Дня Незалежності України, який сьогодні відбувся в Києві.

У марші брали участь ветерани, волонтери, полк "Азов" та родичі військових, які загинули на Донбасі. У руках учасники маршу несли українські прапори і стяги військових підрозділів.

"Нескінченна колона – це реальний вияв волі нації. А не Кравчук та Фокін у ТКГ. Усі, хто заявляють, що українці хочуть капітулювати і досягти миру за будь-яку ціну, говорять неправду. Перемога буде за нами. Зі святом!" – сказав Андрій Білецький.

Нагадаємо, що наразі святкування Дня Незалежності триває і в інших містах України. У Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові його відзначають автопробігом – організаторами виступили українські патріоти та представники полку "Азов".











