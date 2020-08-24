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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС

24 серпня, в День Незалежності України, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Українські захисники дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.

Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС

Автор: 

Донбас (22354) перемир’я (890) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Месяц без смертей и ранений, соя бесится от злобы.
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24.08.2020 17:56
+2
Зебилы реально в это верят?
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24.08.2020 18:19
+1
Ну молодцы чо...
Дали ***** передышку и возможность заняться Беларусью.
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24.08.2020 17:54
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Ну молодцы чо...
Дали ***** передышку и возможность заняться Беларусью.
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24.08.2020 17:54 Відповісти
Месяц без смертей и ранений, соя бесится от злобы.
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24.08.2020 17:56 Відповісти
ага стоять воїни на Софіївській й спостерігають напівголих баб з танцями - МИР ВО ВСЬОМ МИРІ
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24.08.2020 17:58 Відповісти
Щаз тебя заспамят. Такие комменты местным не нравятся...
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24.08.2020 17:59 Відповісти
да, такая галиматья нравится только неместным ...
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24.08.2020 18:07 Відповісти
Зебилы реально в это верят?
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24.08.2020 18:19 Відповісти
Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5249Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4804
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24.08.2020 19:27 Відповісти
по-моему, нужно четко разделить -
во-первых, 1) боевые потери и 2) нарушение тишины
1) потери были, совсем недавно вспомните Журавель, медик, Рудик ...
2) нарушение тишины отмечаются каждый день ...
кому они лапшу вешают ? зебилам ?
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24.08.2020 18:12 Відповісти
Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 682
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24.08.2020 19:20 Відповісти
Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7140
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24.08.2020 19:31 Відповісти
Вчера погиб Воин от пули снайпера
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25.08.2020 00:24 Відповісти
так і Донбасу нема... Просрали все - ПоДоння, Приазов'я, Кубань, Зелений Клин на Далекому Сході. От чому українці в Україні обирають на президентів лише жидів та осіб з прожиддю? Останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест. Так хоч є що згадати! А після нього нього з року в рік лише занепад, який дедалі поглиблюється...
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25.08.2020 01:07 Відповісти
Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5597
24.08.20р. «На Східному фронті без змін» ( «На Восточном фронте без перемен») Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат поки що немає. штаб ООС. Але лютий ворог російський загарбник продовжує утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу.
2021- 2025 роки. «На Східному фронті без змін» : порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших територіях незначні. А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він продовжує утримувати окуповану ним суверенну українську землю Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Херсона, Ніколаєва, Одеси. Проте ...резидент ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, що під час всіх зустрічей в тому числі і останніх він голуб мира чітко розгледів в очах свого господаря )(уйла дуже велике бажання якмога скоріше закінчити війну Кремля.
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25.08.2020 05:54 Відповісти
 
 