Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС

24 серпня, в День Незалежності України, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Українські захисники дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.

Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС