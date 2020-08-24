Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС
24 серпня, в День Незалежності України, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Українські захисники дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.
Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.
Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає".
Топ коментарі
+2 Игорь Ермоленко.
показати весь коментар24.08.2020 17:56
+2 Paulo Kit
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+1 Герхард
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Дали ***** передышку и возможность заняться Беларусью.
во-первых, 1) боевые потери и 2) нарушение тишины
1) потери были, совсем недавно вспомните Журавель, медик, Рудик ...
2) нарушение тишины отмечаются каждый день ...
кому они лапшу вешают ? зебилам ?
24.08.20р. «На Східному фронті без змін» ( «На Восточном фронте без перемен») Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат поки що немає. штаб ООС. Але лютий ворог російський загарбник продовжує утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу.
2021- 2025 роки. «На Східному фронті без змін» : порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших територіях незначні. А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він продовжує утримувати окуповану ним суверенну українську землю Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Херсона, Ніколаєва, Одеси. Проте ...резидент ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, що під час всіх зустрічей в тому числі і останніх він голуб мира чітко розгледів в очах свого господаря )(уйла дуже велике бажання якмога скоріше закінчити війну Кремля.