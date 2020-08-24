Саммит лидеров "нормандской четверки" должен быть в конце сентября, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Хайко Маас согласились, что саммит глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) должен пройти в конце сентября 2020 года.
Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Хайко Маас. Я рад, что на День Независимости у нас гости такого высокого уровня… Согласились, что саммит лидеров "нормандской четверки" должен состояться в конце сентября", - написал он.
При этом президент отметил, что Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины.
Читайте на Цензор.НЕТ: Перемирие на Донбассе - "знак, полный надежды", - глава МИД Германии Маас
Как сообщалось, встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" готовится на 28 августа и, как ожидается, пройдет в Париже. Они будут готовить саммит президентов Украины, Франции, РФ Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, проведение которого запланировано в Берлине.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
17:31, 24 августа 2020Российский политик Алексей Навальный действительно был отравлен, объявила немецкая клиника Шарите
Российский политик Алексей Навальный действительно был отравлен, объявила немецкая клиника Шарите, где сейчас находится оппозиционер. Установлено, к какой группе принадлежит отравляющее вещество. Это группа «холинэстеразы». Какое именно это было вещество, пока неизвестно. Ведутся масштабные исследования. По словам берлинских врачей, пациент по-прежнему в искусственной коме, ситуация серьёзная, но угрозы жизни нет. В клинике подчёркивают, что последствия остаются неясными, они могут быть долгосрочными, особенно в том, что касается нервной системы.
приблизительно, как доллар купили бы по 4000 гривень.
Ты бы такого менялу стал на работе держать ?
За скільки полонених Зеленський віддасть своїх дітей ?
Моряків взагалі Кацапія мала віддати в наступні 2-3 дні згідно рішення морського трибуналу.
Цемах, беркутівці ...
Воно віддало всіх, кого хотів *****.
А інших дві з половиною сотні на кого міняти буде ?
***** треба був Цемах і беркутівці.
Їх віддали, бо Зеля віддасть все, що треба *****.
І це не обмін - це здача національних інтересів.
Ось слова Сєнцова :
https://zn.ua/personalities/rasshifrovat-sencova-342764_.html Президент поставил перед собой задачу - освободить пленных. Он все для этого готов сделать. А мнение многих людей (и мое в том числе), что мы этими действиями, с одной стороны, - спасаем людей, но с другой, - нивелируем те вещи, за которые эти люди, собственно, и сидели, воевали, умирали. И это сложный выбор. И кто здесь прав нельзя сказать, понимаете? У меня, как и у многих пленных ребят, было такое мнение: не меняйте нас на принципы, не меняйте нас на уступки. Ну, вот, вроде бы здесь и нет такой большой уступки. Мы вроде бы не отдали кусок территории или еще какие-то ключевые вещи. Да, в деле Майдана не будет обвиняемых исполнителей. Опять же, это сложно и неоднозначно. Но мне легко сейчас говорить, я нахожусь здесь. А ребята, сколько бы еще там сидели, пока бы мы здесь продолжали судить этих "беркутов"? Год? Два? Это трудно прогнозировать. Но мой личный выбор был бы другой, я бы сказал - "нет". Если бы у меня спросили. Однако там не предлагают выбрать, понимаете? Там не спрашивают: ну, ты, что поедешь на обмен или еще посидишь? Свое мнение я высказывал еще…
Жодного разу (!!!) Кацапія не уникнула виконання морського трибуналу.
Мопський трибунал простий, як двері - сьогодні не виконав - завтра всі судна під твоїм прапором не дозаправлять в жодному порту.
Це не суд ООН. Це найкрутіший в світі суд.
Герои служат, рискуют жизнью, проводят год операцию по захвату убийц.
Компания нелохов срывают операцию, и вытирает ноги об разведчиков Украины.
Эта операция прогремела бы на весь мир. Был бы суд.
Но эти предатели нелохи, унизили всех офицеров специальных служб.
Над этими нелохами должен быть суд.
Вітання преЗику з нагоди Свята 😂
Вітання преЗику з нагоди Свята 😂
- Так, что там у нас с деньгами?
- «Напряг», Андрей Борисович… А что нужно?
- Да тут проблема возникла, с нашим «главзасранцем». Мало того, что с «очка» не слазит, после выступлений этих «порохоботов», так скоро и до туалета не будет успевать добежать… Те деньги что идут на закупку туалетной бумаги, пусти на закупку памперсов и «Лоперамида», а то скоро в офисе дохнуть нечем будет… А жопы аппарат пусть копиями уголовных дел против Порошенко подтирает - всё равно толку от них - НОЛЬ…
а патріоти розірвуть зелю вже точно, бо він наполегливо здає національні інтереси, та зробить це вже 100% відсотків.
домовляться провести вибори на донбасі під дулами русні як мінимум, а максимум зробити автономію - для цього і потрібин зеленський.. а далі може йти за навальним