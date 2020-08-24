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Новини Революция в Беларуси
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Лукашенко отправил в отставку осудившего насилие в отношении протестующих посла Беларуси в Словакии Лещеню

Лукашенко отправил в отставку осудившего насилие в отношении протестующих посла Беларуси в Словакии Лещеню

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Словакии Игоря Лещеню, который публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста.

"Игорь Лещеня освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на агентство БелТА.

Как сообщалось, 16 августа Лещеня выступил против насильственного разгона акций протестов против объявленной Центральной избирательной комиссией победы на президентских выборах Александра Лукашенко, возглавляющего страну с 1994 года.

"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан", - заявил белорусский дипломат.

Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов в ходе мирных акций с требованием, чтобы их голос был услышан. Акции протеста несогласных с объявленными итогами выборов президента Беларуси, согласно которым Лукашенко набрал 80% голосов, проходят в стране после основного дня голосования 9 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Беларуси в Словакии Лещеня, работавший еще при СССР, выступил в поддержку протестующих. ВИДЕО

18 августа стало известно, что Лещеня подал заявление об отставке. "Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - сказал сам дипломат порталу TUT.BY.

В МИД Беларуси Лещеня работает с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.

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Беларусь (7927) отставка (1462) посол (1099)


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Топ коментарі
+11
Он вроде бы сам ушел в отставку, оставшись человеком, не поддержавшим мерзоту.
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24.08.2020 18:48
+11
Я чомусь впевнений, що багато хто запропонує Лєщєні достойну роботу.
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24.08.2020 18:49
+11
Рагуль на троні.
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24.08.2020 18:49
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Он вроде бы сам ушел в отставку, оставшись человеком, не поддержавшим мерзоту.
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24.08.2020 18:48 Відповісти
Чего не скажешь про назвавшего себя бацькой.
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24.08.2020 21:08 Відповісти
Я чомусь впевнений, що багато хто запропонує Лєщєні достойну роботу.
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24.08.2020 18:49 Відповісти
Где, в Белоруси? Или какая-то страна возбмет своим послом белоруса? Вы вообще о чем?
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24.08.2020 19:44 Відповісти
Рагуль на троні.
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24.08.2020 18:49 Відповісти
лещеня не так прям как дещица. но имя своё сохранил )
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24.08.2020 18:57 Відповісти
Уйдя по волчьему билету в отставку и теперь сможет устроиться только грузчиком
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24.08.2020 19:45 Відповісти
) каждый выбирает для себя. свобода и совесть ему дороже должности. этот дядечка опасен и к нему уже присматриваются рашисты и белорашисты. не вернувшись, у него есть возможность стать одним из лидеров белорусской реальной оппозиции за рубежом (подписав тем самым себе смертный приговор от старшего брата). а даже если допустить, шо он вернётся в фашистскую на сегодня белоруссию и станет там грузчиком, то у него (тоже конечно чисто теоретически. практически он просто исчезнет по белорусски, выпьет руского чая, инфаркт, инсульт,......) есть шанс стать в будущем президентом этой страны. ведь електрик судоверфи смог же, а это целый грузчик-посол. он умеет оценивать вероятности )).
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24.08.2020 20:04 Відповісти
у биларусив же багато часу - вони ще рокив з 50 потерплять.
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24.08.2020 18:58 Відповісти
В дурдоме Лукашенко не место здоровым людям, любой кто не разделяет шизофрению и паранойю диктатора, будет из дурдома исключён.
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24.08.2020 19:00 Відповісти
поки Білорускі партизани сидять в корчах,Бацько потихенько всіх підчищає...якщо вже взялися сябри брати Луку за роги потрібно було йти до кінця,боюсь час вже втрачено,не можна робити революцію тільки по суботах ввечері,постояли і спатуньки пішли,ні так не перемагають..
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24.08.2020 19:01 Відповісти
Лукашенко отправил в отставку осудившего насилие в отношении протестующих посла Беларуси в Словакии Лещеню - Цензор.НЕТ 9685https://uploads.disquscdn.com/images/8f8df8d9a88806f13ebadbc67fff304f0604c88dcd866ab3cf9754e444994685.jpg
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24.08.2020 19:03 Відповісти
Лукашенко отправил в отставку осудившего насилие в отношении протестующих посла Беларуси в Словакии Лещеню - Цензор.НЕТ 120Лукашенко отправил в отставку осудившего насилие в отношении протестующих посла Беларуси в Словакии Лещеню - Цензор.НЕТ 5037
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24.08.2020 19:04 Відповісти
зацените уровень картофелефрении у одного отдельно взятого диктатора..
Лукашенко отправил в отставку осудившего насилие в отношении протестующих посла Беларуси в Словакии Лещеню - Цензор.НЕТ 8850
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24.08.2020 19:10 Відповісти
А диктатор то кто?
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24.08.2020 19:40 Відповісти
Обирайте його президентом. Все ж краще ніж якийсь мутний совок.
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24.08.2020 19:12 Відповісти
І має кращу освіту, знає багатьох європейських можновладців, вільно володіє іноземними мовами...
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24.08.2020 19:15 Відповісти
Лукашенко отправил в отставку осудившего насилие в отношении протестующих посла Беларуси в Словакии Лещеню - Цензор.НЕТ 1511
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24.08.2020 19:14 Відповісти
все как всегда - вы не отправляете в отставку диктатора?
он отправляет, а потом травит вас.
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24.08.2020 19:24 Відповісти
На самом деле с таким характером как у Лукашенко и должен быть настоящий патриотический президент. Сильный, волевой, не идущий на поводу у толпы. Сбросят Луку, лучше жить не станут белоруссы, да многие обоссут его могилу, но по факту лучше не станет......
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24.08.2020 20:06 Відповісти
Лукашенко отправил в отставку осудившего насилие в отношении протестующих посла Беларуси в Словакии Лещеню - Цензор.НЕТ 1699
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24.08.2020 20:06 Відповісти
Ну что еще надо говорить ? Эта крыса показала свое истинное лицо и нутро. теперь мы знаем какой это "брат".
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24.08.2020 21:05 Відповісти
таракан классический камунячий далбайоп... Всё что он делает - напрасно и народ все равно победит. Сначала было тревожно, сейчас уже нет. Все будет как мне кажется удивительно хорошо. Будут найдены и намечены пути свержения оставшихся камунячих диктатур - русня, назарбайство и прочая ******. Жыве Беларусь! Камуняк на виселицу! И таки Да, у этого отставленного посла неплохие перспективы.
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25.08.2020 05:55 Відповісти
 
 