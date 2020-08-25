Музикант Положинський відмовився від ордена, указ про вручення якого підписав Зеленський. ВIДЕО
Музикант, екслідер групи "Тартак" Олександр Положинський заявив, що відмовляється від ордена "За заслуги", яким він нагороджений президентським указом від 21 серпня 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ, своє звернення він опублікував у фейсбуці.
Положинський заявив, що сьогодні в колоні (Маршу захисників Вітчизни) йшло "багато людей, які дійсно заслуговують високої державної нагороди".
Також, за словами Положинського цього ордена заслуговують люди, які безпідставно утримуються у в'язниці в "справі Шеремета", він назвав імена Андрія Ріфмастера Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.
"Ордени і медалі залиште тим, кому вони потрібні і хто їх заслуговує", - резюмував Положинський, звертаючись до Зеленського.
Топ коментарі
+160 саша паламарчук
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+72 Шрек Баблокат
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+72 Валентина Тернопіль
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зе бест
А то рассказывать что Порошенко = Медведчук, так охочих было хоть греблю гати, а когда хлебанули репрессий от сросищеной кодлы (а это они только разминаются поверьте), так это не я, это откуда ни возьмись появились негодяи.
Мнения / Видео 24-авг, 22:399 88 0
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук вступился за скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Кравчука попросили прокомментировать эфир на федеральном кремлевском канале «Россия 1», в котором он принял участие.
На вопрос Гордона, удалось ли Кравчуку «положить на лопатки» пропагандистку Скабееву, экс-президент ответил, что она не тот человек, которого ему бы хотелось поставить на место во время дискуссии.
Более того, Кравчук заявил, что относится с уважением к Скабеевой и не считает ее противником, в отличие от президента РФ Владимира Путина. Политик уверяет, что никогда «не пойдет в словесную атаку на журналистов».
Кравчук охарактеризовал кремлевскую марионетку как энергичную, настойчивую и эмоциональную особу, которую ему было приятно слушать.
Также экс-президент сравнил журналистов с «разведчиками, которые ходят по тонкому лезвию ножа».
Хоть один понимает, что никаких заслуг не сделал и ордена "За заслуги" не заслуживает.
Но отказаться потому что "другим нужнее" - сомнительное решение. Медали - это не дефицитный товар, и отказываясь от таковой ты вовсе НЕ помогаешь вручить такую же медаль кому-то другому, более достойному. Этот отказ не прибавит медалей другим достойным патриотам. Иными словами, кроме демарша в адрес Преза или страны в-целом, другой логики этого поступка я не вижу.
Если бы он, скажем, от денежной премии отказался и направил деньги тем, кто нуждается - в этом был бы смысл. А в отказе от медали смысла особого нету. Кроме такого большого "фи"...
Я вас умоляю!
Його рейтинг - 20% в базарний день.
Те що йому намалювали 73%, а всі язики позасовували у дупи не робить його справжнім президентом
Не цінує героїв моя країна!...
Як співає, так і живе. Респект Сашкові!
Думаю, что это более правильное определение этой гнойной мрази.
А зараз на його лупоглазу харю навіть дивитись не можу!
Але, в ситуації, що вже! склалася цього ой як замало.
Потрібна була хоч якась більш менш осмислена і обгрунтована політична заява.
Ну хоча би вимога до Зеленського про публічне вибачення за приниження України порівнянням її з німецькою порноакторкою!
А так, ЗеОвоч може ще спробувати хохмити у відповідь.
Чтобы смеялиссь и ватники, и патриоты ?
Не знаю, чи Положинського запитували про дозвіл ...
Але тут і не треба питати.
https://www.facebook.com/garyacha.calina/videos/722371974916541
Світлій пам'яті Дмитра Каплунова
О! нашла!... ОДОБРЯЮ!!!!!! Молодец!!!! 😘
А теперь главное: Бог создал землю, а строители её ОБУСТРОИЛИ в том числе обустраивают и независимую Украину, но эти ... о них и не вспомнили. Одним словом...
https://www.youtube.com/watch?v=3liy-cE3YCs
А жаль.
Народ Украины жирует ,а Украинский народ воюет с оккупантом.
Вот так в своё время казачки юго востока Украины сдали гетмана Мазепу Московскому Царю Петру1,потом Московия расширилась и стала называться чудным словом Расия, в 1991г вроде уже разобрались что Расии нет а есть Московия с её колониями,у в Украине подсадной народ решил помочь Московии очередной раз стать Расией..
А від сцикла та зрадника приймати нагороди - це западло
Саме так виглядають державні нагороди з рук зебіла своім колегам по клоунсько - естрадному публічному дому.
І тільки у одного хватило розуму це зрозуміти та дистанцюватись від цього сорому.
Слава Україні, героям слава!!!