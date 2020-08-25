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Музикант Положинський відмовився від ордена, указ про вручення якого підписав Зеленський. ВIДЕО

Музикант, екслідер групи "Тартак" Олександр Положинський заявив, що відмовляється від ордена "За заслуги", яким він нагороджений президентським указом від 21 серпня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, своє звернення він опублікував у фейсбуці.

Положинський заявив, що сьогодні в колоні (Маршу захисників Вітчизни) йшло "багато людей, які дійсно заслуговують високої державної нагороди".

Також, за словами Положинського цього ордена заслуговують люди, які безпідставно утримуються у в'язниці в "справі Шеремета", він назвав імена Андрія Ріфмастера Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам. ФОТОрепортаж

"Ордени і медалі залиште тим, кому вони потрібні і хто їх заслуговує", - резюмував Положинський, звертаючись до Зеленського.

Автор: 

нагорода (1258) орден (112) Положинський Олександр (9)


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Топ коментарі
+160
ПОВАГА !!!!!!
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24.08.2020 19:07
+72
достойный поступок Человек..
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24.08.2020 19:07
+72
яке ж воно гидке те ЗЕлене ЧМО.....
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24.08.2020 19:09
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Респект.
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24.08.2020 21:22 Відповісти
крутий
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24.08.2020 21:29 Відповісти
не кажучі ні кому
зе бест
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24.08.2020 21:31 Відповісти
Но к авакову у президента по-прежнему претензий нет. ...
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24.08.2020 21:36 Відповісти
Респект. Нормально так зачехлил Потерпевшего
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24.08.2020 22:13 Відповісти
Мне так нравятся эти хайпующие ребята в белылых польтах, сначала ты делаешь всё чтобы Порошенко поменяли на зелупу, а потом капризно надуваешь губки, типа я не этого хотел. Не дядя, давай бери-бери орден, он твой сполна.
А то рассказывать что Порошенко = Медведчук, так охочих было хоть греблю гати, а когда хлебанули репрессий от сросищеной кодлы (а это они только разминаются поверьте), так это не я, это откуда ни возьмись появились негодяи.
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24.08.2020 22:28 Відповісти
Правильно, чмырям и предателям прикрывающиеся национализмом пора отлавливать и в тюрьму
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24.08.2020 22:53 Відповісти
красавчик! Как мокрой половой тряпкой по зелёной, наглой и тупой морде наотмашь... Как сорока двух летнего лоха...
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24.08.2020 22:55 Відповісти
Кравчук, старый дебил, заявил, что уважает пропагандистку Скабееву и не считает ее противником (Видео)
Мнения / Видео 24-авг, 22:399 88 0

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук вступился за скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Кравчука попросили прокомментировать эфир на федеральном кремлевском канале «Россия 1», в котором он принял участие.

На вопрос Гордона, удалось ли Кравчуку «положить на лопатки» пропагандистку Скабееву, экс-президент ответил, что она не тот человек, которого ему бы хотелось поставить на место во время дискуссии.

Более того, Кравчук заявил, что относится с уважением к Скабеевой и не считает ее противником, в отличие от президента РФ Владимира Путина. Политик уверяет, что никогда «не пойдет в словесную атаку на журналистов».

Кравчук охарактеризовал кремлевскую марионетку как энергичную, настойчивую и эмоциональную особу, которую ему было приятно слушать.

Также экс-президент сравнил журналистов с «разведчиками, которые ходят по тонкому лезвию ножа».
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24.08.2020 22:55 Відповісти
ПОРА ЗЕЛЕНСКОМУ ВРУЧИТЬ ЧЕРНУЮ МЕТКУ !!!
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24.08.2020 23:25 Відповісти
Браво, Саша. Никакой ни респект...ни уважуха... просто по мужски жму руку.
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24.08.2020 23:26 Відповісти
В президенты бы Положинского , а петь не его .Мужик . честь . совесть . Иди в политику . там мало нормальных.
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24.08.2020 23:33 Відповісти
Мужик! Повага людей найвища нагорода!
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24.08.2020 23:40 Відповісти
Не знаю, кто такой Положинский , но чуваку респект!
Хоть один понимает, что никаких заслуг не сделал и ордена "За заслуги" не заслуживает.
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24.08.2020 23:53 Відповісти
"Я не хочу бути Героєм України" - памятаєте? Ще з далекого 2004. Тільки за цю одну пісню маю величезну повагу до Положинського. І теперішнім вчинком він її тільки підтвердив.
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25.08.2020 00:03 Відповісти
Ох не уверен... Отказ от награды - серьёзный демарш, возможный только тогда, когда тебе сам режим, его президент и его окружение до такой степени омерзительны, что тебе их награду даже противно в руки брать. Ну скажем если бы ему кацапы предложили награду.
Но отказаться потому что "другим нужнее" - сомнительное решение. Медали - это не дефицитный товар, и отказываясь от таковой ты вовсе НЕ помогаешь вручить такую же медаль кому-то другому, более достойному. Этот отказ не прибавит медалей другим достойным патриотам. Иными словами, кроме демарша в адрес Преза или страны в-целом, другой логики этого поступка я не вижу.
Если бы он, скажем, от денежной премии отказался и направил деньги тем, кто нуждается - в этом был бы смысл. А в отказе от медали смысла особого нету. Кроме такого большого "фи"...
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25.08.2020 00:04 Відповісти
"сам режим, его президент и его окружение до такой степени омерзительны, что тебе их награду даже противно в руки брать" - а так і є, чи ви не зрозуміли ще?
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25.08.2020 00:20 Відповісти
"другим нужнее" -это деликатный плевок в морду, чтобы не сильно смутить. В награде смысла много, это и оценка твоей заслуги перед Отечеством ( очень часто перед раздающим ордена своим холуям и друзьям по цирковой арене), ну и в будущем хорошая прибавка к пенсии.
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25.08.2020 07:32 Відповісти
Посмотри, чем ЗЕбанько награждал баевых солдат и офицеров, медальками, а шоубыдло - орденами. Вот прямая иллюстрация, как ЗЕбанько относится к нашим защитникам.
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25.08.2020 10:25 Відповісти
Тысячи погибших под Дебальцево, Илловайском, Изварьино, ДАП ... - вот прямая иллюстрация как ********* относился к нашим защитникам... Почему же вы, соевые утырки в 2014-2015 языки в )|(()пы засунули когда украинских патриотов в пэдрокоридоре расстреливали, а кондитер всем вешал лапшу, что все идет по плану и парады устраивал в свою честь.
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25.08.2020 19:39 Відповісти
ой тіки не треба зелупу прирівнюввти до цілої країни!
Я вас умоляю!
Його рейтинг - 20% в базарний день.
Те що йому намалювали 73%, а всі язики позасовували у дупи не робить його справжнім президентом
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25.08.2020 15:40 Відповісти
Я не хочу бути героєм України -
Не цінує героїв моя країна!...

Як співає, так і живе. Респект Сашкові!
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25.08.2020 00:18 Відповісти
Зеля делает то, что умеет... Например, бургомистр из "Того самого Мюнхгаузена" был портным - он и правил как портной. А зеля - актёр. Вот он и правит, как сапожник.
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25.08.2020 00:18 Відповісти
Небольшое уточнение: дебильный, трусливый, продажный, третьесортный актеришко...
Думаю, что это более правильное определение этой гнойной мрази.
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25.08.2020 00:45 Відповісти
при чому поки грав собі у жидокварталі це якось не кидалось в очі на стільки, щоб аж нудило.
А зараз на його лупоглазу харю навіть дивитись не можу!
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25.08.2020 15:42 Відповісти
та ну блювотне шоу, з унітазними жартами і обливанням брудом всіх на замовлення. інколи випадково натрапляв, то відразу перемикав, це неможливо дивитисьі слухати.
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25.08.2020 18:45 Відповісти
Положинський, плюсую!
Але, в ситуації, що вже! склалася цього ой як замало.

Потрібна була хоч якась більш менш осмислена і обгрунтована політична заява.

Ну хоча би вимога до Зеленського про публічне вибачення за приниження України порівнянням її з німецькою порноакторкою!

А так, ЗеОвоч може ще спробувати хохмити у відповідь.
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25.08.2020 00:53 Відповісти
Зачем ему орден от клоуна ?
Чтобы смеялиссь и ватники, и патриоты ?
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25.08.2020 02:38 Відповісти
Я поставлю це відео.
Не знаю, чи Положинського запитували про дозвіл ...
Але тут і не треба питати.
https://www.facebook.com/garyacha.calina/videos/722371974916541

Світлій пам'яті Дмитра Каплунова
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25.08.2020 04:46 Відповісти
Ну,блин,уже всё написали,что только в украинском и русском можно подобрать (одобрение)....😪
О! нашла!... ОДОБРЯЮ!!!!!! Молодец!!!! 😘
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25.08.2020 06:03 Відповісти
Бачив то шоу с нагородами "деетялями", від більшості яких пользи як от козла молока !!!

А теперь главное: Бог создал землю, а строители её ОБУСТРОИЛИ в том числе обустраивают и независимую Украину, но эти ... о них и не вспомнили. Одним словом...
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25.08.2020 06:12 Відповісти
Не схотів мазатись у зелене лайно через орден, респект.
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25.08.2020 07:41 Відповісти
бандиты марают своих подельников кровью, а недодиктаторы - медальками на сиськах..
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25.08.2020 07:54 Відповісти
трохи дипломатично відповів тому квартальному бовдуру
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25.08.2020 07:55 Відповісти
"Я не хочу бути героєм України не цінує героїв моя країна" є такі слова в пісні Положинського, що і показав. А той концерт під стінами Св'ятої Софії так званими "зірками" був схожий на дешевий малоросійський корпоратив ,яка влада таке розуміння Незалежності країни.
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25.08.2020 08:09 Відповісти
Ні х не зробив шо обіцяв, медальки раздає та речі штовхає. А корупція, крадіжки баригами у владі, як були, так і залишилися. Ні чого не зменилося.
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25.08.2020 08:29 Відповісти
Это нонсенс, ПАЯЦам вручать ордена...
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25.08.2020 08:50 Відповісти
Я не хочу бути героєм України

https://www.youtube.com/watch?v=3liy-cE3YCs
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25.08.2020 08:52 Відповісти
Повага. Не беріть у них нічого.
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25.08.2020 09:01 Відповісти
Не представляю как можно было брать награды из рук этого тупого (или хитрожопого) недоумка.
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25.08.2020 09:31 Відповісти
ЧЕЛОВЕК!!!
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25.08.2020 09:33 Відповісти
После такого отлупа бубочка будет вручать государственные награды только оочень проверенным ватникам. Цена этим наградам, и до того невысокая, станет просто копеечная.
А жаль.
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25.08.2020 09:34 Відповісти
Такого дня Незалежності України я навіть уявити собі не міг...
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25.08.2020 10:01 Відповісти
Гідна відповідь УКРАЇНЦЯ ватному малоросу.
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25.08.2020 10:14 Відповісти
Положинский положил на зЕ
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25.08.2020 10:29 Відповісти
індівідуалісти, вони такі
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25.08.2020 10:40 Відповісти
а за що йому "підписав Указ"? волонтер чи боєць, чі зараз у тренді творчі особистості?
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25.08.2020 11:09 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/EgNNKrPWkAAEWZc?format=jpg&name=small Музикант Положинський відмовився від ордена, указ про вручення якого підписав Зеленський - Цензор.НЕТ 3029



Народ Украины жирует ,а Украинский народ воюет с оккупантом.


Вот так в своё время казачки юго востока Украины сдали гетмана Мазепу Московскому Царю Петру1,потом Московия расширилась и стала называться чудным словом Расия, в 1991г вроде уже разобрались что Расии нет а есть Московия с её колониями,у в Украине подсадной народ решил помочь Московии очередной раз стать Расией..
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25.08.2020 11:23 Відповісти
Олександр Положинський = підтримую і дякую за твоє рішення, країна - не сцена кварталу.
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25.08.2020 11:34 Відповісти
вчора на вулицях Києва набула популярності кричалка "путін- *****, зєля -сцикло!"
А від сцикла та зрадника приймати нагороди - це западло
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25.08.2020 11:44 Відповісти
В топку зелёную чуму
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25.08.2020 13:07 Відповісти
респект
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25.08.2020 13:49 Відповісти
На тобі значок, носи дурачок.

Саме так виглядають державні нагороди з рук зебіла своім колегам по клоунсько - естрадному публічному дому.

І тільки у одного хватило розуму це зрозуміти та дистанцюватись від цього сорому.
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25.08.2020 15:09 Відповісти
Людина з Великої літери
Слава Україні, героям слава!!!
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25.08.2020 17:06 Відповісти
27% все никак не утихомиряться.Глупая злоба.
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25.08.2020 22:23 Відповісти
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