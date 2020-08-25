Музикант Положинський відмовився від ордена, указ про вручення якого підписав Зеленський. ВIДЕО

Музикант, екслідер групи "Тартак" Олександр Положинський заявив, що відмовляється від ордена "За заслуги", яким він нагороджений президентським указом від 21 серпня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, своє звернення він опублікував у фейсбуці.

Положинський заявив, що сьогодні в колоні (Маршу захисників Вітчизни) йшло "багато людей, які дійсно заслуговують високої державної нагороди".

Також, за словами Положинського цього ордена заслуговують люди, які безпідставно утримуються у в'язниці в "справі Шеремета", він назвав імена Андрія Ріфмастера Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

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"Ордени і медалі залиште тим, кому вони потрібні і хто їх заслуговує", - резюмував Положинський, звертаючись до Зеленського.