Заместитель Помпео Биган встретился с Тихановской в Вильнюсе
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в понедельник встретился в Вильнюсе с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
После встречи Биган заявил, что его главной целью было "узнать мнение белорусского народа и получить информацию о том, что он делает для того, чтобы получить право самостоятельно определять свою судьбу". Тихановская, по его словам, произвела на него большое впечатление.
По словам заместителя госсекретаря, США надеются на политическое решение кризиса в Беларуси. Он добавил, что Вашингтон не будет вмешиваться в развитие событий, поскольку это дело белорусского народа.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель Госдепа США Биген сегодня перед визитом в Москву встретится с Тихановской
В заявлении штаба Тихановской говорится, что кандидат в президенты выразила благодарность США за поддержку белорусского народа. Тихановская также заявила, что готова к диалогу с действующими властями, в том числе при посредничестве международных организаций. Главным требованием оппозиции остаётся проведение повторных выборов, а также расследование насилия по отношению к участникам акций протеста.
Биган планирует во вторник визит в Москву, главной темой его переговоров с российскими представителями станет ситуация в Беларуси.
США не признали выборы президента Беларуси, на которых, согласно официальным данным, победил Лукашенко, свободными и справедливыми. Они также осудили власти Беларуси за жёсткое подавление протестов.
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А это значит он сейчас совсем не вмешивался? )) Клоуны
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Если интересно за этого шилокрута Тихоновского ,почитай про чертика из коробки.Люди такие доверчивые.
Наша Нiва
https://nn.by/?c=shdate&i=2019-11-21&lang=ru 21.11.2019 / 14:36
https://nn.by/?c=ar&i=241067&lang=ru#
Раньше фоткался с Собчак, теперь - с Северинцем. Кто же он такой, политический блогер Сергей Тихановский?
1.Лука ей пообещал выпустить мужа за сыгранную роль(обманет).Если бы она не согласилась ,то пошла бы не в кандидаты,а вслед за мужем.У нам это просто.Деньги нашли в их общем доме-дальше понятно.Не посадили бы,но придержать следствием до выборов смогли бы .Всех кандидатов подавала Ермошина на стол усатому ЛИЧНО.Не нужное вычеркнуто сразу.Ее оставили.
2.Из личных претензий к ней.Назвалась клизмой-будь готовой в задницу залезть,в тюрьму присесть.И у нас таких пруд пруди достойных.А она предала поверивших ей людей и сбежала. Слабая женщина-вари борщ,не лезь в политику.Предав однажды,предашт дважды.ТОЧКА.
3.Будет желание,дочитай статью о муже.Там клейма ставить негде,как он с лаптями в десна целовался.А муж жена одна сатана, почти всегда.
а на самом деле есть - с одной стороны прикацапленый усатый ******, готовый сына подставить за свой следующий срок, с другой "лидер" протеста в Вильнюсе...
не очень как бы выбор....