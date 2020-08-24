Заместитель Помпео Биган встретился с Тихановской в Вильнюсе

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в понедельник встретился в Вильнюсе с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

После встречи Биган заявил, что его главной целью было "узнать мнение белорусского народа и получить информацию о том, что он делает для того, чтобы получить право самостоятельно определять свою судьбу". Тихановская, по его словам, произвела на него большое впечатление.

По словам заместителя госсекретаря, США надеются на политическое решение кризиса в Беларуси. Он добавил, что Вашингтон не будет вмешиваться в развитие событий, поскольку это дело белорусского народа.

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В заявлении штаба Тихановской говорится, что кандидат в президенты выразила благодарность США за поддержку белорусского народа. Тихановская также заявила, что готова к диалогу с действующими властями, в том числе при посредничестве международных организаций. Главным требованием оппозиции остаётся проведение повторных выборов, а также расследование насилия по отношению к участникам акций протеста.

Биган планирует во вторник визит в Москву, главной темой его переговоров с российскими представителями станет ситуация в Беларуси.

США не признали выборы президента Беларуси, на которых, согласно официальным данным, победил Лукашенко, свободными и справедливыми. Они также осудили власти Беларуси за жёсткое подавление протестов.





