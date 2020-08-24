Шмыгаль обсудил с главой МИД Германии Маасом сотрудничество в энергетике, авиации и проведение совместного экономического форума

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи с федеральным Министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в понедельник выразил надежду на завершение процесса заключения Соглашения о Совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС уже в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского правительства.

"Мы понимаем трудности, но готовы приложить максимальные усилия для подписания этого документа. Это стало бы конкретным инструментом содействия восстановлению авиационного сектора, который серьезно пострадал от пандемии как в Украине, так и в ЕС", - сказал Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что правительство планирует до конца месяца подписать с Федеральным министерством экономики и энергетики Германии совместное заявление о начале сотрудничества в сфере энергетики. "Ожидаем в рамках такого партнерства также поддержки Германии в вопросе трансформации угольных регионов Украины", - отметил глава правительства.

Шмыгаль рассказал Маасу, что правительство Украины уже начало подготовку годовой национальной программы на 2021 год, где особое внимание будет уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО.

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Также стороны обсудили вопросы проведения четвертого украинско-германского экономического форума в Берлине в 2021 году. "Опыт трех предыдущих форумов показал, что такие мероприятия с участием высших должностных лиц обеих стран предоставляют мощные импульсы для построения двусторонней доверия", - отметил глава украинского правительства.

Он подчеркнул, что Соглашение об ассоциации с ЕС остается одним из основных инструментов внедрения системных изменений в Украине. "Сейчас по поручению президента правительство готовит концепцию обновления Соглашения, чтобы оно соответствовало уровню наших отношений с ЕС. Правительство намерено учитывать интересы украинского бизнеса, который стремится более широко использовать возможности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС", - сказал Шмыгаль, добавив, что наработанные предложения Украина планирует представить ЕС во время заседания Совета ассоциации в декабре текущего года.

Со своей стороны Маас отметил, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину в рамках Нормандского формата, а также продолжит помогать с внедрением европейских реформ в Украине. Он также отметил, что Германия готова оказать всестороннюю поддержку Украине во время своего председательства в Совете ЕС, который продлится до конца 2020 года.

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