УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11220 відвідувачів онлайн
Новини Революция в Беларуси
5 393 61

Нобелевского лауреата Алексиевич, входящую в Координационный совет белорусской оппозиции, вызвали на допрос

Нобелевского лауреата Алексиевич, входящую в Координационный совет белорусской оппозиции, вызвали на допрос

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции.

"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", - сказали в пресс-службе.

Алексиевич вошла в состав президиума координационного совета белорусской оппозиции, однако на заседания не ходит из-за плохого самочувствия.

Алексиевич намерена посетить Следственный комитет Белоруссии. "Да, Светлана планирует идти", - сказали в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Автор: 

Беларусь (7927) допрос (696) Алексиевич Светлана (22)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Стаття на Радіо Свобода 2016рік.

https://www.radiosvoboda.org/a/27837556.html Заява Алексієвич про українців-«карателів» у Білорусі є дилетантською - історик
показати весь коментар
24.08.2020 20:32
+7
Це їй в плюс, хоча ви швидше всього обманюєте.
показати весь коментар
24.08.2020 20:12
+6
"Україна - це ж велетенська країна. Вона не єдина. Ось я, наприклад, сама народилася в Івано-Франківську, на заході. Все життя я їздила до бабусі у Вінницьку область, що ближче до сходу. Звісно, схід більше орієнтований на Росію, захід - на Європу, але антиросійські настрої всюди сильні. Бабуся у дитинстві лякала: "Не будеш слухатися - москалі прийдуть". А голодомор… Це глибока історична образа у свідомості українського народу." С
показати весь коментар
24.08.2020 20:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я забув, а що вона казала про Україну?
показати весь коментар
24.08.2020 20:01 Відповісти
"Україна - це ж велетенська країна. Вона не єдина. Ось я, наприклад, сама народилася в Івано-Франківську, на заході. Все життя я їздила до бабусі у Вінницьку область, що ближче до сходу. Звісно, схід більше орієнтований на Росію, захід - на Європу, але антиросійські настрої всюди сильні. Бабуся у дитинстві лякала: "Не будеш слухатися - москалі прийдуть". А голодомор… Це глибока історична образа у свідомості українського народу." С
показати весь коментар
24.08.2020 20:10 Відповісти
Вінниця ближче до сходу?
показати весь коментар
24.08.2020 20:11 Відповісти
Це слова Алексієвич.
показати весь коментар
24.08.2020 20:15 Відповісти
она еще и географии не знает, Винницкая область граничит с Черновецкой областью и Тернопольскою
показати весь коментар
24.08.2020 23:27 Відповісти
центр (Вінниця) ближче до сходу ніж Івано-Франковськ
показати весь коментар
24.08.2020 20:27 Відповісти
А польских костьолів на вінничині не бачили ?
То ж такий Схід. що куди там ...
показати весь коментар
25.08.2020 02:55 Відповісти
Читающему миру известна литературная специализация нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. В своих документальных романах-монологах она описывает жизнь человека, рожденного в СССР и оказавшегося в экстремальных условиях - Второй мировой войны, развала СССР в 1991 году или аварии на Чернобыльской АЭС. Именно по ее книге об очевидцах и ликвидаторах той страшной техногенной катастрофы был снят знаменитый сериал Чернобыль.

при иоп РБ КАЛАШЕНКО Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Беларуси Нобелевского лауреата приглашют Следственный комитет (СК) Беларуси
показати весь коментар
24.08.2020 20:18 Відповісти
жизнь человека оказавшегося в естр.ситациях - оказивается одно дело описывать, и СОВСЕМ другое дело когда ето касается твоей доли... печально, белоруси
показати весь коментар
24.08.2020 20:34 Відповісти
Алексиевич не была очевидцем Чернобыля, даже близко. Она описывала не столько события сколько эмоции. Я читал ее книгу про Чернобыль - ну что сказать, вместо фактов типичная бабская истерика.
Сериал Чернобыль снят больше по книге "Чернобыльская тетраль" Медведева.
показати весь коментар
24.08.2020 23:57 Відповісти
В книгу Владимира Яворивского "Полынь" вошли роман "Мария с полынью в конце столетья" и повесть "Вечные Кортелисты". Роман был создан В. Яворивским в результате его корреспондентской работы на Чернобыльской АЭС во время аварии. Действие происходит в городке атомных энергетиков и в деревне, находящейся в тридцатикилометровой зоне. В повести "Вечные Кортелисты" писатель возвращается к теме войны.
Каждый художник видит мир по своему
показати весь коментар
25.08.2020 08:35 Відповісти
На Миротворці усе записано.
https://myrotvorets.center/criminal/aleksievich-svetlana-aleksandrovna/ Пропаганда, нацеленная на разжигание межнациональной розни.Манипулирование общественно значимой информацией. Нивелирование преступлений нацистской Германии за уничтожение евреев в Белоруссии, Польше и Литве путем манипуляций.
показати весь коментар
24.08.2020 21:48 Відповісти
І щодо Холокоста, про який перебріхувала Алексієвіч. От https://www.yadvashem.org/ru/righteous/statistics.html данні Яш Вашем . На Першому місці кількості "праведники народів світу" - Польща, на другому Франція, і на третьому Україна.
А вона у США перед єврейською громадою розповсюджувала радянські міфи. І не має значеня, де вона народилася, і що вона начеб-то українка (за її словами)
показати весь коментар
24.08.2020 22:05 Відповісти
Оппозиция в Белорусии только формируется, возможно если бы текущие события произошли во время предыдущих президентских выборов, то возможностей выгнать Лукашенко, было бы больше.
показати весь коментар
24.08.2020 20:08 Відповісти
Она одобряла убийство Олеся Бузины...
показати весь коментар
24.08.2020 20:09 Відповісти
Це їй в плюс, хоча ви швидше всього обманюєте.
показати весь коментар
24.08.2020 20:12 Відповісти
Алексиевич:

"То, что он (Олесь Бузина) говорил, тоже вызывало ожесточение", - сказала Алексиевич.

По словам писательницы, она не оправдывает убийства. "Я этого не говорю. Но я понимаю мотивы людей, которые это сделали. Так же, как мне совершенно не нравится, что убили Павла Шеремета, который любил Украину. Видимо, были какие-то разборки или что-то", - заявила Алексиевич."
показати весь коментар
24.08.2020 20:51 Відповісти
Ну, якщо знала від рідних про Голодомор, то не дивно.
показати весь коментар
24.08.2020 20:28 Відповісти
Думаю что это красная линия, ее не тронут.., просто потягают на допросы ( тоже мало хорошего).. Но все возможно, для сорвавшегося с цепи и лишенного смирительной рубашки маньяка возможно красных линий уже и нет... Надеемся что ей все таки повезет больше чем многим другим.
показати весь коментар
24.08.2020 20:13 Відповісти
ага думайте далі. Це в нас можуть потягати. Їй дуже пощастить, якщо дадуть виїхати кудись.
показати весь коментар
24.08.2020 20:21 Відповісти
подари цветочек следователю, ну и лохи...
показати весь коментар
24.08.2020 20:16 Відповісти
ахаха ржу в голос ми тут "не майдануті в нас не майдан" от шяс лука весь цей координаційний совєт посадить в кращому випадку, а в гіршому прикомають в лісопосадці, йому не вперше так розбиратись.
показати весь коментар
24.08.2020 20:19 Відповісти
тот вариант когда пошел на допрос, прогнулся и сдох, если это ваше не план манкрута
показати весь коментар
24.08.2020 20:21 Відповісти
Торжество бидла.
показати весь коментар
24.08.2020 20:26 Відповісти
Входит в состав но не ходит на собрания... білоруси
показати весь коментар
24.08.2020 20:31 Відповісти
Стаття на Радіо Свобода 2016рік.

https://www.radiosvoboda.org/a/27837556.html Заява Алексієвич про українців-«карателів» у Білорусі є дилетантською - історик
показати весь коментар
24.08.2020 20:32 Відповісти
Дякую.
Саме ці її слова я мав на увазі.
показати весь коментар
24.08.2020 20:38 Відповісти
Я зрозуміла про що ви написали в першому пості до теми
показати весь коментар
24.08.2020 20:40 Відповісти
Бувших радянських людей не буває.
У більшості їх, і їх нащадків, зовнішній і внутрішні світи, побудований архітекторами «Союза совєтскіх пісатєлєй».
показати весь коментар
24.08.2020 20:45 Відповісти
а еще у нее отец был военный, пограничник-гэбист.
показати весь коментар
24.08.2020 23:25 Відповісти
Я б не ставив думку Олексієвич, як думку поважної людини. Так, нобелевський лауреат має своє мислення, але у Польші проживало чимало євреїв (згадайте гетто у Варшаві, яке знищіли намці). В одночас, вона каже що поляки ненавиділи євреїв. Чи варто тоді її роздуми про те що відбувалось на нашій землі під час Другої Світової?
показати весь коментар
24.08.2020 20:47 Відповісти
Вона людина специфічна,десь застряла в совку,десь вплив того світогляду відчутний.Для нас,та й для поляків її слова-дикість.А для "совєцьких людей"-думка поважної людини
показати весь коментар
24.08.2020 20:58 Відповісти
помню в 2014 году она резко высказывалась об Украине и войне на Донбассе: это типа бандеровцы устроили войну и убивают мирных людей, Правый сектор тоже осуждала.
показати весь коментар
24.08.2020 23:18 Відповісти
https://www.facebook.com/tetiana.ievsieieva?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3MTYzNDU4Mzk1Mw%3D%3D Тетяна Євсєєва

Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
показати весь коментар
24.08.2020 21:03 Відповісти
Повертаючись до Світлани Алексієвич. Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
показати весь коментар
24.08.2020 21:04 Відповісти
Меркель потребовала от России наказать виновных в отравлении Навального
показати весь коментар
24.08.2020 20:41 Відповісти
Ух ты !замахнулась на самого путина
показати весь коментар
24.08.2020 20:42 Відповісти
Ага, аж бігом, максимум покарають продавщицю сільмага в кафтанчиково.
показати весь коментар
24.08.2020 20:43 Відповісти
Боширов і Пєтров, уже в дорогє.
показати весь коментар
24.08.2020 20:46 Відповісти
шо то одни промашки у лаптей , Яд просроченный
показати весь коментар
24.08.2020 20:48 Відповісти
так Я о том же
показати весь коментар
24.08.2020 20:46 Відповісти
она когда-то требовала наказать виновніх в убийстве Немцов. Пуин обещал - так и не нашли, карточній домик рассыпался...
показати весь коментар
24.08.2020 23:12 Відповісти
В годы ГУЛАГА белорусов не было замечено среди заключённых, делаем вывод, народ колхозный и привязан к председателю колхоза.
показати весь коментар
24.08.2020 20:43 Відповісти
куркулей у них НЕТ
показати весь коментар
24.08.2020 20:47 Відповісти
Батєнька, а в каких годах, ви ізволілі топтать зону ГУЛАГА?
показати весь коментар
24.08.2020 20:47 Відповісти
Владимирский централ - ветер северный
показати весь коментар
24.08.2020 20:49 Відповісти
В очєрєдь.
Я сейчас занімаюсь другой.
показати весь коментар
24.08.2020 20:59 Відповісти
Напарник по работе был политически умный в 70-х годах и много рассказывал о .... в 1977 году я впервые узнал о событиях в Новочеркасске, ужас я и не думал тогда что коммунисты были такие звери.что дали команду стрелять по голодным рабочим, а выше их на деревьях сидели их голодные дети и смотрели на ... раздались выстрелы,дети мёртвые как воробьи попадали на землю,потому что солдаты некоторые стреляли вверх ,чтобы не зацепить рабочих...
показати весь коментар
24.08.2020 21:13 Відповісти
Яким боком тут білоруси?
показати весь коментар
24.08.2020 22:49 Відповісти
Вот он мне тогда и говорил за белорусов такое ,что они не сидели в ГУЛАГе,я ему верю,жаль что он не дожил до этого времени.
показати весь коментар
24.08.2020 22:58 Відповісти
вот и посмотрим чем закончится их митинги, и я тогда точно определюсь где правда.
показати весь коментар
24.08.2020 23:01 Відповісти
Оно и дальше по убывающей. Политолог Карбалевич, кроме митинга оппозиция ничего не предлагает. Выходите на площади своих городов. Продолжайте протест.

https://ex-press.by/rubrics/politika/2020/08/20/karbalevich-belorusskoj-revolyucii-yavno-ne-xvataet-liderstva-revolyuciya-est-a-revolyucionerov-net

За полторы недели протестов народ одержал только одну победу. На улицах протестующих перестали бить и хватать, освободили большинство задержанных в эти дни людей, власти мягко извинились за «перегибы».

И на этом все. На дальнейшие уступки власти идти категорически отказываются. Не освобождены политзаключенные. Власть даже не остановила частичного блокирования интернета. Революция, которая за полторы недели не может добиться освобождения политзаключенных, очевидно, буксует. Пока стены не валятся.

Белорусской революции явно не хватает лидерства. Лидеры оппозиции много лет мечтали о народном подъеме. Теперь же, когда он случился, все спрятались в картошку. Как когда-то писал Максим Горький, «народ проснулся, а пророки в кабак ушли». Разумеется, главных революционеров (Николая Статкевича, Павла Северинца) власти заранее изолировали. Но где же другие?
В результате белорусская революция удается очень странной. Революция есть, а революционеров - нет.
Власти воспользовались этой ситуацией и постепенно переходят в наступление. Попытки забастовки блокируют военной силой. Во время забастовки сотрудников БТ в здание Белтелерадиокомпании ввели ОМОН. Общество проглотило, и власти пошли дальше. В среду 19 августа оккупирован Купаловский театр, ОМОН разогнал людей у входа в МТЗ. Следующим шагом будет ввод внутренних войск на территорию бастующих предприятий.
И это закономерно. Ситуация равновесия долго сохраняться не может. Если одна сторона действует нерешительно, то это дает основание другой стороне конфликта перейти в контрнаступление. Что мы и видим сегодня.
показати весь коментар
24.08.2020 20:47 Відповісти
не грузи лапоть , сегодня праздник
показати весь коментар
24.08.2020 20:51 Відповісти
Парад вышиванок.. Рубаху надзеу белую з узорам и гуляць пойдзе. Завтра в новой рубахе. И так каждый день.
показати весь коментар
24.08.2020 21:11 Відповісти
Нобелевского лауреата Алексиевич, входящую в Координационный совет белорусской оппозиции, вызвали на допрос - Цензор.НЕТ 2746
показати весь коментар
24.08.2020 21:35 Відповісти
"Вошла в координационный совет, но из-за плохого самочувствия не ходит на заседания."
Это все, что нужно знать и об Алексиевич, и о "координацолнном совете".
показати весь коментар
25.08.2020 00:03 Відповісти
Нобелевского лауреата Алексиевич, входящую в Координационный совет белорусской оппозиции, вызвали на допрос - Цензор.НЕТ 8335
показати весь коментар
25.08.2020 01:03 Відповісти
Пеця - цяця , Олексиевич - кака.
показати весь коментар
25.08.2020 17:27 Відповісти
 
 