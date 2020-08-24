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Нобелевского лауреата Алексиевич, входящую в Координационный совет белорусской оппозиции, вызвали на допрос
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции.
"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", - сказали в пресс-службе.
Алексиевич вошла в состав президиума координационного совета белорусской оппозиции, однако на заседания не ходит из-за плохого самочувствия.
Алексиевич намерена посетить Следственный комитет Белоруссии. "Да, Светлана планирует идти", - сказали в пресс-службе.
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+9 Olga Mansika
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То ж такий Схід. що куди там ...
при иоп РБ КАЛАШЕНКО Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Беларуси Нобелевского лауреата приглашют Следственный комитет (СК) Беларуси
Сериал Чернобыль снят больше по книге "Чернобыльская тетраль" Медведева.
Каждый художник видит мир по своему
https://myrotvorets.center/criminal/aleksievich-svetlana-aleksandrovna/ Пропаганда, нацеленная на разжигание межнациональной розни.Манипулирование общественно значимой информацией. Нивелирование преступлений нацистской Германии за уничтожение евреев в Белоруссии, Польше и Литве путем манипуляций.
А вона у США перед єврейською громадою розповсюджувала радянські міфи. І не має значеня, де вона народилася, і що вона начеб-то українка (за її словами)
"То, что он (Олесь Бузина) говорил, тоже вызывало ожесточение", - сказала Алексиевич.
По словам писательницы, она не оправдывает убийства. "Я этого не говорю. Но я понимаю мотивы людей, которые это сделали. Так же, как мне совершенно не нравится, что убили Павла Шеремета, который любил Украину. Видимо, были какие-то разборки или что-то", - заявила Алексиевич."
https://www.radiosvoboda.org/a/27837556.html Заява Алексієвич про українців-«карателів» у Білорусі є дилетантською - історик
Саме ці її слова я мав на увазі.
У більшості їх, і їх нащадків, зовнішній і внутрішні світи, побудований архітекторами «Союза совєтскіх пісатєлєй».
Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
Я сейчас занімаюсь другой.
https://ex-press.by/rubrics/politika/2020/08/20/karbalevich-belorusskoj-revolyucii-yavno-ne-xvataet-liderstva-revolyuciya-est-a-revolyucionerov-net
За полторы недели протестов народ одержал только одну победу. На улицах протестующих перестали бить и хватать, освободили большинство задержанных в эти дни людей, власти мягко извинились за «перегибы».
И на этом все. На дальнейшие уступки власти идти категорически отказываются. Не освобождены политзаключенные. Власть даже не остановила частичного блокирования интернета. Революция, которая за полторы недели не может добиться освобождения политзаключенных, очевидно, буксует. Пока стены не валятся.
Белорусской революции явно не хватает лидерства. Лидеры оппозиции много лет мечтали о народном подъеме. Теперь же, когда он случился, все спрятались в картошку. Как когда-то писал Максим Горький, «народ проснулся, а пророки в кабак ушли». Разумеется, главных революционеров (Николая Статкевича, Павла Северинца) власти заранее изолировали. Но где же другие?
В результате белорусская революция удается очень странной. Революция есть, а революционеров - нет.
Власти воспользовались этой ситуацией и постепенно переходят в наступление. Попытки забастовки блокируют военной силой. Во время забастовки сотрудников БТ в здание Белтелерадиокомпании ввели ОМОН. Общество проглотило, и власти пошли дальше. В среду 19 августа оккупирован Купаловский театр, ОМОН разогнал людей у входа в МТЗ. Следующим шагом будет ввод внутренних войск на территорию бастующих предприятий.
И это закономерно. Ситуация равновесия долго сохраняться не может. Если одна сторона действует нерешительно, то это дает основание другой стороне конфликта перейти в контрнаступление. Что мы и видим сегодня.
Это все, что нужно знать и об Алексиевич, и о "координацолнном совете".