Нобелевского лауреата Алексиевич, входящую в Координационный совет белорусской оппозиции, вызвали на допрос

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции.

"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", - сказали в пресс-службе.

Алексиевич вошла в состав президиума координационного совета белорусской оппозиции, однако на заседания не ходит из-за плохого самочувствия.

Алексиевич намерена посетить Следственный комитет Белоруссии. "Да, Светлана планирует идти", - сказали в пресс-службе.

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