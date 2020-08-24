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Новини Коронавирус и карантин
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Черновцы в "красной зоне": закрыты детсады, общественный транспорт приостановил работу

Черновцы в

В городе Черновцы, который попал в "красную" зону распространения коронавируса, сегодня утром начали свою работу заведения общественного питания, непродовольственные магазины, салоны красоты и т.п. В то же время на карантин ушли детские сады, а общественный транспорт после выхода на маршруты утром, приостановил работу после обеда до завтрашнего решения сессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу рассказал заместитель Черновицкого городского головы Дмитрий Сирман.

"По требованию полиции, которая выполняет постановление правительства, в Черновцах приостановили работу маршруток и троллейбусов. Еще утром мы вышли на маршруты, просили не парализовать работу города. Но они выполняют решение центрального органа власти. Завтра на заседании внеочередной сессии мы рассмотрим этот вопрос", - сказал заместитель городского головы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черновицкая ОГА планирует просить смягчить карантинные ограничения для "красной" зоны

Кроме того, как говорится в приказе управления образования горсовета, которым располагает Укринформ, с 24 августа по 7 сентября прекращается работа детских садов.

"Во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 г., решение внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 21.08.2020 г. в связи с установления в Черновцах "красной зоны" ... приостановить деятельность учреждений дошкольного образования , дошкольных подразделений УВК коммунальной формы собственности Черновицкого городского совета с 24 августа по 7 сентября 2020 ", - говорится в документе.

Также читайте: Из-за попадания в "красную" зону в Черновцах могут начаться массовые протесты, - и.о. мэра Каспрук

В то же время, подавляющее большинство кафе и ресторанов в Черновцах работают в обычном режиме, а на продуктовых рынках не соблюдаются противоэпидемические меры. В обычном режиме работают и парикмахерские.

Как рассказали  Укринформу в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, на правоохранителей совместно с работниками Нацгвардии, Госпродпотребслужбы положили обязательства контролировать выполнение решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. И с 24 августа на нарушителей карантина будут составлять соответствующие протоколы и будут применять штрафные санкции.

Автор: 

карантин (18172) Черновцы (561) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+13
да с ишаком давно все ясно.
последнее время комменты больше про то, как клоуна вернуть в цирк ...
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24.08.2020 20:33
+11
И у тебя он есть!
Черновцы в "красной зоне": закрыты детсады, общественный транспорт приостановил работу - Цензор.НЕТ 8238
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24.08.2020 20:45
+9
Нет мля в этом Порох виноват! Да ЗЕбил?
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24.08.2020 20:35
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Цікаво, з ким мають залишатись діти, якщо батьки мусять працювати?
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24.08.2020 20:25 Відповісти
там все православные - пусть детей Боб сторожит, и так нефиг деду делать - вирус наслал и желчно смеется.

значит скоро повалят оттуда новости: сгорели, разбились с окна упав, отравились, собака загрызла и т.д.
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24.08.2020 20:33 Відповісти
Зараз підуть коменти про зеленського
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24.08.2020 20:26 Відповісти
да с ишаком давно все ясно.
последнее время комменты больше про то, как клоуна вернуть в цирк ...
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24.08.2020 20:33 Відповісти
У тебя есть ишак?
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24.08.2020 20:37 Відповісти
И у тебя он есть!
Черновцы в "красной зоне": закрыты детсады, общественный транспорт приостановил работу - Цензор.НЕТ 8238
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24.08.2020 20:45 Відповісти
ишак у нас один на всех - и какой ишак!!!
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24.08.2020 20:52 Відповісти
Нет мля в этом Порох виноват! Да ЗЕбил?
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24.08.2020 20:35 Відповісти
каждый пороходрочер просто таки обязан впихнуть в каждый свой пост имя своего божка, даже если оно там вообще никаким боком.)))
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24.08.2020 21:07 Відповісти
Как никаким боком? По версии ЗЕбилов Порох всё украл даже мозг у ЗЕбилов даже спинной!
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24.08.2020 21:10 Відповісти
Лох, а ты уверен, что он все купил?
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24.08.2020 21:26 Відповісти
Восени скоріше за все,буде жорсткий карантин.Буде весело.
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24.08.2020 20:29 Відповісти
зебуин мстит западу за поддержку к Порошенку
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24.08.2020 20:30 Відповісти
почалась діарея
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24.08.2020 20:31 Відповісти
естественная реакция на зелепня.
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24.08.2020 20:51 Відповісти
не, просто мэру и губеру намекнуть шо за смерти - будет суд, и те сами побегут объявлять зоны и карантины.
не, ну если там реально много подуставших от микроба, то почему бы не не закрыть то что закрыли?
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24.08.2020 20:35 Відповісти
в том то и суть, что нет никакого короновируса..

его зеля использует сейчас для личного обогощения и прикрытия неугодных городов регионов
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24.08.2020 20:37 Відповісти
Как сказал Антиколорадос - скажи это в очереди на кладбище в Бразилии...
Но ведь не скажешь, ибо Бразилия и Мексика основные поставщики "гуро"-видео(Сирию не считаем, там БД)
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24.08.2020 20:47 Відповісти
ты много знаешь людей своих знакомых кто реально болел короновирусом?
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24.08.2020 20:54 Відповісти
не знаю, но так тебе кто-то и сказал. зачморят ведь ибо: "ОБС, шо даже выздоровевшие - заразны".
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24.08.2020 21:02 Відповісти
а я знаю людей, которых врачи просили написать что у них именно короновирус, потому что они от этого зарабатоют...

вот и вся статистика..
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24.08.2020 21:11 Відповісти
Конечно. = Я, Вася Пупкин, провел се тест и нашел корововирус, за что отвечаю в натуре.

Как выглядит - просили написать шо вирус? может врачей разогнать, ведь поциент сам се диагнозы уже ставит?
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24.08.2020 21:21 Відповісти
что значит как?
врач в открытую говорит не будуте против если напишем что у вас короновирус, будет вам награда за сие.. что не ясно?
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24.08.2020 21:24 Відповісти
Та все з вами ясно, не хвилюйтеся
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24.08.2020 21:50 Відповісти
ты дебил?
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24.08.2020 21:51 Відповісти
Что значит будете против, или не будете против? Наличие или отсутствие вируса определяет лаборатория на основании анализа. А не врач с пациентом решают. Именно результаты с лабораторий попадают в статистику.
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24.08.2020 21:58 Відповісти
а я знаю людей, которых врачи просили написать что у них именно короновирус\\\\\\\\\

та просто так звучит же)
и кстати, "я знаю" тех, из-за которых врачей могут посодить - так оно логичней. я х.з., но из-за лишней тыщи, или как там пишут, рисковать сесть на 8 лет.... увы, либо жадность, либо "знаю сестры внука, так вот, его кореш говорил шо знает того кто знает внука того кого просили под.писать"
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24.08.2020 21:58 Відповісти
ты видимо с врачами никогда не связывался.. там круговая порука.. врач врача никогда не сдаст это первое..

второе, эти тесты на короновирус все такие размытые, китайские, росийские, украинские.. никакой из них не даёт 100% гарантии верный тест или нет.. нет всемирно утвержденного теста, который чётко говорит болен или нет, поэтому и делают повторные тесты..

т.е. всё пока в режиме тестирования.. так за что кого садить?
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24.08.2020 22:03 Відповісти
Результат анализа имеет погрешность в 25% но только в одну сторону. Он может показать негативный результат, хотя вирус у заражённого человека. Все зависит от того правильно ли взяли мазок, даже если мазок взяли правильно, но вирус уже ушел из носоглотки в лёгкие, результат теста будет негативным. Также влияет правильность транспортировки образцов от места забора до лаборатории. Суммарно эти факторы дают погрешность около 25%,но ещё повторяюсь только в одну сторону.
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24.08.2020 22:14 Відповісти
так вот, если есть такие погрешности, за что сажать врача? за погрешности? да ещё и в нашей стране? )))
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24.08.2020 22:20 Відповісти
Кстати, вот как раз статья вышла для тебя, там 2 части:

https://defence-line.org/2020/08/kovid-ne-spit-ili-kto-tebe-doktor-chast-1/
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24.08.2020 21:11 Відповісти
это не для меня, а для зебилоидов, которые верят всему что скажет бубочка
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24.08.2020 21:13 Відповісти
Знав навіть померлих.
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24.08.2020 21:14 Відповісти
так не факт что они умерли от короновируса какого то..
врачам, а также родственникам умершего выгодно что б был такой диагноз, потому что за это будут выплаты, компенсации
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24.08.2020 21:17 Відповісти
Зашибись блін, як діти будуть добиратися зі школи.
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24.08.2020 20:31 Відповісти
Сборщикам клубники в Польше грамота не нужна. Читать считать научились и харе
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24.08.2020 20:38 Відповісти
Ти якийсь дурник Толя з цією полуницею, що поганого в праці на землі, чи ти нафту жереш?
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24.08.2020 20:48 Відповісти
Одно дело работать на себя - это я очень даже уважаю, и совершенно другое дело батрачить на пана - это я презираю.

И попрошу без оскорблений, я к вам себе такого не позволяю.
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24.08.2020 20:59 Відповісти
Не кожен може бути вдасником землі чи підприємства, чим відрізняється шахтар з шахти Ахметова чи металург з Маріуполя, ви їх теж презираєте, адже вони працюють не на себе?
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24.08.2020 21:02 Відповісти
В червоній зоні відбувається онлайн навчання
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24.08.2020 22:04 Відповісти
Можно родителям попросить школу организовать школьный автобус. У нас в школе есть такой. Оплачивается отдельно.ежемесячно Я не пользуюсь, но , при желании всегда заберут ребёнка с определенного места , подвезут
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25.08.2020 07:56 Відповісти
Мастера борьбы с короновирусом мля! Может пора уже импичмент этому преЗЕденту!
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24.08.2020 20:34 Відповісти
Эх, до чего же хороший инструмент придумали для наказания непослушных. Это же не только в Украине - это во всём так называемом цивилизованном мире. Красота - не угодил - в красную зону )))
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24.08.2020 20:35 Відповісти
Степашку та ляшко у підвал на самоізоляцію.
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24.08.2020 20:39 Відповісти
в Минске наверное разбили полевые госпитали от наплыва такой массы больных, а в Черновцах наверное не придерживаются масочного режимаЧерновцы в "красной зоне": закрыты детсады, общественный транспорт приостановил работу - Цензор.НЕТ 7867
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24.08.2020 20:40 Відповісти
Белорусь - приговор всем коронодрочерам и остальным свидетелям Секты Ляшка
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24.08.2020 20:43 Відповісти
Та йой,вже се курва тета мама запуцікало шо ня вуйко Гріс взяьв би ня до гури.
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24.08.2020 20:40 Відповісти
Что за бред
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25.08.2020 07:57 Відповісти
Київ скоро теж може бути у червоній зоні.
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24.08.2020 20:41 Відповісти
Мені ня ваш Київ до сраки бо ви там від шкварків біситесь а от коли до колиби ніц не модна шото принести мнецьгати бо ніц нема піньонзів бо з балтов до лісу поліціянти на заваді стали.. А зо шо ся жити ?
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24.08.2020 20:45 Відповісти
А ти спробуй працювати і піньонзи з'являться.
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24.08.2020 20:48 Відповісти
А я не батєр то і так ня поперек ріже від тої праци.
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24.08.2020 20:51 Відповісти
Дарма нічого не буває.
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24.08.2020 20:53 Відповісти
Так я по твому шо пуцелейба та галатин а я се лобрий газда бо фільварок є та тіко кромплі ніц в сім рочі не пошпіли.
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24.08.2020 20:57 Відповісти
Доброго газду праця не ріже, а п'яницю ще як ріже після пальонки.
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24.08.2020 20:59 Відповісти
А ти мож в яко пана Біга віриш ? Бо тя фамилия не русинска.
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24.08.2020 21:11 Відповісти
І що з того? Жив я серед русинів у Тересві.
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24.08.2020 21:15 Відповісти
Ой ня а Міська Чардаша знав ? Він нє там файне віно бацав.
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24.08.2020 21:27 Відповісти
Давно я був, мабуть той Чардаш (це ж треба таке прізвище!) ще не жив. А вино там багато хто добре робить, особливо у Виноградівському районі.
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24.08.2020 21:36 Відповісти
Лечись от бешенства, уважаемый, и у тебя появятся піньонзи.
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24.08.2020 21:30 Відповісти
Молодцы. Не дадим параноикам и ворам Степанову и Ляшку уничтожить бизнес и жизнь людей. Ляшка и Степанова сдать в психбольницу на обследование
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24.08.2020 20:42 Відповісти
Зеленского здать в первую очередь!
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24.08.2020 20:44 Відповісти
С праздником!
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24.08.2020 20:42 Відповісти
Праздник се в моцкалів а у нас свето балакают.
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24.08.2020 20:47 Відповісти
Черновцам слава а местной владе ганьба. Переизбрать всех ковидных на выборах если не скасуют зону и нарушение конституции ст. 16
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24.08.2020 20:43 Відповісти
*Опа скоро, а они хохочут. С врачами реанимаций поговорите, хохотуны.
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24.08.2020 20:45 Відповісти
Та ті дохтури шоб їх би ня шлєк трафив тіко про крайцари мізкуют а де ня тая привда а кривда.
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24.08.2020 20:53 Відповісти
Ти ті крейцари колись тримав у руках? Останні крейцари щезли у 1917 році!
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24.08.2020 20:57 Відповісти
Та як нє,я в Черемоши найшов тих крецарів цісарских трохи а пани в меня се скупали по дві сотки гриваків дали за єдну грошу то всі цімбори штири дни в Ганьдзі Шапарухи маргували до потіри пульса.
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24.08.2020 21:07 Відповісти
Вчора я у Києві купив крейцари за 60 грн, тому 200 тобі ніхто не дасть!
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24.08.2020 21:11 Відповісти
Сарябрєнні таки се ніц не варти ?
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24.08.2020 21:20 Відповісти
Різні є, але срібні то корони, а не мідні крейцари. Ось взяв у руки 5 срібних корон у відмінному стані. Ціна їм не більше 600 грн.
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24.08.2020 21:32 Відповісти
Марсиянска мова?
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24.08.2020 21:11 Відповісти
Вашє моцкальска а ми є ше ся русини які моголів потелейбали яки .
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24.08.2020 21:24 Відповісти
Моголів у вас не було! То інші народи були!
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24.08.2020 21:26 Відповісти
В Черновцах был первый случай ковида в Украине. Куча заробитчан, народ на улицах и по заведениях все без масок ходили вот и результат
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24.08.2020 20:46 Відповісти
Та ніц ся гадь не трафит бо паленку файну тра шмаляти до бебехів.
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24.08.2020 20:49 Відповісти
Ту пальонку, що 90 градусів? Тепер зрозуміло від якої праці тебе ріже.
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24.08.2020 20:55 Відповісти
Не,ги,ги,ги не девянуста а в міру за шісдесить...моцна холера бо зі сливок -мадєрок ...
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24.08.2020 20:59 Відповісти
А то вже не пальонку, якщо 60. Мадярська пальонка під 90 градусів.
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24.08.2020 21:02 Відповісти
Тик мадєри то мадери а ми шугайстри-русини.
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24.08.2020 21:09 Відповісти
Та бачу. Може десь з Тересви?
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24.08.2020 21:12 Відповісти
Бедевлі. Тячив ня файно.
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24.08.2020 21:22 Відповісти
Зрозуміло. Звідти багато хто виїхав, бо найбідніший район був. Не знаю як тепер, бо давно там не був.
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24.08.2020 21:24 Відповісти
Я живу в Киеве. Уже пол года ищу хоть 1 заболевшего.Нигде, никто, не знает заболевших. Все это полный бред. Афера
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24.08.2020 22:05 Відповісти
Ушатают экономику в ноль со своими карантинами идиоты, а смертность от этого вируса меньше чем от грипа..
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24.08.2020 20:58 Відповісти
А якби ня се є то в гріб загуркатимо яко камінюка згури помиже смереків.
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24.08.2020 21:02 Відповісти
дурне зєбидло з ішаком, ляшками, стєпановими добиває і так слабку економіку.
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24.08.2020 21:04 Відповісти
Но пасаран. Ковид не пройдет.
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24.08.2020 21:06 Відповісти
 
 