БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі: День незалежності. Свято для людей. Корпоратив Зе-влади. ВIДЕО
Слава Україні! Сьогодні на святковому стрімі БЕЗ ЦЕНЗУРИ поговоримо про найголовніше і найскандальніше.
У столиці на День незалежності відбувся великий Марш захисників - десятки тисяч людей пройшли від парку Шевченка до Хрещатика. Тим часом, вранці на Софіївській площі відбулися офіційні заходи за участю президента Володимира Зеленського. І ці дві події дуже відрізнялися по суті і духу.
- Нам не "какая разница"! Що і кому показав народний мегамарш до Дня Незалежності;
- Як Офіс президента перетворив свято Дня незалежності на потворне приниження;
- Що у святковій промові наговорив президент?
- Як офіційні урочистості за участю президента перетворилися на корпоратив з Вєркою Сердючкою і "ляпасами"?
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А в это время зеленский скачет вместе с полуголыми зайцами и попсой, таней либерман, монатик, и т.д. в день Независимости Украины.
нелох ты тупое чмо.
. але я забув. що українці вже звикли до того. що їх т.зв. президент зробив з них світове посміховище. ну що ж. ви дозволили цк разом.