БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі: День незалежності. Свято для людей. Корпоратив Зе-влади. ВIДЕО

Слава Україні! Сьогодні на святковому стрімі БЕЗ ЦЕНЗУРИ поговоримо про найголовніше і найскандальніше.

У столиці на День незалежності відбувся великий Марш захисників - десятки тисяч людей пройшли від парку Шевченка до Хрещатика. Тим часом, вранці на Софіївській площі відбулися офіційні заходи за участю президента Володимира Зеленського. І ці дві події дуже відрізнялися по суті і духу.

- Нам не "какая разница"! Що і кому показав народний мегамарш до Дня Незалежності;

- Як Офіс президента перетворив свято Дня незалежності на потворне приниження;

- Що у святковій промові наговорив президент?

- Як офіційні урочистості за участю президента перетворилися на корпоратив з Вєркою Сердючкою і "ляпасами"?

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