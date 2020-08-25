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Новини День Незалежності
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БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі: День незалежності. Свято для людей. Корпоратив Зе-влади. ВIДЕО

Слава Україні! Сьогодні на святковому стрімі БЕЗ ЦЕНЗУРИ поговоримо про найголовніше і найскандальніше.

У столиці на День незалежності відбувся великий Марш захисників - десятки тисяч людей пройшли від парку Шевченка до Хрещатика. Тим часом, вранці на Софіївській площі відбулися офіційні заходи за участю президента Володимира Зеленського. І ці дві події дуже відрізнялися по суті і духу.

- Нам не "какая разница"! Що і кому показав народний мегамарш до Дня Незалежності;

- Як Офіс президента перетворив свято Дня незалежності на потворне приниження;

- Що у святковій промові наговорив президент?

- Як офіційні урочистості за участю президента перетворилися на корпоратив з Вєркою Сердючкою і "ляпасами"?

Є що сказати про все побачене і почуте? Пишіть у коментарях, ставте лайк цьому відео і не забувайте - ми з вами разом відвойовуємо український Youtube!

Автор: 

День Незалежності (701) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+43
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: День независимости. Праздник для людей. Корпоратив Зе-власти - Цензор.НЕТ 3048
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25.08.2020 21:14
+42
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: День независимости. Праздник для людей. Корпоратив Зе-власти - Цензор.НЕТ 3281
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25.08.2020 21:05
+42
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: День независимости. Праздник для людей. Корпоратив Зе-власти - Цензор.НЕТ 1858
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25.08.2020 21:11
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уважаю самокритичных людей и если "Цензор" помойка то чего захаживаешь сюда
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27.08.2020 11:29 Відповісти
поржать с таких как ты клоунов-порохоботов
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05.09.2020 21:32 Відповісти
Маленькая Дочка погибшего героя Журавля, несёт портрет батька, в глазах слёзы у ребёнка.

А в это время зеленский скачет вместе с полуголыми зайцами и попсой, таней либерман, монатик, и т.д. в день Независимости Украины.
нелох ты тупое чмо.
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26.08.2020 11:56 Відповісти
чесно кажучі я все чекав що знайдутьсянормальні люди . які. припинять цей огидний балаган
. але я забув. що українці вже звикли до того. що їх т.зв. президент зробив з них світове посміховище. ну що ж. ви дозволили цк разом.
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26.08.2020 14:52 Відповісти
Хтось може сказати, скільки людей було на Марші захисників, і скільки на голосракому концерті?
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26.08.2020 15:18 Відповісти
Коли побачу, що на голосракі концерти приходить менше, ніж на ходу патріотів, можна буде сказати, що україці почали думати головою.
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26.08.2020 15:28 Відповісти
поржать с убогих порохоботов, когда они с усердием пытаються вылизать до блеска очко своему предводителю - Мародеру. Это также касается и главного редактора - Бутусова
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01.09.2020 13:17 Відповісти
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