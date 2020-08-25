Є сили, які не допустять капітуляції зеленої влади перед Росією, - Турчинов під час мітингу

Наш обов'язок перед Україною - бути вище вузькопартійних інтересів, щоб об'єднатися проти спільних ворогів для створення могутньої, вільної, незалежної країни.

Про це сказав керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, виступаючи на мітингу після закінчення багатотисячного Маршу Незалежності, повідомили в пресслужбі Турчинова.

За його словами, сьогодні справжні патріоти - ветерани, військові і цивільні пройшли Хрещатиком, "де влада другий рік поспіль боїться проводити військові паради".

"Неймовірна кількість учасників маршу показала, що в Україні є сили, здатні захистити нашу незалежність від зовнішніх і внутрішніх ворогів, не допустити капітуляції зеленої влади перед Росією", - зазначив Турчинов.

За його словами, одними маршами неможливо зупинити руйнування економіки і обороноздатності країни "ватними невігласами і дилетантами". "Необхідні мобілізація і об'єднання всіх проукраїнських патріотичних сил: партій і рухів, громадських організацій та усіх небайдужих українців, готових захищати свою країну", - зазначив керівник штабу "Європейської Солідарності".

"Ми разом повинні зупинити сповзання країни у прірву соціально-економічної катастрофи, забезпечити звільнення Донбасу та Криму на умовах України, а не російського агресора; відновити шлях в ЄС і НАТО, забезпечити обороноздатність країни, силу і славу нашої армії, надійно захистити українські національні інтереси у світі", - сказав Турчинов, додавши, що разом" ми змиємо зелену цвіль з тіла нашої України".

"В єдності - наша сила, в єдності - наш шлях до перемоги! Об'єднаймося і переможемо!" - резюмував він.