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Є сили, які не допустять капітуляції зеленої влади перед Росією, - Турчинов під час мітингу

Є сили, які не допустять капітуляції зеленої влади перед Росією, - Турчинов під час мітингу

Наш обов'язок перед Україною - бути вище вузькопартійних інтересів, щоб об'єднатися проти спільних ворогів для створення могутньої, вільної, незалежної країни.

Про це сказав керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, виступаючи на мітингу після закінчення багатотисячного Маршу Незалежності, повідомили в пресслужбі Турчинова.

За його словами, сьогодні справжні патріоти - ветерани, військові і цивільні пройшли Хрещатиком, "де влада другий рік поспіль боїться проводити військові паради".

"Неймовірна кількість учасників маршу показала, що в Україні є сили, здатні захистити нашу незалежність від зовнішніх і внутрішніх ворогів, не допустити капітуляції зеленої влади перед Росією", - зазначив Турчинов.

За його словами, одними маршами неможливо зупинити руйнування економіки і обороноздатності країни "ватними невігласами і дилетантами". "Необхідні мобілізація і об'єднання всіх проукраїнських патріотичних сил: партій і рухів, громадських організацій та усіх небайдужих українців, готових захищати свою країну", - зазначив керівник штабу "Європейської Солідарності".

Є сили, які не допустять капітуляції зеленої влади перед Росією, - Турчинов під час мітингу 01

"Ми разом повинні зупинити сповзання країни у прірву соціально-економічної катастрофи, забезпечити звільнення Донбасу та Криму на умовах України, а не російського агресора; відновити шлях в ЄС і НАТО, забезпечити обороноздатність країни, силу і славу нашої армії, надійно захистити українські національні інтереси у світі", - сказав Турчинов, додавши, що разом" ми змиємо зелену цвіль з тіла нашої України".

"В єдності - наша сила, в єдності - наш шлях до перемоги! Об'єднаймося і переможемо!" - резюмував він.

Автор: 

День Незалежності (701) Турчинов Олександр (1135)


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Топ коментарі
+91
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 4162
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24.08.2020 20:51
+64
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 1424
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24.08.2020 20:51
+62
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 3876
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24.08.2020 20:56
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Сторінка 4 з 4
Пане https://censor.net/user/195568 , от я ознайомився з Вашою думкою, вона не є оригінальною і цікавою. А Ви що хотіли за 1 годину 110 лайків ?
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24.08.2020 22:18 Відповісти
Вони так на хліб заробляють.
По другому не вміють.
ПОРОсята ...
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24.08.2020 22:39 Відповісти
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 6282
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24.08.2020 22:13 Відповісти
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 2711
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24.08.2020 22:15 Відповісти
януковощ сдал 80 экстерриториальній принцип комплектования армии привел к тому что 80 процентов военнослужащих в Крыму были крысчанами сбу и менты предали уукраинский корпус в крыму был реформирован т.е сть распущен лично зеком.
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24.08.2020 22:19 Відповісти
Может Ви приведете пример кто продлил рашке аренду Крима, разрешил перемещение рашковойска по всей территорииКрима, разрешил увеличение сухопутного военконтигента рахи, деятельность ФСБ по всему полуострову, почему не препятствовали вербовке наших военнослужащих, почему не задерживали рос.шпионов ?
Сложно, правда. А по пацанячему, по кварталовски просто
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24.08.2020 22:25 Відповісти
Главное правильные речи говорить, а что будешь делать значения не имеет,
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24.08.2020 22:17 Відповісти
тому що українці , на жаль , так і не навчились притягати політиків до відповідальності за їх дії ...
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24.08.2020 22:19 Відповісти
"...Мне все же хотелось бы даже сейчас, в эпоху торжества беспросветного популизма и дурости, рассчитывать на нашу победу, а не на наше поражение. Ведь мы должны победить не только ради самих себя. Мы должны победить и ради тех, кому Украина безразлична, кто по-прежнему голосует "по приколу" за безответственных дилетантов, готовых плясать под олигархическую дудку. Потому что у этих людей нет никаких социальных перспектив в той стране, в которой они безответственно отдают свои голоса за проходимцев. Этих людей ждёт бедность, разочарование и крах. И только мы, а не их избранники, способны этот крах предотвратить, способны создать перспективу если не для них самих, то хотя бы для их детей и внуков..." В. Портников ко Дню Независимости Украины
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24.08.2020 22:22 Відповісти
Власть ЗЕ должна быть уничтожена.

Те, кто его осмысленно поддерживает, должны быть изолированы, обработаны и экстрадированы на Роисю.
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24.08.2020 22:38 Відповісти
Да, уж. Надо что-то делать. Иначе на следующий парад зеленая плесень приведет танцюристов из притона, и будут у Святой Софии танцы стриптизеров и стриптизерш на пилонах
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 3819
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24.08.2020 23:40 Відповісти
Пасторе,пора вже діяти
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24.08.2020 22:48 Відповісти
Сколько можно....он говорить может, а діяти.... діяти, это к другим.
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24.08.2020 23:35 Відповісти
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 657
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24.08.2020 22:56 Відповісти
ну дай Бог
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24.08.2020 23:00 Відповісти
Украине нужны государственники, лидеры- националисты, народ должен видеть их сегодня по их делам. Собирайте вокруг себя патриотические силы, готовьте и вооружайте их! Вот ваши дела, ибо сегодняшнее бездействие и бардак - враг видит и не дремлет....а враг внутренний намного опасней, чем враг внешний, потому что внутренний - уже в стране и в вышиванке, а внешнему... ещё дойти нужно!
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24.08.2020 23:01 Відповісти
да ты и "сдал" , потому что лежал и бздел , как чучело
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24.08.2020 23:05 Відповісти
чучело мавзолейное , ответь кто был президентом и главкомом украинских войск , в конце февраля 2014 -го и куда он собирался направиться ?
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24.08.2020 23:10 Відповісти
но сначала ты в попу его поцелуй, за то что жив, до сих пор, а потом за порванную повестку отсидишь.
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24.08.2020 23:13 Відповісти
бачу тут чимдалі тим більше антиукраїнських елементів.
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24.08.2020 23:50 Відповісти
Зеленскому пора новый опрос заказывать
Может это у него такая многоходовочка ?
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24.08.2020 23:08 Відповісти
ау мавзолейники, ваш форум не здесь, а возле кремля, где трупик грустно мажут формалином...
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24.08.2020 23:24 Відповісти
Саша и Петя уступите место другим , а сами идите на пенсию .
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24.08.2020 23:25 Відповісти
Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией, - Турчинов во время митинга - Цензор.НЕТ 4511
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24.08.2020 23:35 Відповісти
После того, что я увидел и услышал на День Независимости Украины в Киеве я понял - порохоботам непростительно проиграть, они просто обязаны победить !
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24.08.2020 23:41 Відповісти
давайте честно, хлопцы - выборы завтра - вы же же опять за бубеныша гоголоснете
все шару ищите - та не ее....
либо руки ноги и сами - либо под кацапней....
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24.08.2020 23:42 Відповісти
либо будем жить по - людски, либо по- пуйловски....
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24.08.2020 23:55 Відповісти
ви вже вибрали - по **********...
тому и серце томить...
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25.08.2020 00:02 Відповісти
Чим далі від петра, тим більша любов до нього? Ти вже обрав трампа, як ми бачимо.
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25.08.2020 00:19 Відповісти
на видмину вид тебе - я за рыже лайно не тыцав и не буду....
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25.08.2020 00:20 Відповісти
було би дивно якщо б я ща трампа голосовува, або агітував. Ти вже свій вибір зробив, от і сиди собі в сша, та не вказуй за кого треба чи не треба голосувати українцям.
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25.08.2020 10:46 Відповісти
клюй кашу пий кефир и не плямкай, зараза.....
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25.08.2020 10:51 Відповісти
Так ти, убоге, збираєшся голосувати за вижилого з розуму убогого байдена та колишню проститутку камалу? За дєрьмократів, які намірилися знищити США? У тебе з головою все гаразд, чуваг?
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25.08.2020 14:16 Відповісти
Якщо Зеленський програє на наступних виборах, то його посадять за зраду національних інтересів.
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25.08.2020 00:00 Відповісти
яких інтересів?твоїх?
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25.08.2020 07:47 Відповісти
что зебилка, не нравится? Всех зеленых посадим
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25.08.2020 09:17 Відповісти
казнят
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25.08.2020 09:16 Відповісти
https://twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204 https://twitter.com/Vola08444204/status/1297798407306838016 13 ч

Ха ха, чого і варто було очікувати.

На кожному телеканалі перед випускним редактором сидить сиренька, непомітна русня, яка фільтрує контент.
Ніякої "війни", тільки "канфлікт" і"нам нужин мір".
Всі ********** в курсі, але мовчать.
Свинопсячі цензори введені в рамках домовленостей власників-олігархів з русньою про "заспокоєння України".
Це зведена інформація від чотирьох джерел.
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25.08.2020 00:02 Відповісти
И эти силы конечно же, не порохнявый, не паюбий и не Турчинов.....Эти сделают все для капитуляции Украины...
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25.08.2020 00:34 Відповісти
************ с канадским флагом иди нах.
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25.08.2020 00:36 Відповісти
так в спам його!
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25.08.2020 00:41 Відповісти
Цього педика і всю ту шоблу рошенівську треба судити за здачу Криму. Вся ця херня ординська з Криму почалася. Зараз турчинов патякає що в перших рядах на динири піде валити нечисть, а питаннячко таке: що ти робив, коли падаль московська атакувала Крим ? Ти ж мав всі повноваження дати по таблу мордві з чеченами ! А не дав. Насцям у тапочки, а зараз із себе вдає воєначальника. Шоколадна наволоч! Щоб ви повиздихали разом із свої сичим племям !
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25.08.2020 00:36 Відповісти
шо ти тут прихвостень касабский воду варыш та дурня клеишш
"коли падаль московська атакували Крим" презом та головнокомандуючим ЗСУ був твій любий овощ, а ти де був? мабуть з азировим на антимайдані пужав лохів геями...
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25.08.2020 00:45 Відповісти
Ти явно не в темі, бот рошенівський.
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25.08.2020 00:49 Відповісти
Коли Крим атакували, то в Раді вже ця падаль лиса сиділа і владою хизувалася. І не змоглася ця рошенівська банда віддати наказ відкрити вогонь по окупантах. А ти тут вилизуєш їх дути шоколадні за три гривні.
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25.08.2020 00:52 Відповісти
"Здав Крим" - дебілдетект.
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25.08.2020 06:50 Відповісти
"віддати наказ відкрити вогонь по окупантах" ...

между прочим огонь на поражение мог и имел право открывать любой солдат, матрос, в соответствии в уставом несения службы...тем более при нападении на воинскую часть...тут президент и не нужен... и здесь имеет место нарушение присяги, открыть огонь на поражение- значило полномасштабное начало боевых действий с регулярными частями армии и флота рф, что могло на 100 % закончиться потерей половины Украины на тот момент...тем более план захвата Украины с юга и востока - в штабах рф был, так что не умничай, лучше ответь из какого окопа кацап ты пишешь... типа "Українець...."
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25.08.2020 07:32 Відповісти
А зараз вже можна ? У нас є достатньо сил і озброєння, щоб вхяти і піти в атаку проти парашки ?
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26.08.2020 19:30 Відповісти
Анексия Крыма - февраль-26 марта 2014. Выборя Президента - 25 мая 2014 года. Так что в момент сдачи формально Президентом был Янукович. И ответственность за сдачу Крыма лежит только на нем.
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25.08.2020 05:20 Відповісти
Хто всрався ? - невістка. Чому ? - Бо її вдома не було...
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26.08.2020 19:33 Відповісти
https://prm.ua/ukrayintsi-ne-dadut-nekompetentniy-vladi-zdati-natsionalni-interesi-poroshenko/ Сто тисяч людей, які сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, мають стати своєрідним щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: "тут ви нікого не обдурите" - так в ефірі "Прямого" заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
"Я постійно наголошував: ключі від миру знаходяться не в Україні, не у Вашингтоні, не в Брюсселі, а ключі від миру знаходяться в руках однієї людини. Ім'я цієї людини - Путін. І заставити його можна тільки через механізм санкцій, через механізм міжнародної коаліції, які ми побудували, а ви руйнуєте. І на сьогодні, якщо прийти і знову почати обговорювати невиконання Росією підписаних зобов'язань, а брати на Україну додаткові… Давайте, у нас будуть в Москві ці терористи підписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви, (Зеленський), - про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що? І ви виберете той варіант, який вам буде потрібен: або зрада, або некомпетентність", - сказав Порошенко.
Він зауважив, що ні один, ні другий варіанти не є прийнятними.
"Full stop". Крапка. І ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І так, як 20 тисяч людей вийшли тоді у грудні місяці, щоб зупинити капітуляцію, 100 тисяч людей сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, - це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: тут ви нікого не обдурите. Україна - це демократична країна, яка здатна себе захистити. Крапка", - наголосив Порошенко.
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25.08.2020 00:38 Відповісти
Смерть кацапії!
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25.08.2020 00:47 Відповісти
Янукович был на тот момент Президентом. С него спрос.
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25.08.2020 05:26 Відповісти
От них только и слышно россия россия россия.
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25.08.2020 03:57 Відповісти
Вернее: россия - агрессор, россия - агрессор, россия - агрессор.
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25.08.2020 05:24 Відповісти
зеленский за подковерной борьбой утратил не только нюх, но и зрение потерял... хотя чего можно ждать от человека, который за год так и не понял, что он Президент, а не пердизент...
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25.08.2020 05:34 Відповісти
да, этим зеленкиным давно пора напомнить про "Есть силы, которые не допустят капитуляции зеленой власти перед Россией,"
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25.08.2020 06:10 Відповісти
хто б казав!вояки хрєнові
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25.08.2020 07:45 Відповісти
ВЫ, придурки, знаете, сколько "украинских" военнослужащих вернулись в Украину после оккупации Крыма?
ОДИН, мать вашу процент!
Это процент должен был идти в наступ на Расию?
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25.08.2020 08:25 Відповісти
Ты идиот или за деньги?
Что представляла из себя украинская армия в 2014 ?
У тибя, млять есть волшебная палочка?
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25.08.2020 09:26 Відповісти
Мой махнарылый друг, твои письмена рассчитаны на уж сосем идиотов. Из всей "украинской" армии в Крыму верность присяге сохранил 1%. КОГО Турчинов должен был посылать в бой против расийской армии? Давай лучше про внешнее управление!
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25.08.2020 11:02 Відповісти
Плохо, вяло!
Пора хоть соросят разоблачить!
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25.08.2020 14:08 Відповісти
О, теперь понял, привет махнарылому!
Теперь на понятны крававые замыслы Мирового Импириализьма!
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25.08.2020 09:27 Відповісти
Аве Пастор!

На тридцатилетие ЗЕленые будут в Ростове!
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25.08.2020 09:18 Відповісти
Є сили, які не допустять капітуляції зеленої влади перед Росією, - Турчинов під час мітингу - Цензор.НЕТ 9368

Люди-викинги побеждают Орду
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25.08.2020 12:18 Відповісти
В Марше независимости, который состоялся в Киеве 24 августа, наравне с настоящими ветеранами АТО участвовали и «ряженые», которым за участие в акции заплатил экс-президент и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.
Соответствующее видеодоказательство опубликовал https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=qbuIMDda-9w&feature=emb_logohttps://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=qbuIMDda-9w&feature=emb_logo YouTube-канал Elise ua.
Как отмечает издание https://proua.com.ua/eto-po-tv-ne-pokazhut-nastoyaschie-veterany-ato-slovili-ryazhenyh-veteranov-ot-poroshenko-i-vot-chto-s-etogo-poluchilos.html proua , ветераны АТО согласились выйти на улицу с «ряжеными» только при условии, что Петр Порошенко не будет использовать Марш Независимости в своих пропагандистских целях, ведь поддержка экс-президента в Украине не столь высока, как он хочет это преподнести.
Однако Порошенко решил не соблюдать такую договоренность и неожиданно появился на майдане, сделав вид, что возглавляет колонну.
Такие действия олигарха и экс-президента возмутили ветеранов, и они начали перепалку с псевдоветерранами и псевдоволонтерами от Порошенко прямо на майдане.
На видео, опубликованном на YouTube, видно, как экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Барна вступил в перепалку с настоящими ветеранами АТО.
Барна, одетый в военную форму и с «боевыми наградами», не смог внятно ответить на вопрос ветерана АТО о том, где именно на Донбассе он служил. Также он не смог назвать позывные своих боевых товарищей, тем самым доказав, что не является участником боевых действий.
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26.08.2020 15:48 Відповісти
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