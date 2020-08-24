Меркель и Маас потребовали прозрачного расследования отравления Навального
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас требуют от российских властей тщательного и прозрачного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального.
Как передает Цензор.НЕТ, совместное заявление немецких политиков было размещено на сайтах канцлера и МИД после заявления клиники Шарите о том, что результаты обследования Навального свидетельствуют о его отравлении, передает корреспондент Укринформа.
"Учитывая выдающуюся роль, которую господин Навальный играет в политической оппозиции в России, призываем российские власти срочно расследовать это преступление до последней детали - и делать это в полной прозрачности", - говорится в заявлении.
Меркель и Маас подчеркивают, что все причастные лица должны быть привлечены к ответственности.
Немецкие политики надеются, что Навальный полностью выздоровеет, и выражают наилучшие пожелания и солидарность с его семьей.
Как сообщалось, консилиум врачей клиники Шарите 24 августа заявил, что клинические данные свидетельствуют о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы активных веществ, которые называют ингибиторами холинэстеразы (Cholinesterase-Hemmer). Проводятся более расширенные исследования.
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"Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі і України в непростих умовах ********* світу", - повідомляє пресслужба президента Білорусі.
Олександр Лукашенко підтвердив зацікавленість в розширенні всебічного українсько-білоруського співробітництва на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні.
Побажав Зеленському міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а народові України - миру, стабільності і благополуччя.
Також Лукашенко привітав другого президента України Леоніда Кучму. Відзначив особистий внесок Кучми у зміцнення взаємодії двох країн.
"Упевнений, що білорусько-українське партнерство буде і далі незмінно розширюватися на благо наших народів", - заявив Лукашенко.https://gazeta.ua/articles/world-life/_lukashenko-privitav-zelenskogo-i-kuchmu/980671
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Раскрыты подробности гибели людей на сбитом в Иране украинском Boeing 737.
После первого попадания ракеты в украинский Boeing 737-800 на борту оставались живые люди. Подробности их гибели со ссылкой на данные «черного ящика» раскрыла Ассоциация гражданской авиации Ирана, передает Newsweek.
Сообщается, что самописец записал около 19 секунд разговора между первым и вторым пилотом после того, как самолет был поврежден ракетой. Затем запись прервалась. Между первым и вторым попаданием прошло 25 секунд. До последнего момента пилоты управляли самолетом.
Командир - Володимир Гапоненко, мав 11600 годин нальоту на літаках Boeing 737, включно з 5500 год. як командир повітряного судна (КПС);
Другий пілот - Сергій Хоменко, мав 7600 годин нальоту Boeing 737;»
RIP.
2) «Новичо́к» - семейство фторфосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, ингибиторов ацетилхолинэстеразы.
Пряли поздно вечерком
«Чтобы я был впредь диктатор,-
Молвит первый узурпатор,-
Я достану автомат,
Подниму в ружье солдат».
«Чтобы я был впредь диктатор,-
Лысый вторит узурпатор,-
Я б любого с гордым взглядом
Отравил бы сильным ядом»
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Ингибиторы холинэстеразы используются для лечения мышечных заболеваний центрального генеза, атрофических и дегенеративных патологий мозга. Кроме того, некоторые медикаменты выпускаются в виде капель
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Обменяться образцами крови и сверить результаты.
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1. Немцы нашли воздействие ингибиторов, но не само вещество. Образцы крови есть.
2. Русские не нашли. Но есть тоже образцы крови.
Логично сравнить те и те образцы. Русские предлагают проанализировать их совместно. Какая проблема?
Вот теперь Немцы ищут сам яд и дозу. Я сам разработчик таких приборов в не очень крупной фирме,.Germany. Интересно было бы узнать модели/фирмы приборов они используют.
Москва-2 была на 13-е, а Волгодонск на 16-е.
Записку о взрыве передали из ФСБ перепутав даты.
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Взрывы домов в России в 1999 году.
Дело засекречено решением Госдумы с запретом проводить расследование на 75 лет. .. ... ... Людей держат за ДУРРРАААКОВ ! -- https://uploads.disquscdn.com/images/295c33544f7f9035134a72eaa0302bdcb96fed3010d59f393030330ed91529bf.png https://uploads.disquscdn.com/images/37cc99d0ebdef421fa9d53ae8268b199d839ba6d6bbeeebc824d8e1a9406394c.png https://uploads.disquscdn.com/images/783f2377f7d7c82d185704508eae4f789fb987ae4ac4548a49a1c93f738319c5.jpg ... . . . .. . . . . .. . . ... .. . .. . ... .. . . . . .. .. .. .. .. . .. ... . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. ... . . . ... . . ... &&&&&&&&&&&&&&&& .
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а еще не дай бог в беларуси рыпнется.
это хорошо.