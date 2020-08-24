УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11629 відвідувачів онлайн
Новини День Независимости
1 774 87

День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция

Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48,5 тыс. граждан. Правоохранители обеспечили безопасность участников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отмечается, на обеспечение правопорядка всего было привлечено 5,8 тысячи полицейских и 1,6 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины. В частности в столице, где произошли наиболее массовые мероприятия, правопорядок обеспечивали 4,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Нарушений правопорядка допущено не было.

День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция 01
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция 02

Автор: 

День Независимости (701) Нацполиция (15147)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
ДВІ країни :
Марш захисників вітчизни
І
Голі сраки на софіївській.
показати весь коментар
24.08.2020 21:34
+14
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3634
показати весь коментар
24.08.2020 21:28
+14
Ну,если не учитывать этот сумасшедший шабаш на Софийской-то да
показати весь коментар
24.08.2020 21:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3634
показати весь коментар
24.08.2020 21:28 Відповісти
Цю шмару сцикло ще забув запросити.

День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9747
показати весь коментар
24.08.2020 21:38 Відповісти


Міністр культури. Пам'ятаємо, пам'ятаємо.
показати весь коментар
24.08.2020 23:44 Відповісти
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4307
показати весь коментар
24.08.2020 21:28 Відповісти
Украли пару песен и всё ...
показати весь коментар
24.08.2020 21:30 Відповісти
Ну,если не учитывать этот сумасшедший шабаш на Софийской-то да
показати весь коментар
24.08.2020 21:30 Відповісти
ДВІ країни :
Марш захисників вітчизни
І
Голі сраки на софіївській.
показати весь коментар
24.08.2020 21:34 Відповісти
Це де нащадок Моісея потоптався ногами по прапору України?
показати весь коментар
24.08.2020 21:43 Відповісти
Оно такой же еврей, как и украинец. ЗЕ - хохол-полужид. Сраная совковая полукровка без корней, гордости, чести и совести.
показати весь коментар
24.08.2020 22:04 Відповісти
ето нє шабаш, а спєцопєрация вліянія
показати весь коментар
24.08.2020 21:53 Відповісти
Ще раз "дякую" ресурсу, який називає себе українським та патріотичним, за смачний плювок в обличчя мільйонам українців, які не живуть в Україні, не є громадянами України, бо вже народжені за її межами або у змішаних шлюбах, що не заважає їм бути українцями, ходити в суботню українську школу і належати до української громади.
Як святкуватимуть День Незалежності українці Канади

https://svitua.org/2020/08/17/yak-svyatkuvatymut-den-nezalezhnosti-**********-kanady/

Це - один маленький лінк.
Ми останні роки проводили Ходу на День Незалежності центром міста. Був пікнік, банкет від КУК, інші заходи. Потім Фестиваль на початку вересня.

На все свій час.
Без поваги.
показати весь коментар
24.08.2020 21:33 Відповісти
А можна детальніше?
показати весь коментар
24.08.2020 21:45 Відповісти
СОВЕТ ФОРУМЧАН. ВОПРОСЫ, ПОЖЕЛАНИЯ, ПРЕТЕНЗИИ МОДЕРАТОРУ

https://censor.net/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru/sortby/tree/order/asc/page/1035#comment_74489016

День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 103
показати весь коментар
24.08.2020 23:53 Відповісти
Мені дуже гірко, Алі, за всіх українців, які за кордоном.
Гортаю фб, пані-виховниця СУМу (Спілки Української Молоді) запостила фото з дітками p таким текстом:
Гартуйсь,
Вітаємо тебе Україно з Уродинами, ми все будемо робити щоб прославляти Твоє ім'я.
Спілка Української Молоді в Монтреалі

Всі наші сьогодні вітають один одного зі святом, щойно зі знайомою говорила.

Чому написано лише про громадян України ?
За кордоном проживає від 20 до 25 мільйонів українців.
І дня них це - теж свято. Так не можна розз*єднувати.
Я про це пам*ятатиму і більше тут ніколи не напишу про наші заходи.
І всю іншу діаспору закликаю до цього.
показати весь коментар
25.08.2020 00:07 Відповісти
Вы и я для Украины? - придатели... - змириться и приймайте...
показати весь коментар
25.08.2020 00:17 Відповісти
Я нікого не зраджувала.
І не зрікалася ні свого походження, ні своєї мови.
Хай в Україні зрадників шукають.
показати весь коментар
25.08.2020 00:27 Відповісти
то Ви так думаете - украинци ни...
показати весь коментар
25.08.2020 00:33 Відповісти
Вчора Ванкувер капітально продув ...
показати весь коментар
25.08.2020 03:00 Відповісти
нам ще Айлендес перeступити, а потим ще Тампу - без крови и болю не буде.
навить не говорить счет - все записано и жде....
показати весь коментар
25.08.2020 03:20 Відповісти
та и ми не видстали - теж зи звоном...!
показати весь коментар
25.08.2020 05:03 Відповісти
То вам за Монреаль.
Шоб жиЗь медом не була ...
Продули ?
показати весь коментар
25.08.2020 05:10 Відповісти
ну Вы, шановна, и мстительна, практично як я....
казав же - без крови и болю не буде!
показати весь коментар
25.08.2020 05:18 Відповісти
Здрастє.
Я - лиха українська українська жінка.
Ви ж розумієте, що це означає.
Всі закони відміняються.
Ладно. Сьогодні нічого не слухаю з NHL.

Хай собі Ванкувер і ваша Філадельфія ідуть помаленьку.
Завтра подивлюся. І подумаю та вирішу.
показати весь коментар
25.08.2020 05:28 Відповісти
за жиночу грацию украиньських жинок?
ми це все знаемо и цинуемо.....
показати весь коментар
25.08.2020 05:34 Відповісти
Спробувалиб Ви / ви не цінувати ...
Висмикані по одній волосині патли ...
Мереживо на фейсі ...
показати весь коментар
25.08.2020 05:45 Відповісти
от чому я з 35 - не бородатий...)))
показати весь коментар
25.08.2020 05:51 Відповісти
Бороду поголити.
Тоді подивлюся.
показати весь коментар
25.08.2020 05:53 Відповісти
нема вже бороди - як сивити почала и як в моеи риднули проснулося бажання в неи вчепитися? - вже нема....
показати весь коментар
25.08.2020 06:01 Відповісти
От. Бачте.
Ми можемо видерти геть усе (нашими тендітними пальчиками): і бороду, і щетину, і патли ... все шо лишилося ...
Тому бережіть хоч очі.
Сидіть тихо.
показати весь коментар
25.08.2020 06:11 Відповісти
вуха треба? в мене ще 2 на видкусити
показати весь коментар
25.08.2020 06:14 Відповісти


Бережіть губи для палких поцілунків Вашої коханої !
Обіцяйте ! Бо не знаю, що Вам зроблю !!!
показати весь коментар
25.08.2020 06:19 Відповісти
так и не зрозумив - вуха ще мои, а губы вже не?
не поймешь вас - то вам борода не до вдоподоби, то губы - а то отак задаром повидираете все....
показати весь коментар
25.08.2020 06:26 Відповісти
Мусите узгодити з Вашою дружиною.
Як вона вирішить - так і буде.
Отаке воно - подружнє життя.
"Шаг влєво - шаг вправо ... " - і всьо - кАнЄц. І капець.
показати весь коментар
25.08.2020 06:37 Відповісти
мона я промовчу?
показати весь коментар
25.08.2020 06:39 Відповісти
Нуно ...
Ідіть приголубте.
Хокей ніде не дінеться. А вона Вас все життя терпить.
показати весь коментар
25.08.2020 06:44 Відповісти
"А вона Вас все життя терпить" ....
деж вы наши тендитни, ласкави красавули в кого мы влюбляемося, диваетеся писля загсу?
я спати - робити мени ще взавтра....
показати весь коментар
25.08.2020 06:56 Відповісти
Так отож.
Have a good night.
Ми такі киці і лишаємося.
показати весь коментар
25.08.2020 07:03 Відповісти
нияких обицянок - наобицявся вже.....
показати весь коментар
25.08.2020 06:37 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2020 05:23 Відповісти
я ким вже не був для них - и ковбасником и жидом и кацапом ...
показати весь коментар
25.08.2020 00:36 Відповісти
От чого не було, того не було: ще ніхто ніколи в житті не наважився назвати мене жидівкою (я - чиста слов*янка ) з моєю дуже білою шкірою, світлим волоссям і синіми очима.
А москалькою - Боже збав.
Нє, тут намагалися араби (казали мені: з вашою грацією ... - ужас)
Хай вчать, що українки теж мають грацію
показати весь коментар
25.08.2020 05:14 Відповісти
хочете Ванкувер и Фраерс у финали? - болийте за обох...
показати весь коментар
25.08.2020 01:05 Відповісти
Vedana! Якби ви сьогодні були в Україні, то вам було б ще важче. Сьогодні День Незалежності був самий не святковий за всю історію нашої незалежності. Люди майже не вітали одне одного зі святом, ніхто з тих кого сьогодні зустріла не був святково вдягнений у вишиванку. Складається враження, що ми втрачаємо не тільки головне наше свято, але й саму Неньку. Охлосу вона непотрібна.
показати весь коментар
25.08.2020 01:24 Відповісти
Мила Пані Іренка,
З квітня працюю з дому. А так приходила на роботу у вишиванці. Колеги були в захопленні від такої краси, питали, чи можна хоч помацати тканину. (Останні дві - наш житомирський льон і чудова вишивка).

Я склала свої вітання і побажання Україні. Щойно написала на фб. Те, що у мене на душі.
Плакала.
Підняла келих просекко, щоб вони збулися. Свято ж все-таки ! Крізь сльози.

Зараз почитаю новини. Подивлюся на наших Захисників.
Це - особливий день для кожного Українця.
Я фактично всі роки дивилася наживо Парад (у 2014 донька на ранок ображено казала: мам, чого ти мене не розбудила, я теж хотіла дивитися live - а ми тоді якраз робили Ходу на День Незалежності, на яку, зокрема, приїздив Пристайко з родиною) і, поспавши три години, вставала і їхала на роботу, коли будній день. І минулого року сиділа до ранку. То було неймовірно.
Цього, на жаль, не вийшло, трохи пізно мені. Але я все подивлюся.

Я тримаюся з останніх сил, дивлячись на те, що відбувається, зціпивши зуби і стискаючи кулаки. Таке у мене було влітку 2014.
Ми вистояли.
Сподіваюся, вистоїмо і зараз.
Хай живе Україна.
показати весь коментар
25.08.2020 02:54 Відповісти
Не хочу вас ще більше лякати, але у нас все гірше ніж здається. Я сьогодні декілька разів зловила на собі здивовані погляди від моєї шикарної вишиванки. Ще два роки тому люди майже масово на свято Незалежності вдягали вишиванки, зараз такого немає. Це саме значуще свято за всю історію України втрачає сенс для пересічного українця. Це реально жахливо. Українці за кордоном більше цінують та поважають нашу свободу від кацапів, ніж ті, хто тут живе.
показати весь коментар
25.08.2020 03:22 Відповісти
Не засмучуйтесь так. Повірте, не все так погано, як вам здається . У нас дуже багато людей, які ******* Україну і шанують її. Подивіться, скільки небайдужих людей сьогодні, вийшли підтримати незалежність України . І це не тільки Київ. А щодо діаспор, так у мене сестра з сім'єю живе в Австралії. Вони теж дуже турбуються за Україну. ЇЇ чоловік капітан на австралійському кораблі. От яке фото він виклав в фейсбуці
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3120
показати весь коментар
25.08.2020 05:36 Відповісти
Дякую, пані Ольго.
показати весь коментар
25.08.2020 05:46 Відповісти
Тримайтеся. Все буде Україна!
показати весь коментар
25.08.2020 05:51 Відповісти
а вот єслі би ви в Італіі нє разговаривалі с сепарскими землякамі,

а говорили з українцями, то думка була б протележна.

Ви там з зємлякамі Русвесну считаєтє настоящім укрАїнским сайтом ?
показати весь коментар
24.08.2020 21:59 Відповісти
Переселенці з Донбасу Італії не ******* ;порохоботських; ресурсів?
показати весь коментар
24.08.2020 22:40 Відповісти
Алёна вы опять, так сказать, в OffLine. Дело совсем в другом...... Это касается всех Украинцев, ещё раз повторюсь - всех, по всему миру, а не только в Украине.
показати весь коментар
24.08.2020 23:59 Відповісти
Дякую, Друже.
показати весь коментар
25.08.2020 02:57 Відповісти
Ведано, плюють 73/43%-тні. Ресурс... так - де в чому повторює, чи відображає ті відсотки.
Приклад: https://censor.net/user/60935 в https://censor.net/comments/locate/2008573/01921222-2ec7-7180-ab13-8e05b8641065
Як з ними, колаборантами, бути? А вони і голосують; і, що найприкріше - галасують... На цьому ресурсі - ще так-сяк... А на інших - жуть...
показати весь коментар
24.08.2020 22:03 Відповісти
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6675
показати весь коментар
24.08.2020 21:36 Відповісти
Почему без происшествий?
Мне кажется, происшествие вместе с супругой было на Софиевской площади и даже речь толкнуло!
показати весь коментар
24.08.2020 21:38 Відповісти
Аваков не успел придумать сценарий
показати весь коментар
24.08.2020 21:43 Відповісти
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7827
показати весь коментар
24.08.2020 22:05 Відповісти
Это не проишествие а недаразумение. Или ты о том что куда бы оно не поехало там какая то херня случается?
показати весь коментар
24.08.2020 21:44 Відповісти
еще и бородатых толстых мущинок в платьях притащили, хотя от них толку никогда не было, один вред. какая прорва бабла пошла на притоны..... да за эти бабки мона было нанять хоть всю французскую и германскую армию с бриташками на их посудинах и пинками гнать московитов за Урал. не вместо этого же лючше блеять: гоооспати, спооосииии(поедая своих детей). Жестко? Но ведь правда же!!!
показати весь коментар
24.08.2020 21:43 Відповісти
брешуть, сволочні сабаківці! Насправді:

https://www.dsnews.ua/politics/itogi-prazdnika-kogo-zelenskiy-naznachil-sebe-glavnym-sopernikom-na-vyborah-24082020-396575 "По завершенні Маршу захисників України кілька сотень його учасників зібралися заночувати біля Офісу генпрокурора, вимагаючи звільнення Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких прокуратура називає підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета; а РОК вважає політв'язнями. Коли учасники акції стали встановлювати намети під ОГП, поліцейські, як повідомив РОК, атакували мітингувальників, застосувавши силу. Учасники акції тут же поширили в соцмережах заклики до киян прийти на допомогу. І сьогоднішні події гарантовано отримають продовження завтра - під ОГП, під Офісом президента і під Верховною Радою".
показати весь коментар
24.08.2020 21:44 Відповісти
Все б нічого, тільки якийсь шкет криворізький спаскудив українцям свято.
показати весь коментар
24.08.2020 21:45 Відповісти
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8120
показати весь коментар
24.08.2020 22:01 Відповісти
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2971
показати весь коментар
24.08.2020 21:47 Відповісти
Так вот кто , оказывается, Делфи утопил специально! Вот же ж Зеленский! Везде успевает! И праздник -' не то'. И Крым с Донбассом сдал и коронавирус изобрёл
показати весь коментар
25.08.2020 07:15 Відповісти
Сегодня праздник показал, большинство людей устало, праздник
состоялся только для 15%- 20% населенияпечально смотреть, как прутся сами от себя уже в 2020 году и
при 5-м президенте а как же остальные? мы не полицейские, не прокуроры и не
судьи мы не работаем в снбо и парламенте, мы не депутаты и не
работаем в налоговой, земельном департаменте, сбу, дбр и прочих около
финансовых структур, у нас нет и мы не хотим доступа к этому несчастному
бюджету, который рвут на части по карманаммы не журналисты, которые пишут за мзду и в угоду
содержателю. мы не журналисты, которые вместо объединения народа,
формирования нации, пишут в угоду содержателю.мы работаем на себя, на производстве и сфере обслуживания,
на земле и на ферме, сеем и убираем, учим детей, лечим граждан, убираем улицы,
ездим на заработки в другие страны, водим метро и автобусы, трамваи и троллейбусы,
варим сталь, кормим людейстарикам приходится ходить на проплаченные митинги, за деньгами,
которое им не заплатили по справедливости и которые приходится добывать даже
таки столько лет ничего не меняется...только теряем свои позиции, - суверенитет, территории,
военных на фронте, лучшие умыпросто теряем людей, - нет медицины, куда-то делась, от
несвоевременной и квалифицированной помощи люди просто умирают, это наши
бабушки и дедушки, отцы и матеря, не получив помощимы тоже все любим Украину, желаем ей добра и процветания,
независимости во всем, скорейшей победы на всех фронтах, возврата захваченных
территорий, избавления от позора нации, - воров, казнокрадов, олигархов с
затуманенным мозгом, теневых решал, всех не чистых на руку и не верующих в
справедливостьза Украину, ее народ Украины, за нацию и ее достойных,
адекватных лидеров!

С праздником тебя, Украина, очень жду твоей справедливой независимости!
показати весь коментар
24.08.2020 21:52 Відповісти
Згідно Закону про Державний Прапор України, «Забороняється використовувати Державний Прапор України не за призначенням або у спосіб, що виражає зневажливе ставлення до нього, розміщувати на ньому будь-які предмети, написи чи зображення, якщо при цьому виявляється неповага до державного символу». Прапор не повинен торкатися землі, води, дерев, та мусить освітлюватися в темну пору доби, якщо встановлений на будівлях. Не допускається використання зображення Державного Прапора України або його імітація у рекламі. Порушення правил використання прапора передбачає накладення адміністративного штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян[22].

Умисне спалення, ламання, розмальовування, нанесення на прапор образливих написів у публічних місцях карається за Статтею 338 Кримінального кодексу. Публічна наруга над Державним Прапором України чи іншої держави карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців[23].

День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9592
показати весь коментар
24.08.2020 22:04 Відповісти
клоунам, паяцам Закон не писаний. Вони взагалі не розуміють, що таке Закон. Така їх природа.
показати весь коментар
24.08.2020 22:35 Відповісти
https://twitter.com/poroshenko
https://twitter.com/poroshenko

Петро Порошенко

@poroshenko

·https://twitter.com/poroshenko/status/1297854978330177537 7 ч

Може ж папуга навчитися говорити, а ведмідь - їздити на мотоциклі? На жаль, влада нічому не навчилася. Експеримент з новими обличчями - провалився.
показати весь коментар
24.08.2020 22:08 Відповісти
Люди отметили свой праздник, клоуны свой, все хорошо....
показати весь коментар
24.08.2020 22:17 Відповісти
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 880
показати весь коментар
24.08.2020 22:57 Відповісти
по 1+1 показали только клоун-шоу и ни слова о Другом шествии.
показати весь коментар
24.08.2020 23:02 Відповісти
ще один касапський фейк. Тупіший тупішого, і це ще не межа.
показати весь коментар
24.08.2020 22:38 Відповісти
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2172
показати весь коментар
24.08.2020 22:27 Відповісти
Неужели кому то еще не понятно, что страна захвачена путинской ордой в результате блестящей наступательной гибридной операции под смех и игру .... на рояле...

ЗЕшпана выполняет дьявольский план орды по уничтожению Украины как государства и превращения нас, украинцев, в "адиннарод"..(с)
показати весь коментар
24.08.2020 22:48 Відповісти
Покоління Зеленського - це останній гнилий врожай. Всі мої однокласники, одногрупники, друзі однолітки - всі безкомпромісно проукраїнські. Ми, 20-30річні - перше покоління за багато століть, яке народилось без ланцюгів російської імперії. На нас ламається малоросійський хребет.(с)
показати весь коментар
24.08.2020 23:12 Відповісти
Какая чушь несусветная. Просто тошнит от вас , ботов паганых. Нагоняете здесь зраду и волны. Ты уже сам не заметил , как реально стал 'одиннарот' с соловьиным помётом и со сливным бачком. Вы просто в унисон с ними прочите всякие беды Украине.
День независимости - это праздник, который и нужно праздновать, а не вечно унылые страдания и всегда депрессия, всегда 'свечка горит' , всегда слезы и надрывные призывы. Вся молодежь уже бежит из страны вечного плача и стенаний. Наоборот, Украина жива , украинцы самые умная и красивая нация, все у нас обязательно получится. Никто не прогибается ни под какого путена. Хватит уже врать и причитать. Ну просто задолбали уже
показати весь коментар
25.08.2020 07:23 Відповісти
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9983
показати весь коментар
24.08.2020 22:54 Відповісти
Без єдиного державного символу

День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7344
показати весь коментар
25.08.2020 00:36 Відповісти
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4366
показати весь коментар
25.08.2020 00:37 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran

https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran https://twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran https://twitter.com/sergiy_taran/status/1297975348257329153 2 ч

2.000 зібраних Зеленським на офіційні «пєсні і пляскі» і 100.000 тих, хто прийшов вшанувати ветеранів і незалежність.
У Києві зустрілися два світи: малоросійський водевіль та лицарська Україна.
показати весь коментар
25.08.2020 00:17 Відповісти
Окрім МВС і його деградованих аваківських мусорів нихто інцинденти не створює..
показати весь коментар
25.08.2020 06:40 Відповісти
А сердючка і мохнатік на Софіївській не "інцєндєнт"?!
показати весь коментар
25.08.2020 06:58 Відповісти
 
 