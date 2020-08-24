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День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция
Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48,5 тыс. граждан. Правоохранители обеспечили безопасность участников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
Как отмечается, на обеспечение правопорядка всего было привлечено 5,8 тысячи полицейских и 1,6 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины. В частности в столице, где произошли наиболее массовые мероприятия, правопорядок обеспечивали 4,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Нарушений правопорядка допущено не было.
Топ коментарі
+16 саша паламарчук
показати весь коментар24.08.2020 21:34
+14 саша паламарчук
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+14 Plushka
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Міністр культури. Пам'ятаємо, пам'ятаємо.
Марш захисників вітчизни
І
Голі сраки на софіївській.
Як святкуватимуть День Незалежності українці Канади
https://svitua.org/2020/08/17/yak-svyatkuvatymut-den-nezalezhnosti-**********-kanady/
Це - один маленький лінк.
Ми останні роки проводили Ходу на День Незалежності центром міста. Був пікнік, банкет від КУК, інші заходи. Потім Фестиваль на початку вересня.
На все свій час.
Без поваги.
https://censor.net/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru/sortby/tree/order/asc/page/1035#comment_74489016
Гортаю фб, пані-виховниця СУМу (Спілки Української Молоді) запостила фото з дітками p таким текстом:
Гартуйсь,
Вітаємо тебе Україно з Уродинами, ми все будемо робити щоб прославляти Твоє ім'я.
Спілка Української Молоді в Монтреалі
Всі наші сьогодні вітають один одного зі святом, щойно зі знайомою говорила.
Чому написано лише про громадян України ?
За кордоном проживає від 20 до 25 мільйонів українців.
І дня них це - теж свято. Так не можна розз*єднувати.
Я про це пам*ятатиму і більше тут ніколи не напишу про наші заходи.
І всю іншу діаспору закликаю до цього.
І не зрікалася ні свого походження, ні своєї мови.
Хай в Україні зрадників шукають.
навить не говорить счет - все записано и жде....
Шоб жиЗь медом не була ...
Продули ?
казав же - без крови и болю не буде!
Я - лиха українська українська жінка.
Ви ж розумієте, що це означає.
Всі закони відміняються.
Ладно. Сьогодні нічого не слухаю з NHL.
Хай собі Ванкувер і ваша Філадельфія ідуть помаленьку.
Завтра подивлюся. І подумаю та вирішу.
ми це все знаемо и цинуемо.....
Висмикані по одній волосині патли ...
Мереживо на фейсі ...
Тоді подивлюся.
Ми можемо видерти геть усе (нашими тендітними пальчиками): і бороду, і щетину, і патли ... все шо лишилося ...
Тому бережіть хоч очі.
Сидіть тихо.
Бережіть губи для палких поцілунків Вашої коханої !
Обіцяйте ! Бо не знаю, що Вам зроблю !!!
не поймешь вас - то вам борода не до вдоподоби, то губы - а то отак задаром повидираете все....
Як вона вирішить - так і буде.
Отаке воно - подружнє життя.
"Шаг влєво - шаг вправо ... " - і всьо - кАнЄц. І капець.
Ідіть приголубте.
Хокей ніде не дінеться. А вона Вас все життя терпить.
деж вы наши тендитни, ласкави красавули в кого мы влюбляемося, диваетеся писля загсу?
я спати - робити мени ще взавтра....
Have a good night.
Ми такі киці і лишаємося.
А москалькою - Боже збав.
Нє, тут намагалися араби (казали мені: з вашою грацією ... - ужас)
Хай вчать, що українки теж мають грацію
З квітня працюю з дому. А так приходила на роботу у вишиванці. Колеги були в захопленні від такої краси, питали, чи можна хоч помацати тканину. (Останні дві - наш житомирський льон і чудова вишивка).
Я склала свої вітання і побажання Україні. Щойно написала на фб. Те, що у мене на душі.
Плакала.
Підняла келих просекко, щоб вони збулися. Свято ж все-таки ! Крізь сльози.
Зараз почитаю новини. Подивлюся на наших Захисників.
Це - особливий день для кожного Українця.
Я фактично всі роки дивилася наживо Парад (у 2014 донька на ранок ображено казала: мам, чого ти мене не розбудила, я теж хотіла дивитися live - а ми тоді якраз робили Ходу на День Незалежності, на яку, зокрема, приїздив Пристайко з родиною) і, поспавши три години, вставала і їхала на роботу, коли будній день. І минулого року сиділа до ранку. То було неймовірно.
Цього, на жаль, не вийшло, трохи пізно мені. Але я все подивлюся.
Я тримаюся з останніх сил, дивлячись на те, що відбувається, зціпивши зуби і стискаючи кулаки. Таке у мене було влітку 2014.
Ми вистояли.
Сподіваюся, вистоїмо і зараз.
Хай живе Україна.
а говорили з українцями, то думка була б протележна.
Ви там з зємлякамі Русвесну считаєтє настоящім укрАїнским сайтом ?
Приклад: https://censor.net/user/60935 в https://censor.net/comments/locate/2008573/01921222-2ec7-7180-ab13-8e05b8641065
Як з ними, колаборантами, бути? А вони і голосують; і, що найприкріше - галасують... На цьому ресурсі - ще так-сяк... А на інших - жуть...
Мне кажется, происшествие вместе с супругой было на Софиевской площади и даже речь толкнуло!
https://www.dsnews.ua/politics/itogi-prazdnika-kogo-zelenskiy-naznachil-sebe-glavnym-sopernikom-na-vyborah-24082020-396575 "По завершенні Маршу захисників України кілька сотень його учасників зібралися заночувати біля Офісу генпрокурора, вимагаючи звільнення Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких прокуратура називає підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета; а РОК вважає політв'язнями. Коли учасники акції стали встановлювати намети під ОГП, поліцейські, як повідомив РОК, атакували мітингувальників, застосувавши силу. Учасники акції тут же поширили в соцмережах заклики до киян прийти на допомогу. І сьогоднішні події гарантовано отримають продовження завтра - під ОГП, під Офісом президента і під Верховною Радою".
состоялся только для 15%- 20% населенияпечально смотреть, как прутся сами от себя уже в 2020 году и
при 5-м президенте а как же остальные? мы не полицейские, не прокуроры и не
судьи мы не работаем в снбо и парламенте, мы не депутаты и не
работаем в налоговой, земельном департаменте, сбу, дбр и прочих около
финансовых структур, у нас нет и мы не хотим доступа к этому несчастному
бюджету, который рвут на части по карманаммы не журналисты, которые пишут за мзду и в угоду
содержателю. мы не журналисты, которые вместо объединения народа,
формирования нации, пишут в угоду содержателю.мы работаем на себя, на производстве и сфере обслуживания,
на земле и на ферме, сеем и убираем, учим детей, лечим граждан, убираем улицы,
ездим на заработки в другие страны, водим метро и автобусы, трамваи и троллейбусы,
варим сталь, кормим людейстарикам приходится ходить на проплаченные митинги, за деньгами,
которое им не заплатили по справедливости и которые приходится добывать даже
таки столько лет ничего не меняется...только теряем свои позиции, - суверенитет, территории,
военных на фронте, лучшие умыпросто теряем людей, - нет медицины, куда-то делась, от
несвоевременной и квалифицированной помощи люди просто умирают, это наши
бабушки и дедушки, отцы и матеря, не получив помощимы тоже все любим Украину, желаем ей добра и процветания,
независимости во всем, скорейшей победы на всех фронтах, возврата захваченных
территорий, избавления от позора нации, - воров, казнокрадов, олигархов с
затуманенным мозгом, теневых решал, всех не чистых на руку и не верующих в
справедливостьза Украину, ее народ Украины, за нацию и ее достойных,
адекватных лидеров!
С праздником тебя, Украина, очень жду твоей справедливой независимости!
Умисне спалення, ламання, розмальовування, нанесення на прапор образливих написів у публічних місцях карається за Статтею 338 Кримінального кодексу. Публічна наруга над Державним Прапором України чи іншої держави карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців[23].
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Петро Порошенко
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Може ж папуга навчитися говорити, а ведмідь - їздити на мотоциклі? На жаль, влада нічому не навчилася. Експеримент з новими обличчями - провалився.
ЗЕшпана выполняет дьявольский план орды по уничтожению Украины как государства и превращения нас, украинцев, в "адиннарод"..(с)
День независимости - это праздник, который и нужно праздновать, а не вечно унылые страдания и всегда депрессия, всегда 'свечка горит' , всегда слезы и надрывные призывы. Вся молодежь уже бежит из страны вечного плача и стенаний. Наоборот, Украина жива , украинцы самые умная и красивая нация, все у нас обязательно получится. Никто не прогибается ни под какого путена. Хватит уже врать и причитать. Ну просто задолбали уже
https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran https://twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran https://twitter.com/sergiy_taran/status/1297975348257329153 2 ч
2.000 зібраних Зеленським на офіційні «пєсні і пляскі» і 100.000 тих, хто прийшов вшанувати ветеранів і незалежність.
У Києві зустрілися два світи: малоросійський водевіль та лицарська Україна.