В армию Беларуси начался призыв военнослужащих запаса, войска переведены в "высшую степень боеготовности"

Министерство обороны Беларуси приступает к так называемому третьему этапу комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, предусматривается приведения отдельных воинских частей в "высшие степени боевой готовности" и призыв к службе военных из запаса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на оборонное ведомство Республики

В сообщении отмечается: "С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса".

Белорусская армия на фоне массовых антиправительственных протестов готовится к проведению 28-31 августа масштабных тактических учений в Гродненской области, вблизи границы с Литвой. Целью проверки якобы является оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению "в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск". Проверка должна завершится проведением тактического учения.

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