В армию Беларуси начался призыв военнослужащих запаса, войска переведены в "высшую степень боеготовности"
Министерство обороны Беларуси приступает к так называемому третьему этапу комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, предусматривается приведения отдельных воинских частей в "высшие степени боевой готовности" и призыв к службе военных из запаса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на оборонное ведомство Республики
В сообщении отмечается: "С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса".
Белорусская армия на фоне массовых антиправительственных протестов готовится к проведению 28-31 августа масштабных тактических учений в Гродненской области, вблизи границы с Литвой. Целью проверки якобы является оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению "в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск". Проверка должна завершится проведением тактического учения.
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Твои слова на кричалки футбольных фанов похожи.. Русское недоразумение.
А так просто высокопарные слова...кричалка так сказать. Типа Спартак- чемпион. Ой не смеши больше.
В рядах которых 99 из 100 здесь строчащих никогда не служили, а кое-кто и вовсе драпал от мобилизации в Пше))
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Длинная колонна военной техники
едет в сторону Уручья.
Дать реальное оружие в руки народу - которий уже осознал - что Лукашенку он не вибирал ...
Да .. цветочками єто может не закончится ...
Ли он думает - что солдат\сержант с оружием в руках - будет тупо виполнять прикази спущенние сверху ?
https://www.youtube.com/watch?v=iY8wHDflgVk
Ха ха, чого і варто було очікувати.
На кожному телеканалі перед випускним редактором сидить сиренька, непомітна русня, яка фільтрує контент.
Ніякої "війни", тільки "канфлікт" і"нам нужин мір".
Всі ********** в курсі, але мовчать.
Свинопсячі цензори введені в рамках домовленостей власників-олігархів з русньою про "заспокоєння України".
Це зведена інформація від чотирьох джерел.
А то б послал бы кудато, как наш бывший придурок...
"Я кукарача, я кукарача ,
а я усатый таракан..."
Потрібно бути готовими дати відсіч ворогам які мріють влаштувати в Білорусі державний переворот.
типа негров на абрамсах, ждущих приказа захватить задрипанное село.