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Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Участники съезда Республиканской партии США в понедельник официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты страны.

В ходе партийного съезда в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) действующий президент заручился поддержкой республиканских делегатов из всех штатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее в понедельник делегаты поддержали Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США.

Таким образом, Трамп и Пенс теперь - официальные претенденты на переизбрание. На выборах в ноябре им будут противостоять кандидат в президенты от демократов Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Автор: 

выборы (6687) США (22665) Трамп Дональд (5566)


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Топ коментарі
+9
Везде клоуны.
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24.08.2020 22:29
+7
Охохо...
А нельзя всех амбициозных придурков в одной лечебнице собрать, чтобы от них миллионы людей не страдали?
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24.08.2020 22:32
+7
Просльозився з коментів. Після того як обрали Зєлю, повчають американців як правильно голосувати.
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24.08.2020 22:36
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Омерика - куда ты катишьcя?
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24.08.2020 22:28 Відповісти
В сторону нормальной страны, а не троцкистско-левацкой помойки, которая называется "Демократическая партия".
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24.08.2020 23:41 Відповісти
дурак ты максимка. ... буга.га.га...
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24.08.2020 23:47 Відповісти
ты дурачок?
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25.08.2020 01:33 Відповісти
вся эта левацкая муть взрощена кацапами, а кацапы прямые сотоварищи продажного трампа...
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25.08.2020 01:34 Відповісти
ЛГБТ, АНТИФА, БЛМ-погромы - это взрощено кацапами? Ты дурачёк.
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25.08.2020 09:07 Відповісти
Конечно ими. Кто лгбт-парады проводит в Украине. Узнай и всё будешь знать, дурачок...
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25.08.2020 16:24 Відповісти
Давай докажи, что кацапы, а не гранды Сороса.
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25.08.2020 16:56 Відповісти
Какой же ты неумный то. Все знают, что сорос это всё финансирует. НО, везде и повсюду - этим пользуются кацапы. Создают организации, ставят своих людей, участвуют в тендерах на гранты. И кроме бабала сумасшедшего сороса - вкидывают и свои. И в гей-движы, и в блм-организации, и особенно в антифа. По всему миру.
Не тупи, сложи 2+2...
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25.08.2020 17:08 Відповісти
и факты в студию.
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25.08.2020 17:18 Відповісти
факты обратного в студию...
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25.08.2020 17:30 Відповісти
Ты утверждаешь, так и докажи свои слова.
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25.08.2020 18:27 Відповісти
ты так же утверждаешь - так что факты в студию...
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25.08.2020 21:58 Відповісти
фактов у тя нет, только стрелки переводишь. свободен балаболка
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25.08.2020 22:04 Відповісти
слив засчитан, неуч...
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26.08.2020 20:42 Відповісти
Везде клоуны.
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24.08.2020 22:29 Відповісти
Таких талантливых поди найди, сможет Байден писюном на рояле?
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24.08.2020 22:34 Відповісти
Байден уже свой писюн днем с фонарем и картой найти не сможет...как Трамп. Соревнование среди дряхлых маразматиков, курва....
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24.08.2020 22:41 Відповісти
трамп сидит на крепком кукане у *****..., неужели америкосы этого не видят...!?
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24.08.2020 22:31 Відповісти
А ваши 73% шо видели? Думаете, тут такого менше?
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24.08.2020 22:43 Відповісти
Ты с головой дружишь? Диктатор из автозаправки контролирует президента США? Это даже не смешно.
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24.08.2020 23:42 Відповісти
Этот, т.н. президент, неоднократно бывал на московии и занимался разными, нехорошими делишками. Так, что компромат на него, у фсб имеется. Учи матчасть, студент..
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25.08.2020 09:07 Відповісти
Но фактов как всегда нет.
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25.08.2020 09:10 Відповісти
Гугл в помощь.
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25.08.2020 10:11 Відповісти
помойка в помощь? ну-ну
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25.08.2020 12:04 Відповісти
с кукана виднее?
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25.08.2020 00:36 Відповісти
тебе виднее..
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25.08.2020 09:09 Відповісти
Охохо...
А нельзя всех амбициозных придурков в одной лечебнице собрать, чтобы от них миллионы людей не страдали?
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24.08.2020 22:32 Відповісти
Низя..., Вселенная должна крутиться...
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24.08.2020 22:35 Відповісти
Ты хочешь сказать, что ее дураки и клоуны крутят?
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24.08.2020 22:44 Відповісти
её все вертят, в том числе дураки и клоуны
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24.08.2020 22:46 Відповісти
Ще добу.
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24.08.2020 22:36 Відповісти
Просльозився з коментів. Після того як обрали Зєлю, повчають американців як правильно голосувати.
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24.08.2020 22:36 Відповісти
Жаль что республиканцы не читают "экспертов" на цензоре
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24.08.2020 22:38 Відповісти
Очень странно ведут себя леваки-демократы, с импичментами и беспорядками. Вижу что украинцы, благодаря всяким экспертам типа Голобородько, выбрали бы американцам Байдена
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24.08.2020 22:56 Відповісти
Что странного в том, что граждане США, большую часть которых составляют цветные и эмигранты, не поддерживают человека, который их люто ненавидит?
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24.08.2020 22:59 Відповісти
Не совсем точная оценка. Я, к примеру, на этих выборах решил не голосовать вовсе - не вижу кандидата. Но если бы был абсолютно вынужден - таки голосовал бы за Рыжего, бо демократы на сегодня превратились если еще не в красных, то уж точно в розовых социалистов.К тому же их поддержка диких обезьян из blm настраивает против них даже тех белых, которые всегда за них голосовали.
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24.08.2020 23:07 Відповісти
На счёт ненависти к "небелым" гражданам США я не в курсе, а кормить нелегалов и беженцев мало кто хочет.
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24.08.2020 23:07 Відповісти
Нелегалы тут, в массе, кормят себя сами. Проблема с ними - дэмпинг на рынке раб.силы, нагрузка на публичные школы(они существуют на налоги) и прочие вопросы, связанные с неуплатой налогов.
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24.08.2020 23:10 Відповісти
Тут вижу целое стадо запаребриковских трампоботов. И все прячутся под нашим флажком. Все дерьмо прикрывается Украинским флажком.
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24.08.2020 23:07 Відповісти
А я думал, что кремлеботы всех кто не за Байдена обзывают агентами кремля.
Если серьёзно - какой смысл на украинском ресурсе в агитации за президента США? Почему Вас так бомбит?
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24.08.2020 23:14 Відповісти
2 абамы и 2 трампона и пистец омерике. А хто акарачки у пида рассию посылать будет, кагда мардве жрать нечего будет.
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25.08.2020 00:39 Відповісти
вам все равно, кто у Украины будет союзник? - штаты или кацапня?
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25.08.2020 05:08 Відповісти
Мне не всё равно. Но мне не так всё очевидно как записывающим меня в агенты кремля, а аргументов никто не приводит...

При президенте Обаме и вице президенте Байдене США были союзниками Украины, а при Трампе перестали? США при Трампе превратились в РФ? Администрация Трампа устраивает бардак, или демократы, любой ценой стремящиеся его убрать?
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25.08.2020 09:44 Відповісти
- раз - не все заморачивается на кацапии, есть еще проблемы наши внутренние, о кототых вы понятия не имеете.
- два - доник прикапленая сволочь - такая как ваш бубеныш, а может и покрепче - у кацапляндии нет большей поддержки в штатах, чем сам рыжий.
- три - рыжии хамло, шо даже борщаговцы приседают от такого рыжего откровения.
продолжать?
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25.08.2020 09:51 Відповісти
Это не аргумент. Тем более, то что я не имею о чём-то понятия.

Например, аргумент это - Обама, Байден и Клинтон продали Росатому (по деятельности которого велось расследование в США) уранодобывающую компанию. Это не поддержка РФ в штатах? А ведь перед этим была военная агрессия РФ против Гузии.
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25.08.2020 10:08 Відповісти
т.е. если вы не имеете о чем то понятия, ето для вас не аргумент?
о чем тогда разговор?
Обама, Клинтон ? - забудьте - их нет.
Вы второй кто мне о них напоминает все время - первый, рыжий..
у него тоже были папередники, а Кинтон вообще 5 лет как крукет....
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25.08.2020 10:19 Відповісти
Разговор о том, что Вы не имеете понятия, что кто-то не имеет понятия в каком-то вопросе, пока этот вопрос с ним не обсудите. То что моё мнение в чём-то не совпадает с Вашим не означает что я в этом не имею понятия.

Я привёл пример действия, а не слов - я привёл факт сотрудничества предыдущей администрации с РФ. Вы можете привести равнозначный про сегодняшнюю? То что Трамп выгладит как чудак на букву "М" и так же разговаривает - это понятно. А сделал он что? С Ирана санкции снял как попередники, или бросил американцев в Бегази? Байден для Украины сделает больше чем Трамп, Вы знаете будущее?
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25.08.2020 10:34 Відповісти
хотя ответа не нужно - кацапню вы уже выбрали....
мой промах....
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25.08.2020 05:10 Відповісти
З якої ферми будеш?
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25.08.2020 00:39 Відповісти
Так тут такое дело - республиканцы выдвинули, а граждане США могут задвинуть.

Импичмент, гомофобия, расизм, обвинения в уклонении от защиті интересов США и последние беспорядки, связанные с полицейским беспределом, очень пойдут "на пользу" Трампу.
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24.08.2020 22:56 Відповісти
пэцяботы официально соснули у америги
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24.08.2020 22:42 Відповісти
У Зеленського приховують трагедію через "перемир'я": На Донбасі від кулі снайпера загинув офіцер ООС - побратими
https://patrioty.org.ua/all/2020-08-24.html понеділок, 24 серпень 2020, 20:15

https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter


Патріоти України.
Рудик загинув в Луганській області орієнтовно 22 серпня від кулі снайпера. Про це в Facebook написав Сергій Сердюк. Офіційної інформації від ЗСУ про загибель бійця немає. 31-річний загиблий був родом з села Золотники Теребовлянського району Тернопільської області. 22-24 серпня в Золотниковській сільраді оголосили траур по односельчанину
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24.08.2020 22:46 Відповісти
Зеля-п**дор
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24.08.2020 22:52 Відповісти
И тем ни менее на цепи от этого ошейника-короны, его поводыри поведут его на Эшафот, чтоб его кровью перед толпой оплатить свои грехи...(с)
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24.08.2020 23:58 Відповісти
Тільки недалекі люди можуть бажати приходу до влади у Наддержаві ліваків на чолі із Сплюхом Джо.
Трамп 2020!
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24.08.2020 22:48 Відповісти
Да республиканцы, республиканцы .. Ну понятно первый раз дурака сваляли, бывает не нам об этом говорить уж точно.. Но второй то куда.. Видно узко партийные интересы, корыто и т.д. все равно во главу угла.. Да уж разочарован слов нет... старины Джона Маккейна ( светлая ему память) нет и ставить не кого... И вот такая огромная, могущественная держава где всего то две партии ( по факту) вынуждает выбирать между Трампом ( не к ночи будет помянут ) и Байденом ( или теперь уже его бывшим соперником Сандерсом) это конечно полный капец. А мы говорим что у нас не из кого выбирать, оказывается это мировая проблема... Но лучше Байден чем этот клоун павлин, нарцисс, самодур, расист, дурик и чудило , любитель Путина и Кима ( камень им на голову) Иначе из тупика "второго срока" США может и не выбраться лет 15-20. а уж Раша за это время столько начудит что мама не горюй. И тут речь не только об Украине.. это значительно шире..и катастрофичнее. для Запада в целом, тем более в мире такое происходит. Ну это мое личное мнение.. возможно кто думает по другому..
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24.08.2020 22:48 Відповісти
Китаю всё выгодно,потому что там понимают неизбежность распада Расии на Московию и её неконтролируемые колонии,свободные земли колоний Московии нужны людям всей Земли (их миллиарды),которые согласны жить и работать на ней на ровне с российскими "индейцами",а кто откажется работать ,.то того будут отправлять в резервации за Урал
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24.08.2020 22:55 Відповісти
Сказав би зразу,що йду на трампа-ніхто б не посилав.
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25.08.2020 00:44 Відповісти
Видимо более достойного у них не имеется. Упала партийная мораль ниже плинтуса.
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24.08.2020 23:01 Відповісти
Китай живет понятиями столетий а то и тысячелетий, они ломится не будут , как там у них " сидеть на берегу реки пока по нему не проплывет труп твоего врага", и сколько нужно будет сидеть на берегу столько и будут.. По факту Раша превращается в младшего партнера Китая не будь у них такого ядерного потенциала это было бы сделано быстрее и более заметно, но процесс идет. Так что Китай форсировать события не будет. Зачем. Ну а лет через 50, а может 150, а может 200 ( что это в мерках культуры Китая.. пшик.).. будет видно где будет границу по Енисею, Оби, Уралу, а может будут народные реПублики по примеру ДНР и ЛНР но под китайским управлением.
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24.08.2020 23:04 Відповісти
Трамп, как и здравый смысл, должны победить.
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24.08.2020 23:05 Відповісти
То есь апосраный мардовский ссарь.
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25.08.2020 00:42 Відповісти
коней на переправе не меняют, а когда просрет, то и головняка всем будет меньше)
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24.08.2020 23:06 Відповісти
Надеюсь, что ******* с дерьмократами проиграют.
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24.08.2020 23:10 Відповісти
А трампона пасадют.
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25.08.2020 00:43 Відповісти
Ага. Аж три раза.
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25.08.2020 01:15 Відповісти
А есть за что? Только по факту, а не просто поговорить.
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25.08.2020 05:56 Відповісти
За апсыканиё пастелёв у хостеле моськва.
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28.08.2020 19:10 Відповісти
эх, им бы фокина да кравчука -
сыграли б два на два, да в "дурака" !
потом, все вчетвером - на... ЭКГ,
а кто "дурней" - возглавит ТКГ !
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24.08.2020 23:35 Відповісти
Чорні масово підуть голосувати проти Трампа Плюс ті, які незадоволені поведінкою Трампа під час COVID (переважно старше населення).... Тому тяжко буде Трампу....
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25.08.2020 00:40 Відповісти
Трамп буде переобраний.
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25.08.2020 01:49 Відповісти
от ета новость!
и не ожидал вроде нихто, а оно она как - рыжий....
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25.08.2020 10:13 Відповісти
рижий рижий конопатий три пятнадцять бив лопатой
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25.08.2020 11:14 Відповісти
Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США - Цензор.НЕТ 3154
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25.08.2020 12:39 Відповісти
Узделаить пальшой куч дирма из ниё.
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28.08.2020 19:11 Відповісти
 
 