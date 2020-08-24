Евросоюз осуждает предполагаемое отравление Навального, - Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
"Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на г-на Навального. Совершенно необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального", - говорится в заявлении Борреля, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, российский народ, а также международное сообщество требуют знать факты, стоящие за отравлением Навального.
"Виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Он сослался на данные обследования Навального в берлинской больнице "Шарите". Боррель выразил благодарность сотрудникам больницы и скорейшего и полного выздоровления Навальному.
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Традиція віків.
Так ***** травить, не Європа.
Газ і нафту качає, і досить.
ну не судите строго,
не судите да не судимы будите ,
не судите вы как саудиты
Наивно полагать, что в ходе расследования они будут выходить на самих себя. Кстати, Что там по Немцову сильно давили на "расследователей"? И как результат, устраивает получается?
Ах да, если бы не машина закрывшая камеры в момент убийства("ой как удобно"), то непременно бы топнули ножкой. А так, найдите виновных, товарищ Пу!))
так что пусть платят ему милларды за газ и дальше
Сам придумал и с "пролетарской ненавистью" - осудил.