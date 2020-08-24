Литва заявляет, что вертолет из Беларуси пересек госграницу - послу вручили ноту

Посол Беларуси Валерий Барановский был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту протеста в связи с нарушением государственной границы белорусским вертолетом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

МИД заявил, что белорусский вертолет Ми-24 во время запуска воздушных шаров с территории Литвы в сторону Беларуси нарушил воздушное пространство страны.

Глава министерства Линас Линкявичюс указал, что свидетелями нарушения границы вертолетом стали участники акции солидарности с протестующими в Беларуси.

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По данным МИД Литвы, белорусский Ми-24 нарушил границу у поселка Мядининкай в 18:50 23 августа.

Ранее министерство обороны Беларуси заявило о провокации со стороны Литвы после того, как с ее территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров "с антигосударственной символикой".

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