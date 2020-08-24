Литва заявляет, что вертолет из Беларуси пересек госграницу - послу вручили ноту
Посол Беларуси Валерий Барановский был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту протеста в связи с нарушением государственной границы белорусским вертолетом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.
МИД заявил, что белорусский вертолет Ми-24 во время запуска воздушных шаров с территории Литвы в сторону Беларуси нарушил воздушное пространство страны.
Глава министерства Линас Линкявичюс указал, что свидетелями нарушения границы вертолетом стали участники акции солидарности с протестующими в Беларуси.
По данным МИД Литвы, белорусский Ми-24 нарушил границу у поселка Мядининкай в 18:50 23 августа.
Ранее министерство обороны Беларуси заявило о провокации со стороны Литвы после того, как с ее территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров "с антигосударственной символикой".
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А от Лукашенка може підштовхнути.
Важелі для цього у Путіна є.
Як посилають шкєта прикопатися до дядька.
А потім: «Мужик, ти чьо обідєл малого ?!»
Ось з цього й треба було починати.
Поэтому, в случае агрессии против Литвы, кацапы отгребут по полной программе.
всем расслабится - кацапня и прикацапленые уже научились воздушные шарики сбивать,
а значит все на границе строга....
Вже пишуться дурниці - що там могла бути вибухівка чи нвавіть ЯД
Нелігитимний - а це вже всі зрозуміли - продовжує копати собі яму ?