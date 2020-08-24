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Литва заявляет, что вертолет из Беларуси пересек госграницу - послу вручили ноту

Литва заявляет, что вертолет из Беларуси пересек госграницу - послу вручили ноту

Посол Беларуси Валерий Барановский был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту протеста в связи с нарушением государственной границы белорусским вертолетом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

МИД заявил, что белорусский вертолет Ми-24 во время запуска воздушных шаров с территории Литвы в сторону Беларуси нарушил воздушное пространство страны.

Глава министерства Линас Линкявичюс указал, что свидетелями нарушения границы вертолетом стали участники акции солидарности с протестующими в Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Литвы в Беларусь запустили воздушные шары, белорусские военные подняли из-за этого вертолеты

По данным МИД Литвы, белорусский Ми-24 нарушил границу у поселка Мядининкай в 18:50 23 августа.

Ранее министерство обороны Беларуси заявило о провокации со стороны Литвы после того, как с ее территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров "с антигосударственной символикой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В запущенных из Литвы шариках мог быть яд или взрывчатка, - Минобороны Беларуси

Автор: 

граница (4756) Литва (2392) вертолёт (876)


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Топ коментарі
+28
Сбивать надо ! спросите у Эрдогана !
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24.08.2020 23:06
+21
Сбивать к херам надо было. Мудаки иначе не понимают.
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24.08.2020 23:05
+20
***** ніколи не полізе до НАТО! Бо такий "облом" йому навіть ватани не пробачать.
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24.08.2020 23:09
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Ой дограється ото жалюгідне до реальних п..дюлін.
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24.08.2020 23:03 Відповісти
Ватники чудят ,прощупывают как будут реагировать соседи на их наглость,находясь в соседней Беларуси по приглашению Лукашенко.
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24.08.2020 23:05 Відповісти
не исключено
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24.08.2020 23:05 Відповісти
Сбивать к херам надо было. Мудаки иначе не понимают.
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24.08.2020 23:05 Відповісти
зачем.... лазером по пилотам и все сами грохнуться...
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24.08.2020 23:36 Відповісти
Или так
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24.08.2020 23:54 Відповісти
без шума и пыли.
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25.08.2020 10:49 Відповісти
ВВХ договорился с Лукой провоцировать конфликт с Литвой?
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24.08.2020 23:05 Відповісти
похоже да,.. тут и учения "запад", и т.н. бунт в Белоруси..
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24.08.2020 23:19 Відповісти
Беларусь захватывает Литву, а потом россия освобождает Литву и Беларусь заодно.
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25.08.2020 11:37 Відповісти
Сбивать надо ! спросите у Эрдогана !
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24.08.2020 23:06 Відповісти
Именно на это таракан и рассчитывал. Что литовцы психанут и собьют его лаптелет. Чтобы он снова завыл "путинвидивайска". И тот бы ввел, т.к. "Литва напала" на таежный саюз. Сомневаюсь, что все дошло до прямого вооруженного конфликта. Куйло ещё не выросло, чтобы с НАТО тягаться
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24.08.2020 23:28 Відповісти
так и есть, после Беларуси, ввх устроит анексию Литвы..
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24.08.2020 23:07 Відповісти
***** ніколи не полізе до НАТО! Бо такий "облом" йому навіть ватани не пробачать.
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24.08.2020 23:09 Відповісти
пока его дружбан Трамп през США всё что хош может быть...
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24.08.2020 23:11 Відповісти
Та нічого не буде. Він здатен метати бісер хіба що перед внутрішньою своєю ватою.
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24.08.2020 23:19 Відповісти
Конгресс и Сенат есть,а рыжий это чуть больше чем королева великобритании по своим функциям,так что плешивый не рыпнется.А если и рыпнется по пипец кацапстану единственое тут и украина и польща и другие околокацапские страны пострадают в резалте большого конфликта,правда врятли он будет в ближ. время
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24.08.2020 23:33 Відповісти
Сам не полізе.
А от Лукашенка може підштовхнути.
Важелі для цього у Путіна є.
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24.08.2020 23:17 Відповісти
Дуже швидко Лука отримає у такому разі по пиці. Який ***** з того сенс?
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24.08.2020 23:22 Відповісти
Це для затравки.
Як посилають шкєта прикопатися до дядька.
А потім: «Мужик, ти чьо обідєл малого ?!»
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24.08.2020 23:57 Відповісти
Оно может только трусливо брехать из за поребрика. Не более
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25.08.2020 07:02 Відповісти
Я б не дуже на це сподівався. ***** недаремно Німеччину окучує. До того ж я щось не памʼятаю щоб НАТО колись захищало своїх країн членів блоку. Досі здається прецедентів не було. Та й всередині самого блоку здається є певна напруга між старими та новими членами блоку. Мені іноді здається, що цей блок тільки і тримається що на Штатах та британцях. Ну і можливо віднедавна на нових членах блоку.
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24.08.2020 23:24 Відповісти
Досі здається прецедентів не було.

Ось з цього й треба було починати.
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24.08.2020 23:31 Відповісти
Та я начебто власне з цього і почав.
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24.08.2020 23:39 Відповісти
Якби ти почав з цього, то написав би щось на кшталт: ***** буде першим хто перевірить пункт колективної безпеки у статуті НАТО.
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24.08.2020 23:45 Відповісти
Навіщо мені казати те, що мені достеменно невідомо. Я не Ванга.
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25.08.2020 09:24 Відповісти
В НАТО прекрасно понимают, что если в случае агрессии против страны-участницы, остальные страны входящие в альянс отморозятся, ограничившись санкциями и заявлениями, это будет последним днем существования НАТО.
Поэтому, в случае агрессии против Литвы, кацапы отгребут по полной программе.
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24.08.2020 23:22 Відповісти
Тобто росія вже почала провокації для подальшого нападу на Литву.
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24.08.2020 23:07 Відповісти
značit mazoxisty. Čitaite pana Smita vyše...
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26.08.2020 02:21 Відповісти
Лука надеялся что его собьют... Вот и "агрессия" НАТО на лицо... Думаю и Украине нужно быть готовым к провокациям на границе..
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24.08.2020 23:08 Відповісти
Netu garantiji sto vletel,Sbyt da nebylo bi problem no potom vyjasnej vletel ili net?
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24.08.2020 23:10 Відповісти
Він би і гепнувся на території Литви, але ***** б верещало що він "заблуділся".
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24.08.2020 23:17 Відповісти
Davno bylo takoje sto ruski upal u nas.Liotcik paprosil ubezice,no potom peredumal
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24.08.2020 23:52 Відповісти
По вертолёту сразу понятно-он падает тупо вниз, это не самолёт
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24.08.2020 23:18 Відповісти
Vot jesli upal u nix na teritoriji sto tokda?Tut meloc nenado obracat vnimanije,jesli vletit podalse togda budet sbit tut net problem.U nas jest s kem sbyvat svedkije RBS-70 te kazetsia do 8 kilometrov sbyvajet ili Stingerami toze jest.Samoliotam toze imejem NASAMS 3 sistemi
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24.08.2020 23:37 Відповісти
vot takije NASAMS3 nedavno kupiliЛитва заявляет, что вертолет из Беларуси пересек госграницу - послу вручили ноту - Цензор.НЕТ 2181
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24.08.2020 23:39 Відповісти
RBS-70 vot takyje ix raznyje varianti,govoriat samyje lucyje iz perenosnix.ONi ne reagirujet na zacitu ix neobmanisЛитва заявляет, что вертолет из Беларуси пересек госграницу - послу вручили ноту - Цензор.НЕТ 1068
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24.08.2020 23:47 Відповісти
Если бы сбили над Литвой, то он и упал бы в Литве. Вот и все доказательства.
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24.08.2020 23:52 Відповісти
Jesli,a jesli u nix upal?
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24.08.2020 23:54 Відповісти
Для этого оружия должен быть воля и характер воевать, а как извесно, "сытая Европа (ЕС) не очень то, это хоч... например это еще одна причина Брексита, слабохарактерность всей ЕС.
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25.08.2020 05:14 Відповісти
Kto vam skazal tut netu voli vojevat?Nasi soldati boleje luce podgotovleni daze nesomnevajtes ob etom.A texnika eto jesli u nix pogreznost popadanija tam 100 metrov,tak otvetka pojdiot s tocnosti 1 metr.
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25.08.2020 07:44 Відповісти
после заяв тупого зели, когда лукашенко подавит все протесты у себя, он даст путину все права использовать армию рф против Украины..
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24.08.2020 23:15 Відповісти
Ну у кацапов еще граница возле Харькова и Сум,какая разница через Чернигов атаковать или через Сумы,разница ИМХО не велика,но все равно не приятно.
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24.08.2020 23:29 Відповісти
Щупают реакцию члена НАТО . ***** командует парадом . под именем зашкваренного Луки .
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24.08.2020 23:14 Відповісти
Щось схоже, на те що, Путін граючись з безвихіддю Лукашенка, бувши у нього за спиною, штовхає його на збройну авантюру з НАТО.
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24.08.2020 23:15 Відповісти
Маас ква завжди діяла чужими руками і казала настамнєт.
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24.08.2020 23:19 Відповісти
Литва могла бы и молча ..... .
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24.08.2020 23:16 Відповісти
шарик сбит? - сбит.
всем расслабится - кацапня и прикацапленые уже научились воздушные шарики сбивать,
а значит все на границе строга....
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24.08.2020 23:16 Відповісти
лука в аффекте со всем миром перес@#лся. Трудно диктаторов от корыта оторвать!
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24.08.2020 23:18 Відповісти
Надо было защитить границу НАТО а не ноты отмороженным диктаторам слать.
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24.08.2020 23:21 Відповісти
Бульбофюрер воюет с надувными шариками. Скоро разгромит армию плюшевых мишек. А беларусы дарят квиточки тем, кто им в дупы дубинки забивает. Если это не полное вырождение нации, то где я неправ?
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24.08.2020 23:24 Відповісти
А порушення границь НАТО - це дрібниця ?
Вже пишуться дурниці - що там могла бути вибухівка чи нвавіть ЯД
Нелігитимний - а це вже всі зрозуміли - продовжує копати собі яму ?
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25.08.2020 00:08 Відповісти
Так, дрiбниця. Лаптелеты страны-помойки регулярно нарушают границы воздушного пространства стран НАТО, особенно в Скандинавии. А яму бульбофюреру копать не надо - у него на востоке братухи, а у них мяса хватает.
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25.08.2020 00:17 Відповісти
А зачем птичку сбивать, которая играет с шариками. Не гуманно.
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24.08.2020 23:30 Відповісти
Да, общество защиты животных не одобрит.
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24.08.2020 23:54 Відповісти
мудило за шариками погнался, а мог и ракету в бок...
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24.08.2020 23:54 Відповісти
бульбаши крутые, потому что латыши хладнокровные, а так бы валялись остатки совка в поле... куда вы лезете?
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25.08.2020 00:01 Відповісти
сбивать нахрен надо!!!!!!!!!!!!
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25.08.2020 00:14 Відповісти
У турков бы такое непроканало
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25.08.2020 00:31 Відповісти
Эрдоган молодчинка, такого бы гавна не схавал
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25.08.2020 00:38 Відповісти
В следующий раз кацапского посла вызовут, чтобы показать ему такое видео:
Литва заявляет, что вертолет из Беларуси пересек госграницу - послу вручили ноту - Цензор.НЕТ 6060
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25.08.2020 06:31 Відповісти
И подарили шарик " с отравляющими веществами, взрывчаткой и гусеницами тарахтящих натовских танков, наколотыми *********** и печеньками госдепа для Коли"
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25.08.2020 06:42 Відповісти
Значит все таки Андриано Чилентано в фильме "Блеф" был прав. Такие события действительно происходят в жизни...
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25.08.2020 06:43 Відповісти
Литва заявляет, что вертолет из Беларуси пересек госграницу - послу вручили ноту - Цензор.НЕТ 9269
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25.08.2020 07:48 Відповісти
Правий був радянський військовий лікар, який діагностував Лукоавому мозаїчну психопатіфю. То по двору з калахою бігає, то посилає ланку ударних гелікоптерів проти восьми кульок з прапорцем... Може завтра оголосить війну НАТО?
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25.08.2020 10:21 Відповісти
 
 