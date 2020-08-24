От решения ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы, - премьер Польши Моравецкий
Премьер Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал кризис в Беларуси из-за результатов выборов президента страны. Морвецкий считает ситуацию в стране "гордиевым узлом", от решения которого зависит будущее Центральной Европы.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время открытия форума "Видение развития" в Гдыне.
Моравецкий добавил, что будущее Центральной Европы также зависит от солидарности европейских стран по вопросу Беларуси.
"Так, как сегодня эту солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими прибалтийскими странами, так и в дальнейшей перспективе, я надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы", - подчеркнул он.
Отметим, Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа. При этом ЕС предлагает стать посредником в диалоге между властью и оппозицией.
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Германия без лимита. Меркель 15 лет - лучший Федеральный канцлер Германии. Немцы довольны - Пусть правит
Реджеп ***** Эрдоган Турция 17 лет,
Биньямин Нетаньяху Израиль 14 лет,
Виктор Орбан Венгрия 14 лет
Напомню, что в Германии партия победитель получает лишь кресло канцлера, а кресло главы МИД отдаётся следующей партии по коалиции. Оппозиция также обязана получить какие-то места. Таков закон - и он работает.
Не путайте, пожалуйста с диктаторскими режимами пуйла-луки и неограниченной властью.
Президентская должность - это один, максимум, два срока - и досвиданья. Навсегда.
Только эти два негодяя переписали конституции своих стран и превратились в пожизненных диктаторов.
Не надо с Меркель путать, у которой и половины полномочий нет, какие есть у "царей" постсовковых.
Загордится Лука, что стал центральной фигурой.
Никакой идеологии, никакого видения, как будет развиваться государство у них нет.
Поэтому с высокой долей вероятности, Лукашенко по тихому задавит протесты, потом переловит всех более-менее активных участников и тоталитарное государство Белорусия станет еще более тоталитарным и прочно закрепится в сфере влияния рашки.
Самая настоящая хунта.
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Лука в шизофреническом бреду считает что Европа на него напала, вряд ли он примет ЕС посредником.
Дуже простий приклад.... ГРОДНО має найбільшу к-сть РИМОКАТОЛИКІВ, і відповідно Гроднівська область сама бунтівна проти Лукашенки.....
1) Сколько лет уже поляки у вас Ужгород/Ивано-Франковск/Львов отжимают?
2) И на кой ляд полякам Гродно? Они с Белостоком не знают (как и с самым бедным Подляшским воеводством), что делать
3) У нас католики и православные прекрасно уживаются друг с другом Тут нет тараканьей заслуги. Скорее это наследие Брестской унии.
Плюс польсько-українська війна, волинська трагедія, Операція Вісла... Все це встановило так, що польський чинник на ЗУ - мізерний... Львівська ахідіцезія РК церкви (Львівська, Франківська, Тернопільська обл) на 5 млн. населення цих областей, має тільки 109 парафій і всього лиш 150 тис. вірян.... Все інше ПРОУКРАЇНСЬКІ ЦЕРКВИ.... УКРАЇНСЬКА ГРЕКОКАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА І ПЦУ..... А УПЦ мп спільнота, навіть менша за РИМОКАТОЛИЦЬКУ...
В той час, як тільки одна Гродненська область (1 млн. населення), має 189 римокатолицьких парафій і 630 тис. вірян.... БПЦ московського патріархату - 89 парафій....
Національна білоруська грекокатолицька церква(БГЦ) у Гродн. області має тільки 2 спільноти.... А загалом по Білорусі, БГЦ - це лише 14 парафій.....
Західна Білорусь це зовсім інша історія ніж Галичина.... Після ВКЛ, західна Білорусь перемінно переходила то до русскіх, то до поляків, які репресивно витравлювали ПРОБІЛОРУСЬКИЙ ЧИННИК... Лукашенківський совок в стилі БССР, трохи приглушив цю історію..... Але після Луки, ця проблема буде розривати країну...Точніше розривати і нагнітати будуть поляки і москалі...
1) У нас нету никакой раздробленности на Западную и Восточную Беларусь. Я в курсе, что у вас в Украине были даже некоторые замесы между восточными и западными украинцами. У нас такой проблемы нет и не БЫЛО! НИКОГДА! Никогда витебчанин и слова плохого просто так не скажет в адрес гродненца. Как и гродненец витебчанину.
2) Не было никого "после ВКЛ". Речь Посполитая - была конфедеративным государством, возникшим в результате Люблинской унии. Как, вы наверное знаете, Король в нем был выборным. И его одинаково выбирали и польские, и литовские и белорусские магнаты. Да-да, среди магнатов и шляхты, было немало выходцев из Беларуси. Более-того, ВКЛ, в составе Речи Посполитой обрастала новыми землями. К примеру брянщиной и смоленщиной. Кстати, есть документ, подписанный московским князем Василием II, в котором указано, что Московия навсегда отказывается от смоленских земель, в пользу ВКЛ. Про это вспомнили во время БНР в 1918г. А потом чЛенин чисто "случайно" про это забыл.
3) Я так понимаю, мои слова про Брестскую унию вы чисто "случайно" пропустили Да, до Брестской унии, насаждение католицизма шло полным ходом. И это не только украинцев не устраивало. Многие белорусские магнаты уже готовы были к восстанию. Брестская уния - была своеобразным мирным договором. Хотя, перевес, все-равно был на стороне католиков, наших все же устроило. Ваших - нет. В итоге побежали в Московию
Это я к тому, что отнюдь не тараканий совок "сдерживал" некие замесы между католиками и православными или западных и восточных беларусов. У нас их никогда не было. Мы сами по себе народ весьма терпеливый и толерантный. Даже, когда в РИ пошла мода на "еврейский вопрос", на территории Беларуси никогда не было еврейских погромов. Но это не значит что у нас отсутствует воля к свободе. Для примера можно привести количество восстаний против РИ после 3-его раздела Речи Посполитой, на территории Беларуси. Их было даже больше чем в самой Польше. В итоге император Александр II чисто "по браццки" запретил белорусский язык