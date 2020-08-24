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Новини Революция в Беларуси
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Комитет по иностранным делам Европарламента обсудит ситуацию в Беларуси 25 августа

Комитет по иностранным делам Европарламента обсудит ситуацию в Беларуси 25 августа

Во вторник, 25 августа, комитет иностранных дел Европейского парламента соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

"Масштабные гражданские протесты против режима Лукашенко продолжаются после президентских выборов 9 августа, которые Европейский Союз не считает ни свободными, ни справедливыми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены комитета обсудят действия, которые Евросоюз прибегнуть для поддержки демократии и свобод в Беларуси, а также "переоценят сотрудничество с Минском, в частности, в рамках Восточного партнерства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европарламенте не признают результаты выборов в Беларуси и объявили Лукашенко персоной нон грата

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Выразят глубокую озабоченность))))
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24.08.2020 23:59 Відповісти
Комитет по иностранным делам Европарламента обсудит ситуацию в Беларуси 25 августа - Цензор.НЕТ 1454
Будівля Європарламенту має форму недобудованої Вавілонської вежі. Совпадєніє?
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25.08.2020 00:04 Відповісти
Палка эта о двух концах, и оба конца вымазаны...ээээ....неприятным. Слабо отреагируют - в очередной раз докажут, шо они импотенты. Сильно надавят - здравствуй, русская армия в минском фед.округе страны-помойки. Шпагат такой, шо Волочкова, давясь слезами, курит моршанскую махорку в уголочку.
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25.08.2020 00:05 Відповісти
Vedut sankciji po imionyje.Pobolse sektorialnyje poka net,no obsuzdajet i eto.Im Belorus nebylo interesno do etogo,tolko teper prosnulis
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25.08.2020 00:18 Відповісти
Я за секторальные санкции против Беларуси. Так Лукашенко быстрее уйдёт.
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25.08.2020 03:32 Відповісти
Менше б сунули туди свого носа різні там виродки - було б менше проблем.
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25.08.2020 07:37 Відповісти
 
 