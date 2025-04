У Дубаї найвищий у світі хмарочос "Бурдж-Халіфа" підсвітили кольорами українського прапора. ВIДЕО

У Дубаї найвищу в світі споруду - башту "Бурдж-Халіфа" - підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди 29 річниці Незалежності України. В офіційному привітанні Україні побажали процвітання і миру.

Як передає Цензор.НЕТ, відео з підсвіченою будівлею разом з привітаннями виклали на офіційній сторінці в Twitter.

"Сьогодні ввечері ми підсвітили "Бурдж-Халіфа"кольорами українського прапора, коли український народ святкує День Незалежності, бажаючи йому ще більшого процвітання і миру", - йдеться в повідомленні.

نضيء #برج_خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day, wishing the people of Ukraine prosperity and peace. pic.twitter.com/O5RgFuDYIa