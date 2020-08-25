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Новини День Незалежності
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Донька загиблого на Донбасі морпіха Ярослава Журавля взяла участь у Марші захисників України. ФОТО ДНЯ

Донька загиблого на Донбасі командира відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярослава Журавля взяла участь у Марші захисників України.

Як передає Цензор.НЕТ, фото дівчинки опублікували користувачі соцмереж.

Дівчинка прийшла з портретом свого батька. Відповідне фото її на Майдані Незалежності опублікували в соціальних мережах.

Донька загиблого на Донбасі морпіха Ярослава Журавля взяла участь у Марші захисників України 01
Донька загиблого на Донбасі морпіха Ярослава Журавля взяла участь у Марші захисників України 02

Також дивіться: Мого сина нагородили орденом "За мужність" разом із брехуном і зрадником, який кинув його на полі бою", - батько загиблого під Зайцевим морпіха Журавля. ВIДЕО

Автор: 

День Незалежності (701) діти (5041) пам’ять (1183) 35 окрема бригада (64)


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Топ коментарі
+107
Вовочка, любитель заглянут в глаза, глянь в глаза этой девочки. Что ты там видишь?
Дочь погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 5463
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25.08.2020 00:30
+100
Этой гниде все-равно. Его поступок за гранью человеческой морали

Дочь погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 7774
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25.08.2020 00:31
+92
этот взгляд - это приговор Зеленской Шмаркле и его зеленой команде..
Дочь погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 1010
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25.08.2020 00:35
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дебил - удавись - очисти землю от гавна...
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25.08.2020 10:16 Відповісти
О блин, паек получил, на водку денег хватило, усьо хорошо?
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25.08.2020 10:27 Відповісти
Ты предлагаешь Рабиновича с Медведчуком?
Типо - мир с брацким народом и газ задаром...
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25.08.2020 11:28 Відповісти
От бачиш, "Сярьога", ти почав "пащеку роззявлять", по-дурному, і відразу троє тобі "зарядили в диню...". І я підтримаю їх... Тому що вже прекрасно відомо, що ВСУ і Порошенко до операції під Іловайськом, в перший період, період наступу на ЗУГРЕс, стосунку не мали, а це була ініціатива Бені, який керував своєю "приватною армією з "добробатів"... Армію "поставили перед фактом", коли добробати вже "кришить" почали, і ВСУ рятувала тих, хто виходив з оточення... Я бачу, що з тебе такий "військовий", "як з гімна - куля...", хоча ти тут у нас і "офіцером" писався, і "суддею", і "прокурором", і "засідателе/присідатєлєм військового трибуналу"... Військова операція (навіть проста атака на взводний опорний пункт), тим і відрізняється від авантюри, що повинна буть спланована та підготовлена... Але що тобі про це, "піджаку", розказувать? Це як імпотенту пояснювать, що таке "оргазм"...
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25.08.2020 15:39 Відповісти
Насрать на твою ваєнную стратегію! Цілуйте в дупу свого Порошенка с Муженком! А Иловайск, как и Дебальцево был ключевым транспортным узлом. И вообще - уже сказал, вперед за Порошенка, мову и веру...
Донька загиблого на Донбасі морпіха Ярослава Журавля взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 7960

Дебилы блин и с вас смеются...
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25.08.2020 17:11 Відповісти
Видать определенный тип собак не может без ошейника...
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25.08.2020 17:12 Відповісти
Дивись, "сралку" не порви, "стратиг"...
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25.08.2020 17:19 Відповісти
Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые и замученные ПАТРИОТЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов, ради погибших.
НЕТ особых статусов ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ВОЙНАМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
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25.08.2020 09:33 Відповісти
Вообще-то важнее не вечная память, а обязательный суд и приговор тем, кто крадет наше настоящее и счастливое будущее... А то так скоро некому и помнить будеть - одни вымрут, а другим будет стыдно вспомнить.
Вона как, напомнил патриотам про Иловайск и ДАП, как уже меня кацапским агитатором назвали...
Блин, слава богу детей не наделал...
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25.08.2020 10:36 Відповісти
Твоих предков во врем голодомора завезли?
Или просто дедушка НКВД-ом был?
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25.08.2020 11:30 Відповісти
Урюк! Мой дедушка был инвалидом первой мировой войны - подышал немецким хлором. И полным георгиевским кавалером. Но ты видать даже не знаешь, шо была такая война, а вот НКВД тогда не было. Палей свой, которым ты все время в одно и то же место попадаешь, чаще мой и с одеколончиком, убогий ты мой хироюшка...
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25.08.2020 15:31 Відповісти
Очень внимательно прочитал , написанное Вами.... Перечитайте и Вы хоть раз - ничего не могу понять....В Ваших обвинениях не вижу слов "путин, мокшанская, кремлёвская нечисть"....
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25.08.2020 22:31 Відповісти
Скажи, а какая нечисть хуже - кремлевская или с Банковой?
Самая страшная та гремучая змея, которая у тебя за спиной говорят змееловы. Укус, сделанный в спину невозможно самому прижечь и отсосать яд из ранки.
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26.08.2020 11:01 Відповісти
Для меня нечисть - это и кремлёвская крыса со своей кодлой, и "Зелёные слуги путена" с клоуном, Мертведчуком, ОПЗЖ... Первые - заказчики, вторые - исполнители.... До горла кремлёвской крысы дотянуться сложно.... А нашу местную пропутинскую мерзоту истребить очень даже под силу нам, простым гражданам....
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26.08.2020 11:44 Відповісти
Я смотрю на фото/видео, где ветераны и дочь волонтера с дедушкой идут в колонне под предводительством Порошенко и мне как-то больше ничего не хочется - Руина должна как пройти как эпидемия Черной Оспы своим естественным путем. Гитлер процесс образования нации ускорил, за шо и был осужден в Нюрнберге. А нам, украинцам, видать отпущено 5 раз по 40 лет походит между Винницей и Киевом пока не поймем шо вместо Моисея - козел, и Укрзализницей - быстрей...
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26.08.2020 13:42 Відповісти
Теперь дочь стоит на защите чести своего погибшего отца. Защищает от тех, кто "устал воевать", от тех бойцов "туда не посылал", от тех кому"какая разница", от тех кто героев считает "рагулями и селюками". От осознания этого еще больнее.
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25.08.2020 11:12 Відповісти
нет...детская психика не подготовлена к потере родителя... к 4 дневному переживанию спасут-не спасут....а он умирает медленно... один, раненный, без воды под солнцем (она ведь все понимает-видела-слышала) - вот это кошмар на всю жизнь
а на марше, она среди своих...здесь ее горе разделенное на столько же одинаковых бед, здесь понимают ее боль и многие не стесняются своих слез ...
нет! на марш памяти и чествования отцов детям ходить надо...(если от этого им легче)
(мое мнение)
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25.08.2020 22:22 Відповісти
т.е. в той колонне вдов, сирот и матерей с портретами убитых на руцко-украинской войне шли одни спекулянты? кто нажился на этом горе?
ой...стоп! я не буду с Вами дискутировать...(извините)
спокойного Вам вечера!
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25.08.2020 22:43 Відповісти
В колонне шли те кто воевал и те потеррял кого-то на войне.
А вот впереди шли те, кто никого и ничего не потерял и только увеличил свои доходы во время войны!
Или Парубий свою болонку потерял во время визита в Краматорск?
А потери Порошенка на войне - это хиба шо потеря зонтика после прощальной пьянки у мэра Мариуполя!
Зеленский еще хуже - он глупее. НО самые хреновые мы, потому шо своей тупостью портим жизнь своим детям, улучшая рэйтинг "янкелям"....
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26.08.2020 13:49 Відповісти
не хочу спорить... выбор был у каждого - идти или не идти, идти в колонне или на гей-парад...
(а о политиках речь можете даже и не заводить - они пропиарятся и на своих камнях в почках или глистах в.....) а уж сравнивать какое зло больше-меньше - удел слабых!
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26.08.2020 13:54 Відповісти
Расскажи это кацапам, которые в фотками молодого гитлера на улицы типа "бессметрный полк" выходят. Тоже траур типа и "всю жизнь" типа. Чего ты украинцев лечишь?
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25.08.2020 22:29 Відповісти
Карлуша злобный, когда твой папа на твою мама только глазом дрочил, я уже воевал за счастье всех трудящихся и не очень. И тоже пережил в жизни, когда сказали мне, что я воевал не за тех. Поэтому сейчас послал всех на йухный берег Крыма, тем более что спина Боливара броник уже не вынесет. Да старый я. Предупреждал, что перед тем как идти на фронт надо сначала в тылах всех гнид к стеночке поставить, шоб потом с народа по пять гривен не собирать... Нет же ж блин - опять бараны за тем же козлом-предателем готовы на убой идти...
А ты дебил, запомни на всякий случай - нельзя незнакомых людей, типа бронзового памятника менту Жиглову с размаху и кулаком по морде - повредить можно себе прямую кишку...
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25.08.2020 15:26 Відповісти
Политика это очень грязная вещь. Порошенко на День Независимости Украины нужно было сделать очень "красивую" и контрастную картинку, мол Зебил на Майдане попы крутит с Олей Поляковой и Потапом, а он, такой сердобольный,патриотичный, совершенно случайно оказался рядом с маленькой дочерью погибшего героя. Зделаны нужные фото, подключена пресса и рейтингу Зебила нанесен еще один удар, но вся эта ситуация прошла пиар-планирование...... Она не случайна.... Все для повышения рейтинга "Европейской солидарности". Смотрите на вещи глубже, не суди лишь по картинке и по фото, политикам только этого и надо......
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25.08.2020 23:12 Відповісти
А как зовут эту девочку?
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30.08.2020 22:21 Відповісти
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