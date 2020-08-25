У разі перемоги на виборах Трамп пообіцяв запровадити торгові мита проти інших країн

Президент США Дональд Трамп у разі переобрання буде продовжувати процес запровадження мит на товари з інших країн.

"Ми будемо вводити мита проти тих, хто поводиться нечесно з нами (в торгівлі)", - сказав він на партійному з'їзді республіканців у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо вони вводять мита проти нас, то ми будемо вводити мита проти них", - додав Трамп.

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