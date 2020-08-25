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Новини Президент Трамп
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У разі перемоги на виборах Трамп пообіцяв запровадити торгові мита проти інших країн

У разі перемоги на виборах Трамп пообіцяв запровадити торгові мита проти інших країн

Президент США Дональд Трамп у разі переобрання буде продовжувати процес запровадження мит на товари з інших країн.

"Ми будемо вводити мита проти тих, хто поводиться нечесно з нами (в торгівлі)", - сказав він на партійному з'їзді республіканців у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо вони вводять мита проти нас, то ми будемо вводити мита проти них", - додав Трамп.

Читайте: Вашингтон стежить за ситуацією з Навальним, - Трамп

Автор: 

мито (952) США (22497) торгівля (1258) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+6
Пообещай ввести нефтегазовое эмбарго против страны-помойки - я сам за тебя проголосую, и всех родных-друзей-знакомых буду за тебя агитировать. Даже куплю кепку с надписью "Трамп", сделанную для тебя в Китае.
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25.08.2020 00:45
+5
Вот поэтому я и не буду голосовать на этих президентских выборах - впервые после получения Гражданства в середине 90-х. Займусь шкурными интересами - местными выборами. А федералы нехай идут....в.. и на... и держат свои носы подальше от той Америки, которая и есть настоящая, которая их кормит, которая не живет в бетонно-асфальтовых джунглях, и в первую очередь доверяет своим АР-15.
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25.08.2020 01:02
+4
Ось так , прикриваючись «інтересами Сполучених Штатів», Трамп вносить безлад та розбрат з усіма союзниками та партнерами. Пу дуже задоволений такою політикою Білого дому.
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25.08.2020 01:20
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Пообещай ввести нефтегазовое эмбарго против страны-помойки - я сам за тебя проголосую, и всех родных-друзей-знакомых буду за тебя агитировать. Даже куплю кепку с надписью "Трамп", сделанную для тебя в Китае.
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25.08.2020 00:45 Відповісти
Тут все без изменений-любимый вова может спать спокойно. И убивать тоже.
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25.08.2020 00:54 Відповісти
Вот поэтому я и не буду голосовать на этих президентских выборах - впервые после получения Гражданства в середине 90-х. Займусь шкурными интересами - местными выборами. А федералы нехай идут....в.. и на... и держат свои носы подальше от той Америки, которая и есть настоящая, которая их кормит, которая не живет в бетонно-асфальтовых джунглях, и в первую очередь доверяет своим АР-15.
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25.08.2020 01:02 Відповісти
ага.....забор вже побудував ))
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25.08.2020 01:29 Відповісти
Пообещать - это у маланцев святое.
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25.08.2020 03:51 Відповісти
Причём здесь мы?! Это ЕС пользуется газом РФ, да и нефть мы уже сами продаём, причём уже даже Беларуси. Трамп с удовольствием продаст газ для ЕС, если страны ЕС начнут отказываться от такового РФ.
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26.08.2020 03:28 Відповісти
Іншими словами, це називається імпортозаміщення по америнськи)))
По-суті амери можуть собі таке дозволити... США - один з небагатьох прикладів успішної автаркії, Країни із самодостатньою економікою, яка може повністю обходитися без імпорту...
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25.08.2020 00:56 Відповісти
Тада. Только даже "американские" джинсы уже давно шьются нифига не в США.
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25.08.2020 01:17 Відповісти
А чиї це інвестиції? Технології, власники фабрик, патенти на виробництво?
Перенесуть із Китаю у В'єтнам чи Бангладеш, якщо не вигідно буде переносити в Америку
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25.08.2020 01:36 Відповісти
уже перенесли много чего и продолжают переносить
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25.08.2020 08:54 Відповісти
Инвестиции не знают такого слова "чьи"! Во всяком случае применительно к стране (если только это не прямые гос. гранты). Для этого инвесторы и сидят в офшорах!!!
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25.08.2020 09:56 Відповісти
А ти в курсі, що практично усі великі інвестпроекти реалізуються через т.з. ІНВЕСТИЦІЙНІ БАНКИ!!! Що усі банки поділяються на інвестиційні та комерційні, або зі змішаною формою діяльності.... Так от, всі американські інвестбанки, інвестфонди, хеджфонды.... все привязано до ФРС (федеральної резервної системи)... тобто їхня ліквідність і функціонування так чи інакше забезпечується державою АМЕРИКА... державними облігаціями, іншими паперами внутрішнього займу....!!!!
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25.08.2020 10:39 Відповісти
Я вообще-то финансист, поэтому не надо мне рассказывать, как работает банковская система.
Деление банков на коммерческие и инвестиционные - условность! Все банки зарабатывают на том, что дают деньги в долг, каким образом (кредиты, инвестиции....покупка ценных бумаг это уже детали). Инвестиционные банки, по сути просто специализируются на одном фин. инструменте т.н. "длинных деньгах" (дают в долг на длительные сроки и как правило большие суммы)
Вы сами то знаете термин ликвидность, который приплели к банкам?!
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25.08.2020 14:09 Відповісти
А хто великі інвестпроекти будує на коротких грошах? тільки на довгих.... В короткі гроші можна бавитися, коли ти там будував міст, і не хватило 2 метри добудувати....

Ліквідність.... швидко переводити наявні ассетси у нал.... Так от, всі цінні папери, які емітує ДЕРЖАВА АМЕРИКА (тобто ФРС) вони повністю ліквідні....
Якщо ти їх власник, то з буд-яким контрагентом (китайським, європейським... не кажучи уже із країн 3 світу), ти маєш перевагу.... Тому Америка є Америка....
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25.08.2020 16:00 Відповісти
"Все смешалось люди,кони"
Ликвидность это способность актива (ваши ассеты тут до сраки) быстро продаваться (и не обязательно за нал). Самым ликвидным товаром являются сами деньги, потом ценные бумаги, потом драгметаллы....
Только вот вы забыли, что собственником американских ценных бумаг и даже валюты, является вовсе на Америка, а тот, кто их приобрел (тот же Китай, которому США должны более 1 триллиона и который может обрушить американскую и мировую экономику в один миг продав этот долг). Самой США, принадлежит только 1/3 всего долга
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25.08.2020 16:19 Відповісти
А шо так на assets? Чоловіче, ти англійську вчи...бо фінансист, без знання англіййської... Це як програміст, без знання мови програмування (до речі також більшість із них на англійські мові))))
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25.08.2020 17:22 Відповісти
Английский термин "ассеты" в русскоязычном исполнении, применяется в основном к игровым валютам. Поэтому либо пишите на английском полностью либо думайте куда вставляете слова и как это будет читаться.
Забавно, но кроме того, что я финансист по образованию я еще и программист. Так что хватит умничать
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26.08.2020 09:40 Відповісти
Ничего они обрушить не могут, если Штаты платят в срок по этим долгам.
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26.08.2020 03:33 Відповісти
7 USA-Made Denim Brands You Can Trust For Quality & Longevity:

https://www.thegoodtrade.com/features/american-made-denim#:~:text=Tellason%20began%20with%20a%20clear,leather%20patches%20are%20as%20well.

https://toddshelton.com/blog/about-todd-shelton/made-in-america/best-jeans-made-in-usa

Designed, Cut & Sewn In The USA: https://dearborndenim.us/collections/all

https://www.round-house.com/
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26.08.2020 05:12 Відповісти
Тогда американцев ждет рост цен на большинство товаров. Будет кому сказать за это спасибо.
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25.08.2020 01:16 Відповісти
Звідкіля така інфа? Нічого, що економіка при Трампі досягла висот, яких не було ніколи до цього? Нічого, шо безробіття, навідь при вірусі зараз нижче ніж при обамі? Ну, а джинси? І джинси будуть американські, всьому свій час. Обамка виносив економіку 8 років, перед ним теж демократи старались.
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25.08.2020 01:25 Відповісти
Звідкіля така інфа? - ну очень просто: повышение тарифов на импорт, это вульгарный протекционизм, против которого в исполнении других Штаты кричат громче всех. Тут два момента: во-первых, вмешательство правительства в экономику таким топорным методом вульгарно противоречит принципам свободного капитализма. А во-вторых, повышение тарифов ведёт к вытеснению импортных товаров с рынка, предложение в итоге падает, внутренняя монополия проявляется чётче, цены растут. Что тут непонятного?
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25.08.2020 05:31 Відповісти
"Если они вводят пошлины против нас, то мы будем вводить пошлины против них", - добавил Трамп.
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26.08.2020 03:35 Відповісти
Это временный эффект протекционизма - чуть позже придет обратка. Но что самое смешное, винить будут не Трампа, а того кто будет после него....а по трампу будут всплакивать - "при нем экономика росла"...
Это как с нашим Януковичем, при котором "доллар по 8", а то что это было достигнуто искусственным удержанием (заимствованиями валюты и выкидывании на рынок), что потом вылилось в доллар по 18 и рост долга + Крым, Донабасс и доллар уже по 25...пипл как то не хочет задумываться (виноват не Овощ, а проклятый Порошенко). Хотя это было прогнозируемо - еще тогда я тогда мониторил ситуацию и когда он был по 8, он должен был быть по 12 это был реальный курс (который обсуждался на фин. форумах) на который наложился эффект паники (его тоже прогнозировали).
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25.08.2020 10:08 Відповісти
...а если Трампа переизберут?. Штат Огайо не ошибался в выборе почти 60 лет. Вот, что мы имеем на сегодняшний день по этому штату: https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/ohio/
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26.08.2020 03:38 Відповісти
В этом таки есть рациональное зерно. Мало чего производится в USA, в смысле потребительских товаров. Раздень 100 Американцев - на 99 будет белье, произведенное в Китае. Сходи на любую стройку - инструменты сделаны в Китае,Малайзии, Индонезии. Это позор. Да, будет стоить денег какое-то время. Но, на мой взгляд, оно того варто.
PS.. Утешает одно - оружие таки у нас делают, и оно есть зер гут. В моем арсенале только два "иммигранта" - ПМ ГДР-овского производства, и Португальская копия Маузера К-98, переделанная мною в scout rifle.
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25.08.2020 01:28 Відповісти
Ну в принципе тут важно о чём речь. Long guns и револьверы из США бывают ничего... Но я по роду спортивных увлечений имею дело с semi-auto пистолетами, так вот приличный продукт в-основном европейский. Германия, Австрия, Италия, Швейцария... Револьвер у меня один американский всего, S&W Victory .38S&W, ну ещё Iver Johnson, остальные от Webley Scott...
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25.08.2020 05:28 Відповісти
Мое оружие, в основном, охотничье и для self-defense. Ну, плюс мелкашки семи-авто Ругер 10/22 для внуков, каждому по своей, подгоняю по мере их роста. Как-то никогда не занялся спортивной стрельбой, хотя и стреляю неплохо. Но, как я понимаю, это вообще другая категория.
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26.08.2020 05:43 Відповісти
Люди просто не заморачиваются поиском, а всё есть и не так уж дорого для наших зарплат:

https://www.usalovelist.com/made-in-usa-underwear/#:~:text=in%20USA%20socks.-,Made%2***%20USA%20Underwear%20for%20Men,are%20made%2***%20the%20USA.

https://www.toolbarn.com/usa-made-tools/
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26.08.2020 05:27 Відповісти
А что там ваще пошлин нет?
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25.08.2020 01:16 Відповісти
Есть и очень существенные, но не для всех. Для нас на сталь 25%.
23 окт. 2019 г. - Украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3 квартале из-за пошлины Трампа. Поставки украинской стали в США снизились существенно: почти в 2,5-3 раза по листовому прокату, в десятки раз по трубам.
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25.08.2020 01:30 Відповісти
Ось так , прикриваючись «інтересами Сполучених Штатів», Трамп вносить безлад та розбрат з усіма союзниками та партнерами. Пу дуже задоволений такою політикою Білого дому.
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25.08.2020 01:20 Відповісти
Деякі союзники та партнери паразитують на США. Тому Трамп не безлад робить, а наводить лад. Звичайно, ті хто паразитує називають це розбратом.
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25.08.2020 03:28 Відповісти
Да, еще немного такой бездарной политики, и долларами можно обклеивать туалеты.
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25.08.2020 08:10 Відповісти
Какой такой?! По-вашему нужно чтобы пошлину платила только одна сторона?
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26.08.2020 03:41 Відповісти
а заодно всех на свете, кроме себя, обосрать как обычно
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25.08.2020 01:33 Відповісти
Трамп отличный президент. Только дураки этого не понимают.
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25.08.2020 03:29 Відповісти
главное шо кацапы в курсе... знають що чи так по кацпривичке?
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25.08.2020 04:42 Відповісти
Нет, скорее продажные твари на содержании Ротшильдов и Сороса.
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25.08.2020 06:48 Відповісти
Трамп - отличный президент. От Рейгана.
При Рейгане совков загнали под шконку, а при Трампе они опять борзеют.
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25.08.2020 03:55 Відповісти
С чего бы американский президент их куда-то загонял.
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25.08.2020 04:01 Відповісти
А с того, что это нелегитимный террористический режим.
Большевики пришли к власти на красном терроре.
Трамп поддерживает терроризм ?
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25.08.2020 07:38 Відповісти
Трамп не обязан бороться с нелегитимными террористическими режимами.
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25.08.2020 09:15 Відповісти
Значит, он пособник террористических режимов. Хабад рулит.
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25.08.2020 20:21 Відповісти
такой отличный - как ***** примерно....
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25.08.2020 04:16 Відповісти
а не при Обамке ли они оборзели?!
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26.08.2020 03:42 Відповісти
people over 70? - its legitimate question whether they OK mentally or not.
watch me mister president over 70....
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25.08.2020 04:21 Відповісти
и на лисапете...
но мы ему не дадим - тока на авианосце, в трюме.... дорог бо сильно - как те трюмные крысы....
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25.08.2020 04:35 Відповісти
донику бы мешки под глазьями убрать, бо они у него с *********** сиськами соревнуются...
и на мустанга - и в батискаф или там пожары - бздынь и нету..
хто же етот старый непотреб поймет, шо у них там в кобчике бродит?
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25.08.2020 04:54 Відповісти
Дональду Трампу осталось еще пообещать в случае победы сформировать в Вашингтоне Кавалергардский корпус из вагнеровцев и победа на выборах у него в кармане .
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25.08.2020 06:37 Відповісти
Как там с золотой картой Брайтон-Бич ?
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25.08.2020 06:40 Відповісти
А я перестала покупать китайские товары, если есть альтернатива (к сожалению, это имеет место быть не всегда).
Вот совершенно стараюсь их избегать, совсем.
Против китайце я ничего абсолютно не имею, люди как люди, на нас похожи, только бухают меньше , но я имею очень много чго "против" тоталитарного режима КНР.
Триггером стали глумливые комментарии в сетях от китайских сявок.
Считайте это моим ответным подарком на "подарок" из Уханя , чем могу, как говорится.

"Альтернативно одаренным" комментаторам цензора напомню, что имеют место быть товары из Индии, Бангладеш, Египта, Турции, Вьетнама, Таиланда и прочих разных стран и что я никогда ничего ен покупала на столь любимом лахтинскими АлиЭкспресе и ничего, как-то без него замечательно живу.
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25.08.2020 06:47 Відповісти
Что-то не из Китая практически невозможно найти. Разве что булочки в соседнем магазине, и только потому что пока их привезешь из Китая они испортятся.
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25.08.2020 07:33 Відповісти
Я не помню китайских продуктов в Австралии, кроме соевого соуса и, возможно, лапши в отделах international продуктов супермаркетов (что там в китайских лавках - я ХЗ, я там не бываю).

Купила простыни - сделаны в Индии, купила ткань - Италия, купила семена цветов - австралийские.
Вот краску для двери гаража купить не могу - из-за дурантина магазины закрыты, но, полагаю, будет не китайская.
Навоз и щебенку с кирпичами из Китая тоже пока не везут почему-то, не знаю, почему.
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25.08.2020 08:04 Відповісти
Вот, кстати, булочки-бриоши в Альди французкие (производство Франция) вкусные, калорийные, сволочи, но вкусные.
И немецкий шоколад (в немецком шоколаде больше какао масло супротие шоколада итальянского и бельгийскогио).
Хайли рекомменд, как говорится.
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25.08.2020 08:07 Відповісти
Неправда! Например: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=made%2***%20usa&_sacat=0&LH_BIN=1&_blrs=recall_filtering&_sop=16&_udhi=40&LH_ItemCondition=3&LH_PrefLoc=1&rt=nc&_udlo=20
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26.08.2020 04:00 Відповісти
Все правильно делает. Торговый дефицит США 700 миллиардов. По сути страна живет за счет печатания долларов.
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25.08.2020 06:50 Відповісти
Вы смотрели информацию о том, сколько печатается и сколько из этого тратится на замену старых купюр?
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26.08.2020 05:32 Відповісти
Шансы этого дурачка равны почти нолику.В Нью-Йорке арестовано 4 подельника Трампа по отмыванию деньжат...,с большими нолями...,сроки светят до 20 лет каждому...
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25.08.2020 07:14 Відповісти
Не проголосуют за Трампа, человека, пообещавщего отменить подоходный налог, только получатели пособия, они налогов не платят.

Так паразиты всегда за пайку голосуют, проверено на Украине.
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25.08.2020 08:09 Відповісти
Да что вы говорите! Посмотрите по штату Огайо, который почти 60 лет не ошибается: https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/ohio/
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26.08.2020 04:04 Відповісти
 
 