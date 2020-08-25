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Новини Коронавирус и карантин
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За сутки 24 августа на Буковине выявлено 204 человека, инфицированных коронавирусом, - ОГА

За сутки 24 августа на Буковине выявлено 204 человека, инфицированных коронавирусом, - ОГА

24 августа во Черновицкой области обнаружили 204 больных коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 564 образцов.

В этот же день выздоровели только 29 человек. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 9371 случай заражения. Сейчас смогли побороть болезнь в 5920 буковинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки выявили рекордные 213 новых случаев COVID-19, - ОГА

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергей (112) коронавирус (19923)


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а завтра обнаружат 304

послезавтра 404

и шо ?
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25.08.2020 01:26 Відповісти
Хто в вихідний день проводив обслідування в лабораторії?
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25.08.2020 02:01 Відповісти
 
 