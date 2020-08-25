Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає, - Штаб ОС

За минулу добу українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - сказано в повідомленні.

24 серпня, в День Незалежності України, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника зафіксовано не було.

Водночас, минулої доби українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17. Внаслідок цієї провокації бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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Від початку поточної доби, 25 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму тиші та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресцентрі ОС.