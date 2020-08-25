Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає, - Штаб ОС
За минулу добу українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - сказано в повідомленні.
24 серпня, в День Незалежності України, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника зафіксовано не було.
Водночас, минулої доби українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17. Внаслідок цієї провокації бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Від початку поточної доби, 25 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму тиші та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресцентрі ОС.
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Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так, ерунда, пустое дело
Кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо...
Горіть у пеклі москалі !!!
У Луганді кількість закритих копалень за останні шість років через півроку досягне 22.
У Домбабве лише за серпень мінус дві:
- ш.Комсомолець Донбасу на всій висоті 100-метрового скіпового копра (для під'йому вугілля) вигоріли кабелі і обладнання,
- ім.Калініна пожежа єдиного вугільного пласта, щоб загасити залили водою весь горизонт.
ЗРАДНИКИ, з Днем шахтаря!
Остаются вопросы по последним потерям с даты очередного перемирия, поскольку все они считаются "небоевыми потерями". Может таким образом нас "убаюкивают", что все хорошо?!
І гранати з безпілотника вже кидають...