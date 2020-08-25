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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає, - Штаб ОС

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає, - Штаб ОС

За минулу добу українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - сказано в повідомленні.

24 серпня, в День Незалежності України, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника зафіксовано не було.

Водночас, минулої доби українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17. Внаслідок цієї провокації бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 24 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 25 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму тиші та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає, - Штаб ОС 01

Автор: 

безпілотник (4094) обстріл (28212) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 4300
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25.08.2020 07:35
+11
Луганда. Лутугіно.
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 7575
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25.08.2020 07:36
+10
И зеленым оккупантам тоже.
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25.08.2020 07:36
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Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 4300
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25.08.2020 07:35 Відповісти
И зеленым оккупантам тоже.
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25.08.2020 07:36 Відповісти
а в остальном - тишина?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так, ерунда, пустое дело
Кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо...
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25.08.2020 07:37 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненим!
Горіть у пеклі москалі !!!
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25.08.2020 07:36 Відповісти
Луганда. Лутугіно.
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 7575
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25.08.2020 07:36 Відповісти
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17 вблизи Майорска, потерь нет, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 2996
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25.08.2020 07:38 Відповісти
Ги. Прикольно. На суперклей треба було клеїти.
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25.08.2020 07:55 Відповісти
Ось так і буде. Ні війни, ні миру.
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25.08.2020 07:39 Відповісти
Это нормально для тех людей,которые между позором и войной выбрали позор
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25.08.2020 09:28 Відповісти
Хіба тільки ш.Сєвєрная
У Луганді кількість закритих копалень за останні шість років через півроку досягне 22.
У Домбабве лише за серпень мінус дві:
- ш.Комсомолець Донбасу на всій висоті 100-метрового скіпового копра (для під'йому вугілля) вигоріли кабелі і обладнання,
- ім.Калініна пожежа єдиного вугільного пласта, щоб загасити залили водою весь горизонт.
ЗРАДНИКИ, з Днем шахтаря!
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 2384
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25.08.2020 07:52 Відповісти
Цікаво як там тепловозобудівний. Бо робочі хвилювалися що коли Україна увійде в ЄС завод закриють.
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25.08.2020 07:56 Відповісти
Его насколько я знаю давно кацапы вывезли на орду.
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25.08.2020 13:07 Відповісти
БПЛА запрещено использовать, но сепарам пофиг запреты.
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25.08.2020 08:55 Відповісти
А застреленого снайпером Воина позавчера зеленые п.доры значит в упор не видят?
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25.08.2020 09:26 Відповісти
Это не снайпер.. не разгоняй зраду https://www.facebook.com/aphareus.ua
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25.08.2020 12:04 Відповісти
Враг провоцирует, а мы крепчаем. Ох..я тактика, до первого убитого. Надо бы этого ********* на передовую на пару деньков, может чего бы и понял.
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25.08.2020 09:43 Відповісти
Кстати в сети пишут про убитого кацапским снайпером нашего бойца 22-го августа.
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25.08.2020 13:08 Відповісти
У українського президента це звучало б, як "зрив перемир'я" і він би скликам міжнародну зустріч по поглибленню сакнцій проти порушника. Для зрадника і ворога це постійні провокаційні пострілювання, які не завадять співпраці з ворогом, капітуляції.
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25.08.2020 09:47 Відповісти
Капітуляції не буде. Буде немирне протистояння , нажаль з новообраним та його ватними руками в його сра"ці
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25.08.2020 10:01 Відповісти
Раз не *******, да Вова?
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25.08.2020 10:49 Відповісти
Господи, когда в Украине появится свой Черчель, а то ведь сплошные Чемберлены............
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25.08.2020 11:37 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини
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25.08.2020 11:46 Відповісти
Это не боевая потеря. Сам себя или побратимы. https://strana.ua/img/forall/u/11/34/95795555.JPG
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25.08.2020 12:00 Відповісти
І де ж та відповідальність про яку базікали "єрмаки"?
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25.08.2020 12:26 Відповісти
Я что-то запутался это неприцельный или эмоциональный сброс с беспилотника ВОГа? Подозреваю, что даже убитые наши бойцы не помешают зебильно-хомчаковским штабным крысам строчить подобные "шедевры".
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25.08.2020 13:12 Відповісти
У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 21 серпня через необережне поводження зі зброєю загинув український військовий.
Остаются вопросы по последним потерям с даты очередного перемирия, поскольку все они считаются "небоевыми потерями". Может таким образом нас "убаюкивают", что все хорошо?!
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25.08.2020 13:30 Відповісти
Да, дивна ситуація. Недавно загинув розвідник, тепер ком.роти, який на фронті з 2015р, і все через необережне поводження.
І гранати з безпілотника вже кидають...
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25.08.2020 14:01 Відповісти
Що я можу сказати....це вже відкрите порушення режиму тиші....для того щоб довести це офіційно є лише один вихід...збивати бпла і тоді вже рішення за НГШ....просто політика умиротворення ворога як зазвичай погано закінчується
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25.08.2020 15:16 Відповісти
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає, - Штаб ОС - Цензор.НЕТ 1355
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25.08.2020 16:52 Відповісти
 
 