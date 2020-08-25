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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 817 тис. осіб, інфіковано 23,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 817 тис. осіб, інфіковано 23,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 серпня у світі зареєстрували 213 609 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4 350 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 23 812 221 випадок інфікування, з них 213 609 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 817 016 осіб, з них 4 350 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 16,3 млн осіб.

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 817 тис. осіб, інфіковано 23,8 млн 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна піднялася на 28-ме місце цього рейтингу.

Так, кількість померлих в США досягла 181 114 (+ 510 за добу), хворих - 5 915 630 (+ 41 484 за добу).

У Бразилії зафіксовано 3 627 217 інфікованих (+ 21 434 за добу) і 115 451 (+ 679 за добу) летальних випадків.

В Індії інфіковано 3 164 881 особу (+59 696 за добу), кількість смертей - 58 546 (+ 854 за добу).

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У Росії 961 493 хворі (+ 4 744 за добу) і 16 448 летальних випадків (+ 65 за добу).

У Південній Африці кількість хворих досягла 611 450 осіб (+ 1 677 за добу), кількість смертей - 13 159 (+ 100 за добу).

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 817 тис. осіб, інфіковано 23,8 млн 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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25.08.2020 08:18 Відповісти
 
 