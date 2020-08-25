Рада сьогодні на позачерговій сесії розгляне підвищення мінімалки і конкурс на ескіз великого Державного Герба
Верховна Рада планує збільшити розмір мінімальної заробітної плати, щоб з 1 вересня 2020 року вона становить 5000 грн.
Про це йдеться в порядку денному позачергової сесії парламенту 25 серпня, передає Цензор.НЕТ.
Так, першим питанням депутати збираються розглянути ініційований Президентом законопроєкт №3963, яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати і встановити її з 1 вересня в місячному розмірі 5 тис. грн (зростання на 5,86%) і два альтернативі йому проєкти. На сьогодні мінімальну зарплату в Держбюджеті-2020 закладено на рівні 4723 грн.
Також парламент має намір прийняти проєкт постанови №3994, згідно з яким доручити уряду провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба. Цим документом передбачається, що переможець конкурсу буде визначений до 1 грудня.
Далі Рада планує ратифікувати меморандум і кредитну угоду про надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС до 1,2 млрд євро (законопроєкт №0063) і фінугоду з Європейським інвестиційним банком щодо 450 млн євро інвестицій в розвиток дорожніх об'єктів (законопроєкт №0055).
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как надоел этот шабаш команды Зе-напоминает шабаш чертей
отменять потом нужно будет по любому..
Красивый Герб...все четко и лаконично...без рюшечек и бантиков....
В каких еще странах гербы делятся на малые и большие и средние..??
Шоб ви не дождали !!!
президентклавіша.(Янелох)
В конкретному випадку, при просіданні ВВП і дефіциту бюджету (надходжень фіскальних зборів) - підняття мінмалки є необгрунтованим.
в даному випадку тимчасово
але відкрию тобі таємницю - якщо ти задаєш питання "Чий Крим?", то ти вже допускаєш більш як одну відповідь
100-метровые флаги , парады , гербы большие - вот то , в чём мы особенно сейчас нуждаемся ...
по расходованию средств из фонда борьбы с коронавирусом и принять решение
о возвращении в фонд не целевых отчислений.