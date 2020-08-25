Рада сьогодні на позачерговій сесії розгляне підвищення мінімалки і конкурс на ескіз великого Державного Герба

Верховна Рада планує збільшити розмір мінімальної заробітної плати, щоб з 1 вересня 2020 року вона становить 5000 грн.

Про це йдеться в порядку денному позачергової сесії парламенту 25 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Так, першим питанням депутати збираються розглянути ініційований Президентом законопроєкт №3963, яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати і встановити її з 1 вересня в місячному розмірі 5 тис. грн (зростання на 5,86%) і два альтернативі йому проєкти. На сьогодні мінімальну зарплату в Держбюджеті-2020 закладено на рівні 4723 грн.

Також парламент має намір прийняти проєкт постанови №3994, згідно з яким доручити уряду провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба. Цим документом передбачається, що переможець конкурсу буде визначений до 1 грудня.

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Далі Рада планує ратифікувати меморандум і кредитну угоду про надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС до 1,2 млрд євро (законопроєкт №0063) і фінугоду з Європейським інвестиційним банком щодо 450 млн євро інвестицій в розвиток дорожніх об'єктів (законопроєкт №0055).