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Рада сьогодні на позачерговій сесії розгляне підвищення мінімалки і конкурс на ескіз великого Державного Герба

Рада сьогодні на позачерговій сесії розгляне підвищення мінімалки і конкурс на ескіз великого Державного Герба

Верховна Рада планує збільшити розмір мінімальної заробітної плати, щоб з 1 вересня 2020 року вона становить 5000 грн.

Про це йдеться в порядку денному позачергової сесії парламенту 25 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Так, першим питанням депутати збираються розглянути ініційований Президентом законопроєкт №3963, яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати і встановити її з 1 вересня в місячному розмірі 5 тис. грн (зростання на 5,86%) і два альтернативі йому проєкти. На сьогодні мінімальну зарплату в Держбюджеті-2020 закладено на рівні 4723 грн.

Також парламент має намір прийняти проєкт постанови №3994, згідно з яким доручити уряду провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба. Цим документом передбачається, що переможець конкурсу буде визначений до 1 грудня.

Також читайте: Наступного тижня Рада розгляне законопроєкт про держгарантії для кредитування малого бізнесу, - заступниця голови ОП Ковалів

Далі Рада планує ратифікувати меморандум і кредитну угоду про надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС до 1,2 млрд євро (законопроєкт №0063) і фінугоду з Європейським інвестиційним банком щодо 450 млн євро інвестицій в розвиток дорожніх об'єктів (законопроєкт №0055).

Автор: 

ВР (14941) герб (70) кредит (3816) мінімальна зарплата (304)


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Топ коментарі
+8
Нах он нужен тот большой герб?? Тризуб есть и отлично...
Красивый Герб...все четко и лаконично...без рюшечек и бантиков....
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25.08.2020 08:28
+7
представляю какой Герб придумает эта малоросня после вчерашнего зашквара..
отменять потом нужно будет по любому..
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25.08.2020 08:25
+5
В честь годовщины Независимости Украины жители Улан-Удэ вышли в одиночные пикеты с плакатом «Прости нас, Украина»Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 9121
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25.08.2020 08:34
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И какой эскиз Герба? С бубенчиками??
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25.08.2020 08:24 Відповісти
со звездой Сердючки))))
как надоел этот шабаш команды Зе-напоминает шабаш чертей
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25.08.2020 08:27 Відповісти
В центре будет пианист с высоко поднятыми руками и без штанов на фоне поезда с Сердючкой и плейбоевского зайца.
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25.08.2020 09:03 Відповісти
представляю какой Герб придумает эта малоросня после вчерашнего зашквара..
отменять потом нужно будет по любому..
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25.08.2020 08:25 Відповісти
Це після того як нащадок Мойсея потоптався ратицями по Прапору України?
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25.08.2020 08:56 Відповісти
да там было сплошное надругательство над символами и достоинством Украины...

Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 7829

Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 1152
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25.08.2020 09:18 Відповісти
Нах он нужен тот большой герб?? Тризуб есть и отлично...
Красивый Герб...все четко и лаконично...без рюшечек и бантиков....
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25.08.2020 08:28 Відповісти
Це малий герб - Тризуб. А Великого нема.
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25.08.2020 08:45 Відповісти
Нет и не надо....
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25.08.2020 08:46 Відповісти
Большой...малый...а зачем их делить? Есть Герб...
В каких еще странах гербы делятся на малые и большие и средние..??
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25.08.2020 08:47 Відповісти
Тобто кагал, ж** і неукраїнці мають щось квакати про наш Герб ?
Шоб ви не дождали !!!
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25.08.2020 08:29 Відповісти
На передньому плані Герба не забудьте намалювати лісапет і шутовський колпак.
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25.08.2020 08:32 Відповісти
А як же рояль, де кожен- це клавіша?
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25.08.2020 08:40 Відповісти
Кожен з нас президент клавіша.(Янелох)
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25.08.2020 09:00 Відповісти
Из опыта прошлых лет, повышение минималки ведёт к проседанию гривны... Под видом прибавки нас делают беднее...
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25.08.2020 08:34 Відповісти
Не веде до "проседания гривны". Якщо, звісно, збільшення мінімалки - економічно обгрунтоване: в держави є кошти на оплату праці не тільки низькокваліфікованих працівників, що фінансуються з держбюджету; а й для інших категорій держслужбовців, з/п яких залежить від мінімалки.
В конкретному випадку, при просіданні ВВП і дефіциту бюджету (надходжень фіскальних зборів) - підняття мінмалки є необгрунтованим.
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25.08.2020 08:48 Відповісти
В честь годовщины Независимости Украины жители Улан-Удэ вышли в одиночные пикеты с плакатом «Прости нас, Украина»Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 9121
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25.08.2020 08:34 Відповісти
Твої брати?
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25.08.2020 08:41 Відповісти
Рада сегодня на внеочередной сессии рассмотрит повышение минималки и конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 9371
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25.08.2020 08:53 Відповісти
А тепер запитай у свого вузькоокого друзяки чий Крим.
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25.08.2020 08:54 Відповісти
все дуже просто: чий прапор на якійсь території, того і територія
в даному випадку тимчасово
але відкрию тобі таємницю - якщо ти задаєш питання "Чий Крим?", то ти вже допускаєш більш як одну відповідь
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25.08.2020 08:58 Відповісти
Цікава логіка в кацапів...
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25.08.2020 09:01 Відповісти
Вова хоче печатку з красивим гербом! Та от національний прапор так і залишився без тризуба! Цікаво. як би завили "За Ж-ОПУ", і частина "Слуг народу", як що б таке питання винесли на сесію ВР?
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25.08.2020 08:35 Відповісти
а не пришло ли время предать анафеме и проклясть председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и прочую депутатскую шелупонь... проголосуйте за это, неуважаемо-презираемые безголовые депутаты...
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25.08.2020 08:39 Відповісти
давай, 73/43%,-ний, розпочинай. Саме ти прогаласував в числі 73/43%зебілів "за это, неуважаемо-презираемые безголовых депутатов" - монобільшість слуг уродів.
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25.08.2020 09:11 Відповісти
Вот что ни говори , а умеют выделить наши тадепуты наиглавнейшие и наиактуальнейшие для народа вопросы , и посвятить всё своё время именно им .
100-метровые флаги , парады , гербы большие - вот то , в чём мы особенно сейчас нуждаемся ...
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25.08.2020 08:41 Відповісти
Ніж отаке страхіття, як ви описали, з козаком і левом, хай краще великим гербом буде картина Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану".
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25.08.2020 14:37 Відповісти
Это столько ж бабла можно попилять на разработку эскиза) прям золотое дно.
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25.08.2020 09:03 Відповісти
А что бы не включить в повестку дня финансовый отчёт правительства
по расходованию средств из фонда борьбы с коронавирусом и принять решение
о возвращении в фонд не целевых отчислений.
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25.08.2020 09:13 Відповісти
Блин, как актуально, большой герб.
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25.08.2020 09:13 Відповісти
Що завгодно аби увагу відвернути від щоденного обсьору зє-кодльі((
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25.08.2020 09:14 Відповісти
И новые мультики!
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25.08.2020 09:50 Відповісти
Герб - двуглавый воробей, как символ меньшего брата и *************.
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25.08.2020 10:02 Відповісти
с колосками и звездочками , как у Беларуси? или с 6-конечной как у Израиля?
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25.08.2020 11:23 Відповісти
Це ж наразі єдине завдання, інших проблем немає, все інше пучком.
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25.08.2020 10:05 Відповісти
Якщо ці покидьки затвердять великий герб у своєму фірмовому стилі ушльопків і зайчиків? У мене вже мороз по шкірі!
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25.08.2020 14:33 Відповісти
 
 