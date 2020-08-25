В Україні 1 658 нових випадків COVID-19 за добу: хворіють 53 227 осіб, видужали - 52 870

В Україні станом на ранок вівторка, 25 серпня, зафіксовано 1 658 нових випадків зараження. При цьому 346 осіб одужали, 25 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 24 серпня, повідомлялося про 1 799 нових випадків, 23 серпня - про 1 987, 22 серпня - про рекордні 2 328 нових заражених за добу.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становила на ранок вівторка 108 415 осіб, видужали - 52 870, померли з початку пандемії 2 318 людини (за добу 25). Зараз в Україні COVID-19 хворіють 53 227 осіб, що на 1 287 більше, ніж днем ​​раніше. Таким чином кількість активних хворих в Україні перевищила кількість видужали.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Чернівецькій (204), Івано-Франківській (179), Харківській (173), Тернопільській (158), Львівській (136) областях, Києві (130) та Одеській (112) області.











