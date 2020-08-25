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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 136 нових випадків COVID-19, загалом 13,3 тис. інфікованих та 364 померлих

За добу на Львівщині виявили 136 нових випадків COVID-19, загалом 13,3 тис. інфікованих та 364 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 136 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 13 389 осіб, 364 людини померли, 3871 пацієнт одужав.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 564 ПЛР-тести, з них 136 - позитивні. Серед них львів'ян - 79.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 1 658 нових випадків COVID-19 за добу: хворіють 53 227 осіб, видужали - 52 870

За добу на Львівщині виявили 136 нових випадків COVID-19, загалом 13,3 тис. інфікованих та 364 померлих 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Львівська область (2418)


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На Львовщине русских меньше, там и врут меньше, а чем южнее и восточнее тем меньше болеют, потому, что брехня - русская национальная черта, а в красную зону не хотят попасть.
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25.08.2020 09:07 Відповісти
 
 