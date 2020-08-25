За добу на Львівщині виявили 136 нових випадків COVID-19, загалом 13,3 тис. інфікованих та 364 померлих
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 136 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 13 389 осіб, 364 людини померли, 3871 пацієнт одужав.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 564 ПЛР-тести, з них 136 - позитивні. Серед них львів'ян - 79.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.
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Viktor Turchanikov
показати весь коментар25.08.2020 09:07 Відповісти Мені подобається 0
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