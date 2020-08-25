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Київ може відновити подачу води в окупований Крим тільки для людей у ​​разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук

Київ може відновити подачу води в окупований Крим тільки для людей у ​​разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук

Перший президент України і глава української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що в разі гуманітарної катастрофи Україна подасть воду в Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, це повідомив Леонід Кравчук в інтерв'ю "Українському радіо".

"Якщо якась гуманітарна катастрофа станеться, пов'язана з водою, то людям можемо дати воду", - сказав Кравчук.

Правда, перший президент зазначив, що громадяни України "в житті ніколи" не підуть на те, щоб поставляти воду "промисловим підприємствам, військовим базам тощо".

Також про можливу подачу води до Криму раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також, як і Кравчук, зазначив, що Україна готова забезпечувати Крим прісною водою, тільки в разі гуманітарної катастрофи на півострові. Тоді він наголосив, що Україна не буде поставляти воду "окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз".

Він також зазначив, що Кримський канал перекритий і подача води по ньому технічно не можлива.

Також читайте: В окупованому Сімферополі воду з понеділка подаватимуть за графіком через посуху

"Необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру", - додав прем'єр-міністр.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає. Цю тезу придумала російська пропаганда у своїх цілях.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Крим (14126) вода (1176)


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Топ коментарі
+120
Гад ползучий
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25.08.2020 09:05
+103
Відповідальність за можливу гуманітарну катастрофу на окупованій території несе окупант. Ні краплини води до деокупації. Нахай лікують кримчани свої мізки уринотерапією.
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25.08.2020 09:05
+86
Ти попливеш туди, стара комуняка.
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25.08.2020 09:05
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тільки попробуй, я сам тебе особисто втоплю в цій канаві (Кротюк Юрій)
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25.08.2020 16:45 Відповісти
Як що кацапам схочеться посьорбати водички,вони це можуть зробити на Байкалі.
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25.08.2020 16:58 Відповісти
Ну, вот и озвучена цена за перемирие членограя на Донбасе. Ничего бесплатного не бывает у ввз. кравчук подонок редкосный - помню, когда поднимали первый флаг Независимой Украины, то этот гандон сказал поднять его рядом с флажком ссср и только под прессом Черновола согласился поднять только флаг Украины.
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25.08.2020 17:16 Відповісти
Це ти, тварино маразматична - наша гуманітарна катастрофа! Щезни, погань.
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25.08.2020 17:22 Відповісти
Ось докінця відкрилася стара, комуняцька, іржава і ненависна до України концерва,
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25.08.2020 17:53 Відповісти
дайте старперду соленой селедки , и воды не давайте
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25.08.2020 18:12 Відповісти
Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гуманитарной катастрофы Украина подаст воду в Крым. Источник: https://censor.net/n3215600

СРОЧНО ВИКЛИЧТЕ КРАВЧУКУ ШВИДКУ - У ПЕНСІОНЕРА СКОЇВСЯ ПРИСТУП МАРАЗМУ
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25.08.2020 18:13 Відповісти
Гуманитарная катастрофа в том, что президент и главком у нас - мелкий еврейский поц, доросший только до роли клоуна и петрушки, а в советниках и "мудрых гуру" у него, - или такие же клоуны-сотрудники по "квартальному" цирку, или коммуняцкие и мертвечуковские старые пердуны, которым песок из их же ж.п уже и мозги забил и высушил.
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25.08.2020 18:23 Відповісти
Хер Вам а не воду !!! За убитых .покалеченных Украинцев никогда не получат кацапы ********** воду !!! Тот кто заводит эти разговоры сразу должен быть в СИЗО по ст 111 ук
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25.08.2020 18:24 Відповісти
Какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой и не только, там уже произошла в 2014 году.
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25.08.2020 19:00 Відповісти
в его словах есть логика. раша должна признать что она неспособна содержать крым и попросить (официально) о помощи. что вам не нравится?
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25.08.2020 19:09 Відповісти
дурачек малолетний, вот как ты скажешь, так и будет))))) с такими мозгами как у тебя тебе не только репарации заплатят а и под сраку напинают))) лучше смотри сериал слуга народа, там твое
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26.08.2020 06:36 Відповісти
"Препетлял" жидобольшевик Блюм (Кравчук) и как то даже дожил до сего дня "без ифаркта и паралича" от "Вовочки до Вовочек (от Щербицкого до ЗЕгенерата и *****). Но видимо впав в маразм накличет на свою дурную голову проблемы. Могут ведь и утопить в канализации...
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25.08.2020 19:19 Відповісти
Слишком мы добрые , а остальным - какаяразница.
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25.08.2020 20:06 Відповісти
Він розраховує на імунітет за те що віддав ядерну зброю України, і так зрозумів у цього Іуди Іскаріота імунітет є і від США і від кацапів. Комуняцький виблюдок Кравчук який думає що захистився зі всіх боків, а не зі всіх - скоро здихати падло буде від старості, а зі смертю на домовишься
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26.08.2020 00:53 Відповісти
Ніколи не розумів таких людей які до останнього хапаються за якусь владу і прагнуть суспільного визнання в дуже похилому віці. Він своїми діями просто паплюжить власне ім'я в пам'яті українців. Ми пам'ятати все...
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26.08.2020 01:18 Відповісти
Петя - патриот , остальных надо проверить .
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25.08.2020 19:23 Відповісти
патриот мальдивского офшора, согласен
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25.08.2020 22:01 Відповісти
Я тебе кравчук возобновлю, что мало не покажется, не сунь свой нос, куда не следует.
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25.08.2020 19:26 Відповісти
Скоріше за все його моча потече до Криму а не вода.
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25.08.2020 21:52 Відповісти
Уже про воду в Крым заговорили . Ясненько .
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25.08.2020 19:35 Відповісти
Крым Украина-есть вода, крымнаш-нет воды ТЧК
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25.08.2020 19:46 Відповісти
Я правильно понял, в понятии Кравчука "гуманитарная катастрофа" - это термин который подразумевает полное отсутствие живых кацапских биоорганизмов в Крыму.
Київ може відновити подачу води в окупований Крим тільки для людей у ​​разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8001
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25.08.2020 19:49 Відповісти
Кравчук - трусливое чмо, предавшее Украину и украинцев
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25.08.2020 19:51 Відповісти
Жид по определению не може предать украинца так как у последнего, согласно Торе, нет души. Как можно предать неодушевленный предмет?
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25.08.2020 20:17 Відповісти
он не жид, он хохол, в классическом понимании
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25.08.2020 22:03 Відповісти
Угу, погулите фото его "хохляцкой" семьи.
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25.08.2020 23:00 Відповісти
Бывших шшидокомуняк не бывает - Черноволу не помог, зато перетянул в госвертикаль как можно больше старых маланских кадров. А кадры у маланцев решают всё. Каждая госдолжность - это наш доход. Из кармана аборигенов.
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25.08.2020 20:10 Відповісти
Надо Кравчука вышвырнуть из его жилья, и потом с ножом к горлу требовать, чтобы он это жильё продолжал оплачивать - коммунальные расходы....
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25.08.2020 20:19 Відповісти
не д**уя воно там на себе бере ? ти диви як з рогу ізобілія з нього поперло
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25.08.2020 20:53 Відповісти
гуманитарная катастрофа уже произошла, когда Крым оккупировали козлорогие.
а отсутствие воды это последствия оккупации.
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25.08.2020 21:27 Відповісти
наймудріший. ану скажи. якщо у населення буде катастрофа з водою, то кому окупанти спочатку нададуть воду- населенню, чи своїм військам ?
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25.08.2020 21:27 Відповісти
маразматик старый, тебя на договорняк по лугандону зельц послал? ну вот и договаривайся. что ты кругом свой шнобель суешь? причем тут ты и крым? даже Чубаров говорит не надо ничего в крым давать - ни воду ни электрику ни связь ни продукты!!! нет там более украинцев.... может лучше тебе шланг с днепровской водой в ж.пу вставить, чтобы мозги маразматические хорошо промыло? тебе о душе пора думать политик, мля..
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25.08.2020 21:53 Відповісти
«в Донбасс»?? Чо, серьезно, цензор??
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25.08.2020 21:57 Відповісти
Мы им дамо Лужанскую, Трускавецкую... безплатно.
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25.08.2020 22:01 Відповісти
лучше застрелись утырок коммуняцкий.
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25.08.2020 22:11 Відповісти
Кремль готов заплатить $2 млрд за воду в Крым, - Бабин

В вопросе обеспечения оккупированного Крыма днепровской водой российские власти имеют только два рычага - прямой шантаж и подкуп должностных лиц Украины.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "В России фактически единственный вариант обмена: вода на взятку. Они готовы дать деньги какому-то чиновнику. Насколько можно понять из открытых источников, она измеряется миллиардами условных единиц, 1-2 миллиарда", - отметил он.

В этом контексте экс-чиновник уточнил, что для оправдания таких действий можно указать любую причину. "Можно говорить о гуманитарной катастрофе, можно рассказывать, что там наши люди, можно рассказывать, что так получилось. Или ничего не рассказывать", - предположил Бабин.

Вместе с тем он заявил, что Россия не умеет и не будет открыто договариваться с властью Украины о поставках пресной воды на полуостров.

"Именно поэтому вода пойдет в Крым только в условиях его деоккупации. Если она пойдет ранее, это будет официальным отказом Украины от полуострова", - подчеркнул Бабин.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/403551-kremlj_gotov_zaplatitj_2_mlrd_za_vodu_v_krym__babin
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25.08.2020 22:24 Відповісти
Патон тебя уже ждет, проклятый капитулянт!
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25.08.2020 22:47 Відповісти
Пусть сверхдержава с байкала водопровод построит, какая атастрова? Или пусть танкерами возят воду!
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25.08.2020 23:34 Відповісти
унылое дерьмо смердящее трупами
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25.08.2020 23:44 Відповісти
Старий маразматик ніяк не угомониться!!!
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26.08.2020 00:20 Відповісти
Пора закопать этого совкового говноеда.
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26.08.2020 00:31 Відповісти
пЫтор обыкновенный . . . а та мразь шо Гонгадзе приказала отрезать голову - оказалось умнее
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26.08.2020 00:33 Відповісти
ПІВЦАРСТВА ЗА ШВИДКУ ДЛЯ КРАВЧУКА - ЙОГО МОЗОК З ЇЛИ РАДЯНСЬКІ ДОВГОНОСИКИ
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26.08.2020 00:49 Відповісти
Иногда старость приходит без мудрости(((((
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26.08.2020 03:41 Відповісти
ТОЛЬКО В БАКЛАЖКАХ. И только за деньги...
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26.08.2020 06:48 Відповісти
Крмський міст ніби працює..

Рашка в стані забезпечити бутильованою водою кримські магазини..

Яка гуманітарна катастрофа,старий маразматик ?
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26.08.2020 08:32 Відповісти
Київ може відновити подачу води в окупований Крим тільки для людей у ​​разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 992
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26.08.2020 08:33 Відповісти
Кримський півострів -- невід'ємна частина України. Природа створила його для відпочинку і щастя. Це унікальний куточок на Землі, де озоноване повітря, де лікували легені і насолоджувалися природою середземноморського клімату. По прикладу грецьких островів, там не може бути важкої промисловості, а тільки швейні фабрики, овочеві бази з переробкою овочів та фруктів. Щодо економіки, то головна індустрія -- туристична. І власної води для цього у Криму вистачає.
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26.08.2020 09:19 Відповісти
Вот вам и площадка ,о которой говорит Гондон Зеленский , А эта Падло Крачук не хочет рассказать о гуманитарной катастрофе , которую пережили люди бежавшие из Лугандона , а контроля над границей нет до сих пор Короче следите за руками , они опять хотят помериться с эрефией , типа Украина напала на Крам и Лугандон Кравчук и Зеленский до сих пор малоросы
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26.08.2020 09:25 Відповісти
И еще ,Кравчук ты ***** действительно хочешь гуманитарную катастрофу , потому что , если пустите воду , в Крым , каждый нормальный Украинец добавит в нее дуста , (этого добра хватает ) , смерть крысчан будет на твоей совести
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26.08.2020 09:29 Відповісти
Заборонити всі розмови про воду в Крим. За такі розмови - кримінальна відповідальність!. Щось дуже часто зелепухи смокчуть цю тему, підозріло. Кримські татари століття жили там без дніпровської води і нормально вижили. А гуманітарна катастрофа - це лікувальна процедура за танці в кокошниках і просьби каміння з неба - самі ж просили.
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26.08.2020 09:36 Відповісти
Подача води в Крим - капітуляція і згода з окупацією Криму.
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26.08.2020 09:41 Відповісти
Київ може відновити подачу води в окупований Крим тільки для людей у ​​разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6986 https://censor.net/user/128315 , Цензор , а ведь человек прав , правильно писать , на Лугандоне Донбасс это в Украине
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26.08.2020 09:37 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЗАРЫВАТЬ СЕВЕРОКРЫМСКИЙ КАНАЛ СВОЗЯ ТУДА МУСОР СО ВСЕЙ УКРАИНЫ !!!
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26.08.2020 09:38 Відповісти
Поддерживаю...
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26.08.2020 09:42 Відповісти
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