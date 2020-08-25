Київ може відновити подачу води в окупований Крим тільки для людей у ​​разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук

Перший президент України і глава української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що в разі гуманітарної катастрофи Україна подасть воду в Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, це повідомив Леонід Кравчук в інтерв'ю "Українському радіо".

"Якщо якась гуманітарна катастрофа станеться, пов'язана з водою, то людям можемо дати воду", - сказав Кравчук.

Правда, перший президент зазначив, що громадяни України "в житті ніколи" не підуть на те, щоб поставляти воду "промисловим підприємствам, військовим базам тощо".

Також про можливу подачу води до Криму раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також, як і Кравчук, зазначив, що Україна готова забезпечувати Крим прісною водою, тільки в разі гуманітарної катастрофи на півострові. Тоді він наголосив, що Україна не буде поставляти воду "окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз".

Він також зазначив, що Кримський канал перекритий і подача води по ньому технічно не можлива.

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"Необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру", - додав прем'єр-міністр.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає. Цю тезу придумала російська пропаганда у своїх цілях.