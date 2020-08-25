Київ може відновити подачу води в окупований Крим тільки для людей у разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук
Перший президент України і глава української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що в разі гуманітарної катастрофи Україна подасть воду в Крим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, це повідомив Леонід Кравчук в інтерв'ю "Українському радіо".
"Якщо якась гуманітарна катастрофа станеться, пов'язана з водою, то людям можемо дати воду", - сказав Кравчук.
Правда, перший президент зазначив, що громадяни України "в житті ніколи" не підуть на те, щоб поставляти воду "промисловим підприємствам, військовим базам тощо".
Також про можливу подачу води до Криму раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він також, як і Кравчук, зазначив, що Україна готова забезпечувати Крим прісною водою, тільки в разі гуманітарної катастрофи на півострові. Тоді він наголосив, що Україна не буде поставляти воду "окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз".
Він також зазначив, що Кримський канал перекритий і подача води по ньому технічно не можлива.
"Необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру", - додав прем'єр-міністр.
Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає. Цю тезу придумала російська пропаганда у своїх цілях.
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а отсутствие воды это последствия оккупации.
В вопросе обеспечения оккупированного Крыма днепровской водой российские власти имеют только два рычага - прямой шантаж и подкуп должностных лиц Украины.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "В России фактически единственный вариант обмена: вода на взятку. Они готовы дать деньги какому-то чиновнику. Насколько можно понять из открытых источников, она измеряется миллиардами условных единиц, 1-2 миллиарда", - отметил он.
В этом контексте экс-чиновник уточнил, что для оправдания таких действий можно указать любую причину. "Можно говорить о гуманитарной катастрофе, можно рассказывать, что там наши люди, можно рассказывать, что так получилось. Или ничего не рассказывать", - предположил Бабин.
Вместе с тем он заявил, что Россия не умеет и не будет открыто договариваться с властью Украины о поставках пресной воды на полуостров.
"Именно поэтому вода пойдет в Крым только в условиях его деоккупации. Если она пойдет ранее, это будет официальным отказом Украины от полуострова", - подчеркнул Бабин.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/403551-kremlj_gotov_zaplatitj_2_mlrd_za_vodu_v_krym__babin
Рашка в стані забезпечити бутильованою водою кримські магазини..
Яка гуманітарна катастрофа,старий маразматик ?