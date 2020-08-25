Сенцов про офіційну церемонію до Дня Незалежності: Гарно висвітлює, що відбувається в голові президента - попсовий шабаш з російським присмаком
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності на Софійській площі в Києві добре висвітлює, що відбувається в голові президента, його оточення та їхніх прихильників.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексв'язень Кремля, режисер Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.
"Шльопали ушльопки по Софіївській площі. Те, що там відбулось, дуже гарно висвітлює, що насправді відбувається в голові президента, його оточення та їхніх прихильників. Попсовий шабаш з російським присмаком, обіцянки провести парад Перемоги над ворогом за відсутності розуміння як це може статися, навіть якщо режим тиші протримається сотні років. Як же добре, що поруч з цим фальшивим світом існує справжній, де люди, які знають ціну слів та дій, йдуть спокійними колонами в камуфльованому одязі, а люди на вулицях кажуть їм: "Дякуємо!" - розповів Сенцов.
Нагадаємо, офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона. Також у Києві до Дня Незалежності відбувся Марш захисників України.
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https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina
Це повне дно!!!!!! КЛОУН @банувся!!! На святі НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!!!!!звучить пісня - Ми стабой нєпара нєпара,вот какая у нас запара запара.
Сказати ,що я вражений,це нічого не сказати.
Я за репресії усіх учасників цієї ганьби.
зебилы реально выбрали прикольного чувачка на место своего преза..
ну, ничего, взрослые за ним подотрут, как оно давно уже привыкло, жаль только потерянного Укранной времени..(
И это чмо, зеленский, про второй срок что то несло ?
Їх треба повернути у владу!!!
А Зелебенське із Менделями - це Ганьба України. І українці цю помилку виправлять уже навіть на місцевих виборах в жовтні!!!
Сенцову - Повага і Шана, не зламався!!!!!!!
Все інше пропарашна, жидокацапська телевізійна гниль!, яка працює на розвал України!!!
Хто їх фінансує?????????????
концертниций балаган на Софійській площі - яскравий приклад.
Зря его Зеленский освободил, НЕблагодарная савченка №2.
реально чувак потерял берега. вот что с членограем делает регулярное употребление айкосиков , и общение с консервой дерьмаком. страной управляют конченые дегенераты к сожалению.
А ось так тепер в Україні виглядає ОПа...