Сенцов про офіційну церемонію до Дня Незалежності: Гарно висвітлює, що відбувається в голові президента - попсовий шабаш з російським присмаком

Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності на Софійській площі в Києві добре висвітлює, що відбувається в голові президента, його оточення та їхніх прихильників.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексв'язень Кремля, режисер Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Шльопали ушльопки по Софіївській площі. Те, що там відбулось, дуже гарно висвітлює, що насправді відбувається в голові президента, його оточення та їхніх прихильників. Попсовий шабаш з російським присмаком, обіцянки провести парад Перемоги над ворогом за відсутності розуміння як це може статися, навіть якщо режим тиші протримається сотні років. Як же добре, що поруч з цим фальшивим світом існує справжній, де люди, які знають ціну слів та дій, йдуть спокійними колонами в камуфльованому одязі, а люди на вулицях кажуть їм: "Дякуємо!" - розповів Сенцов.

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Нагадаємо, офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона. Також у Києві до Дня Незалежності відбувся Марш захисників України.





