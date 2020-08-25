Незалежна і демократична Білорусь - це передовсім питання національної безпеки України, - Порошенко
Відсутність чіткої позиції українського керівництва про події в Білорусі шкодить не тільки іміджу нашої держави, а й загрожує національній безпеці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.
"Мені здається, що українське керівництво ще знаходиться у виборчих перегонах. У міжнародній політиці так не можна, є принципи. Є жахлива загроза, що Україна знову повертається в сумновідомі часи багатовекторності. Ні. На двох стільцях сидіти не можна. Ми йдемо до Європи? Приймайте європейські принципи свободи і демократії, в тому числі виборчого процесу. Якщо вибори не відповідають критеріям ОБСЄ – скажіть про те, що вибори нечесні. Ми не говоримо, хто має бути президентом, бо це справа виключно білоруського народу, це не справа Європи, Штатів чи Росії. Але ми говоримо, що стандарти виборів мають відповідати принципам демократії, волевиявлення", – наголосив п'ятий президент.
За словами Порошенка, йдеться про національну безпеку нашої держави.
"У нас майже 2 тис км спільного кордону. І якщо Білорусь буде анексована Російською Федерацією, це буде означати, що і в Чернігові, і в Житомирі на наших кордонах будуть стояти російські окупаційні війська. І до Києва, і до західних кордонів України це буде 100 -150 км. І це точно не відповідає національним інтересам України. Тому наша позиція – ми за те, щоб Білорусь зберегла свою незалежність, свій суверенітет", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".
"Що зараз відбувається? Зараз відбувається повзуча анексія з боку Росії. Хто цьому може перешкодити? Білоруський народ. І те, що 200-300 тисяч по всій країні, не боячись звірячого нападу ОМОНу, абсолютно божевільних дій силовиків, люди вийшли на вулицю і захищають демократію – хочу наголосити, кожен білорус це робить в тому числі в національних інтерасах України. Бо в наших інтересах суверенна, незалежна, бажано європейська, але точно демократична держава", – підкреслив Порошенко.
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Как будто сейчас это не так. Лука давно уже под контролем *****.
На усіх ток-шоу: «Только Лукашенко !!!! ».
(Вони ****, насправді переймаються: «Нельзя допустить, что бьі Белоруссия, попала в руки США, как Украина !»)
только вам не порошенко свой нужен, а свой Кошулинский...
После вашего порошенко, обязательно придет ваш зеленский...
Разве это настоящий Лидер?! Внешне да. И программа есть и партия.
А по жизни оказался обычным проектом, который не сыграл и исчез.
Да и если бы у нас на Майдане вместо борьбы ставали перед беркутней на колени, то уже жили бы в совке ...
Лайк не ставлю только потому, что Порошенко с этим упырем в бытность президентом в десны целовался. Да и сейчас(мразота) нарочито избегает этой фамилии - боится, что конХфеты рошен из Беларуси лука вытолкнет.
Все выборы, референдумы после 1994 были фальсифицированы и мировое сообщество их не признавало.
Який на міждержавній зустрічі, виконав вимоги міжнародного протоколу ?
А ти там супу із белорусскіх морєпродуктов, нє пєрєл часом?
Чого тільки "конХфеты рошен", ти ще ліпецкую хвабрику згадай.
Один вопрос - почему при Порошенко судьи , таможеники и прочие жили и воровали !!!!
Или так было нужно или так было удобно!!!?
Я не знаю!!!! Но Украина это сказка- ТУТ ТАК ХОРОШО!
Если я не понимаю , так и пишу не понимаю!!!!
Пороха я уважаю - люблю его!!!!как отца родного!!!! и не собираюсь этой любви сомневаться!!!
Есть такое выражение, что вера без разума - слепая вера.
Это вопрос борьбы с коррупцией!
Украина ведет себя так же по отношению к Беларуси, как Уйлостан командует Украине каким ей идти путем. Сами разберутся! Ты завалил свои 5 лет правления, так что сиди и молчи в тряпочку. У тебя был шанс идти европейским путем, а ты выбрал олигархат!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3245599.html Мужество рождает победителей, единство рождает непобедимых
В.Головня: В связи с последними событиями, которые происходят в Беларуси, и нашим праздником 24 августа - ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ, решил найти статью беларуськой журналистки Светланы Калинкиной, написанный в 2017 году.
Данная статья и сейчас является актуальной, как мне кажется:
"В столице Украины состоялся парад в честь 26-й годовщины независимости Украины. Почему украинский парад вызывает комок в горле, а белорусские - горькую иронию?
Во-первых.
Парад в Киеве проходил действительно торжественно. А это значит, сдержанно, как то подобает государственному празднику. Без кича в виде сеялок-веялок-живых пирамид из студентов и студенток и торжественного провоза унитазов как высшего достижения отечественной промышленности.
Во-вторых.
Украинский парад - это было не просто передвижение чеканящих шаг шеренг. Это был парад, наполненный смыслом.
На нем получали золотые звезды новые Герои Украины. Торжественно, на глазах у всей страны.
На нем получали знамена и названия войсковые подразделения - имени короля Данила, имени Черных запорожцев… Украинские названия, украинские герои. Как слава нации, гордость нации, эстафета мужества и патриотизма, идущая через века…
В Беларуси такой практики просто нет. У нас, Героями Беларуси становятся в тиши кабинетов.
У нас зачем-то есть Венская десантная бригада, Новгородская, Тильзитский полк… Но нет войсковых подразделений имени Давыда Городенского, князя Витовта, Михала Глинского, Константина Острожского, Тадеуша Костюшко…
Третье.
Положа руку на сердце: у кого есть уверенность, что белорусская армия будет защищать белорусский суверенитет, если Россия вдруг решит, что здесь, у нас, тоже обижают русских? Если бы случилось нечто подобное тому, что произошло в Крыму или на Донбассе?
Ни у кого такой уверенности нет. Есть только надежда.
А вот на параде в Киеве строевым шагом шли те, кто уже четко определился, на чьей он стороне, и какую родину готов защищать. Шла армия, которая тяжело, с кровью и большими потерями избавилась от предателей.
Нашей армии, чтобы понять, кто есть кто, не надо ждать своего Донбасса. Чтобы выявить потенциальных предателей, надо перевести силовые структуры на национальный белорусский язык. Все, кто не понимает, зачем это делается; все, кто не поддержит, запротестует, воспротивится - потенциальные предатели и есть.
Четвертое.
У Украины очень красивый гимн. У Украины очень красивый флаг.
Гимн, который хочется петь. Флаг, который хочется защищать.
У белорусов же, такие символы отобрали.
И давно понятно, что нужно вернуть. Потому что без «Погони», без национального бело-красно-белого флага, без идущего от сердца «Жыве Беларусь!», мы - манкурты, трава при дороге разных империй.
Без всего этого, у нас нет идеи, которая может объединять.
«Мужество рождает победителей, единство рождает непобедимых», - сказал сегодня в речи на параде Петр Порошенко.
Так вот, белорусские парады в лучшем случае демонстрируют потенциал мужества, украинский парад продемонстрировал потенциал непобедимости. А это - огромная разница!
Ну и пятое. Президент Украины в речи на параде четко обозначает курс, куда ведет свое государство - в Евросоюз и НАТО.
Куда Лукашенко ведет Беларусь?.. Он и сам не знает. Просто ведет - от парада до парада".
Інакше буде те що і на Україні...
Юрий Касьянов:
Убийца патриотов во главе тех, кого не убил.
А бажання помітити щось, крім трьох літер «КҐБ», в очах кремлівського довгожителя, і для Білорусі, і для України завершується кроками у напрямку капітуляції.
Хоча принципу «Ти мені - я тобі» ніхто, звісно, не скасовував.
https://www.facebook.com/ihorhulyk?__tn__=C-R&eid=ARAlrSSHWIKOmao0tpOuNn-gdWM63Ghw4gUS0qthHu_XJ29tUMYOn5wXbfcEwEwR4b7GBM-_QnO8qSI6&hc_ref=ARRZqUfD5E-Rp-6_BX9SiNCKtEUqLpSlsis6uLxCHUqbJSvZz_EyOO3Z7B6HqsrKj_w&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBQL5KtW80Lejdb_NOTEuK0LV24PtNW3Ysh3r6ZfCzrSVTuLcuKtE6mmjHgwxfEE-BFY3Nf7M9XLvsMEqKYjBb7QjOL8V_gtl-2OHm4TH1vCaIE6tij3kMm3MTBCF128zCcqA2JtwDK7IofxeY0D8BUU_xQEqjBmSr0fUHOqycoyva9rpJpFbwbSJT140aSZsy0J1twFfq914ZH Ігор Гулик - https://spektrnews.in.ua/news/ne-ch-payte-poterp-logo---gor-gulik/102237#gsc.tab=0
Толькi ватаны, пуцiноiды, парахаботы, другiя "бнутыя катэгорыi бачаць у пратэстах(уласна у' гэтым здымку) нейкi негатыу'. А некаторыя зусiм адмерзлыя - бачаць антыу'краiнскiя дэкларацыi.
А те, що з ОАЦ- може бути. Неодноразово проти України і Незалежності срав.
Изыскиваются банально темы для раскачивания страны. . Банда,состоящая из коррупционеров из опзж, их друзей и бизнес-партнеров , маскирующихся под разные течения и партии - в вышиванках, если того требует время, с лозунгами о мове, с истериками против 'сдачи путену ', хотя сами подписали 'сначала выборы- потом закрытие границы' , сами развивали свои торговые точки, заводы, фабрики, так сказать 'в тылу врага' , липецкие партизаны , мимикрировавшие из миролюбцев в сторонников военного возврата Донбасса и Крыма. Что они творят, казалось бы, безрассудно? Ведь все это чушь собачья. А , главное, огромная ложь. Но нет. Только холодный расчёт. Почему так усилилась и ускорилась эта лавина против? А все просто! Все тот же Саакашвили, который уже приготовил сенсационные проекты реформирования таможни, судебной системы, налогообложения и тд. А вдруг внезапно Саакашвили вообще премьером назначит Зе? Тогда вообще конец ! Последний кусок хлеба с чёрной икрой вырвут прямо изо рта коррупции!
Все это настолько очевидно, что даже не нуждается в дополнительных доказательствах.
По сути, порошенко и лукашенко в одной обойме и топчутся по одинаковым граблям , только каждый в своей стране. Оба метались из одной крайности в другую, переодевшиеся истинные продолжатели застарелого совка, любители громких речей и парадов
Вот и ответ на ваш вопрос. Это не пустые ваши байки или слова- это закон, который красноречиво даёт ответ на ваш вопрос и который при других президентах даже не выносился из-под сукна спикера Рады.
порошенко и лукашенко в одной обойме........, это о вашей симпатии к лукашенко или о нелюбви к Порошенко
Лукашенківський совок трохи приглушив цю проблему, але після Лукашенки Білорусь буде серйозно рвати на шматки....точніше будуть рвати її росіяни та поляки......
Для прикладу... Найбільш антиЛукашенківська Гродненська обл. (населення 1 млн.), має 630 тис. парафіян РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ПОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ..... Натомість Вітебська і Могілевська це переважно БПЦ московського патріархату.....
Как те известные дикари, построившие макеты самолетов из палок.
Самолеты из палок есть, а ценных грузов - нет.
Так и здесь - стотысячные толпы людей - есть, а свержения ненавистного Луки - нет.
Аналогично и в Хабаре - 46-й день протестов есть, а не только возвращенного Фургала нет, но и ******** Дегтярева не выгнали.
Вот так-то.
о потерянных 26 года на развитие политических свобод, формирования нации и гражданского общества - вообше уже не говорю
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другой вопрос, что и оппозиция не имеет системного видения того, как выйти из стагнации
поэтому все это закончится плохо
2. сравнение хорошее - власть не сакральна, правитель ничем особым не отличается от обычного гражданина
во сколько лет актуальна клятва молодоженов? ну, ответ в общем-то принимается, но... отмечу, что в реальности не все так однозначно - например, мои знакомые поженились в 60+ лет, там вот, поскольку они считают себя молодыми душой, то и молодоженами тоже...
я знаю, что молодежь считает молодыми только себя, а все кто старше 40 - они уже как бы старики, но это заблуждение
поэтому вопрос о возрасте был, дабы спасти тебя от перевода в эту категорию
а ты вот не понял, начал какие-то права качать... малолетка, что с тебя еще взять...
все, давай до свидания, ищи собеседников тебе под стать
твое неумение читать - только это подтверждает...
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1. я специально выбрал такой ник, дабы провоцировать идиотов с него стебаться, что они и делают, радостно попадая в ловушку
2. я достаточно проинформирован о происходящем + имею соответствующее образование для анализа. в отличии от тебя, не понявшего даже написанное и потом разжеванное
3. ты не знаешь, что такое "карго-культ"? ну так подучи матчасть, болван! не нужно писать таои нафантазированные бредни
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и напоследок, раз ты не понимаешь по-интеллигентному
проваливай, не пиши мне больше
2. обидки изливай твоей мамке
3. абсолютно пофиг, как ты кого-то называл, ты в вопосе терминологии не авторитет ни разу
4. когда ты уже научишься читать написанное, а не слышать голоса в твоей голове? и я уже не про написанное научное, а про банальное - иди лесом
ну так вот и иди - где лесом, где на х..й, а где и на бутылку
ах ты ж извращенец
ну сходи туда еще раз
иди соси