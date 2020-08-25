Незалежна і демократична Білорусь - це передовсім питання національної безпеки України, - Порошенко

Відсутність чіткої позиції українського керівництва про події в Білорусі шкодить не тільки іміджу нашої держави, а й загрожує національній безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Мені здається, що українське керівництво ще знаходиться у виборчих перегонах. У міжнародній політиці так не можна, є принципи. Є жахлива загроза, що Україна знову повертається в сумновідомі часи багатовекторності. Ні. На двох стільцях сидіти не можна. Ми йдемо до Європи? Приймайте європейські принципи свободи і демократії, в тому числі виборчого процесу. Якщо вибори не відповідають критеріям ОБСЄ – скажіть про те, що вибори нечесні. Ми не говоримо, хто має бути президентом, бо це справа виключно білоруського народу, це не справа Європи, Штатів чи Росії. Але ми говоримо, що стандарти виборів мають відповідати принципам демократії, волевиявлення", – наголосив п'ятий президент.

За словами Порошенка, йдеться про національну безпеку нашої держави.

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"У нас майже 2 тис км спільного кордону. І якщо Білорусь буде анексована Російською Федерацією, це буде означати, що і в Чернігові, і в Житомирі на наших кордонах будуть стояти російські окупаційні війська. І до Києва, і до західних кордонів України це буде 100 -150 км. І це точно не відповідає національним інтересам України. Тому наша позиція – ми за те, щоб Білорусь зберегла свою незалежність, свій суверенітет", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Що зараз відбувається? Зараз відбувається повзуча анексія з боку Росії. Хто цьому може перешкодити? Білоруський народ. І те, що 200-300 тисяч по всій країні, не боячись звірячого нападу ОМОНу, абсолютно божевільних дій силовиків, люди вийшли на вулицю і захищають демократію – хочу наголосити, кожен білорус це робить в тому числі в національних інтерасах України. Бо в наших інтересах суверенна, незалежна, бажано європейська, але точно демократична держава", – підкреслив Порошенко.