УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5914 відвідувачів онлайн
Новини
11 823 144

Кравчук про інтерв'ю пропагандистці Кремля Скабєєвій: Вона мені не огидна, вона журналістка, а я їх дуже поважаю

Кравчук про інтерв'ю пропагандистці Кремля Скабєєвій: Вона мені не огидна, вона журналістка, а я їх дуже поважаю

Перший президент України і глава української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі пояснив своє недавнє спілкування з російськими пропагандистами, зокрема Ольгою Скабєєвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Кравчук заявив, що в розмові йому не хотілося "покласти її (Скабєєву. - Ред.) на лопатки": "Це не моє завдання. Це не та людина, від якої я отримаю задоволення покласти її на лопатки. Ось якби Путіна я міг покласти на лопатки ... Якби я спілкувався з ним і привселюдно ... Ось тоді б я сказав: Це противник. Вона (Скабєєва, - Ред.) ж не противник".

Перший президент України додав, що дуже поважає роботу журналістів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путін не став би винаходити способи нечесного голосування", - кремлівська пропагандистка Симоньян про "обнулення" Путіна і вибори в Білорусі. ВIДЕО

"Скабєєва - вона мені не огидна. Вона журналістка. Я їх дуже поважаю, я знаю, яка це складна робота. Вони, як розвідники, ходять по лезу. За ними завжди мільйони. Ці мільйони діляться або туди, або туди ... Вона енергійна, вона емоційна, напориста, мені було приємно слухати, як вона говорить. Я не намагався, тільки коли вже почала сильно перегинати - я сказав, слухай, ну давай по-людськи. От і все", - сказав Кравчук.

Він також запевнив, що "ніколи ні на кого з журналістів не піде в атаку".

Нагадаємо, раніше Кравчук взяв участь у програмі російської пропагандистки Ольги Скабєєвої "60 хвилин".

Читайте: Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ: "Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ"

Автор: 

Кравчук Леонід (546) кремль (521) пропаганда (2796) Скабєєва Ольга (50)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+61
старый дебил, есть журналисты и журношлюхи так она вторая
показати весь коментар
25.08.2020 09:34
+52
Какая гнида!!!!
показати весь коментар
25.08.2020 09:34
+38
Боже,когда черти это совковое дерьмо прибирут???
показати весь коментар
25.08.2020 09:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Значит тон такой же моральный урод как и Скабеева!
показати весь коментар
25.08.2020 11:10 Відповісти
Это наследие совка. Их много, + наследники. Пока не сдохнет эта падаль, будем иметь 73% лохов и зебилов.
показати весь коментар
25.08.2020 11:17 Відповісти
Так может ее еще и в Киев пригласить, и извиниться?
показати весь коментар
25.08.2020 11:33 Відповісти
кравчука пора вже в труні гвіздками заколачувати зажився на цьому світі пердуган...
показати весь коментар
25.08.2020 11:39 Відповісти
От природы свойственно старикам общаться со всеми, без разбора, пообщался с кремлевской шлюхой, а сейчас общается с нашей шлюхой, надо снисходительно относиться к возрасту комуняки.
показати весь коментар
25.08.2020 11:39 Відповісти
Даже российские коммуняки обвиняют Скабееву в излишне агрессивной антиукранской риторике!!!

А Кравчуку не «пахнет»

В своих репортажах СКАБЕЕВА систематически критикует российскую оппозицию[. Телекритики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ирина Петровская и Слава Тарощина отмечали её характерный «прокурорско-обличительный» стиль ведения репортажей и «металлический голос».
Допускала в прямом эфире уничижительные высказывания и оскорбления в адрес участников программы «60 минут» и ряда украинских политиков участников украинской делегации в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%95 ПАСЕ


Депутаты КПРФ обвиняют ведущую в излишне агрессивной антиукранской риторике.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Скабеева
показати весь коментар
25.08.2020 11:42 Відповісти
КПРФ обвинила Скабееву и Соловьева в ненависти к Украине

https://ura.news/news/1052405880
показати весь коментар
25.08.2020 11:58 Відповісти
"Железная кукла путинского ТВ" стала мемом Рунета
"Железной куклой путинского ТВ" прозвало интернет-сообщество корреспондентку "Вестей" Ольгу Скабееву.
Журналистка напоминает комиссаршу из фильма "Стиляги".
На специфическую манеру вести репортажи обратила внимание и телеобозреватель Ирина Петровская. В эфире "Эхо Москвы" Петровская http://www.echo.msk.ru/programs/persontv/944772-echo/ так характеризует тележурналистку :

"Это корреспондент спецназа.
Последователь Мамонтова и прочих людей, когда нужно заколотить последние гвозди в крышку гроба. Где живой, правда, еще лежит человек. Тогда призывают так называемого корреспондента Скабееву. Я вот думаю, что в следующем репортаже она закричит уже "Смерть бешеным собакам" или что-нибудь в этом духе. Интонации к этому близки".
"Она не корреспондент, а государевы уста, - отмечает обозреватель "Новой газеты" Слава Тарощина. -
Только ее цельнометаллический голос способен выразить сложную гамму карательных оттенков - от легкого позвякивания наручников до мрачного перезвона кандалов.
https://********.ru/articles/1109679/
показати весь коментар
25.08.2020 11:53 Відповісти
Кравчук!! Ты ещё скабееву в жопу поцелуй!! **** ты оправдываешься!! Твои коммунистические штучки -дручки в виде вранья Сегодня уже не проходят !! Сегодня можно Всё отследить по интернету!! Дебил старый, пророссиский!!
показати весь коментар
25.08.2020 11:56 Відповісти
Она ему не противна, просто работа у неё неприятная- сливным бачком работать. Террористы ему тоже не противны, просто работа у них тяжелая- украинцев убивать.
показати весь коментар
25.08.2020 12:04 Відповісти
Ворон ворону не выклюет,как говориться.Да,товарищь Кравчук?
показати весь коментар
25.08.2020 12:09 Відповісти
Именно ТОВАРИЩ
показати весь коментар
25.08.2020 13:44 Відповісти
На самом деле можно спорить лишь о степени омерзения
показати весь коментар
25.08.2020 12:10 Відповісти
Эта степень омерзения сопаставима с омерзением к предателям
показати весь коментар
25.08.2020 13:45 Відповісти
Высший холуяж
20.11.2018
В это время другой представитель Украины, Павел Жовниренко, молча вытащил плакат с надписью «БРЕХНЯ» и, прижав его к груди, встал в одиночный пикет в студии «60 минут»
Тем временем Павел Жовниренко решил не ограничиваться стоянием в одиночном пикете с плакатом «БРЕХНЯ», а высказать свои соображения вслух.
И немедленно получил от Скабеевой. «Рот свой закройте или сейчас уйдете отсюда!» - заорала Скабеева на Жовниренко, после чего тот молча стал собирать свои бумаги и покинул студию.
«Выпейте валерьяночки!» - посоветовал Евгений Попов уходящему Жовниренко, а когда тот скрылся за пределами студии ведущий «60 минут» объявил: «Идиотам в нашей студии - не место!» И тут же опроверг себя, дав слово «политологу» Маркову…
http://www.moyby.com/news/332309/
показати весь коментар
25.08.2020 12:11 Відповісти
Хочуть завалити Україну ідіотами - зараз ідіот-комуняка та державний і кримінальний злочинець кравчук лізе з кожного екрану , з кожної сторінки .
показати весь коментар
25.08.2020 12:13 Відповісти
Российская пропагандистка (Скабеева) в прямом эфире:
"Подавитесь своим томосом!" Виде


оgordonua.com/news/worldnews/rossiyskaya-propagandistka-v-pryamom-efire-podavites-svoim-tomosom-video-653306.html
показати весь коментар
25.08.2020 12:22 Відповісти
Дурак.
показати весь коментар
25.08.2020 12:28 Відповісти
Дна реально не существует. Это ж просто пи...ец!

Кравчук про інтерв'ю пропагандистці Кремля Скабєєвій: Вона мені не огидна, вона журналістка, а я їх дуже поважаю - Цензор.НЕТ 2964
показати весь коментар
25.08.2020 12:28 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини
показати весь коментар
25.08.2020 12:28 Відповісти
В сети заметили сходство российской журналистки Ольги Скабеевой и нацистской преступницы Ирмы Грезе
В соцсетях обсуждают схожесть и даже родственные связи между российской журналистской, ведущей программы "60 минут" на канале "Россия 24" Ольгой Скабеевой и надзирательницей нацистских концлагерей, военной преступницей Ирмой Грезе.

Ольга Скабеева - российская журналистка, ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 24".
В эфире своего ток-шоу она регулярно заявляет о том, что Украина "виновата" в войне на Донбассе, о "притеснениях" русского языка, считая, что нашу страну "придумал" Владимир Ленин.

Источник: https://tabloid.informator.press/v-sety-zametyly-skhodstvo-rossy-sko-zhurnalystky-ol-hy-skabeevo-y-natsystsko-prestupnyts-yrm-hreze/
показати весь коментар
25.08.2020 12:29 Відповісти
Скабеева вообще никакой не журналист. Это пропагандистка кремля, как в нацистской Германии Геббельс. Должна быть повешена по приговору суда в Гааге.
показати весь коментар
25.08.2020 12:31 Відповісти
Да, она достойна ГААГИ, а чего тогда достоин Кравчук?
показати весь коментар
25.08.2020 13:47 Відповісти
По сути .... именно с Кравчука ,Украина буквально нырнула в пропасть капитализма.
показати весь коментар
25.08.2020 12:39 Відповісти
Мне больно, стыдно, невыносимо слышать то, что морозит эта старая комуняцкая прокремлёвская гниль кравчук....Представляю чувства, которые испытывают наши воины - герои, находящиеся на передовой, наши воины - герои, которые восстанавливаются в госпиталях, наши вдовы воинов - героев, наши волонтёры - герои, наши парамедики - герои....Как им нестерпимо обидно и больно слышать такие мерзости из грязных уст предателя, путинской подстилки кравчука....Не желаю ему здоровья, не желаю ему тихой и мирной смерти... Он для меня - такой же враг , как и кремлёвская нечисть...
показати весь коментар
25.08.2020 12:41 Відповісти
Он же не на пустом месте морозит. Ему дали мандат зелохи. А их много. Очень много. Неистребимо много.
показати весь коментар
25.08.2020 13:41 Відповісти
Гебельс йому ще більше би сподобався - "геніальний журналіст".
показати весь коментар
25.08.2020 12:43 Відповісти
Сталин тоже оч оч уважал Геббельса. Леня пропади и забери с собой, Кучмана , Витю и Петю . Лучше играйте в домино на миллионы .а потом и Вову забирайте .
показати весь коментар
25.08.2020 12:48 Відповісти
Заносите следующего, кто там остался Ющенко, а за ним Янык ?
показати весь коментар
25.08.2020 12:51 Відповісти
Антон Швец

Россия убивает

Не писал про Навального, а теперь напишу.

Шарите уже заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Это могло быть что-то из арсенала боевых ФОВ(фосфорорганика) - классические и отработанные зарины, зоманы, табуны и т.д. Может быть это была экзотика в виде какого либо из Новичков(Фолиант) или V-агентов(VX и прочие). Мог быть даже банальный карбофос, если пакетик из которого пил чай Навальный хорошо пропитали(но это врядли - оно все плохо растворяется в воде и таки воняет).

У всего этого говна есть последующее влияние - даже если вас откачают и вы не умрете, быть здоровым человеком у вас вряд ли выйдет. В зависимости от дозировки и конкретного ФОВ, пути попадания в организм, длительности воздействия до введения антидота, общей терапии во время отравления и личных особенностей организма и всякого такого, человек может остаться маломобильным на всю жизнь с уваленной нервной системой и нулевой работоспособностью.

То есть Навального убивали не только агенты кейджиби, которые пипеткой ему фосфорорганику в чай брызгали.

Навального убивали и обычные врачи обычной омской клиники. Потому что по симптомам и традиции отравлений всем было понятно, что это отравление, а анализ на ингибиторы холинэстеразы дело полусуток. До полуночи Навальный должен был получить дозу атропина, если бы он попал в обычную больницу обычного областного центра ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ.

Возможно то время, которое понадобилось Навальному, чтобы добраться от путинской больницы до Шарите сделает Навального инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

Потому что в Шарите ему после первых же анализов вкатили атропина(классический антидот от ФОВ, вкалывали при отравлении Новичком Скрипалям). Аналогично в первые сутки можно было бы использовать дипироксим и изонитрозин - реактиваторы холинэстеразы для уменьшения токсического воздействия. Но в первые сутки Навальный был в России. В Омске. И вторые сутки.

Навального убивала вся эта путинская шваль, которой поросло все российское государство. Потому что ей так сказали.

Хотелось бы заметить что Навальному было ок с тем что теперь два миллиона крымчан оказались в зоне действия вот таких путинских больниц. А так же путинских ФСБ, которые неугодным ФОВ капают в чай и ручки новичком мажут.

Ему было с этим з@***** и опасность для крымчан оказаться инвалидом(потому что так сказали сверху и Путин приказал) для Навального всегда была меньше, чем опасность от изучения крымчанами украинского языка. Вот такой был Алексей дол@***. Если бы Омск был не под Путиным и не в составе РФ Навальный имел бы шансы получить лечение и помощь сразу.

По+уй было Навальному на все это, он был сторонником затягивания в этот кафкинаский Омск, которым является Россия, максимального количества людей из других государств, потому что риск отхлебнуть Новичка за оппозиционную деятельность, Алексей считал меньшим риском чем "угнетение меньшинств национальными государствами".

Когда Навальный придет в себя ему придется жить с последствиями отравления и если от самого отравления он спастись не мог, то тяжесть последствий отравления находится в прямой зависимости от собственной позиции Навального. И в прямой зависимости от размеров России.

Вот что хотели передать граждане Украины Навальному и его единомышленникам словами про "не бутерброд".

Антон Швец
показати весь коментар
25.08.2020 13:01 Відповісти
он реально дурак старый или всех остальных за дураков считает?
ну кто в здравом уме скабееву журналистом считает?
показати весь коментар
25.08.2020 13:19 Відповісти
Воно просто комуняка.
показати весь коментар
26.08.2020 00:13 Відповісти
Бл...це капець якийсь...який дебіл усі тупості старого козла викладає як новини... ? Ц е не з новин це з розряду запису для підтвердження даогноза психіатра... Бл...це ж яким треба бути хитрозробленим ідіотом щоб попутати толерантність з хитровие...ностю. шановнийц пан Кравчюк= старий ти козел,,, розумієшь ...толерантність це коли ти відносишся однаково до якілюдей маючих різні точки погляду але не порушуть ні юридичних ні моральних законів. Як можна поважати с..ку яка стільки насрала брехні стільки розкидала гнусної неправди ..Не розумію...бл..не розумію. не ну бл..зазеркалля якесь останній час..Дебіл править і дебілами погоняє. Кравчук та вже всі зрозуміли твої намоки що ти білий і пушисти що ХЛО з тобою може домовитись..ти готовий до перемовин...Тільки відповсте на питання а Народ України давав тобі дозвіл на твоє так би мовити трепання що і де ти можеш домовлятись.. Шановний ви вже своє від перемовились ще в початкових 90_х і то вам пощастило а ви досягли..розумієте.. Ні ми всі кажемо що ви молодець правильни кроки робили ну так прийнято..... ну не чортяка у вас тоді на лівому плечі сидів а янгол от і все. Ну зараз же вже ну припить гнати свій маразм ..глядачі змінились та люди теж ну ідіть собі мемуари штампуйте.. а то ви з себе вже старого козла зробили.
показати весь коментар
25.08.2020 13:22 Відповісти
Кравчук вспомнил свое комунятско - пропагандонское прошлое, которое ему кое как забыли.
Поэтому ему и понравилась Скабеева.
Напоминает ему его "славное" прошлое, когда он идеологически боролся с такими как Чорновол

Был у него шанс войти в историю Украины патриотом своей страны, а теперь войдет как бывший гебистский пропагандон. Вместе со своим другом Филаретом
Печально...
показати весь коментар
25.08.2020 13:42 Відповісти
Яке ж тільки огидне чмо!
показати весь коментар
25.08.2020 13:56 Відповісти
старая мразь лизнула относительно-молодой мрази.
поречинкова прокоментируй,ты, кто ходит по 111 ст.
показати весь коментар
25.08.2020 13:56 Відповісти
Комуняку- на гілляку!
показати весь коментар
25.08.2020 14:06 Відповісти
Уважать Скабееву - это не уважать себя, а главное не уважать свой народ и свою страну

Ольга Скабеева - российская журналистка, ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 24".
В эфире своего ток-шоу она РЕГУЛЯРНО заявляет о том, что Украина "виновата" в войне на Донбассе, о "притеснениях" русского языка, считая, что нашу страну "придумал" Владимир Ленин.
показати весь коментар
25.08.2020 14:12 Відповісти
кравчук такое же говно, как и рашинские пропагандисты.
показати весь коментар
25.08.2020 14:24 Відповісти
Уважая гниду сам становишься гнидой.(народная мудрость).
А может ты петух комуняцкий и путина уважаешь?
Покажи свое настоящее нутро,скотина)
показати весь коментар
25.08.2020 16:02 Відповісти
Це ********* журналістка? Старий маразматик!
показати весь коментар
25.08.2020 18:47 Відповісти
Не треба нарікати на вік кравчука. Справа не в його віці, а в тому, що він - комуняка, ''совок'', тобто апріорі ворог України.
показати весь коментар
25.08.2020 19:00 Відповісти
Кому кобыла невеста, тому и ********* журналист...
показати весь коментар
26.08.2020 01:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 