Кравчук про інтерв'ю пропагандистці Кремля Скабєєвій: Вона мені не огидна, вона журналістка, а я їх дуже поважаю

Перший президент України і глава української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі пояснив своє недавнє спілкування з російськими пропагандистами, зокрема Ольгою Скабєєвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Кравчук заявив, що в розмові йому не хотілося "покласти її (Скабєєву. - Ред.) на лопатки": "Це не моє завдання. Це не та людина, від якої я отримаю задоволення покласти її на лопатки. Ось якби Путіна я міг покласти на лопатки ... Якби я спілкувався з ним і привселюдно ... Ось тоді б я сказав: Це противник. Вона (Скабєєва, - Ред.) ж не противник".

Перший президент України додав, що дуже поважає роботу журналістів.

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"Скабєєва - вона мені не огидна. Вона журналістка. Я їх дуже поважаю, я знаю, яка це складна робота. Вони, як розвідники, ходять по лезу. За ними завжди мільйони. Ці мільйони діляться або туди, або туди ... Вона енергійна, вона емоційна, напориста, мені було приємно слухати, як вона говорить. Я не намагався, тільки коли вже почала сильно перегинати - я сказав, слухай, ну давай по-людськи. От і все", - сказав Кравчук.

Він також запевнив, що "ніколи ні на кого з журналістів не піде в атаку".

Нагадаємо, раніше Кравчук взяв участь у програмі російської пропагандистки Ольги Скабєєвої "60 хвилин".

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