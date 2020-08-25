Під час обгону водій Toyota виїхав на зустрічну і врізався у вантажівку на Дніпропетровщині: двоє загиблих. ФОТО

Унаслідок ДТП на автодорозі Кривий Ріг - Кропивницький на місці події загинули 38-річний водій і 27-річна пасажирка. Також травм зазнав 9-річний хлопчик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Автопригода сталася 24 серпня близько 14:20 у Криворізькому районі. Як попередньо встановили слідчі, під час обгону водій автомобіля Toyota Hiluх виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з вантажним автомобілем "ДАФ". Після зіткнення автомобіль у некерованому стані зіткнувся з електроопорою та перекинувся.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Встановлюються всі обставини ДТП.

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