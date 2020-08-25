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Новини ДТП
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Під час обгону водій Toyota виїхав на зустрічну і врізався у вантажівку на Дніпропетровщині: двоє загиблих. ФОТО

Унаслідок ДТП на автодорозі Кривий Ріг - Кропивницький на місці події загинули 38-річний водій і 27-річна пасажирка. Також травм зазнав 9-річний хлопчик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Автопригода сталася 24 серпня близько 14:20 у Криворізькому районі. Як попередньо встановили слідчі, під час обгону водій автомобіля Toyota Hiluх виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з вантажним автомобілем "ДАФ". Після зіткнення автомобіль у некерованому стані зіткнувся з електроопорою та перекинувся.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Встановлюються всі обставини ДТП.

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Під час обгону водій Toyota виїхав на зустрічну і врізався у вантажівку на Дніпропетровщині: двоє загиблих 01

Автор: 

ДТП (4465) Кривий Ріг (1328) Дніпропетровська область (3651)


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Топ коментарі
+2
Довбойоб думав, що хаілюкс може літати. От і полетів, тількі дуже шкода що не сам!
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25.08.2020 10:13
+2
Не обгонял бы по встечке все былибы живы...
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25.08.2020 10:15
+2
Можно купить многое,кроме ума.
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25.08.2020 10:26
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а что, разве после того как "сведения по данному факту внесены в Едрей по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины" кому-то можно вернуть жизнь?
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25.08.2020 10:13 Відповісти
Оштрахують мудака!
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25.08.2020 10:15 Відповісти
Довбойоб думав, що хаілюкс може літати. От і полетів, тількі дуже шкода що не сам!
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25.08.2020 10:13 Відповісти
Да разве имеет значение марка машины в которой сидит дол...еп? Мне вчера на встречку вылетали и отмороженный на "копейке" и перепуганный и растерянный водила джипа, который не успел обогнать колону из нескольких фур и легковушек(и никто не дал ему места вернутся в свой ряд) длиной метров в сто... А сколько едет держа осевую под "яйцами" на скорости 70 км? Сильно такого обгонишь? Та даже выглянуть из за него без риска? Просто всегда нужно оставаться человеком и просчитывать дорожную ситуацию на перед.. Видишь впереди большую колону, жди сюрприза...
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25.08.2020 10:31 Відповісти
Не обгонял бы по встечке все былибы живы...
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25.08.2020 10:15 Відповісти
Тойота - гівно з фольги без нормального керування та розгону. На такій баржі треба тричі подумати перед обгоном...
Сумно, стільки трагедій на дорогах.
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25.08.2020 10:17 Відповісти
Більшої дурні ще не чув, напевне ти фанат постійно ломаючогося німецького г-на.
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25.08.2020 10:21 Відповісти
У мене є тойота та є пежо. Порівняно з пижиком у тойоти немає нормального заліза, фарби, скла, нормальних матеріалів у салоні, гальм, керованості. З французом - жодної проблеми, японка весь мозок виїла вже. Про дизельній двигун у Пежо взагалі мовчу! Зато є віра сектантів тойоти і її надійність та безпеку...
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25.08.2020 11:38 Відповісти
Що ти ліпиш тут, може у тебе нове пежо і тойота з мільйоном пробігу? 10 років катався на 1тойоті,ні одного ремонту крім замін фільтрів і мастил, потім пару років на іншій- те саме. Купив рено, прокляв той день одні ремонти. Зараз знов авенсіса нового взяв. Про німецький жах марки опель,який більше стояв в СТО ніж їздив взагалі згадувати страшно
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25.08.2020 13:17 Відповісти
Сейчас какой нибудь дятел напишет что был бы бетонный отбойник посреди дороги - не было бы никаких обгонов.
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25.08.2020 10:17 Відповісти
Можно купить многое,кроме ума.
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25.08.2020 10:26 Відповісти
Привык быковать на малолитражки.
Но против лома (грузовика) ...
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25.08.2020 10:36 Відповісти
1. Эта трасса уже давно должна быть 4-х полосной, а она 2-х полосная. Вот и начинаются исполнения. Не один нормальный человек на легковушке не будет ехать долго 70 км/ч за грузовиком/ами. Это аксиома.
2. Отсутствуют нормальные, предусмотренные всеми СНИПами обочины: в ровень с дорогой, шириной не менее 2 м. Были бы такие обочины - машины разъехались бы.
3. Виноваты ли в этом водители? Косвенно, т.к. их молчаливое равнодушие позволяет власти делать все эти "говноремонты", которые Зе, пафосно называет большой стройкой.

4. Детей конечно жалко. Они всегда жертвы.
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25.08.2020 10:40 Відповісти
Фігня про 70 км/г. Як глянеш на бортовий, а там 3,7 літра на 100 км показує, і думаєш, чи треба ото тепер напружуватися і секундні моменти для обгону вишукувати, чи так і кайфувати ще хвилин 5-10 до першого розширення дороги, які точно будуть.
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25.08.2020 11:40 Відповісти
На велосипед пересаживайся. Там вообще 0л/100 км. И для здоровья полезнее. И движение на дорогах тормозить не будешь.
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25.08.2020 12:56 Відповісти
Такі як ви "всруся але обжену" або доходять до стадії розумного, або якось таки перестають гальмувати потік, повністю, як цей в статті.
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25.08.2020 14:16 Відповісти
Без разметки это кусок асфальта
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25.08.2020 10:48 Відповісти
Які ми балувані стали
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25.08.2020 11:41 Відповісти
всегда проще поставить камеру, чем сделать 5 км дороги. и так зеленая власть действует во всём - вместо решения вопроса придумывают затычку
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25.08.2020 12:03 Відповісти
А где на дороге разметка ? Где встречка , где разделительная полоса . Есть асфальтированной участок дороги без единой разметки !
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25.08.2020 14:58 Відповісти
"Какая разница" есть ли разметка, если дорога заасфальтирована?
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25.08.2020 17:04 Відповісти
 
 