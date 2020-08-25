Кількість хворих на COVID-19 за добу в Івано-Франківській та Київській областях зросла більш ніж будь-коли раніше

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 зросла в Києві та всіх областях України, крім Донецької та Луганської, де вона не змінилася, і Черкаської, де вона незначно знизилася.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 (209) та одужання (60) зафіксовано в Києві. При цьому в Івано-Франківській та Київській областях кількість хворих за добу стала максимальною від початку пандемії (179 і 90 відповідно)

У Чернівецькій, Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях, а також у Києві кількість активних випадків хвороби зросла більш ніж на 100. У 13 із 24 областей не зафіксовано нових випадків одужання від COVID-19, а в 16 із 24 областей та в Києві - нових випадків смерті.

Кількість хворих перевищує 5 тисяч у м.Києві та Львівській області, а нижче 100 - у Херсонській, Луганській та Кіровоградській областях.

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Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 25 нових випадків захворювання на COVID-19, випадків одужання і смерті не було, зараз в області хворіє 939 осіб;

- у Волинській області 40 осіб захворіли, 2 померли, 6 одужали, зараз хворіє 1412 осіб (на 32 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 45 нових випадків захворювання, зараз хворіє 816 осіб;

- у Донецькій області 1 людина захворіла і 1 померла, хворіє 363, як і напередодні;

- у Житомирській області 59 осіб захворіли, 5 одужали, хворіє 1110 (на 54 більше);

- у Закарпатській області 379 нових випадків захворювання та 1 - смерті, зараз хворіє 3764 особи (на 36 більше за добу);

- у Запорізькій області 30 осіб захворіли, зараз хворіє 616;

- в Івано-Франківській області зафіксовано 179 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті і 10 - одужання, зараз хворіють 4933 особи (на 165 більше);

- у Києві 130 нових випадків захворювання, 2 людини померли і 27 одужали, зараз хворіє 8128 осіб (на 101 більше за добу);

- у Київській області 90 осіб захворіли, 63 видужали, зараз хворіє 1647 (на 27 більше);

- у Кіровоградській області 1 людина захворіла, зараз хворіє 50;

- у Луганській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, хворіє 90 осіб;

- у Львівській області підтверджено 136 нових випадків захворювання на COVID-19, 6 випадків смерті та 74 випадки одужання, зараз хворіють 9154 людини (на 56 більше за добу);

- у Миколаївській області 7 нових випадків захворювання, зараз хворіє 447 осіб;

- в Одеській області 112 нових випадків захворювання, зараз хворіє 4389 осіб;

- у Полтавській області 14 осіб захворіли, зараз хворіє 196;

- у Рівненській області 85 нових випадків захворювання і 21 - одужання, зараз хворіє 2453 людини (на 64 більше за добу);

- у Сумській області 59 нових випадків захворювання і 7 - одужання, зараз хворіє 706 осіб (на 52 більше);

- у Тернопільській області 158 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 4 - одужання, зараз хворіють 2026 осіб (на 152 більше);

- у Харківській області 173 нові випадки захворювання, 5 випадків смерті та 93 людини одужали, зараз хворіють 4572 (на 75 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 1 людина захворіла, хворіють 93;

- у Хмельницькій області 37 нових випадків захворювання, зараз хворіє 807 осіб;

- у Черкаській області 3 людини захворіли і 7 одужали, хворіють 360 (на 4 менше);

- у Чернівецькій області 204 нові випадки захворювання, 2 людини померли і 29 одужали, зараз хворіє 3190 осіб (на 173 більше за добу);

- у Чернігівській області 32 нові випадки захворювання, зараз хворіє 966 осіб.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 25 серпня, виявлено 1658 нових випадків інфікування коронавірусом, 25 осіб з-поміж раніше захворілих на COVID-19 померли, 346 одужали. Зараз хворіє 53 227 осіб, що на 1287 більше, ніж напередодні.