Українська сторона СЦКК відремонтувала водопровід під Оленівкою і Торецьком, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню спільно з СММ ОБСЄ і піротехнічними підрозділами ДСНС України, продовжує сприяти проведенню аварійно-відновлювальних робіт на водогонах з відновленням водопостачання на лінії розмежування на об'єктах цивільної інфраструктури Донбасу, які були пошкоджені і привели до втрати питної води для потреб мирного населення.

Про це повідомляє пресцентр ООС на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У районі населеного пункту Оленівка, за сприяння ЗС України та ДСНС України працівники комунального підприємства КП "Компанія Вода Донбасу" провели роботи по усуненню аварії на водогоні Д-300мм за маршрутом Оленівська ПНС до населеного пункту Оленівка. Під час аварійних робіт водогону виявлені пошкодження були усунуті, а населення непідконтрольної уряду України території було забезпечено питною водою", - йдеться в повідомленні.

Також, проведено роботи по обстеженню та ремонту водогону Д-900мм "Горлівка − Торецьк" в районі населеного пункту Південне (між териконами шахт "Гагаріна" і "Південна"). Роботи тривали декілька днів, під час яких було обстежено та виявлено низку суттєвих поривів на водогоні, які оперативно були усунуті, що дозволило забезпечити водою також підконтрольні уряду України території.

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